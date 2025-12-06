Новини
Свят »
Русия »
ПВО на Русия свали 116 украински дрона през нощта, паднали отломки причиниха щети в Рязан
  Тема: Украйна

ПВО на Русия свали 116 украински дрона през нощта, паднали отломки причиниха щети в Рязан

6 Декември, 2025 03:37, обновена 6 Декември, 2025 06:36 1 632 23

  • русия-
  • украйна-
  • атаки-
  • дронове-
  • експлозии

Експлозии проехтяха в Киев, Чернигов и Днепропетровск

ПВО на Русия свали 116 украински дрона през нощта, паднали отломки причиниха щети в Рязан - 1
Фрагменти от свален украински дрон в Рязан, Снимка: Телеграм
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Руските системи за противовъздушна отбрана унищожиха и прихванаха 116 украински безпилотни летателни апарата през нощта над 10 региона на Руската федерация, съобщи руското Министерство на отбраната.

„През изминалата нощ системите за противовъздушна отбрана прихванаха и унищожиха 116 украински безпилотни летателни апарата: 29 над Рязанска област, 27 над Воронежска област, 23 над Брянска област, 21 над Белгородска област, 6 над Тверска област, 3 над Курска област, 3 над Липецкая област, 2 над Тамбовска област, 1 над Тулска област и 1 над Орловска област“, ​​съобщи министерството.

Още новини от Украйна

Фрагменти от унищожени дронове паднаха в няколко района на Рязан, съобщи губернаторът Павел Малков в своя Telegram канал.

„Украински дронове бяха свалени от системите за противовъздушна отбрана над Рязанска област. Отломки паднаха в няколко района на Рязан. Пожарът беше бързо потушен“, написа той.

Малков уточни, че при инцидента няма пострадали и няма сериозни щети. Оценяват се материалните щети.

Спешни служби работят на място.

Експлозии разтърсиха три украински града, включително Киев, съобщиха местните медии в Telegram каналите.

„Експлозии в Киев“, съобщи украинският Канал 24.

Малко преди това бе съобщено за взривове в Днепропетровск и Чернигов.

В цялата страна се чува тревога за въздушна тревога.


Русия
Поставете оценка:
Оценка 3.7 от 9 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Фрагменти от

    6 2 Отговор
    Операта “Мимуца Ганьова.” : аз съм Гретен, мамо!
    Ако някой не знае смисъла на една дума, в случая “ фрагмент”, моля, да не я използва!

    04:40 06.12.2025

  • 2 чекисть..

    5 6 Отговор
    Довечера в чест на никулден,в градо на св.николай..ще има празнична масковска заря

    06:18 06.12.2025

  • 3 Миролюб Войнов, пилот ВВС

    8 8 Отговор
    Суботта....
    По света - мързелива утрин, сладко обтягане в топлите завивчици, вътрешна тоалетна !!!
    Рязан, някъде в Русия - студена нощ, кал, вали леден дъжд, дървена външна тоалетна с паднала врата и покрив, вой на сирени !!! В кишлака тичат мужици, чеченци, реват жени, деца, магарета. Вратата на единственото бомбоубежище здраво залостена, ще се крием под навеса на единствената в кишлака бензиностанция........Те така па pyccки весело си живеем ден след ден, суботта след суботта вече Четири Года.
    Пълен Kaйф 😄👍

    Коментиран от #13, #21, #22

    06:28 06.12.2025

  • 4 ООрана държава

    10 13 Отговор
    Колко милиона ни потънаха зелю да си лети с дрончета докато му завземат територии? Тоя клоун се надява че русия ще му ги върне при сключване на мир и за това изобщо не ги пази

    Коментиран от #7, #12

    06:44 06.12.2025

  • 5 Време е

    8 9 Отговор
    за Орешник !

    06:46 06.12.2025

  • 6 Миролюб Войнов, пилот ВВС

    9 8 Отговор
    Паднали отломки.....

    На война, като на война !!!
    Тъмна мъглива нощ, задача - поразяване секретен военен склад в Рязан с екологически опасните междуконтинентални балистични ракети Сармат UR100N - Ръката на смъртта !!! Адски кофти време, мъгла, силен насрещен вятър, стелт режим, пилотаж почти на сляпо строго по уреди, спуснати заслонки на двигателите, крейсерски 900км/ч бръснещ полет ниско под хоризонта на радарите, височина 65 метра над тайгата,, на хоризонта градчето Рязан със стърчащи кранове и няколко стари зенитни оръдия. Внезапно сигнал за тревога. Насреща забелязвам два руски Су 35М Фланкер с криво заклепани ламарини и безобразно па pyccки стърчащи нитове. Рязък вираж, Кобрата на Пугачев и се оказвам зад тях !!! Руските льотчици напълно изненадани, пуск - две ракети Сайдуинд въздух-въздух разцепват руското небе и прихващат грохналите Сушки. Льотчиците моментално катапултират, два хлопка и Фланкерите пушейки падат към пристанището. БАМ - взрив, огън, целта поразена, гъст токсичен виолетов дим от ракетно гориво се стеле над града. Десетина чеченци с кофи се хвърлят да гасят пожара, безполезно - друг път не палете цигара на непозволено място. Вираж и пълен форсаж към България. Рапорт даден, рапорт приет - мисия изпълнена !!! Рязан бе обрязан 😁👍

    06:46 06.12.2025

  • 7 Я пъ тоа

    1 4 Отговор

    До коментар #4 от "ООрана държава":

    Войната в Украйна ни носи милиони....

    07:00 06.12.2025

  • 8 Мишел

    8 3 Отговор
    Отломки в Рязан, две въздушни тревоги в цяла Украйна, експлозии в Киев( ракети Х101 от Ту 95 и крилати ракети Калибър от руския Черноморски военен флот, целите - три завода и част от възстановена ТЕЦ), във военни обекти и подземно газово хранилище в Чернигов и в Днепропетровска област. Русия продължава да освобождава Украйна от последствията от СССР.

    Коментиран от #10

    07:05 06.12.2025

  • 9 УКРАЙНА 🇺🇦 хахаха

    5 1 Отговор
    Да да това сме го слушали те рафинериите горят от отломки гадове нещастни

    07:17 06.12.2025

  • 10 Така е хо мо

    4 5 Отговор

    До коментар #8 от "Мишел":

    Даже вече 12 год превземаме Селото ПОКРОВСК на 25 км от Донецк!
    Следват Харков, Херсон, Одеса, Киев ...за 2 ДНЯ и за седмица в Лисабон
    Хехехехехехе
    Ту пой, ДА?
    Хехехехехехе

    Коментиран от #23

    07:19 06.12.2025

  • 11 Боби Баламата

    5 5 Отговор
    Страшна работа, от отломки,...у Москалбад нема Ток, Вода,беГзин,нема НЕТ, полети, а Нефтобазите горят по целата Монголяк П ЕДЕРАЦИЯ!
    А у Белгородска Република, Крим, ДОНБАС е така от миналата година

    07:23 06.12.2025

  • 12 Територията се връща,

    11 3 Отговор

    До коментар #4 от "ООрана държава":

    но убитите руснаци остават под земната повърхност и няма да се върнат никога.

    Коментиран от #14

    07:25 06.12.2025

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Путлер може и да си вярва

    6 3 Отговор

    До коментар #12 от "Територията се връща,":

    Територията се връща,
    20ОТГОВОР
    До коментар 4 от "ООрана държава":

    но убитите руснаци остават под земната повърхност
    ...
    -;-
    На рашистите само територията им е важната.
    Какво значи някакви си 2-3-20 милиона изгинали.

    07:29 06.12.2025

  • 15 Последния Софиянец

    4 4 Отговор
    Хахаха, пак отломки или някой е пушил, гори блатната кочина от всички страни, а копейките викат отломки!

    07:30 06.12.2025

  • 16 ООрана държава

    4 4 Отговор
    А казаха ли от бункера кога ще пускат бензин в смехдържавата с ресурсите!

    07:31 06.12.2025

  • 17 🇧🇬 Б А Й Х @ Й‼️

    4 3 Отговор
    Само от загрузка разбират блатните терористи и копейките им гладни‼️

    07:33 06.12.2025

  • 18 Не знам

    4 2 Отговор
    Абе как все от паднали отломки се взривяват тия рафинерии много афифни ми се струват

    Коментиран от #19

    07:36 06.12.2025

  • 19 Атина Палада

    2 5 Отговор

    До коментар #18 от "Не знам":

    Нема проблеми, важното е груз 200 да върви с пълни вагони и камази за блатата!

    07:42 06.12.2025

  • 20 МЪКЪ МЪКЪ

    4 1 Отговор
    Пак ли е имало затрупани натюфци.

    07:49 06.12.2025

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 Миролюб Войнов

    0 0 Отговор

    До коментар #3 от "Миролюб Войнов, пилот ВВС":

    И като се сьбудих прьстите ми в контакта, дрьпнах ги и излязох от розовите сьнища-водата отново 6лв. а бензина 3 , парното поскьпнало но моите радиатори отдавна са в Метарекс.

    08:14 06.12.2025

  • 23 За сьжаление

    0 0 Отговор

    До коментар #10 от "Така е хо мо":

    Така е когото началника е един от вашите т. е олигарх, капиталист а сьвсем друго беше с
    Й. В. Д или ськратено Сталин. С такива като вас толкова!

    08:25 06.12.2025

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Украйна, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания