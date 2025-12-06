Великобритания предпочита Норвегия да поеме риска да проследява руски военни подводници.

Това заяви Николай Корчунов, руският посланик в Норвегия, в интервю за РИА Новости, коментирайки плановете на Лондон и Осло за проследяване на движението на руски подводници.

Според него Обединеното кралство не крие факта, че тези мерки са насочени към военно възпиране на Русия, а Лондон „предпочита да изпълнява подобни рискови задачи чрез посреднически сили“.

Корчунов също така смята, че страните от НАТО разглеждат Далечния север като потенциален театър на военни операции.

На 4 декември Обединеното кралство и Норвегия подписаха споразумение за сътрудничество в областта на отбраната, предвиждащо съвместни патрули на морските пространства между Гренландия, Исландия, Обединеното кралство и Норвегия за проследяване на движението на руски военни подводници.