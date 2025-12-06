ПВО на Русия свали 116 украински дрона през нощта, паднали отломки причиниха щети в Рязан

Руските системи за противовъздушна отбрана унищожиха и прихванаха 116 украински безпилотни летателни апарата през нощта над 10 региона на Руската федерация, съобщи руското Министерство на отбраната.
„През изминалата нощ системите за противовъздушна отбрана прихванаха и унищожиха 116 украински безпилотни летателни апарата: 29 над Рязанска област, 27 над Воронежска област, 23 над Брянска област, 21 над Белгородска област, 6 над Тверска област, 3 над Курска област, 3 над Липецкая област, 2 над Тамбовска област, 1 над Тулска област и 1 над Орловска област“, съобщи министерството.
Фрагменти от унищожени дронове паднаха в няколко района на Рязан, съобщи губернаторът Павел Малков в своя Telegram канал.
„Украински дронове бяха свалени от системите за противовъздушна отбрана над Рязанска област. Отломки паднаха в няколко района на Рязан. Пожарът беше бързо потушен“, написа той.
Малков уточни, че при инцидента няма пострадали и няма сериозни щети. Оценяват се материалните щети.
Спешни служби работят на място.
Експлозии разтърсиха три украински града, включително Киев, съобщиха местните медии в Telegram каналите.
„Експлозии в Киев“, съобщи украинският Канал 24.
Малко преди това бе съобщено за взривове в Днепропетровск и Чернигов.
В цялата страна се чува тревога за въздушна тревога.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Фрагменти от
Ако някой не знае смисъла на една дума, в случая “ фрагмент”, моля, да не я използва!
04:40 06.12.2025
2 чекисть..
06:18 06.12.2025
3 Миролюб Войнов, пилот ВВС
По света - мързелива утрин, сладко обтягане в топлите завивчици, вътрешна тоалетна !!!
Рязан, някъде в Русия - студена нощ, кал, вали леден дъжд, дървена външна тоалетна с паднала врата и покрив, вой на сирени !!! В кишлака тичат мужици, чеченци, реват жени, деца, магарета. Вратата на единственото бомбоубежище здраво залостена, ще се крием под навеса на единствената в кишлака бензиностанция........Те така па pyccки весело си живеем ден след ден, суботта след суботта вече Четири Года.
Пълен Kaйф 😄👍
Коментиран от #13, #21, #22
06:28 06.12.2025
4 ООрана държава
Коментиран от #7, #12
06:44 06.12.2025
5 Време е
06:46 06.12.2025
6 Миролюб Войнов, пилот ВВС
На война, като на война !!!
Тъмна мъглива нощ, задача - поразяване секретен военен склад в Рязан с екологически опасните междуконтинентални балистични ракети Сармат UR100N - Ръката на смъртта !!! Адски кофти време, мъгла, силен насрещен вятър, стелт режим, пилотаж почти на сляпо строго по уреди, спуснати заслонки на двигателите, крейсерски 900км/ч бръснещ полет ниско под хоризонта на радарите, височина 65 метра над тайгата,, на хоризонта градчето Рязан със стърчащи кранове и няколко стари зенитни оръдия. Внезапно сигнал за тревога. Насреща забелязвам два руски Су 35М Фланкер с криво заклепани ламарини и безобразно па pyccки стърчащи нитове. Рязък вираж, Кобрата на Пугачев и се оказвам зад тях !!! Руските льотчици напълно изненадани, пуск - две ракети Сайдуинд въздух-въздух разцепват руското небе и прихващат грохналите Сушки. Льотчиците моментално катапултират, два хлопка и Фланкерите пушейки падат към пристанището. БАМ - взрив, огън, целта поразена, гъст токсичен виолетов дим от ракетно гориво се стеле над града. Десетина чеченци с кофи се хвърлят да гасят пожара, безполезно - друг път не палете цигара на непозволено място. Вираж и пълен форсаж към България. Рапорт даден, рапорт приет - мисия изпълнена !!! Рязан бе обрязан 😁👍
06:46 06.12.2025
7 Я пъ тоа
До коментар #4 от "ООрана държава":Войната в Украйна ни носи милиони....
07:00 06.12.2025
8 Мишел
Коментиран от #10
07:05 06.12.2025
9 УКРАЙНА 🇺🇦 хахаха
07:17 06.12.2025
10 Така е хо мо
До коментар #8 от "Мишел":Даже вече 12 год превземаме Селото ПОКРОВСК на 25 км от Донецк!
Следват Харков, Херсон, Одеса, Киев ...за 2 ДНЯ и за седмица в Лисабон
Хехехехехехе
Ту пой, ДА?
Хехехехехехе
Коментиран от #23
07:19 06.12.2025
11 Боби Баламата
А у Белгородска Република, Крим, ДОНБАС е така от миналата година
07:23 06.12.2025
12 Територията се връща,
До коментар #4 от "ООрана държава":но убитите руснаци остават под земната повърхност и няма да се върнат никога.
Коментиран от #14
07:25 06.12.2025
13 Този коментар е премахнат от модератор.
14 Путлер може и да си вярва
До коментар #12 от "Територията се връща,":Територията се връща,
20ОТГОВОР
До коментар 4 от "ООрана държава":
но убитите руснаци остават под земната повърхност
...
-;-
На рашистите само територията им е важната.
Какво значи някакви си 2-3-20 милиона изгинали.
07:29 06.12.2025
15 Последния Софиянец
07:30 06.12.2025
16 ООрана държава
07:31 06.12.2025
17 🇧🇬 Б А Й Х @ Й‼️
07:33 06.12.2025
18 Не знам
Коментиран от #19
07:36 06.12.2025
19 Атина Палада
До коментар #18 от "Не знам":Нема проблеми, важното е груз 200 да върви с пълни вагони и камази за блатата!
07:42 06.12.2025
20 МЪКЪ МЪКЪ
07:49 06.12.2025
21 Този коментар е премахнат от модератор.
22 Миролюб Войнов
До коментар #3 от "Миролюб Войнов, пилот ВВС":И като се сьбудих прьстите ми в контакта, дрьпнах ги и излязох от розовите сьнища-водата отново 6лв. а бензина 3 , парното поскьпнало но моите радиатори отдавна са в Метарекс.
08:14 06.12.2025
23 За сьжаление
До коментар #10 от "Така е хо мо":Така е когото началника е един от вашите т. е олигарх, капиталист а сьвсем друго беше с
Й. В. Д или ськратено Сталин. С такива като вас толкова!
08:25 06.12.2025