Москва: Лондон предпочита Осло да рискува с проследяването на руски военни подводници

Великобритания предпочита Норвегия да поеме риска да проследява руски военни подводници.
Това заяви Николай Корчунов, руският посланик в Норвегия, в интервю за РИА Новости, коментирайки плановете на Лондон и Осло за проследяване на движението на руски подводници.
Според него Обединеното кралство не крие факта, че тези мерки са насочени към военно възпиране на Русия, а Лондон „предпочита да изпълнява подобни рискови задачи чрез посреднически сили“.
Корчунов също така смята, че страните от НАТО разглеждат Далечния север като потенциален театър на военни операции.
На 4 декември Обединеното кралство и Норвегия подписаха споразумение за сътрудничество в областта на отбраната, предвиждащо съвместни патрули на морските пространства между Гренландия, Исландия, Обединеното кралство и Норвегия за проследяване на движението на руски военни подводници.
