Ген. Атанасов: Управляващите се запъват като магаре на мост

Очертава се ситуация на „зимата на нашето недоволство“. Не по Стайнбек, съвсем различна е ситуацията. Хората на площада искат оставка. Аз си тръгнах от протеста в понеделник към 22,00 ч., не отидох към централата на ДПС, защото очаквах такива провокации. Всичко беше организирано. Това заяви пред бТВ ген. Атанас Атанасов от „Продължаваме Промяната – Демократична България”.
„Паралелният център на власт са Борисов и Пеевски, там се взимат всички решения на държавата, най-вероятно чувствителната информация се докладва там“, на мнение е той.
По думите му управляващите се движат със закъснение: „Те са като влаковете на БДЖ – движат се със закъснение, според мен с 2-3 седмици закъснение. Поискахме оттеглянето на този брутален бюджет, Борисов искаше също да се оттегли бюджетът, но коалиционните партньори не му разрешиха. От БСП ми подвикваха: „Абе, генерале, на твоя колега генерал Борисов много бързо му омекват коленете”. Управляващите се запъват като магаре на мост.“
„Ще има агония месеци наред. Това е контрапродуктивно за развитието на държавата. Този проектобюджет сега не е с нищо ново, философията на бюджета е сбъркана“, обърна внимание ген. Атанасов.
Смята, че с арогантното си поведение управляващите изкараха протестиращите на улицата, а бюджетът беше последната капка.
Относно вота на недоверие на ПП-ДБ, Атанасов обясни: „Подкрепата ще бъде от хората на площадите и улиците. Нека управляващите си направят сметка – бих казал, че имат интерес от по-бързото прекратяване на тази агония, защото ерозира доверието към тях. Ако този вот на недоверие не мине, ще се усилят протестите и ще има следващ вот. Хората искат избори.”
Трябва нова ЦИК и възстановяване на машинното гласуване, категоричен е той.
