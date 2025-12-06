Новини
Жена загина при удар на ВСУ в Горловка, дронове нанесоха щети в Рязан и Воронеж
  Тема: Украйна

6 Декември, 2025 03:37, обновена 6 Декември, 2025 10:13 2 572 48

ПВО на Русия свали 116 украински дрона през изминалата нощ

Жена загина при удар на ВСУ в Горловка, дронове нанесоха щети в Рязан и Воронеж - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Жена е загинала при удар на украинските въоръжени сили в Горловка, съобщи кметът Иван Приходко.

„В резултат на украинската въоръжена агресия в Централния градски район на Горловка е убит цивилен гражданин. Вечна памет на невинната жертва. Съболезнования на семейството и приятелите ѝ“, написа той в Telegram.

Двама души бяха ранени и при артилерийски удар в село Короленко.

Снощи Приходко обяви, че снаряд е разрушил жилищна сграда в Централния градски район.

Горловка се намира на 50 километра северно от Донецк. Градът е дом на химическия концерн „Стирол“ и предприятия за добив на въглища. Това е едно от най-големите населени места в ДНР; преди конфликта в Донбас населението на Горловка е било над 250 000 души.

Свалени дронове причиниха щети в няколко района на Воронежска област. По предварителни данни няма жертви, написа губернаторът Александър Гусев в своя Telegram канал.

„В градския район отломки от дрон са повредили покрива на бензиностанция и покрива на къща. В един район са повредени прозорците и фасадата на училище, фасадата на нискоетажна сграда, прозорците на частна къща, автомобил и електропровод“, съобщи Гусев.

Той добави, че в друг район е съобщено за щети на три частни къщи, две стопански постройки и гараж с автомобил.

Спешните служби продължават да работят на място. След това ще оценят щетите и ще започнат ремонти, отбеляза губернаторът.

Многоетажна сграда е повредена от падащи отломки от дрон в Рязанска област. Отломки са паднали и върху територията на промишлено предприятие; няма пострадали, според областния управител Павел Малков.

„През нощта 29 украински дрона са свалени над Рязанска област. Една многоетажна жилищна сграда е повредена; пожарът на покрива е бързо потушен; няма пострадали. Отломки са паднали и върху територията на промишлено предприятие. Няма пострадали или сериозни щети“, написа той в своя Telegram канал.

Малков добави, че службите за спешна помощ работят безпроблемно на мястото на инцидента и се извършва оценка на щетите по имуществото.


Поставете оценка:
Оценка 2.8 от 18 гласа.
Подобни новини


  • 1 Фрагменти от

    12 2 Отговор
    Операта “Мимуца Ганьова.” : аз съм Гретен, мамо!
    Ако някой не знае смисъла на една дума, в случая “ фрагмент”, моля, да не я използва!

    04:40 06.12.2025

  • 2 чекисть..

    11 8 Отговор
    Довечера в чест на никулден,в градо на св.николай..ще има празнична масковска заря

    06:18 06.12.2025

  • 3 Миролюб Войнов, пилот ВВС

    12 19 Отговор
    Суботта....
    По света - мързелива утрин, сладко обтягане в топлите завивчици, вътрешна тоалетна !!!
    Рязан, някъде в Русия - студена нощ, кал, вали леден дъжд, дървена външна тоалетна с паднала врата и покрив, вой на сирени !!! В кишлака тичат мужици, чеченци, реват жени, деца, магарета. Вратата на единственото бомбоубежище здраво залостена, ще се крием под навеса на единствената в кишлака бензиностанция........Те така па pyccки весело си живеем ден след ден, суботта след суботта вече Четири Года.
    Пълен Kaйф 😄👍

    Коментиран от #13, #21, #22, #27

    06:28 06.12.2025

  • 4 ООрана държава

    23 15 Отговор
    Колко милиона ни потънаха зелю да си лети с дрончета докато му завземат територии? Тоя клоун се надява че русия ще му ги върне при сключване на мир и за това изобщо не ги пази

    Коментиран от #7, #12

    06:44 06.12.2025

  • 5 Време е

    18 12 Отговор
    за Орешник !

    06:46 06.12.2025

  • 6 Миролюб Войнов, пилот ВВС

    12 18 Отговор
    Паднали отломки.....

    На война, като на война !!!
    Тъмна мъглива нощ, задача - поразяване секретен военен склад в Рязан с екологически опасните междуконтинентални балистични ракети Сармат UR100N - Ръката на смъртта !!! Адски кофти време, мъгла, силен насрещен вятър, стелт режим, пилотаж почти на сляпо строго по уреди, спуснати заслонки на двигателите, крейсерски 900км/ч бръснещ полет ниско под хоризонта на радарите, височина 65 метра над тайгата,, на хоризонта градчето Рязан със стърчащи кранове и няколко стари зенитни оръдия. Внезапно сигнал за тревога. Насреща забелязвам два руски Су 35М Фланкер с криво заклепани ламарини и безобразно па pyccки стърчащи нитове. Рязък вираж, Кобрата на Пугачев и се оказвам зад тях !!! Руските льотчици напълно изненадани, пуск - две ракети Сайдуинд въздух-въздух разцепват руското небе и прихващат грохналите Сушки. Льотчиците моментално катапултират, два хлопка и Фланкерите пушейки падат към пристанището. БАМ - взрив, огън, целта поразена, гъст токсичен виолетов дим от ракетно гориво се стеле над града. Десетина чеченци с кофи се хвърлят да гасят пожара, безполезно - друг път не палете цигара на непозволено място. Вираж и пълен форсаж към България. Рапорт даден, рапорт приет - мисия изпълнена !!! Рязан бе обрязан 😁👍

    06:46 06.12.2025

  • 7 Я пъ тоа

    2 12 Отговор

    До коментар #4 от "ООрана държава":

    Войната в Украйна ни носи милиони....

    07:00 06.12.2025

  • 8 Мишел

    22 5 Отговор
    Отломки в Рязан, две въздушни тревоги в цяла Украйна, експлозии в Киев( ракети Х101 от Ту 95 и крилати ракети Калибър от руския Черноморски военен флот, целите - три завода и част от възстановена ТЕЦ), във военни обекти и подземно газово хранилище в Чернигов и в Днепропетровска област. Русия продължава да освобождава Украйна от последствията от СССР.

    Коментиран от #10

    07:05 06.12.2025

  • 9 УКРАЙНА 🇺🇦 хахаха

    5 11 Отговор
    Да да това сме го слушали те рафинериите горят от отломки гадове нещастни

    07:17 06.12.2025

  • 10 Така е хо мо

    5 16 Отговор

    До коментар #8 от "Мишел":

    Даже вече 12 год превземаме Селото ПОКРОВСК на 25 км от Донецк!
    Следват Харков, Херсон, Одеса, Киев ...за 2 ДНЯ и за седмица в Лисабон
    Хехехехехехе
    Ту пой, ДА?
    Хехехехехехе

    Коментиран от #23

    07:19 06.12.2025

  • 11 Боби Баламата

    5 15 Отговор
    Страшна работа, от отломки,...у Москалбад нема Ток, Вода,беГзин,нема НЕТ, полети, а Нефтобазите горят по целата Монголяк П ЕДЕРАЦИЯ!
    А у Белгородска Република, Крим, ДОНБАС е така от миналата година

    07:23 06.12.2025

  • 12 Територията се връща,

    13 13 Отговор

    До коментар #4 от "ООрана държава":

    но убитите руснаци остават под земната повърхност и няма да се върнат никога.

    Коментиран от #14

    07:25 06.12.2025

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Путлер може и да си вярва

    8 13 Отговор

    До коментар #12 от "Територията се връща,":

    Територията се връща,
    20ОТГОВОР
    До коментар 4 от "ООрана държава":

    но убитите руснаци остават под земната повърхност
    ...
    -;-
    На рашистите само територията им е важната.
    Какво значи някакви си 2-3-20 милиона изгинали.

    07:29 06.12.2025

  • 15 Последния Софиянец

    7 12 Отговор
    Хахаха, пак отломки или някой е пушил, гори блатната кочина от всички страни, а копейките викат отломки!

    07:30 06.12.2025

  • 16 ООрана държава

    10 11 Отговор
    А казаха ли от бункера кога ще пускат бензин в смехдържавата с ресурсите!

    07:31 06.12.2025

  • 17 🇧🇬 Б А Й Х @ Й‼️

    8 11 Отговор
    Само от загрузка разбират блатните терористи и копейките им гладни‼️

    07:33 06.12.2025

  • 18 Не знам

    8 9 Отговор
    Абе как все от паднали отломки се взривяват тия рафинерии много афифни ми се струват

    Коментиран от #19

    07:36 06.12.2025

  • 19 Атина Палада

    4 14 Отговор

    До коментар #18 от "Не знам":

    Нема проблеми, важното е груз 200 да върви с пълни вагони и камази за блатата!

    07:42 06.12.2025

  • 20 МЪКЪ МЪКЪ

    12 3 Отговор
    Пак ли е имало затрупани натюфци.

    07:49 06.12.2025

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 Миролюб Войнов

    6 3 Отговор

    До коментар #3 от "Миролюб Войнов, пилот ВВС":

    И като се сьбудих прьстите ми в контакта, дрьпнах ги и излязох от розовите сьнища-водата отново 6лв. а бензина 3 , парното поскьпнало но моите радиатори отдавна са в Метарекс.

    08:14 06.12.2025

  • 23 За сьжаление

    8 1 Отговор

    До коментар #10 от "Така е хо мо":

    Така е когото началника е един от вашите т. е олигарх, капиталист а сьвсем друго беше с
    Й. В. Д или ськратено Сталин. С такива като вас толкова!

    08:25 06.12.2025

  • 24 Пич

    7 2 Отговор
    Единственото което постигат фашистите с този инат е , че разширяват обхвата на тези , които ще бъдат бесени на процеса срещу бандерските военнопленници !!!

    09:27 06.12.2025

  • 25 Кривоверен алкаш

    2 7 Отговор
    Брех...то било много лошо да се нападат и убиват мирни хора....защото РФ не го прави,,,,с бинокъл гледа да убива само военни....Трябваше да го усетите в много по голяма форма,за жалост Украйна няма тази възможност,...купете някакъв подарък на Рижият Перчем...

    09:28 06.12.2025

  • 26 Съветски мелез

    3 8 Отговор
    Не прави бизнес и любов с руснаци! Кратко и ясно правило за оцеляване и опазване от руската отрова.

    09:31 06.12.2025

  • 27 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 28 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 29 1488

    3 2 Отговор
    само в матюшка може да има град с такова звупно християнско име Рязан

    Коментиран от #36

    09:42 06.12.2025

  • 30 Пенсионер 69 годишен

    3 4 Отговор
    Украинските ВАРВАРИ обстрелват мирното население. Утре през нощта ще получат достоен отговор.

    Коментиран от #32

    09:44 06.12.2025

  • 31 стоян георгиев

    1 2 Отговор
    Мише направо се разплаках.вечна памет на загиналата....що не го написа за убитите от руски ракети украинци?дано ти плащат в рубли мише...хах

    Коментиран от #33

    09:51 06.12.2025

  • 32 стоян георгиев

    2 1 Отговор

    До коментар #30 от "Пенсионер 69 годишен":

    Украинските варвари няколко години бяха обстрелвани без да можеха да отвърнат тогава що не рева за техните жени и деца?

    Коментиран от #34

    09:52 06.12.2025

  • 33 Пенсионер 69 годишен

    2 2 Отговор

    До коментар #31 от "стоян георгиев":

    Въоръжените сили на РФ обстрелват цели с военно и двойно предназначение през нощта, когато работниците са вкъщи. Може да пострада някой бандеровец от охраната.
    Урките страхливо нападат мирното население и сеят терор.

    Коментиран от #35

    09:54 06.12.2025

  • 34 Пенсионер 69 годишен

    1 2 Отговор

    До коментар #32 от "стоян георгиев":

    Украинските ВАРВАРИ обстрелваха Донецк със системи за залпов удар и тормозиха мирното население от 2014 година. За да предотврати геноцида, Владимир Владимирович Путин започна военна операция за защита на населението.

    Коментиран от #37

    09:58 06.12.2025

  • 35 стоян георгиев

    2 2 Отговор

    До коментар #33 от "Пенсионер 69 годишен":

    Що лъжеш бе другар.вече си на 70 .не те лине срам? Седиш тук и лъжеш все едно си 30 годишен ром.всекимден по всички световни телевизии дават разрушените украински градове и убититие жени и деца.не те лине срам пак питам?

    Коментиран от #40

    09:58 06.12.2025

  • 36 Пенсионер 69 годишен

    1 1 Отговор

    До коментар #29 от "1488":

    Само в България има селище със звучното име Мугла.

    Коментиран от #39

    10:00 06.12.2025

  • 37 стоян георгиев

    1 0 Отговор

    До коментар #34 от "Пенсионер 69 годишен":

    Коя част на донецк е разрушена от тези системи?мога да ти дам да видиш какво се случи на авдеевка и маринка дето бяха срещу донецк.реалнондвата града не съществуват вече само защото бяха украински.на донецк му няма абсолютно нищо .та пак питам не те лине срам на тия години да лъжеш ?

    Коментиран от #43

    10:01 06.12.2025

  • 38 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 39 стоян георгиев

    1 0 Отговор

    До коментар #36 от "Пенсионер 69 годишен":

    Какво му е на името мугла?

    10:02 06.12.2025

  • 40 Пенсионер 69 годишен

    1 1 Отговор

    До коментар #35 от "стоян георгиев":

    Руската прокуратура е изпратила в Международния съд към ООН ТОМОВЕ С ХИЛЯДИ СТРАНИЦИ ДОКАЗАТЕЛСТВА ЗА ГЕНОЦИДА ИЗВЪРШЕН ОТ УКРАИНЦИТЕ В ДОНБАС И ОДЕСА.

    Коментиран от #41

    10:03 06.12.2025

  • 41 стоян георгиев

    1 0 Отговор

    До коментар #40 от "Пенсионер 69 годишен":

    И какво от това? Хитлер на времето обвини полша че го е нападнала.и какво от това?държавата агресор събрала доказателства че козата изяла вълка...хахах....

    Коментиран от #42

    10:05 06.12.2025

  • 42 Пенсионер 69 годишен

    0 2 Отговор

    До коментар #41 от "стоян георгиев":

    Русия не е агресор, а ЗАЩИТНИК на мирното население в бившата УССР от кафявата чума.

    Коментиран от #44, #46

    10:07 06.12.2025

  • 43 Пенсионер 69 годишен

    0 1 Отговор

    До коментар #37 от "стоян георгиев":

    От там украинските ВАРВАРИ нападаха Донецк и получиха достоен отговор.

    Коментиран от #45, #47

    10:09 06.12.2025

  • 44 стоян георгиев

    2 0 Отговор

    До коментар #42 от "Пенсионер 69 годишен":

    Като е защитник защо разрушава градовете и прогонва населението?

    10:12 06.12.2025

  • 45 стоян георгиев

    2 0 Отговор

    До коментар #43 от "Пенсионер 69 годишен":

    Достоен отговор за теб е да избиеш цивилните дето са същите каро тези в донецк?да те питам ако разрушиш перник или ботевград и изтребиш населението им това може ли да се нарече освобождение?.

    10:13 06.12.2025

  • 46 Руснаков

    2 0 Отговор

    До коментар #42 от "Пенсионер 69 годишен":

    Умствено,рано ,рано си сдал багажа...6584

    Коментиран от #48

    10:18 06.12.2025

  • 47 Герги

    2 0 Отговор

    До коментар #43 от "Пенсионер 69 годишен":

    Папагал,размърдай сивите клетки...или Клетка...недей повтаря опорки..

    10:19 06.12.2025

  • 48 стоян георгиев

    1 0 Отговор

    До коментар #46 от "Руснаков":

    Тези нямат шанс.той е деформиран от комунизма до степен да предаде страна род и народ само да е добре на новия диктатор в москва.

    10:23 06.12.2025

