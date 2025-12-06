Новини
Син на Болсонаро ще се кандидатира за президент на Бразилия

6 Декември, 2025 07:41, обновена 6 Декември, 2025 06:51 546 1

Целта на най-големия наследник на бившия държавен глава е да отстрани от поста левия действащ президент Луиз Инасио Лула да Силва

Син на Болсонаро ще се кандидатира за президент на Бразилия - 1
Снимка: YouTube
БТА БТА

Флавио Болсонаро, най-големият син на бившия бразилски президент Жаир Болсонаро, обяви, че ще се кандидатира за президент на страната през следващата година, с цел да отстрани от поста левия действащ президент Луиз Инасио Лула да Силва, предаде ДПА.

"С голяма отговорност потвърждавам решението на най-великия политически и морален лидер на Бразилия, Жаир Месиас Болсонаро, да ми повери мисията да продължа нашия национален проект“, написа той в платформата "Екс". Валдемар Коща Нето, председател на дясната Либерална партия, потвърди решението, като заяви: "Когато Болсонаро каже нещо, то се случва".

Въпреки че делегатите на партията няма да изберат официално своя кандидат до следващата година, Жаир Болсонаро продължава да упражнява значително политическо влияние, макар и да няма официална партийна роля и е в затвора.

Бразилия ще проведе президентски избори през октомври. 80-годишният президент Лула планира да се кандидатира отново, въпреки възрастта си. Той управляваше най-голямата страна в Латинска Америка от 2003 до 2011 г. и се върна на поста за трети мандат в началото на 2023 г. 44-годишният сенатор Флавио Болсонаро направи изявление няколко дни след като посети баща си в централата на федералната полиция в Бразилия. Жаир Болсонаро излежава присъда от над 27 години за опит за преврат.


Бразилия
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

    И той ще влиза влиза в затвора, при баща си!

    07:12 06.12.2025

