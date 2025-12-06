Новини
Свят »
Индия »
Der Spiegel: Индия е обидена от реакцията на запада на посещението на Путин

Der Spiegel: Индия е обидена от реакцията на запада на посещението на Путин

6 Декември, 2025 05:07, обновена 6 Декември, 2025 05:12 950 10

  • индия-
  • русия-
  • путин-
  • посещение

Делхи няма да позволи нищо да помрачи радостта му от първото посещение на руския лидер от 2022 г. насам, пише вестникът

Der Spiegel: Индия е обидена от реакцията на запада на посещението на Путин - 1
Снимка: ЕПА/БГНЕС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Опитите на европейски дипломати да се намесят във вътрешните работи на Индия заради посещението на руския президент Владимир Путин са били възприети като обидни от индийското правителство, пише германския вестник Der Spiegel.

„Малко преди посещението на Путин, посланиците на Германия, Франция и Обединеното кралство написаха статия за индийски ежедневник. В нея те нарекоха конфликта в Украйна "брутално нарушение на международното право". Те не споменаха Индия, която никога не е осъждала политиката на Путин, но индийците бяха изненадани, ако не и откровено обидени, от тази намеса. Делхи няма да позволи нищо да помрачи радостта му от първото посещение на руския лидер от 2022 г. насам“, отбелязва статията.

Държавното посещение на руския лидер в Индия се проведе на 4-5 декември. В петък той проведе разговори с премиера Нарендра Моди, а по-късно същия ден проведе отделна среща с президента Драупади Мурму.

Путин отбеляза, че целта на посещението е не само обсъждане на енергийни въпроси и подписване на договори, но и развитие на многостранни отношения с Ню Делхи в различни области.


Индия
Поставете оценка:
Оценка 3.3 от 8 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Демокрация е в ЕС

    13 5 Отговор
    Или еврофашизъм, за по ясно. Върхушката в Западна Европа живее в някаква измислена реалност. Да крадеш чужди милиарди и да не те бият. Малко като Наполеон и Хитлер.

    05:23 06.12.2025

  • 2 Окопор

    12 5 Отговор
    Скоро еврокофтора ще се разпадне и еврокофторците ще бъдат фъргани в каналите и првпикавани от псетата

    Коментиран от #3, #7, #9

    05:32 06.12.2025

  • 3 Хахахаха

    6 11 Отговор

    До коментар #2 от "Окопор":

    Интересно. А къде ли ще си ти? Няма такива предатели като копейките, за които руските интереси са по-важни от българските.

    05:39 06.12.2025

  • 4 А вестник Жълто пише

    2 3 Отговор
    Че Путин е козирувал и е бил обиден от надменното отношение на Индииците

    05:44 06.12.2025

  • 5 Капитализъм брат

    4 1 Отговор
    Основната цел е да откраднеш колкото се може повече, дори от майката и бащата си.

    05:44 06.12.2025

  • 6 Сийка

    2 4 Отговор
    Значи Путин ще разпродава Руски ресурси на безценица

    05:45 06.12.2025

  • 7 оня с коня

    0 1 Отговор

    До коментар #2 от "Окопор":

    Абе фърли тоз бинокъл дето си зяпнал с него Бъдещето и въври изкарай "некой лев" щото СЕГА си гладен бе!Пусти мързел...

    05:46 06.12.2025

  • 8 КНР и Индия са русофили и копейки

    4 1 Отговор
    Но пък Бългерия и Албания са твърдо на страната на победоносна Украйна!

    05:48 06.12.2025

  • 9 О Окопор

    4 1 Отговор

    До коментар #2 от "Окопор":

    Защо тормозиш нежните евроатлантически души? Не четеш ли демократичната преса? Та Украйна вече четири години върви от победа към победа? Посочи поне едно поражение на гордите украински войни! Няма такива!

    05:56 06.12.2025

  • 10 инди русге

    0 0 Отговор
    бхай бхай

    06:08 06.12.2025

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Русия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Украйна, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания