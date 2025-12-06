Саудитска Арабия, Турция и Русия са с най-евтиния ток в Г-20

Саудитска Арабия, Турция и Русия са с най-евтиното електричество сред страните от Г-20, сочат данни на Евростат и Росстат.

Най-евтиният киловатчас за домакинствата е установен в Саудитска Арабия с цена от 0,05 долара, следвана от Турция с цена от 0,066 долара. Русия се нарежда на трето място, със средна цена от 5,26 рубли или 0,068 долара.

Индия и Китай допълват челната петица с най-евтина електроенергия за домове с цени съответно от 0,073 долара и 0,075 долара.

В челната десетка са включени още Аржентина (0,082 долара), Индонезия (0,09 долара), Мексико (0,11 долара), Канада (0,12 долара) и Южна Корея (0,13 долара).

Електричеството в Г-20 обаче е най-скъпо в Европа: в Германия киловатчасът струва 0,40 долара, в Италия 0,37 долара, а във Великобритания 0,35 долара.

Франция (0,259 долара) и Австралия (0,256 долара) също са сред петте страни с най-скъпо електричество.