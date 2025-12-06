Жена загина при удар на ВСУ в Горловка, дронове нанесоха щети в Рязан и Воронеж

Жена е загинала при удар на украинските въоръжени сили в Горловка, съобщи кметът Иван Приходко.
„В резултат на украинската въоръжена агресия в Централния градски район на Горловка е убит цивилен гражданин. Вечна памет на невинната жертва. Съболезнования на семейството и приятелите ѝ“, написа той в Telegram.
Двама души бяха ранени и при артилерийски удар в село Короленко.
Снощи Приходко обяви, че снаряд е разрушил жилищна сграда в Централния градски район.
Горловка се намира на 50 километра северно от Донецк. Градът е дом на химическия концерн „Стирол“ и предприятия за добив на въглища. Това е едно от най-големите населени места в ДНР; преди конфликта в Донбас населението на Горловка е било над 250 000 души.
Свалени дронове причиниха щети в няколко района на Воронежска област. По предварителни данни няма жертви, написа губернаторът Александър Гусев в своя Telegram канал.
„В градския район отломки от дрон са повредили покрива на бензиностанция и покрива на къща. В един район са повредени прозорците и фасадата на училище, фасадата на нискоетажна сграда, прозорците на частна къща, автомобил и електропровод“, съобщи Гусев.
Той добави, че в друг район е съобщено за щети на три частни къщи, две стопански постройки и гараж с автомобил.
Спешните служби продължават да работят на място. След това ще оценят щетите и ще започнат ремонти, отбеляза губернаторът.
Многоетажна сграда е повредена от падащи отломки от дрон в Рязанска област. Отломки са паднали и върху територията на промишлено предприятие; няма пострадали, според областния управител Павел Малков.
„През нощта 29 украински дрона са свалени над Рязанска област. Една многоетажна жилищна сграда е повредена; пожарът на покрива е бързо потушен; няма пострадали. Отломки са паднали и върху територията на промишлено предприятие. Няма пострадали или сериозни щети“, написа той в своя Telegram канал.
Малков добави, че службите за спешна помощ работят безпроблемно на мястото на инцидента и се извършва оценка на щетите по имуществото.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Фрагменти от
Ако някой не знае смисъла на една дума, в случая “ фрагмент”, моля, да не я използва!
04:40 06.12.2025
2 чекисть..
06:18 06.12.2025
3 Миролюб Войнов, пилот ВВС
По света - мързелива утрин, сладко обтягане в топлите завивчици, вътрешна тоалетна !!!
Рязан, някъде в Русия - студена нощ, кал, вали леден дъжд, дървена външна тоалетна с паднала врата и покрив, вой на сирени !!! В кишлака тичат мужици, чеченци, реват жени, деца, магарета. Вратата на единственото бомбоубежище здраво залостена, ще се крием под навеса на единствената в кишлака бензиностанция........Те така па pyccки весело си живеем ден след ден, суботта след суботта вече Четири Года.
Пълен Kaйф 😄👍
06:28 06.12.2025
4 ООрана държава
06:44 06.12.2025
5 Време е
06:46 06.12.2025
6 Миролюб Войнов, пилот ВВС
На война, като на война !!!
Тъмна мъглива нощ, задача - поразяване секретен военен склад в Рязан с екологически опасните междуконтинентални балистични ракети Сармат UR100N - Ръката на смъртта !!! Адски кофти време, мъгла, силен насрещен вятър, стелт режим, пилотаж почти на сляпо строго по уреди, спуснати заслонки на двигателите, крейсерски 900км/ч бръснещ полет ниско под хоризонта на радарите, височина 65 метра над тайгата,, на хоризонта градчето Рязан със стърчащи кранове и няколко стари зенитни оръдия. Внезапно сигнал за тревога. Насреща забелязвам два руски Су 35М Фланкер с криво заклепани ламарини и безобразно па pyccки стърчащи нитове. Рязък вираж, Кобрата на Пугачев и се оказвам зад тях !!! Руските льотчици напълно изненадани, пуск - две ракети Сайдуинд въздух-въздух разцепват руското небе и прихващат грохналите Сушки. Льотчиците моментално катапултират, два хлопка и Фланкерите пушейки падат към пристанището. БАМ - взрив, огън, целта поразена, гъст токсичен виолетов дим от ракетно гориво се стеле над града. Десетина чеченци с кофи се хвърлят да гасят пожара, безполезно - друг път не палете цигара на непозволено място. Вираж и пълен форсаж към България. Рапорт даден, рапорт приет - мисия изпълнена !!! Рязан бе обрязан 😁👍
06:46 06.12.2025
7 Я пъ тоа
До коментар #4 от "ООрана държава":Войната в Украйна ни носи милиони....
07:00 06.12.2025
8 Мишел
07:05 06.12.2025
9 УКРАЙНА 🇺🇦 хахаха
07:17 06.12.2025
10 Така е хо мо
До коментар #8 от "Мишел":Даже вече 12 год превземаме Селото ПОКРОВСК на 25 км от Донецк!
Следват Харков, Херсон, Одеса, Киев ...за 2 ДНЯ и за седмица в Лисабон
Хехехехехехе
Ту пой, ДА?
Хехехехехехе
07:19 06.12.2025
11 Боби Баламата
А у Белгородска Република, Крим, ДОНБАС е така от миналата година
07:23 06.12.2025
12 Територията се връща,
До коментар #4 от "ООрана държава":но убитите руснаци остават под земната повърхност и няма да се върнат никога.
07:25 06.12.2025
14 Путлер може и да си вярва
До коментар #12 от "Територията се връща,":Територията се връща,
20ОТГОВОР
До коментар 4 от "ООрана държава":
но убитите руснаци остават под земната повърхност
...
-;-
На рашистите само територията им е важната.
Какво значи някакви си 2-3-20 милиона изгинали.
07:29 06.12.2025
15 Последния Софиянец
07:30 06.12.2025
16 ООрана държава
07:31 06.12.2025
17 🇧🇬 Б А Й Х @ Й‼️
07:33 06.12.2025
18 Не знам
07:36 06.12.2025
19 Атина Палада
До коментар #18 от "Не знам":Нема проблеми, важното е груз 200 да върви с пълни вагони и камази за блатата!
07:42 06.12.2025
20 МЪКЪ МЪКЪ
07:49 06.12.2025
22 Миролюб Войнов
До коментар #3 от "Миролюб Войнов, пилот ВВС":И като се сьбудих прьстите ми в контакта, дрьпнах ги и излязох от розовите сьнища-водата отново 6лв. а бензина 3 , парното поскьпнало но моите радиатори отдавна са в Метарекс.
08:14 06.12.2025
23 За сьжаление
До коментар #10 от "Така е хо мо":Така е когото началника е един от вашите т. е олигарх, капиталист а сьвсем друго беше с
Й. В. Д или ськратено Сталин. С такива като вас толкова!
08:25 06.12.2025
24 Пич
09:27 06.12.2025
25 Кривоверен алкаш
09:28 06.12.2025
26 Съветски мелез
09:31 06.12.2025
29 1488
09:42 06.12.2025
30 Пенсионер 69 годишен
09:44 06.12.2025
31 стоян георгиев
09:51 06.12.2025
32 стоян георгиев
До коментар #30 от "Пенсионер 69 годишен":Украинските варвари няколко години бяха обстрелвани без да можеха да отвърнат тогава що не рева за техните жени и деца?
09:52 06.12.2025
33 Пенсионер 69 годишен
До коментар #31 от "стоян георгиев":Въоръжените сили на РФ обстрелват цели с военно и двойно предназначение през нощта, когато работниците са вкъщи. Може да пострада някой бандеровец от охраната.
Урките страхливо нападат мирното население и сеят терор.
09:54 06.12.2025
34 Пенсионер 69 годишен
До коментар #32 от "стоян георгиев":Украинските ВАРВАРИ обстрелваха Донецк със системи за залпов удар и тормозиха мирното население от 2014 година. За да предотврати геноцида, Владимир Владимирович Путин започна военна операция за защита на населението.
09:58 06.12.2025
35 стоян георгиев
До коментар #33 от "Пенсионер 69 годишен":Що лъжеш бе другар.вече си на 70 .не те лине срам? Седиш тук и лъжеш все едно си 30 годишен ром.всекимден по всички световни телевизии дават разрушените украински градове и убититие жени и деца.не те лине срам пак питам?
09:58 06.12.2025
36 Пенсионер 69 годишен
До коментар #29 от "1488":Само в България има селище със звучното име Мугла.
10:00 06.12.2025
37 стоян георгиев
До коментар #34 от "Пенсионер 69 годишен":Коя част на донецк е разрушена от тези системи?мога да ти дам да видиш какво се случи на авдеевка и маринка дето бяха срещу донецк.реалнондвата града не съществуват вече само защото бяха украински.на донецк му няма абсолютно нищо .та пак питам не те лине срам на тия години да лъжеш ?
10:01 06.12.2025
39 стоян георгиев
До коментар #36 от "Пенсионер 69 годишен":Какво му е на името мугла?
10:02 06.12.2025
40 Пенсионер 69 годишен
До коментар #35 от "стоян георгиев":Руската прокуратура е изпратила в Международния съд към ООН ТОМОВЕ С ХИЛЯДИ СТРАНИЦИ ДОКАЗАТЕЛСТВА ЗА ГЕНОЦИДА ИЗВЪРШЕН ОТ УКРАИНЦИТЕ В ДОНБАС И ОДЕСА.
10:03 06.12.2025
41 стоян георгиев
До коментар #40 от "Пенсионер 69 годишен":И какво от това? Хитлер на времето обвини полша че го е нападнала.и какво от това?държавата агресор събрала доказателства че козата изяла вълка...хахах....
10:05 06.12.2025
42 Пенсионер 69 годишен
До коментар #41 от "стоян георгиев":Русия не е агресор, а ЗАЩИТНИК на мирното население в бившата УССР от кафявата чума.
10:07 06.12.2025
43 Пенсионер 69 годишен
До коментар #37 от "стоян георгиев":От там украинските ВАРВАРИ нападаха Донецк и получиха достоен отговор.
10:09 06.12.2025
44 стоян георгиев
До коментар #42 от "Пенсионер 69 годишен":Като е защитник защо разрушава градовете и прогонва населението?
10:12 06.12.2025
45 стоян георгиев
До коментар #43 от "Пенсионер 69 годишен":Достоен отговор за теб е да избиеш цивилните дето са същите каро тези в донецк?да те питам ако разрушиш перник или ботевград и изтребиш населението им това може ли да се нарече освобождение?.
10:13 06.12.2025
46 Руснаков
До коментар #42 от "Пенсионер 69 годишен":Умствено,рано ,рано си сдал багажа...6584
10:18 06.12.2025
47 Герги
До коментар #43 от "Пенсионер 69 годишен":Папагал,размърдай сивите клетки...или Клетка...недей повтаря опорки..
10:19 06.12.2025
48 стоян георгиев
До коментар #46 от "Руснаков":Тези нямат шанс.той е деформиран от комунизма до степен да предаде страна род и народ само да е добре на новия диктатор в москва.
10:23 06.12.2025