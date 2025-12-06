Христо Стоичков, който е един от посланиците на ФИФА по света, ще вземе участие в церемонията по обявяването на програмата на Мондиал 2026. Това ще се случи днес от 19:00 часа българско време, а освен Стоичков до президента на ФИФА Джани Инфантино ще застанат Роналдо, Франческо Тоти и Алекси Лалас, предава sportal.bg.
Церемонията ще се води от Андрес Кантор, а Инфантино ще се присъедини към звездния състав. ФИФА ще потвърди местата за провеждане и началните часове на двубоите от най-мащабното Световно първенство в историята чрез предаване на живо, което ще се излъчва на платформите на ФИФА, включително FIFA.com и YouTube канала на ФИФА, гарантирайки, че феновете по целия свят могат да следят обявяването в реално време.
Стоичков ще обяви програмата на Мондиал 2026 в звездна компания
6 Декември, 2025 09:41 512 3
До него ще застанат Роналдо, Франческо Тоти и Алекси Лалас
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 аман докога ще ни показвате тоя
Коментиран от #3
09:47 06.12.2025
2 1488
ама от кауфланд
09:48 06.12.2025
3 Времето
До коментар #1 от "аман докога ще ни показвате тоя":Е за простаци.
10:02 06.12.2025