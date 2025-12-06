Новини
Свят »
Русия »
Кораби на руския Тихоокеански флот навлязоха в Червено море

Кораби на руския Тихоокеански флот навлязоха в Червено море

6 Декември, 2025 07:12, обновена 6 Декември, 2025 07:20 1 734 25

  • кораби-
  • русия-
  • червено море

Руската фрегата „Маршал Шапошников“ и танкерът „Борис Бутома“ преминаха транзитно през пролива Баб ел-Мандеб

Кораби на руския Тихоокеански флот навлязоха в Червено море - 1
Снимка: Фейсбук
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Руската фрегата „Маршал Шапошников“ и танкерът „Борис Бутома“ на Тихоокеанския флот влязоха в Червено море като част от далечно плаване в Азиатско-тихоокеанския регион и стратегически важни райони на океаните, съобщи пресслужбата на флота.

„Фрегатата „Маршал Шапошников“, придружена от танкера „Борис Бутома“, премина транзитно през пролива Баб ел-Мандеб и влезе в Червено море. Преди да влязат в Червено море, екипажите на отряда успешно преминаха през Аденския залив, където отработиха серия от военноморски учения, обхващащи различни сценарии на симулиран противник“, се казва в изявлението.

Пресслужбата припомни, че отрядът кораби на Тихоокеанския флот напусна пристанището Владивосток на 1 октомври в далечно плаване за изпълнение на поставени задачи в Азиатско-тихоокеанския регион и стратегически важни райони на океаните.

„Маршал Шапошников“ е спуснат на вода през януари 1985 г. в корабостроителницата „Янтар“ в Калининград като голям противолодъчен кораб по проект 1155. През 2016 г. е извършен ремонт и модернизация в кораборемонтния център „Далзавод“ във Владивосток. По време на модернизацията „Маршал Шапошников“ е прекласифициран като фрегата и получава съвременни ракетни комплекси „Калибр-НК“ и „Уран“. След изпитания фрегатата се завръща в състава на Тихоокеанския флот на 27 април 2021 г.

Големият морски танкер „Борис Бутома“ е сложен снабдителен танкер за Тихоокеанския флот. Построен по проект 1559-V (кодово име "Морско пространство") в Балтийската корабостроителница, той е въведен в експлоатация на 30 октомври 1978 г.


Русия
Поставете оценка:
Оценка 4.8 от 9 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Фен

    19 4 Отговор
    Ми имат си ВМС, ще си охраняват танкерите. НАТО, освен терористи, станахме и пирати.

    Коментиран от #17

    07:24 06.12.2025

  • 2 Русия

    21 4 Отговор
    И сега НАТО ще ги наблюдава и ескортира от двеста километра хахахахаахаааахаааа защото ако доближат плоха,очен плоха !!!

    Коментиран от #4, #18

    07:25 06.12.2025

  • 3 Миролюб Войнов, боцман

    6 19 Отговор
    В близкото Черно море също плуват много руски корабли !!! Верно само под вода и отломки......😁👍

    Коментиран от #5

    07:26 06.12.2025

  • 4 гръмовержецът

    11 1 Отговор

    До коментар #2 от "Русия":

    Ако ги нападнат ще е още по-плохо !

    07:27 06.12.2025

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 По традиция

    1 11 Отговор
    Наобратно ще ги дърпат на буксир , както винаги,

    07:29 06.12.2025

  • 7 Гадно

    1 2 Отговор
    Руската фрегата „Маршал Шапошников“ и танкерът „Борис Бутома“ на Тихоокеанския флот влязоха в Червено море като част от далечно плаване в Азиатско-тихоокеанския регион и стратегически важни райони на океаните, съобщи пресслужбата на флота.
    ...
    -;-
    стратегически важни райони на океани

    Коментиран от #21

    07:30 06.12.2025

  • 8 Миролюб Войнов, военен бот

    0 9 Отговор

    До коментар #5 от "джудж ,":

    На работа съм.....
    ТЕ не спят !!!
    Хибридната война е вече в домовете ни 😁

    Коментиран от #9, #20

    07:31 06.12.2025

  • 9 джудж ,

    8 0 Отговор

    До коментар #8 от "Миролюб Войнов, военен бот":

    Не се бой , до тебе няма да стигне ! НАТО ще те пази ...

    Коментиран от #11

    07:34 06.12.2025

  • 10 Гориил

    9 0 Отговор
    Тихоокеанският флот изучава хидрографските особености на Червено море. Скоро ще бъдат изпратени кораби, които да преминат през Суецкия канал. Тяхната мисия е да гарантират безопасността на руските петролни танкери.нкери.

    07:43 06.12.2025

  • 11 Хм...

    2 8 Отговор

    До коментар #9 от "джудж ,":

    Ще го пазят украинците. Черно море е под техен контрол, руска лодка не смее да излезе там.

    Коментиран от #14, #16

    07:45 06.12.2025

  • 12 Пич

    10 1 Отговор
    Нека дръпнат юздите на украинските терористи!!! Украинците не ги интересува , че причиняват екокатастрофи по нашето Черноморие !!! Какви "съюзници" само !!!

    Коментиран от #22

    07:49 06.12.2025

  • 13 Руснак

    5 0 Отговор
    Големи са братушките!нато ще яде големите шамари на чичо Вова скоро...

    Коментиран от #19

    07:51 06.12.2025

  • 14 Гориил

    3 0 Отговор

    До коментар #11 от "Хм...":

    Черно море е под контрола на държавите, които притежават крайбрежни системи за противовъздушна отбрана, военноморска авиация и подводни сили. Освен това контролът се осъществява чрез полети на космически сателити за наблюдение и разузнавателна авиация.Само Русия и Съединените щати притежават такива възможности в Черно море. Русия разполага с всички необходими компоненти, докато Съединените щати имат само части (няма брегова п

    07:54 06.12.2025

  • 15 П. Петков

    1 0 Отговор
    Ще бъде много добре ако многоуважаемият гл. редактор на Факти публикува сутрешна информация къде кораби от незнамколко флота от ВМС на САЩ провеждат "рутинни" плавания и "учения". Или по-скоро къде не пребивават и провеждат такива. Като за последно се сещам за блокадата на Венецуела. Май стягат да наложат краварската "демокрация" и там.

    08:03 06.12.2025

  • 16 Хахахаха😂😂😂😂

    1 0 Отговор

    До коментар #11 от "Хм...":

    Скоро време тази морска сила ще остане без излаз на море!😂😂😂😂

    08:06 06.12.2025

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 Лелеее

    1 1 Отговор

    До коментар #2 от "Русия":

    Русия
    162ОТГОВОР
    И сега НАТО ще ги наблюдава и ескортира от двеста километра хах
    ...
    -;-
    Ама пък бандерите може да ги ескортират при Крайцера "Москва"?!?!?

    Колко пропаднали могат да са русофилите и путлеристите!

    Коментиран от #23

    08:08 06.12.2025

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 И какво постигна миролюбивия ленинизъм

    1 1 Отговор

    До коментар #8 от "Миролюб Войнов, военен бот":

    Миролюб Войнов, военен бот
    08ОТГОВОР
    До коментар 5 от "джудж ,":

    На работа съм.....
    ТЕ не спят !!!
    Хибридната война е вече в домовете ни
    ...
    -;-
    Е какво пистигнаха тези с хиблидните войни?!
    Като Соловьов и Коношенко ни убеждаваха в непобедимостта на Рашмахта, та къде са сега Путлеристите?!

    08:12 06.12.2025

  • 21 Ъхъ

    0 0 Отговор

    До коментар #7 от "Гадно":

    Няма нищо неясно! Обменен е ценен опит с босоногите йеменски инженери, по въпросите на хиперзвуковото оръжие! Ако натовските пирати, не се вслушат в думите на Путин, танкерите им ще обикалят н.Добра надежда!😂

    08:13 06.12.2025

  • 22 Горе Четвъртия райх

    0 0 Отговор

    До коментар #12 от "Пич":

    Пич
    81ОТГОВОР
    Нека дръпнат юздите на украинските терористи!!! Украинците не ги интересува ,
    -;-
    Браво на Рашистите!

    08:13 06.12.2025

  • 23 болгарин..

    1 0 Отговор

    До коментар #18 от "Лелеее":

    След малко бгбандерците ще почнать да виять наумьрел0-като разберат каква работа са свършили в бандерско..туполеев с калибровките и кинжалетата

    08:15 06.12.2025

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 25 пРОСИЯ Е КОЧ.ИНА

    0 1 Отговор
    Рус.ка скрап и мусор както всичко издялано от алка.шите в калното государство....😂😂😂😂

    08:19 06.12.2025

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Украйна, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания