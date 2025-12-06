Новини
Умъртвяват 30 000 здрави прасета в Каталуния заради африканската чума

6 Декември, 2025 05:42, обновена 6 Декември, 2025 05:54 778 8

Решението е взето на среща между властите и бизнеса в автономната испанска област

Умъртвяват 30 000 здрави прасета в Каталуния заради африканската чума - 1
Снимка: ЕПА/БГНЕС
БНР БНР

Фермерите в Каталуния ще умъртвят 30 000 здрави прасета в района, засегнат от африканската чума по свинете.

Решението е взето на среща между властите и бизнеса в автономната област. Животните, намиращи се в зоната на карантина, ще започнат да бъдат отвеждани в кланици. Месото им ще бъде използвано за вътрешна консумация, посочиха от Асоциацията на младите фермери и животновъди на Каталуния. От организацията твърдят, че мярката, наред с други неща, има за цел да успокои сектор, който е ключов за икономиката, поради значителното му въздействие върху приходите. Тъй като свинете са здрави, посочиха те, месото е безопасно за консумация.

Решението идва след установяването на 15 заразени животни от началото на епидемията от африканска чума по свинете в Каталуния. Това доведе до затварянето на някои пазари и спад на цената на свинското месо за килограм до 1,20 евро. Каталунското правителство се опитва да успокои сектора, като подчертава, че по-голямата част от намерените мъртви свине не са заразени.

На този фон стана ясно, че Гражданската гвардия и каталунската полиция ще разследват произхода на вируса, след като в доклад е посочена възможността щамът да е възникнал в лаборатория. В документа, изготвен от Изследователския център за здравето на животните в Мадрид е записано, че щамът може да не е с произход от животни или животински продукти от никоя от страните, където инфекцията е налице в момента. Откритието постави лаборатория за здравеопазване на животните, разположена в кампуса на Автономния университет на Барселона в Белатера, в центъра на вниманието. Тя е само на един километър от мястото, където се появиха първите мъртви диви свине.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Нека да пиша

    3 2 Отговор
    Пеевски ,Искра Фидосова ,Тиквата са следващите!

    05:51 06.12.2025

  • 2 4️⃣4️⃣5️⃣5️⃣

    1 1 Отговор
    Да им изпратим още 240 прасета, нищо работа!

    05:54 06.12.2025

  • 3 побърканяк

    2 2 Отговор
    За вътрешна консумация друг път като нищо ще цъфнат по щандовете на веригите у нас.

    Коментиран от #8

    05:55 06.12.2025

  • 4 Бил Геиц- филантропа

    2 2 Отговор
    Няма да ми пипате лабораториите, ей!
    Казах ви да ядете насекоми!

    "щамът може да не е с произход от животни или животински продукти от никоя от страните, където инфекцията е налице в момента."

    Коментиран от #6

    06:01 06.12.2025

  • 5 Акцията за

    3 2 Отговор
    изтрепването на прасета и крави продължава. А и палежите на птицефермите не са случайни.

    Коментиран от #7

    06:05 06.12.2025

  • 6 де билгей

    0 3 Отговор

    До коментар #4 от "Бил Геиц- филантропа":

    си ти

    06:07 06.12.2025

  • 7 Изпаднал Германец

    0 0 Отговор

    До коментар #5 от "Акцията за":

    Няма само нашата икономика да колапсира я! Испанците да не са нещо специално?
    А и другите европейци? Скоро свинското ще им е на тройни цени! И ще ядат бръмбъри!
    Урсула вече дава помощи за фермери на насекоми!

    06:13 06.12.2025

  • 8 И какво те плаши

    1 0 Отговор

    До коментар #3 от "побърканяк":

    щом не са вредни за хората. Освен това изрично е казано че ще изколят ЗДРАВИ фермерски прасета. Заради няколко диви!
    Въпросът е че след това цената на свинкото по борсите ще скочи до небето. Защото Испания е най-големия износител на свинско в Европа.
    А в Холандия изтепаха кравите и разориха фермерите.

    06:22 06.12.2025

