Найджъл Фарашж се впусна в битката за шотландския парламент

Найджъл Фараж официално представи антиимгрантската си партия „Реформирай Обединеното кралство“ в Шотландия – една територия, която обичайно е бастион на левите политически сили, предаде Франс прес. Това представяне беше организирано пет месеца преди изборите за местен парламент, уточнява БТА.

Фараж, който е привърженик на Брекзит и чиято партия оглавява челните позиции в допитванията във Великобритания, избра Фолкърк, между Глазгоу и Единбург, за да представи партийните позиции. В този град от месеци има антиимигрантски протести, организирани пред хотел, в който са настанени кандидати за убежище.

"Кой е гласувал някои зони в нашите градове да станат буквално неразпознаваеми в сравнение с шотландския им произход? Никой“, заяви Фараж днес пред стотиците делегати, събрали се на партийната проява в местен хотел.

Фараж каза още, че Великобритания е в пълен икономически, социален и дори морален упадък.

На сцената, към него се присъедини Малкълм Офорд, бивш министър и бивш член на Консервативната партия в Камарата на лордовете, който е част от консерваторите, напуснали партийните редици, за да се влеят във формацията на Фараж.

Според наскорошни допитвания „Реформирай Обединеното кралство“ може да стане втора политическа сила в Шотландия по време на изборите за местен парламент догодина през пролетта.

Партията на Фараж остава далеч зад местните националисти от Шотландската национална партия, които са от левия спектър и които управляват Шотландия. Но партията на Фараж в Шотландия е пред лейбъристите, които са на власт във Великобритания от пролетта на миналата година.

„Миграционната криза е една от причините, поради които „Реформирай Обединеното кралство“ напредва в Шотландия“, заяви днес Фараж. От една година тази тема е втори източник на безпокойство за шотландците след икономиката, показва допитване на „Югав“.

Очаква се в Шотландия „Реформирай Обединеното кралство“ да спечели над 20 процента при 7 процента, които получи на парламентарните избори във Великобритания през 2024 г.

Партията на Фараж успява да привлече на своя страна и противниците на независимостта на Шотландия, но тя съумя да не навлиза в този разделящ Шотландия дебат, за да се фокусира върху миграцията, отбелязва агенцията.

Фараж обещава и да премахне целите за въглероден неутралитет, за да насърчи разработването на находища в Северно море, които осигуряват много работни места за Шотландия.

Партията на Фараж цели и победа на изборите във Великобритания през 2029 г, а големият губещ от нейния възход са консерваторите, отбелязва Франс прес.

Но Фараж е критикуван заради негови расистки и антисемитски думи, изречени от него, когато е бил юноша. Той отхвърля тези твърдения, но с известна двусмислица.