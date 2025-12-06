Саудитска Арабия, Турция и Русия са с най-евтиния ток в Г-20

Саудитска Арабия, Турция и Русия са с най-евтиното електричество сред страните от Г-20, сочат данни на Евростат и Росстат.
Най-евтиният киловатчас за домакинствата е установен в Саудитска Арабия с цена от 0,05 долара, следвана от Турция с цена от 0,066 долара. Русия се нарежда на трето място, със средна цена от 5,26 рубли или 0,068 долара.
Индия и Китай допълват челната петица с най-евтина електроенергия за домове с цени съответно от 0,073 долара и 0,075 долара.
В челната десетка са включени още Аржентина (0,082 долара), Индонезия (0,09 долара), Мексико (0,11 долара), Канада (0,12 долара) и Южна Корея (0,13 долара).
Електричеството в Г-20 обаче е най-скъпо в Европа: в Германия киловатчасът струва 0,40 долара, в Италия 0,37 долара, а във Великобритания 0,35 долара.
Франция (0,259 долара) и Австралия (0,256 долара) също са сред петте страни с най-скъпо електричество.
1 Цивилизационен избор
09:16 06.12.2025
3 Хохо Бохо
09:17 06.12.2025
4 В България колко е
09:17 06.12.2025
5 Факт
09:17 06.12.2025
6 Емигрант
09:19 06.12.2025
7 Бай Ганьо
09:22 06.12.2025
9 Не знам, обаче
До коментар #5 от "Факт":ние сме най-богатата страна в ЕС, с най-високите заплати.
Така твърдят злите езици в клуба на богатите.
09:23 06.12.2025
11 Наблюдател
Блеещи уфце и заспали гуведа не ходят да гласуват, щото може нещо хубаво да стане, а те искат уфце и гуведа да си останат.
От партии като Възраждане се мъчат да отворят очите на слепците, ушите на глухите и устата на немите.......... Глас в пустиня.
Очаква се промяна едва след 475 години.
09:29 06.12.2025
12 Оги
09:31 06.12.2025
13 икономист
09:49 06.12.2025
14 Българин
До коментар #5 от "Факт":само дето цените им са 3 пъти по-ниски и покупвателната им способност е 2 пъти по-голяма от твоята ;)
09:50 06.12.2025
16 икономист
До коментар #5 от "Факт":в русия с 1000лв можеш да живееш като цар, а в бг с 1000лв умираш от глад ;)
09:51 06.12.2025
17 Тука вече
09:55 06.12.2025
18 Мдааа...
Ама било лошо тогава а...?
Щото банани и портокали само за НоваГодина...
И не давали да се излиза по чужбинско...
Ами имало е причина ...
Да не си мътят главите хората с пропагандни лъжи и да не се обезлюдява държавата...
09:57 06.12.2025
19 някога
До коментар #1 от "Цивилизационен избор":Това твоето някога се осъществяваше за сметка на народа. Във всеки един дом на стената висеше газела лампа,с във всяко чекмедже имаше запасени свещи. Имаше режим на тока, което значеше, че когато се стъмни, поне два часа ще си на тъмно. Българина палеше газената лампа и чакаше да минат тези два часа през които комунистите продаваха българския ток за Долари. Тогава не бяхме със Запада,с бяхме 16 република на Русия. А и тогава не работехме за 1000 сегашни Евро,с за 50 сегашни Евро.
10:02 06.12.2025
20 Чичо Гошо
До коментар #1 от "Цивилизационен избор":А помниш ли режима на тока и 1:2 -един час има,два няма.И акумулаторите по апартаментите и системите от жички и крушки,които по-заможните семейства можеха да си позволят,а по-бедните(повечето) си купуваха свещи.
Въпреки "цялата си огромна икономика"...
10:07 06.12.2025
21 За сметка на народа
До коментар #19 от "някога":Но в някакви граници. Сега вече ВСИЧКО Е ЗА СМЕТКА НА НАРОДА. Много добре знам колко продължи този режим на тока и причината не беше в това че го изнасят. Сега в момента тоди който се изнася е по евтин от този за БЪЛГАРИТЕ!!! Даваме ток на украйна за сметка на БЪЛГАРИТЕ. Ха да ти е честита демокрацията която затвори два брока заради конкурентно способна българия и предателите които спряха новите проекти. СЛЯП ИЛИ НАИВЕН СИ?
10:13 06.12.2025