Стоичков ще обяви програмата на Мондиал 2026 в звездна компания

6 Декември, 2025 09:41 512 3

До него ще застанат Роналдо, Франческо Тоти и Алекси Лалас

Стоичков ще обяви програмата на Мондиал 2026 в звездна компания - 1
Снимка: Факти.бг/Архив
Калин Каменов Калин Каменов Автор във Fakti.bg

Христо Стоичков, който е един от посланиците на ФИФА по света, ще вземе участие в церемонията по обявяването на програмата на Мондиал 2026. Това ще се случи днес от 19:00 часа българско време, а освен Стоичков до президента на ФИФА Джани Инфантино ще застанат Роналдо, Франческо Тоти и Алекси Лалас, предава sportal.bg.

Церемонията ще се води от Андрес Кантор, а Инфантино ще се присъедини към звездния състав. ФИФА ще потвърди местата за провеждане и началните часове на двубоите от най-мащабното Световно първенство в историята чрез предаване на живо, което ще се излъчва на платформите на ФИФА, включително FIFA.com и YouTube канала на ФИФА, гарантирайки, че феновете по целия свят могат да следят обявяването в реално време.


САЩ
  • 1 аман докога ще ни показвате тоя

    3 1 Отговор
    от години на брошурите на кауфланд

    Коментиран от #3

    09:47 06.12.2025

  • 2 1488

    3 1 Отговор
    на всяка манджа мерудия
    ама от кауфланд

    09:48 06.12.2025

  • 3 Времето

    0 0 Отговор

    До коментар #1 от "аман докога ще ни показвате тоя":

    Е за простаци.

    10:02 06.12.2025

