Ген. Атанасов: Управляващите се запъват като магаре на мост

6 Декември, 2025 09:40 718 28

Смята, че с арогантното си поведение управляващите изкараха протестиращите на улицата, а бюджетът беше последната капка

Ген. Атанасов: Управляващите се запъват като магаре на мост - 1
Кадър бТВ
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Очертава се ситуация на „зимата на нашето недоволство“. Не по Стайнбек, съвсем различна е ситуацията. Хората на площада искат оставка. Аз си тръгнах от протеста в понеделник към 22,00 ч., не отидох към централата на ДПС, защото очаквах такива провокации. Всичко беше организирано. Това заяви пред бТВ ген. Атанас Атанасов от „Продължаваме Промяната – Демократична България”.

„Паралелният център на власт са Борисов и Пеевски, там се взимат всички решения на държавата, най-вероятно чувствителната информация се докладва там“, на мнение е той.

По думите му управляващите се движат със закъснение: „Те са като влаковете на БДЖ – движат се със закъснение, според мен с 2-3 седмици закъснение. Поискахме оттеглянето на този брутален бюджет, Борисов искаше също да се оттегли бюджетът, но коалиционните партньори не му разрешиха. От БСП ми подвикваха: „Абе, генерале, на твоя колега генерал Борисов много бързо му омекват коленете”. Управляващите се запъват като магаре на мост.“

„Ще има агония месеци наред. Това е контрапродуктивно за развитието на държавата. Този проектобюджет сега не е с нищо ново, философията на бюджета е сбъркана“, обърна внимание ген. Атанасов.

Смята, че с арогантното си поведение управляващите изкараха протестиращите на улицата, а бюджетът беше последната капка.

Относно вота на недоверие на ПП-ДБ, Атанасов обясни: „Подкрепата ще бъде от хората на площадите и улиците. Нека управляващите си направят сметка – бих казал, че имат интерес от по-бързото прекратяване на тази агония, защото ерозира доверието към тях. Ако този вот на недоверие не мине, ще се усилят протестите и ще има следващ вот. Хората искат избори.”

Трябва нова ЦИК и възстановяване на машинното гласуване, категоричен е той.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Ма н аф

    15 4 Отговор
    На тоя бъндит що му давате трибуна, бе???

    Коментиран от #16, #27

    09:43 06.12.2025

  • 3 ДЖУДЖИ

    15 3 Отговор
    ПАК ИЗКЪРТИ ГЛУПОМЕРА,ХЕМ ТЪП,ХЕМ ГРОЗЕН И ХЕМ НАХАЛЕН. 3 В 1,УНИКАЛНО"ДОБРА"КОМБИНАЦИЯ.

    09:43 06.12.2025

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Каквито са ни политиците

    14 1 Отговор
    Такава е и държавата ни,палячовци и олигофрени.

    09:45 06.12.2025

  • 6 Чичо

    8 4 Отговор
    С тези избори,само харчите пари и нищо не се променя.Все същото меню.

    09:45 06.12.2025

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Не е така,

    9 1 Отговор
    вие сте като магаре пред бала сено и купчина камъни и избирате да изядете камъните. До това води инфантилността.

    09:46 06.12.2025

  • 9 пиленце

    11 3 Отговор
    Този не го понасям!

    09:47 06.12.2025

  • 10 SDEЧЕВ

    3 4 Отговор
    Живеем в парламентарна демокрация. Избори се провеждат през четири години. Шарлатаните това не го броят, те искат чрез медии да тласкат младежите, които не са платили и лев данък да скачат по улиците и да рушат демокрацията. Шарлатани изчакайте да минат 4 години от поражението ви на изборите и пак заповядайте.

    09:48 06.12.2025

  • 11 Анджо

    5 3 Отговор
    Тоя си мечтае да спечели избори. Какво като има избори, тия вече мислят ,че някой ще им има доверие.

    09:48 06.12.2025

  • 12 Управляващите се запъват като магаре

    4 2 Отговор
    хиени кокал пускат ли
    като има офци които да стрижат дето ги преизбират

    09:50 06.12.2025

  • 13 Пич

    4 1 Отговор
    ..... Аве Цезаре , отиващите на смърт те поздравяват.......
    ......А Атанасов замята пурпурната тога през рамо килва златният венец на гюрунтия и подава малкотокраче за да му целуват сандалите !!!

    Написах ви го на латински , но във Факти ако не е на украински , не минава !!!

    09:50 06.12.2025

  • 14 факт

    3 2 Отговор
    Никой не може да ме убеди, че работата под стрес е качествена. А сегашните управляващи, след големите протести и предстоящите такива, наистина работят под стрес. Най-добре е да си тръгнат навреме, ако мислят за народа и държавата си. Може би, някой не им разрешава да се тръгнат, но всеки да мисли със своята глава, за да не бере ядове после заради това, че се е подвел по чужд акъл.

    09:51 06.12.2025

  • 15 Мошениците от ППДБ

    4 3 Отговор
    могат да докопак властта само по два начина:
    1. чрез преврат, улични безредици и Боко да клекне!
    2. чрез машинките на Мадуро.

    Когато и двата начина не им се получат, са безсилни да спечелят нормални избори!

    09:52 06.12.2025

  • 16 Прав си!

    5 0 Отговор

    До коментар #2 от "Ма н аф":

    Голяма е грешката на ДБ и ПП, че постоянно слагат Атанасов в първите си редици. Младите, пък и по старите не го харесват и ДБ и ПП губят избиратели при всяка негова почва. Безличен е.

    09:53 06.12.2025

  • 17 цколио

    3 1 Отговор
    ПП и ДБ запъртък, Русия ли е виновна пак, че със крадците на ГЕРБ и ДПС - Шишко се бяхте прегурнали и си деляхте кой какво да ограби от българите??? Все някои друг ви е виновен че се наасрахте. Ограбихте България и все е неизвестен извършител или е Русия виновна че вие сте калпаави. Слава на Господ Иисус Христос, българите вече искат да изринат Авгиевите обори. Оставка и провеждане на избори без измами, само това може да помогне.

    09:55 06.12.2025

  • 18 ППДБ

    3 3 Отговор
    искат да падне редовното правителство, Радев пак да вземе властта, служебният кабинет да върне машинките и от там нататък знаем- ала бала с машинките и пак сме на власт и пак крадем!

    Коментиран от #23

    09:56 06.12.2025

  • 19 Суха съчка

    3 1 Отговор
    Без машинното гласуване и ала бала сте загубени следващите протести ще са срещу шарлатаните.

    09:56 06.12.2025

  • 20 ДА ТАКА Е..

    1 2 Отговор
    Но чух нещо от ваш съпартиец че гласите сглобка пак. НАРОДА ПРОТЕСТИТЕ КАЗВАТ ОСТАВКА МАФИЯ А ВИЕ С МАФИЯТА НАПРАВИХТЕ ПРЕДИ СГОВОР И СЕГА ПАК. И ВИЕ И ТЕ ЗА ВИНАГИ ИЗЧЕЗНЕТЕ.

    09:58 06.12.2025

  • 21 С ТАКИВА МИНИ И СМЕШНИ

    5 1 Отговор
    ГЕНЕРАЛЧЕТА ЗА НИЩО НЕ СТАВАМЕ.ТРАГИКОМЕДИЯ

    10:00 06.12.2025

  • 22 Бракдом

    1 1 Отговор
    Хайде ,хаязко кога ще е новата ви сватба с Боко и лиши,младоженеца няма търпение

    10:01 06.12.2025

  • 23 ""ДРАГИ" ПРЕДСКАЗАТЕЛЮ

    1 1 Отговор

    До коментар #18 от "ППДБ":

    Не със машините стават далаверите а със бюлетините. Манипулират ги и шишко и туупака си купуват от майЛата и неграмотните. Така беше и преди всичко видяха и чували и председатели на комисии как си надписват бюлетини за шиш и тууупа. И благодарение на това сега НЕЛИГИТИМНИ управляват.

    10:05 06.12.2025

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 26 450 евро чисто замразени 5 години

    1 0 Отговор
    ОТПАДА УВЕЛИЧЕНИЕТО НА МИНИМАЛНАТА ЗАПЛАТА ЗА 1 МИЛИОН РОБИ от догодина. 600 евро и това е. Такъв е НОВИЯ бюджета на мафията.
    ЗАПЛАТИТЕ на СИЛОВИТЕ СТРУКТУРИ се УВЕЛИЧИХА ТАЗИ ГОДИНА със 70 ПРОЦЕНТА
    Тези ОГРОМНИ ЗАЕМИ ЗА СИЛОВИТЕ СТРУКТУРИ И АДМИНИСТРАЦИЯ ЩЕ ПЛАЩАТ РАБОТЕЩИТЕ на МИНИМАЛНА ЗАПЛАТА която е предвидено да не се увеличава близките 5 ГОДИНИ.
    ВРЕМЕ Е ВСИЧКИ МАЧКАНИ ТРУДОВИ ХОРА от мафията на власт ДА ПОТЪРСЯТ СВОИТЕ ИЗКОННИ ЧОВЕШКИ ПРАВА а не да са роби.
    ИЗЛИЗАМЕ - НЯМА КОЙ ДРУГ ДА ВОДИ ТАЗИ БИТКА ВМЕСТО НАС.

    10:14 06.12.2025

  • 27 Кво правим?

    1 0 Отговор

    До коментар #2 от "Ма н аф":

    Участваме в безмислени протести. Губим си времето. Не работим.
    А през Народната Република, цяка АЕЦ е била построена за само 4 години.

    10:15 06.12.2025

  • 28 Дрънкай си

    0 0 Отговор
    Това нещо няма да ми стане симпатично, дори да си разкъса ризата пред Паметника на Съветската армия и да покаже под нея татуировка "България над всичко"!

    10:22 06.12.2025

