Новини
Свят »
Русия »
Москва: Лондон предпочита Осло да рискува с проследяването на руски военни подводници

Москва: Лондон предпочита Осло да рискува с проследяването на руски военни подводници

6 Декември, 2025 08:57, обновена 6 Декември, 2025 09:03 1 235 15

  • нато-
  • русия-
  • подводници

Страните от НАТО разглеждат Далечния север като потенциален театър на военни операции, заяви руският посланик в Норвегия Николай Корчунов

Москва: Лондон предпочита Осло да рискува с проследяването на руски военни подводници - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Великобритания предпочита Норвегия да поеме риска да проследява руски военни подводници.

Това заяви Николай Корчунов, руският посланик в Норвегия, в интервю за РИА Новости, коментирайки плановете на Лондон и Осло за проследяване на движението на руски подводници.

Според него Обединеното кралство не крие факта, че тези мерки са насочени към военно възпиране на Русия, а Лондон „предпочита да изпълнява подобни рискови задачи чрез посреднически сили“.

Корчунов също така смята, че страните от НАТО разглеждат Далечния север като потенциален театър на военни операции.

На 4 декември Обединеното кралство и Норвегия подписаха споразумение за сътрудничество в областта на отбраната, предвиждащо съвместни патрули на морските пространства между Гренландия, Исландия, Обединеното кралство и Норвегия за проследяване на движението на руски военни подводници.


Русия
Поставете оценка:
Оценка 3.4 от 8 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Наблюдател

    19 3 Отговор
    Всички терористични мизерии които се преписват на украинците, всъщност са дело на англичаните. На руснаците това им е пределно ясно. Рано или късно ще дойде "Кръчмаря" със сметката, да се знае.

    Коментиран от #15

    09:09 06.12.2025

  • 2 Хохо Бохо

    11 1 Отговор
    Чия е Одеса бе евроатлантици?

    09:10 06.12.2025

  • 3 СЛОНА

    5 4 Отговор
    КАТО ПРОСЛЕДЯВАТ И ПРЕЧАТ. -ИЗПЕПЕЛЕТЕ ГО!!!

    09:11 06.12.2025

  • 4 Пич

    16 1 Отговор
    Кръвосмесителите винаги са били страхливи подлеци , и винаги както всеки страхливец гледат да прецакат някой "съюзник" да им свърши мъжката работа !!! Примерно, подкукоросаха украинците да взривят Северен поток , а после оставиха украинските си съюзници на кучетата !!! С такива "съюзници" , врагове не ти трябват !!!

    09:12 06.12.2025

  • 5 Миролюб Войнов, подводничар

    5 16 Отговор
    Руските подводници не се нуждаят от проследяване !!!
    Пускаш Гугъл мапс и наблюдаваш в реално време, руските подводници винаги са над вода. Потапянето не е тяхната стихия, потапянето е тяхната Съдба 😁

    Коментиран от #9, #10

    09:13 06.12.2025

  • 6 Гошо

    6 4 Отговор
    Хитро ,от страна на англичаните Кво ше се мъчат ,като може друг

    09:14 06.12.2025

  • 7 Британците

    8 1 Отговор
    както винаги до сега забъркват кашата а след това друг да я сърба! Ако не си седнат на задниците нищо чудно да не изядат някоя тояга за да усетят как бие баба Меца.

    09:15 06.12.2025

  • 8 ха-ха

    6 1 Отговор
    В Лъндън не смеят , затова набутват другите между шамарите .

    09:18 06.12.2025

  • 9 Много

    5 2 Отговор

    До коментар #5 от "Миролюб Войнов, подводничар":

    още имаш да учиш ако визираш Курск! Много неща останаха скрити от света но после подлите кръвосмесители забравиха за посреднощните разговори по "червените" телефони!

    09:21 06.12.2025

  • 10 джудж ,

    8 3 Отговор

    До коментар #5 от "Миролюб Войнов, подводничар":

    Последно каква ти е ,,професията ,, - подводничар , летец , драскач по сайтовете ?! Ще се окаже , че в крайна сметка си един сатирик , който от сутрин до вечер ни разсмива .

    Коментиран от #11, #13

    09:21 06.12.2025

  • 11 комик

    4 0 Отговор

    До коментар #10 от "джудж ,":

    за Президент се гласи

    09:31 06.12.2025

  • 12 Факт

    2 0 Отговор
    Познато!

    09:33 06.12.2025

  • 13 Миролюб Войнов, чеченец

    1 4 Отговор

    До коментар #10 от "джудж ,":

     "...в крайна сметка си един сатирик..."

    Не !!!
    Само обикновен чеченец от чеченския магарешки кишлак 🍻😁

    09:38 06.12.2025

  • 14 РусоФоба

    1 5 Отговор
    всички ви мразят ве, рашуги гадни !!

    09:44 06.12.2025

  • 15 ДаДа

    0 3 Отговор

    До коментар #1 от "Наблюдател":

    и за путлер също !!!

    09:46 06.12.2025

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Украйна, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания