Жена загина при удар на ВСУ в Горловка, дронове нанесоха щети в Рязан и Воронеж

Жена е загинала при удар на украинските въоръжени сили в Горловка, съобщи кметът Иван Приходко.

„В резултат на украинската въоръжена агресия в Централния градски район на Горловка е убит цивилен гражданин. Вечна памет на невинната жертва. Съболезнования на семейството и приятелите ѝ“, написа той в Telegram.

Двама души бяха ранени и при артилерийски удар в село Короленко.

Снощи Приходко обяви, че снаряд е разрушил жилищна сграда в Централния градски район.

Горловка се намира на 50 километра северно от Донецк. Градът е дом на химическия концерн „Стирол“ и предприятия за добив на въглища. Това е едно от най-големите населени места в ДНР; преди конфликта в Донбас населението на Горловка е било над 250 000 души.

Свалени дронове причиниха щети в няколко района на Воронежска област. По предварителни данни няма жертви, написа губернаторът Александър Гусев в своя Telegram канал.

„В градския район отломки от дрон са повредили покрива на бензиностанция и покрива на къща. В един район са повредени прозорците и фасадата на училище, фасадата на нискоетажна сграда, прозорците на частна къща, автомобил и електропровод“, съобщи Гусев.

Той добави, че в друг район е съобщено за щети на три частни къщи, две стопански постройки и гараж с автомобил.

Спешните служби продължават да работят на място. След това ще оценят щетите и ще започнат ремонти, отбеляза губернаторът.

Многоетажна сграда е повредена от падащи отломки от дрон в Рязанска област. Отломки са паднали и върху територията на промишлено предприятие; няма пострадали, според областния управител Павел Малков.

„През нощта 29 украински дрона са свалени над Рязанска област. Една многоетажна жилищна сграда е повредена; пожарът на покрива е бързо потушен; няма пострадали. Отломки са паднали и върху територията на промишлено предприятие. Няма пострадали или сериозни щети“, написа той в своя Telegram канал.

Малков добави, че службите за спешна помощ работят безпроблемно на мястото на инцидента и се извършва оценка на щетите по имуществото.