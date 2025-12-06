Новини
Ущаков: Ако мирният план бъде изменен, това ще е дело на зетя на Тръмп
  Тема: Украйна

Ущаков: Ако мирният план бъде изменен, това ще е дело на зетя на Тръмп

6 Декември, 2025 03:30, обновена 6 Декември, 2025 03:34 581 1

Според съветника на Путин, Кушнер е добавил „елемент на последователност“ към „очарованието и дружелюбието“ на Стив Уиткоф

Ущаков: Ако мирният план бъде изменен, това ще е дело на зетя на Тръмп - 1
Снимка: ЕПА/БГНЕС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Ако мирният план за уреждане на украинския конфликт бъде допълнително изменен, основният автор на измененията ще бъде зетят на американския президент.

Това заяви съветникът на руския президент Юрий Ушаков в разговор с журналиста от ВГТРК Павел Зарубин.

Още новини от Украйна

„Лично аз вярвам, че ако някакъв план, водещ до уреждане, продължи да се изготвя на хартия, г-н Кушнер ще бъде този, който ще пише по-голямата част от него“, предположи Ушаков.

Според него, зетят на Тръмп е добавил „елемент на последователност“ към „очарованието и дружелюбието“ на специалния пратеник на американския лидер Стив Уиткоф. Присъствието му на преговорите е било „много навременно“, смята Ушаков.

Говорейки за разговорите между руския лидер Владимир Путин и американската делегация в Кремъл, Ушаков отбеляза „конструктивната и приятелска“ атмосфера на срещата. Президентският съветник също така похвали приятелския разговор между Путин и специалния пратеник Уиткоф.

„Те проведоха наистина приятелски разговор и веднага се разбраха“, сподели Ушаков.


Русия
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Сатана Z

    0 0 Отговор
    Владимир Путин пусна и на двамата мухата,че ще им даде да строят тунел под Беринговия проток за да може Аляска да се присъедини към Руската Федерация също като Крим.Изглежда ,че Зетя също е навлякъл червени гащи като Витков ,което е добра новина.Двамата получиха това,което Путин реши да им даде .Воала!

    03:41 06.12.2025

Новини по държави:
