Новини
Свят »
Саудитска Арабия, Турция и Русия са с най-евтиния ток в Г-20

Саудитска Арабия, Турция и Русия са с най-евтиния ток в Г-20

6 Декември, 2025 09:05, обновена 6 Декември, 2025 09:13 820 21

  • електричество-
  • цени-
  • г-20

Най-скъпото електричество е в европейските страни, членуващи в групировката

Саудитска Арабия, Турция и Русия са с най-евтиния ток в Г-20 - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Саудитска Арабия, Турция и Русия са с най-евтиното електричество сред страните от Г-20, сочат данни на Евростат и Росстат.

Най-евтиният киловатчас за домакинствата е установен в Саудитска Арабия с цена от 0,05 долара, следвана от Турция с цена от 0,066 долара. Русия се нарежда на трето място, със средна цена от 5,26 рубли или 0,068 долара.

Индия и Китай допълват челната петица с най-евтина електроенергия за домове с цени съответно от 0,073 долара и 0,075 долара.

В челната десетка са включени още Аржентина (0,082 долара), Индонезия (0,09 долара), Мексико (0,11 долара), Канада (0,12 долара) и Южна Корея (0,13 долара).

Електричеството в Г-20 обаче е най-скъпо в Европа: в Германия киловатчасът струва 0,40 долара, в Италия 0,37 долара, а във Великобритания 0,35 долара.

Франция (0,259 долара) и Австралия (0,256 долара) също са сред петте страни с най-скъпо електричество.


Поставете оценка:
Оценка 4.6 от 11 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Цивилизационен избор

    35 1 Отговор
    Някога захранвахме цялата си огромна икономика и имахме ток за продан, по-евтин от турския, но сега сме "цивилизовани" и нямаме нищо.

    Коментиран от #19, #20

    09:16 06.12.2025

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Хохо Бохо

    33 0 Отговор
    И ние бяхме така ама си закрихме реакторите, потрошихме павец и продадохме тец на краварите, като се задължихме да купуваме скъп ток от тях, и по заповед на диктаторите в брюксел наковахме солари и перки за които плащаме нощем и при безветрие. Щото сме в клуба на богатите

    Коментиран от #15

    09:17 06.12.2025

  • 4 В България колко е

    21 1 Отговор
    А хаяши водопадите.оставка

    09:17 06.12.2025

  • 5 Факт

    3 22 Отговор
    Руснаците са с най малки заплати в Г-20.

    Коментиран от #8, #9, #14, #16

    09:17 06.12.2025

  • 6 Емигрант

    17 1 Отговор
    Пребиваващите на територията да си сложат по един вентилатор и: "дъ гу дуфът"

    09:19 06.12.2025

  • 7 Бай Ганьо

    0 6 Отговор
    Тука нещо въртим ръцете на истината. Колко е за хората а не за долара в търция ?

    09:22 06.12.2025

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Не знам, обаче

    15 0 Отговор

    До коментар #5 от "Факт":

    ние сме най-богатата страна в ЕС, с най-високите заплати.
    Така твърдят злите езици в клуба на богатите.

    09:23 06.12.2025

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Наблюдател

    12 1 Отговор
    Продажни душички си избират парламент от продажници. Какъв очаквате да е резултата тогава???

    Блеещи уфце и заспали гуведа не ходят да гласуват, щото може нещо хубаво да стане, а те искат уфце и гуведа да си останат.

    От партии като Възраждане се мъчат да отворят очите на слепците, ушите на глухите и устата на немите.......... Глас в пустиня.

    Очаква се промяна едва след 475 години.

    09:29 06.12.2025

  • 12 Оги

    12 0 Отговор
    Санкциите работят.

    09:31 06.12.2025

  • 13 икономист

    8 1 Отговор
    а натовска България е с най-скъпия ток!

    09:49 06.12.2025

  • 14 Българин

    8 0 Отговор

    До коментар #5 от "Факт":

    само дето цените им са 3 пъти по-ниски и покупвателната им способност е 2 пъти по-голяма от твоята ;)

    09:50 06.12.2025

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 икономист

    8 1 Отговор

    До коментар #5 от "Факт":

    в русия с 1000лв можеш да живееш като цар, а в бг с 1000лв умираш от глад ;)

    09:51 06.12.2025

  • 17 Тука вече

    3 0 Отговор
    Можем да се класираме в челната тройка. Барем в едно нещо да сме по напред от другите.

    09:55 06.12.2025

  • 18 Мдааа...

    6 2 Отговор
    Бай Тошовия ток беше 5ст/кВт...
    Ама било лошо тогава а...?
    Щото банани и портокали само за НоваГодина...
    И не давали да се излиза по чужбинско...
    Ами имало е причина ...
    Да не си мътят главите хората с пропагандни лъжи и да не се обезлюдява държавата...

    09:57 06.12.2025

  • 19 някога

    3 3 Отговор

    До коментар #1 от "Цивилизационен избор":

    Това твоето някога се осъществяваше за сметка на народа. Във всеки един дом на стената висеше газела лампа,с във всяко чекмедже имаше запасени свещи. Имаше режим на тока, което значеше, че когато се стъмни, поне два часа ще си на тъмно. Българина палеше газената лампа и чакаше да минат тези два часа през които комунистите продаваха българския ток за Долари. Тогава не бяхме със Запада,с бяхме 16 република на Русия. А и тогава не работехме за 1000 сегашни Евро,с за 50 сегашни Евро.

    Коментиран от #21

    10:02 06.12.2025

  • 20 Чичо Гошо

    1 1 Отговор

    До коментар #1 от "Цивилизационен избор":

    А помниш ли режима на тока и 1:2 -един час има,два няма.И акумулаторите по апартаментите и системите от жички и крушки,които по-заможните семейства можеха да си позволят,а по-бедните(повечето) си купуваха свещи.
    Въпреки "цялата си огромна икономика"...

    10:07 06.12.2025

  • 21 За сметка на народа

    2 1 Отговор

    До коментар #19 от "някога":

    Но в някакви граници. Сега вече ВСИЧКО Е ЗА СМЕТКА НА НАРОДА. Много добре знам колко продължи този режим на тока и причината не беше в това че го изнасят. Сега в момента тоди който се изнася е по евтин от този за БЪЛГАРИТЕ!!! Даваме ток на украйна за сметка на БЪЛГАРИТЕ. Ха да ти е честита демокрацията която затвори два брока заради конкурентно способна българия и предателите които спряха новите проекти. СЛЯП ИЛИ НАИВЕН СИ?

    10:13 06.12.2025