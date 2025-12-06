ПВО на Русия свали 116 украински дрона през нощта, паднали отломки причиниха щети в Рязан

Руските системи за противовъздушна отбрана унищожиха и прихванаха 116 украински безпилотни летателни апарата през нощта над 10 региона на Руската федерация, съобщи руското Министерство на отбраната.

„През изминалата нощ системите за противовъздушна отбрана прихванаха и унищожиха 116 украински безпилотни летателни апарата: 29 над Рязанска област, 27 над Воронежска област, 23 над Брянска област, 21 над Белгородска област, 6 над Тверска област, 3 над Курска област, 3 над Липецкая област, 2 над Тамбовска област, 1 над Тулска област и 1 над Орловска област“, ​​съобщи министерството.

Фрагменти от унищожени дронове паднаха в няколко района на Рязан, съобщи губернаторът Павел Малков в своя Telegram канал.

„Украински дронове бяха свалени от системите за противовъздушна отбрана над Рязанска област. Отломки паднаха в няколко района на Рязан. Пожарът беше бързо потушен“, написа той.

Малков уточни, че при инцидента няма пострадали и няма сериозни щети. Оценяват се материалните щети.

Спешни служби работят на място.

Експлозии разтърсиха три украински града, включително Киев, съобщиха местните медии в Telegram каналите.

„Експлозии в Киев“, съобщи украинският Канал 24.

Малко преди това бе съобщено за взривове в Днепропетровск и Чернигов.

В цялата страна се чува тревога за въздушна тревога.