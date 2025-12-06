Умъртвяват 30 000 здрави прасета в Каталуния заради африканската чума

Фермерите в Каталуния ще умъртвят 30 000 здрави прасета в района, засегнат от африканската чума по свинете.

Решението е взето на среща между властите и бизнеса в автономната област. Животните, намиращи се в зоната на карантина, ще започнат да бъдат отвеждани в кланици. Месото им ще бъде използвано за вътрешна консумация, посочиха от Асоциацията на младите фермери и животновъди на Каталуния. От организацията твърдят, че мярката, наред с други неща, има за цел да успокои сектор, който е ключов за икономиката, поради значителното му въздействие върху приходите. Тъй като свинете са здрави, посочиха те, месото е безопасно за консумация.

Решението идва след установяването на 15 заразени животни от началото на епидемията от африканска чума по свинете в Каталуния. Това доведе до затварянето на някои пазари и спад на цената на свинското месо за килограм до 1,20 евро. Каталунското правителство се опитва да успокои сектора, като подчертава, че по-голямата част от намерените мъртви свине не са заразени.

На този фон стана ясно, че Гражданската гвардия и каталунската полиция ще разследват произхода на вируса, след като в доклад е посочена възможността щамът да е възникнал в лаборатория. В документа, изготвен от Изследователския център за здравето на животните в Мадрид е записано, че щамът може да не е с произход от животни или животински продукти от никоя от страните, където инфекцията е налице в момента. Откритието постави лаборатория за здравеопазване на животните, разположена в кампуса на Автономния университет на Барселона в Белатера, в центъра на вниманието. Тя е само на един километър от мястото, където се появиха първите мъртви диви свине.