Новини
Свят »
Испания »
Лекари и учители протестират в Испания

Лекари и учители протестират в Испания

16 Ноември, 2025 03:35, обновена 16 Ноември, 2025 03:37 391 5

  • испания-
  • протести-
  • лекари-
  • учители-
  • каталуния

Нови мерки в Каталуния за съживяване на селските райони

Лекари и учители протестират в Испания - 1
Снимка: БНР
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Над 3000 души в бели престилки проведоха протестно шествие в столицата, за да поискат специален закон за статута на медицинската професия, предаде БНР.

Лекарите настояват за намаляване на максималното седмично работно време и по-добри условия за дежурства. Освен това искат справедливи разпоредби за пенсиониране, които позволяват ранно и частично доброволно пенсиониране без финансови загуби. Това е третата демонстрация под мотото „За специален статут за лекарите и медицинските специалисти“. Ако исканията им не бъдат изпълнени, медиците ще стачкуват ефективно от 9 до 12 декември.

В Барселона около 8500 работещи в системата на образованието протестираха с настояване за увеличение на заплатите им. Те поискаха намалено съотношение ученици-учители, повече учители и специалисти в подкрепа на ученици със специални нужди и намаляване на бюрокрацията. Това е първата обединена образователна демонстрация, пред която е изправено регионалното правителство на Салвадор Иля, и тя е подкрепена от всички синдикати, както публични, така и частни, учителски платформи и родителски асоциации.

Правителството в Каталуния обяви нови мерки за съживяване на селските райони в областта. Предвиждат се преки инвестиции и данъчни облекчения за млади семейства.

Властта ще отпусне 20 милиона евро за купуването на 100 социални жилища в общини с по-малко от 2000 жители. Това обяви каталунският премиер Салвадор Ия на среща с кметовете на 300 населени места. Пред тях той представи мерките, набелязани от кабинета му за справяне с обезлюдяването.

Една от тях е насърчаването на рехабилитацията на свободните домове в малките общини, за да се превърнат в достъпни жилища под наем. Това могат да бъдат необитаеми частни домове, или изоставени общински сгради. За целта Агенцията за жилищно настаняване ще отпуска 5 милиона евро годишно.

Освен това е предвиден нов пакет от данъчни облекчения, предназначен предимно за лица под 35 години или семейства с деца. Част от тях са намаляване на ставката за прехвърляне на собственост до 4%, 75% отстъпка от нотариални такси и облекчения до 20% от данъка върху доходите на физическите лица за преместване, покупка, ремонт и наемане на жилища.


Испания
Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 оня с коня

    0 0 Отговор
    тая от снимката както зяпа може дваХУЯ да глътне

    Коментиран от #2

    03:41 16.11.2025

  • 2 оня с коня

    1 0 Отговор

    До коментар #1 от "оня с коня":

    макатаЙ даИБАпростта НА ТАЯ ДЕТО ЗЯПА заХУЙ

    Коментиран от #3

    03:41 16.11.2025

  • 3 амет чобанина с голямата гега

    0 1 Отговор

    До коментар #2 от "оня с коня":

    ами моля, недоибаана ще да е тая зеещатаУФЦА

    ИСКА НЯКОЙ ДА Я РЪГАфъзъ С голяммХУЙй

    03:42 16.11.2025

  • 4 венелина маринова

    0 1 Отговор
    милене да тиСЕРАфостатаБЕ милене

    03:43 16.11.2025

  • 5 Баба Гошка

    0 0 Отговор
    Свикнаха на голямата "пандемична" лапааница и сега искат още и още. По всички градове пуснаха директива да правят кръгови движения с паметници на медиците (съучастници и подизпълнители в сценката Ковид19). Сега очакват почести и ръкопляскания в 8ч вечерта. А колко хора споминнаха безнаказано - ни дума, ни вопъл, ни стон

    03:45 16.11.2025

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Русия, Новини Франция, Новини Гърция, Новини Украйна, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания