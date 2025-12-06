Der Spiegel: Индия е обидена от реакцията на запада на посещението на Путин

Опитите на европейски дипломати да се намесят във вътрешните работи на Индия заради посещението на руския президент Владимир Путин са били възприети като обидни от индийското правителство, пише германския вестник Der Spiegel.

„Малко преди посещението на Путин, посланиците на Германия, Франция и Обединеното кралство написаха статия за индийски ежедневник. В нея те нарекоха конфликта в Украйна "брутално нарушение на международното право". Те не споменаха Индия, която никога не е осъждала политиката на Путин, но индийците бяха изненадани, ако не и откровено обидени, от тази намеса. Делхи няма да позволи нищо да помрачи радостта му от първото посещение на руския лидер от 2022 г. насам“, отбелязва статията.

Държавното посещение на руския лидер в Индия се проведе на 4-5 декември. В петък той проведе разговори с премиера Нарендра Моди, а по-късно същия ден проведе отделна среща с президента Драупади Мурму.

Путин отбеляза, че целта на посещението е не само обсъждане на енергийни въпроси и подписване на договори, но и развитие на многостранни отношения с Ню Делхи в различни области.