Тръмп: Нелепо е здрави американски деца да получават 72 ваксини, трябва да преразгледаме календара

6 Декември, 2025 04:50, обновена 6 Декември, 2025 04:58 789 1

Американският президент инструктира Министерството на здравеопазването и социалните услуги на да анализира ваксинационните графици в други страни

Тръмп: Нелепо е здрави американски деца да получават 72 ваксини, трябва да преразгледаме календара - 1
Снимка: ЕПА/БГНЕС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че американските деца са свръхваксинирани и инструктира Министерството на здравеопазването и социалните услуги на САЩ да разгледа ваксинационните графици в други страни.

Американският лидер съобщи в Truth Social, че е подписал нова директива, с която се нарежда на Министерството на здравеопазването и социалните услуги на САЩ „спешно да проведе цялостна оценка на ваксинационните графици в други страни... и да калибрира по-добре ваксинационния график на САЩ, така че той най-накрая да се основава на златните стандарти на науката и здравия разум“.

Тръмп изрази увереност, че агенцията ще „изпълни тази задача бързо и по подходящ начин“ в интерес на американските деца.

Той заяви, че ваксинационният график на САЩ „отдавна изисква напълно здрави деца да получат 72 ваксини – много повече, отколкото която и да е страна получава, и много повече, отколкото е необходимо“. „Това е просто нелепо“, подчерта американският лидер. „Много родители и учени поставят под въпрос ефективността на този график, както и аз.“

Тръмп също така отбеляза, че Центровете за контрол и превенция на заболяванията са взели „много добро“ решение да не препоръчват повече ваксинации срещу хепатит B за деца в Съединените щати. Президентът изрази увереност, че повечето американски деца „нямат доказан риск“ от заболяването.

Белият дом публикува директивата на Тръмп. В нея се подчертава, че Министерството на здравеопазването и социалните услуги на САЩ трябва, по-специално, да разгледа графиците за ваксинация в „развитите страни“. В документа се отбелязва, че децата в Германия, Дания и Япония са ваксинирани срещу по-малко заболявания, отколкото в САЩ.

Тръмп и министърът на здравеопазването и социалните услуги на САЩ Робърт Кенеди-младши вече са заявявали, че увеличаването на случаите на аутизъм при деца в Съединените щати може да е свързано с ваксините. Кенеди-младши е изразявал скептицизъм относно употребата на няколко ваксини. Някои американски експерти го обвиняват, че подкрепя антиваксърското движение, обвинение, което той многократно е отричал.


  • 1 Мумията

    1 6 Отговор
    стана и здравен експерт.
    Време е да му построят пирамидата вече, че се бави да влезе в нея.

    06:01 06.12.2025