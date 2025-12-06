Кораби на руския Тихоокеански флот навлязоха в Червено море

Руската фрегата „Маршал Шапошников“ и танкерът „Борис Бутома“ на Тихоокеанския флот влязоха в Червено море като част от далечно плаване в Азиатско-тихоокеанския регион и стратегически важни райони на океаните, съобщи пресслужбата на флота.
„Фрегатата „Маршал Шапошников“, придружена от танкера „Борис Бутома“, премина транзитно през пролива Баб ел-Мандеб и влезе в Червено море. Преди да влязат в Червено море, екипажите на отряда успешно преминаха през Аденския залив, където отработиха серия от военноморски учения, обхващащи различни сценарии на симулиран противник“, се казва в изявлението.
Пресслужбата припомни, че отрядът кораби на Тихоокеанския флот напусна пристанището Владивосток на 1 октомври в далечно плаване за изпълнение на поставени задачи в Азиатско-тихоокеанския регион и стратегически важни райони на океаните.
„Маршал Шапошников“ е спуснат на вода през януари 1985 г. в корабостроителницата „Янтар“ в Калининград като голям противолодъчен кораб по проект 1155. През 2016 г. е извършен ремонт и модернизация в кораборемонтния център „Далзавод“ във Владивосток. По време на модернизацията „Маршал Шапошников“ е прекласифициран като фрегата и получава съвременни ракетни комплекси „Калибр-НК“ и „Уран“. След изпитания фрегатата се завръща в състава на Тихоокеанския флот на 27 април 2021 г.
Големият морски танкер „Борис Бутома“ е сложен снабдителен танкер за Тихоокеанския флот. Построен по проект 1559-V (кодово име "Морско пространство") в Балтийската корабостроителница, той е въведен в експлоатация на 30 октомври 1978 г.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Фен
Коментиран от #17
07:24 06.12.2025
2 Русия
Коментиран от #4, #18
07:25 06.12.2025
3 Миролюб Войнов, боцман
Коментиран от #5
07:26 06.12.2025
4 гръмовержецът
До коментар #2 от "Русия":Ако ги нападнат ще е още по-плохо !
07:27 06.12.2025
6 По традиция
07:29 06.12.2025
7 Гадно
...
-;-
стратегически важни райони на океани
Коментиран от #21
07:30 06.12.2025
8 Миролюб Войнов, военен бот
До коментар #5 от "джудж ,":На работа съм.....
ТЕ не спят !!!
Хибридната война е вече в домовете ни 😁
Коментиран от #9, #20
07:31 06.12.2025
9 джудж ,
До коментар #8 от "Миролюб Войнов, военен бот":Не се бой , до тебе няма да стигне ! НАТО ще те пази ...
Коментиран от #11
07:34 06.12.2025
10 Гориил
07:43 06.12.2025
11 Хм...
До коментар #9 от "джудж ,":Ще го пазят украинците. Черно море е под техен контрол, руска лодка не смее да излезе там.
Коментиран от #14, #16
07:45 06.12.2025
12 Пич
Коментиран от #22
07:49 06.12.2025
13 Руснак
Коментиран от #19
07:51 06.12.2025
14 Гориил
До коментар #11 от "Хм...":Черно море е под контрола на държавите, които притежават крайбрежни системи за противовъздушна отбрана, военноморска авиация и подводни сили. Освен това контролът се осъществява чрез полети на космически сателити за наблюдение и разузнавателна авиация.Само Русия и Съединените щати притежават такива възможности в Черно море. Русия разполага с всички необходими компоненти, докато Съединените щати имат само части (няма брегова п
07:54 06.12.2025
15 П. Петков
08:03 06.12.2025
16 Хахахаха😂😂😂😂
До коментар #11 от "Хм...":Скоро време тази морска сила ще остане без излаз на море!😂😂😂😂
08:06 06.12.2025
18 Лелеее
До коментар #2 от "Русия":Русия
162ОТГОВОР
И сега НАТО ще ги наблюдава и ескортира от двеста километра хах
...
-;-
Ама пък бандерите може да ги ескортират при Крайцера "Москва"?!?!?
Колко пропаднали могат да са русофилите и путлеристите!
Коментиран от #23
08:08 06.12.2025
20 И какво постигна миролюбивия ленинизъм
До коментар #8 от "Миролюб Войнов, военен бот":Миролюб Войнов, военен бот
08ОТГОВОР
До коментар 5 от "джудж ,":
На работа съм.....
ТЕ не спят !!!
Хибридната война е вече в домовете ни
...
-;-
Е какво пистигнаха тези с хиблидните войни?!
Като Соловьов и Коношенко ни убеждаваха в непобедимостта на Рашмахта, та къде са сега Путлеристите?!
08:12 06.12.2025
21 Ъхъ
До коментар #7 от "Гадно":Няма нищо неясно! Обменен е ценен опит с босоногите йеменски инженери, по въпросите на хиперзвуковото оръжие! Ако натовските пирати, не се вслушат в думите на Путин, танкерите им ще обикалят н.Добра надежда!😂
08:13 06.12.2025
22 Горе Четвъртия райх
До коментар #12 от "Пич":Пич
81ОТГОВОР
Нека дръпнат юздите на украинските терористи!!! Украинците не ги интересува ,
-;-
Браво на Рашистите!
08:13 06.12.2025
23 болгарин..
До коментар #18 от "Лелеее":След малко бгбандерците ще почнать да виять наумьрел0-като разберат каква работа са свършили в бандерско..туполеев с калибровките и кинжалетата
08:15 06.12.2025
25 пРОСИЯ Е КОЧ.ИНА
08:19 06.12.2025