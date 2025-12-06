Новини
6 Декември, 2025 09:35 745 8

Актрисата разказва как Епъл и Моузъс са приели по-интимните сцени от новия ѝ филм Marty Supreme

Гуинет Полтроу за целувките с Тимъти Шаламе и реакцията на децата ѝ - 1
Снимкa: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Гуинет Полтроу е сред холивудските актриси с богат и широко обсъждан личен живот. В миналото тя имаше връзки с Брад Пит и Бен Афлек, а бракът ѝ с Крис Мартин също привлече огромно внимание. От седем години насам звездата е щастливо омъжена за Брад Фалчък. Професията ѝ обаче понякога изисква да влиза в романтични сцени и с други мъже, предава Lifestyle.bg.

Най-новият ѝ проект е филмът Marty Supreme, в който си партнира с един от най-желаните млади актьори в Холивуд – Тимъти Шаламе. Макар на този етап публиката да е виждала само трейлъра, вече е ясно, че между двамата на екрана има немалко близост.

В свое скорошно интервю за The Hollywood Reporter Полтроу разказва как децата ѝ са приели факта, че майка им се целува с друг мъж във филма. Актрисата признава, че реакциите на Епъл и Моузъс са били различни и дори противоположни.

Дъщеря ѝ е посрещнала партньорството с Тимъти Шаламе с ентусиазъм и е определила изпълнението на майка си като „страхотно“. Синът ѝ обаче е реагирал по-сдържано и дори е заявил, че не желае да гледа сцените с целувките. „Той беше малко притеснен и смутен“, споделя актрисата.

Въпреки това Гуинет Полтроу е убедена, че и двете ѝ деца с интерес очакват премиерата на филма. Тя смята, че вече са достатъчно пораснали, за да правят разлика между художествената реалност и истинския живот.

„Сигурна съм, че ще се смутят, когато видят как се целувам с Тимъти. Но е любопитно, че всъщност почти не са ме гледали във филми. За тях аз съм най-вече мама у дома и не обичат да се сблъскват с публичния образ, който хората имат за мен“, допълва още Полтроу.


