Северна Македония одобри ратификацията на споразумението с България за железопътния тунел

26 Декември, 2025 15:44 690 6

  • българия-
  • северна македония

Проектът за трансграничната връзка София–Скопие напредва към окончателно гласуване в парламента

Северна Македония одобри ратификацията на споразумението с България за железопътния тунел - 1
Снимкa: Shutterstock
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Парламентарната комисия по външна политика и търговия на Република Северна Македония даде единодушна подкрепа на проектозакона за ратифициране на споразумението между правителствата на България и Северна Македония, свързано с подготовката, изграждането и експлоатацията на общия междуграничен железопътен тунел. След одобрението в комисията документът е внесен за окончателно разглеждане и приемане от парламента, съобщава агенция МИА, предава News.bg.

Крум Ефремов, директор в Министерството на външните работи и търговия на Северна Македония, заяви, че паралелно се изработва допълнително споразумение, което ще регламентира в детайли всички технически, финансови и организационни аспекти на проекта - от подготовката до функционирането на тунела. По думите му бъдещата инфраструктура трябва да отговаря напълно на изискванията на Европейския съюз и НАТО, както и на стандартите и техническите спецификации на трансевропейската транспортна мрежа.

Ефремов изрази увереност, че реализацията на проекта ще създаде благоприятна политическа и икономическа среда за по-тясно търговско и индустриално партньорство между двете държави. Очакванията са положителният ефект да се прояви както по време на строителството, така и след въвеждането в експлоатация на граничния железопътен пункт.

Според проектозакона железопътният тунел ще бъде с обща дължина 2383 метра, като 1193,70 метра ще се намират на територията на България, а 1189,30 метра - на територията на Северна Македония. Съоръжението е част от железопътната линия София - Скопие, която преминава през Перник, Радомир, Гюешево, граничната зона, Крива Паланка, Белаковци и Куманово. Предвижда се трансграничният тунел да бъде завършен до 2028 година.


Северна Македония
Поставете оценка:
Оценка 2 от 4 гласа.
  • 1 за половин век

    4 0 Отговор
    внезапно каква жертва направи СевМакедония с този закон за половин тунел не е за вярване.
    Какъв закон искат в замяна на този закон та да са равностойни?

    15:54 26.12.2025

  • 2 си пън

    4 1 Отговор
    кво партньорство с тез боклуци,бетонна стена по границата

    15:58 26.12.2025

  • 3 Мице Прдески

    2 2 Отговор
    Сега вече шиптарите ще идват лесно при татарите.

    16:04 26.12.2025

  • 4 Титак

    1 2 Отговор
    И за какво ни е тази линия и тунел,....те вече ни отказаха да ходим там, да си се возят сами.

    16:14 26.12.2025

  • 5 Кирчу Парапетов

    1 0 Отговор
    Самолет трябва бе хора, многуй далеч !

    16:19 26.12.2025

  • 6 баба ми е от прилеп

    0 0 Отговор
    половината път ще е антички от времето на Александър Наи–големия Македонец, другата половина фашистки и татаро–монголски с косо дръпнати фарове на локомотива, само така ще мине гласуването в парламентОТ на северджания

    16:35 26.12.2025

