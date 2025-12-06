Новини
Нови сблъсъци на границата между Пакистан и Афганистан, има пострадали

6 Декември, 2025 07:21, обновена 6 Декември, 2025 07:27 767 2

Исламабад и Кабул се обвиняват взаимно в провокация

Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Размяна на огън с участието на артилерия е станала между пакистански и афганистански сили близо до граничния пункт Чаман късно вечерта на 5 декември.

Исламабад и Кабул се обвиняват взаимно в провокация, съобщава вестник "Dawn", позовавайки се на свои източници.

Според пакистански официални лица афганистанските сили първи открили минометен огън по пакистанска територия, отбелязва вестникът. Според изявление на говорителя на афганистанското правителство Забихула Муджахид обаче, афганистанските сили са отговорили на пакистанските удари в област Спин Болдак в провинция Кандахар.

Според източници на вестника престрелката е започнала около 22:00 часа местно време и е продължила до късно през нощта. Трима ранени са откарани в областната болница. Няма съобщения за смъртни случаи.

През октомври 2025 г. на границата между Пакистан и Афганистан имаше въоръжени сблъсъци, най-кървавите, откакто движението на талибаните дойде на власт в Кабул през 2021 г. Те избухнаха след атаки срещу пакистански гранични постове, на които пакистанските военновъздушни сили отговориха с удари по бази на терористичната групировка Фитна ал-Хаваридж (известна преди като Терик-е-Талибан Пакистан или Пакистанско талибанско движение) в Афганистан. С посредничеството на Катар и Турция страните в конфликта постигнаха временно споразумение за прекратяване на огъня през същия месец, което остава в сила.


    Поредната зона, съсипана от извратените трето полови англосакси. Чърчил има нобелова награда за литература. За два тома, които описват, как отпадаците на Дания са завладели Англия, а отпадаците на Англия са създали САЩ.

    07:32 06.12.2025

    И тук миротворецът Дончо въдвори мир.

    08:21 06.12.2025