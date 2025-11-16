Лекари и учители протестират в Испания

Над 3000 души в бели престилки проведоха протестно шествие в столицата, за да поискат специален закон за статута на медицинската професия, предаде БНР.

Лекарите настояват за намаляване на максималното седмично работно време и по-добри условия за дежурства. Освен това искат справедливи разпоредби за пенсиониране, които позволяват ранно и частично доброволно пенсиониране без финансови загуби. Това е третата демонстрация под мотото „За специален статут за лекарите и медицинските специалисти“. Ако исканията им не бъдат изпълнени, медиците ще стачкуват ефективно от 9 до 12 декември.



В Барселона около 8500 работещи в системата на образованието протестираха с настояване за увеличение на заплатите им. Те поискаха намалено съотношение ученици-учители, повече учители и специалисти в подкрепа на ученици със специални нужди и намаляване на бюрокрацията. Това е първата обединена образователна демонстрация, пред която е изправено регионалното правителство на Салвадор Иля, и тя е подкрепена от всички синдикати, както публични, така и частни, учителски платформи и родителски асоциации.



Правителството в Каталуния обяви нови мерки за съживяване на селските райони в областта. Предвиждат се преки инвестиции и данъчни облекчения за млади семейства.

Властта ще отпусне 20 милиона евро за купуването на 100 социални жилища в общини с по-малко от 2000 жители. Това обяви каталунският премиер Салвадор Ия на среща с кметовете на 300 населени места. Пред тях той представи мерките, набелязани от кабинета му за справяне с обезлюдяването.



Една от тях е насърчаването на рехабилитацията на свободните домове в малките общини, за да се превърнат в достъпни жилища под наем. Това могат да бъдат необитаеми частни домове, или изоставени общински сгради. За целта Агенцията за жилищно настаняване ще отпуска 5 милиона евро годишно.



Освен това е предвиден нов пакет от данъчни облекчения, предназначен предимно за лица под 35 години или семейства с деца. Част от тях са намаляване на ставката за прехвърляне на собственост до 4%, 75% отстъпка от нотариални такси и облекчения до 20% от данъка върху доходите на физическите лица за преместване, покупка, ремонт и наемане на жилища.