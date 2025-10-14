18 души са ранени, като един от тях е в тежко състояние след бурите в южната част на каталунската провинция Тарагона, предаде БНР. На места са регистрирани 280 литра на квадратен метър дъжд.
Обилните валежи предизвикаха преливане на реки и дерета и евакуацията на над 1000 души. До момента няма съобщения за жертви или изчезнали лица. Прииждащата вода е разрушила мостове, пътища и домове.
Регионалният премиер на Каталуния Салвадор Ия обяви, че правителството ще одобри първоначален пакет от помощи в размер на 10 милиона евро под формата на субсидии и 50 милиона евро под формата на заеми с преференциални условия. Над 50 000 ученици няма да влязат в класните стаи и във вторник.
Кметът на Барселона Жауме Колбони е предоставил на каталунското правителство необходимия персонал за спешни случаи, поддръжка и инфраструктура, за да могат да помогнат на най-засегнатите общини.
На този фон Държавната метеорологична агенция обяви червен код за проливни дъждове за южното крайбрежие на Валенсия. Синоптиците предупреждават, че са възможни гръмотевични бури, внезапни наводнения и преливане на реки.
18 ранени след бурите в южната част на каталунската провинция Тарагона
14 Октомври, 2025 05:20, обновена 14 Октомври, 2025 05:22 515 1
На места са регистрирани 280 литра на квадратен метър дъжд
18 души са ранени, като един от тях е в тежко състояние след бурите в южната част на каталунската провинция Тарагона, предаде БНР. На места са регистрирани 280 литра на квадратен метър дъжд.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Плевнелиев
07:22 14.10.2025