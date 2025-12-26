Северна Македония одобри ратификацията на споразумението с България за железопътния тунел

Парламентарната комисия по външна политика и търговия на Република Северна Македония даде единодушна подкрепа на проектозакона за ратифициране на споразумението между правителствата на България и Северна Македония, свързано с подготовката, изграждането и експлоатацията на общия междуграничен железопътен тунел. След одобрението в комисията документът е внесен за окончателно разглеждане и приемане от парламента, съобщава агенция МИА, предава News.bg.

Крум Ефремов, директор в Министерството на външните работи и търговия на Северна Македония, заяви, че паралелно се изработва допълнително споразумение, което ще регламентира в детайли всички технически, финансови и организационни аспекти на проекта - от подготовката до функционирането на тунела. По думите му бъдещата инфраструктура трябва да отговаря напълно на изискванията на Европейския съюз и НАТО, както и на стандартите и техническите спецификации на трансевропейската транспортна мрежа.

Ефремов изрази увереност, че реализацията на проекта ще създаде благоприятна политическа и икономическа среда за по-тясно търговско и индустриално партньорство между двете държави. Очакванията са положителният ефект да се прояви както по време на строителството, така и след въвеждането в експлоатация на граничния железопътен пункт.

Според проектозакона железопътният тунел ще бъде с обща дължина 2383 метра, като 1193,70 метра ще се намират на територията на България, а 1189,30 метра - на територията на Северна Македония. Съоръжението е част от железопътната линия София - Скопие, която преминава през Перник, Радомир, Гюешево, граничната зона, Крива Паланка, Белаковци и Куманово. Предвижда се трансграничният тунел да бъде завършен до 2028 година.