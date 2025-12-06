Кораби на руския Тихоокеански флот навлязоха в Червено море

Руската фрегата „Маршал Шапошников“ и танкерът „Борис Бутома“ на Тихоокеанския флот влязоха в Червено море като част от далечно плаване в Азиатско-тихоокеанския регион и стратегически важни райони на океаните, съобщи пресслужбата на флота.

„Фрегатата „Маршал Шапошников“, придружена от танкера „Борис Бутома“, премина транзитно през пролива Баб ел-Мандеб и влезе в Червено море. Преди да влязат в Червено море, екипажите на отряда успешно преминаха през Аденския залив, където отработиха серия от военноморски учения, обхващащи различни сценарии на симулиран противник“, се казва в изявлението.

Пресслужбата припомни, че отрядът кораби на Тихоокеанския флот напусна пристанището Владивосток на 1 октомври в далечно плаване за изпълнение на поставени задачи в Азиатско-тихоокеанския регион и стратегически важни райони на океаните.

„Маршал Шапошников“ е спуснат на вода през януари 1985 г. в корабостроителницата „Янтар“ в Калининград като голям противолодъчен кораб по проект 1155. През 2016 г. е извършен ремонт и модернизация в кораборемонтния център „Далзавод“ във Владивосток. По време на модернизацията „Маршал Шапошников“ е прекласифициран като фрегата и получава съвременни ракетни комплекси „Калибр-НК“ и „Уран“. След изпитания фрегатата се завръща в състава на Тихоокеанския флот на 27 април 2021 г.

Големият морски танкер „Борис Бутома“ е сложен снабдителен танкер за Тихоокеанския флот. Построен по проект 1559-V (кодово име "Морско пространство") в Балтийската корабостроителница, той е въведен в експлоатация на 30 октомври 1978 г.