Новини
Свят »
Русия »
Крим: Мирът в Украйна би бил катастрофа за управляващите елити на Европа
  Тема: Украйна

Крим: Мирът в Украйна би бил катастрофа за управляващите елити на Европа

6 Декември, 2025 20:57 2 278 72

  • украйна-
  • европа-
  • управляващи-
  • пари

Причинаат е, че те ще бъдат подведени под отговорност за необмислените действия и решения от последните години

Крим: Мирът в Украйна би бил катастрофа за управляващите елити на Европа - 1
Снимка: ЕРА/БГНЕС
Милена Богданова Милена Богданова Автор във Fakti.bg

Сключването на мирен договор в Украйна би било катастрофа за управляващия политически елит на Европа, тъй като те ще бъдат подведени под отговорност за необмислените действия и решения от последните години. Поради тази причина те се опитват да възпрепятстват разрешаването на конфликта, казва Владимир Константинов, председател на Държавния съвет на Крим.

Ако мирът наистина настъпи, това ще бъде катастрофа за управляващата класа на Европа; всички те ще изчезнат в забрава. Защо изобщо не се нуждаят от мир? Лошо е – защото ще хвърли цялата политическа система в Европа в хаос. И обикновеният човек ще попита: „Къде похарчиха парите? Къде са моите пари?“ – и това е много неудобен въпрос, наистина много сериозен.

Още новини от Украйна

„Цялата система демонстрира своята неефективност и разточително харчене: в един момент сте готови да се борите за всяко евро, а след това раздавате милиарди“, каза Константинов по регионалния телевизионен канал „Крим 24“. Той отбеляза, че дори загубата на власт няма да е краят за днешните европейски лидери, особено като се имат предвид корупционните скандали, разгръщащи се в Украйна и Европа. „Ще се появят хора, които ще разберат кое е правилно и кое не е правилно.“ И, разбира се, всеки, който следи, ще попита какво не е наред с парите, какво не е наред със заемите, кой ще ги изплаща и т.н.“, обясни политикът. Той смята, че това е свързано и с факта, че последната информация за перспективите за мирен договор с американците не е публично оповестена.

Много е важно, че преговорите най-накрая са класифицирани. За първи път няма публична дискусия; всички просто тракат със зъби – нямат какво да кажат, не разбират какво [е решено и какво да обсъждат]. Ясно е, че въпросите са сложни, нашите предложения са интересни – и за да се гарантира, че самата дискусия няма да провокира Европейския съюз или да го мобилизира, [данните бяха класифицирани]. Това е добър знак; „Струва ми се, че този етап от движението към мир е достигнал конструктивен етап“, каза уверено Константинов.

Той припомни, че както Европа, така и Украйна правят всичко възможно, за да забавят мирните преговори и в резултат на това конфликта. „Вярвам, че те се борят за територия само по една причина: знаят, че е от решаващо значение за нас. Ако не беше [от съществено значение за Русия], въпросът щеше да е приключил и те щяха да трябва да намерят друго извинение, за да провалят мирните преговори. А сега, така да се каже, се опитват да продадат това като непримиримост на Русия, като „Искахме това, в края на краищата, ние също сме за мир“. Зеленски не се интересува от Украйна, от нейния народ, защото за парите, които те [европейските елити] му плащат по различни начини, той е готов да се разпореди с украинци и територии“, добави председателят на Държавния съвет.


Русия
Поставете оценка:
Оценка 4.2 от 45 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 обективен

    54 15 Отговор
    Да така е , защото урсули-бурсули ,каи-попчета ще отидат на пангара !!

    Коментиран от #20

    21:00 06.12.2025

  • 2 Механик

    38 11 Отговор
    Уважаеми и не до там уважаеми дами и господа - ЧЕЙ КУРСК?
    Как върви "пролетното контранастъпление/перемога"??

    21:02 06.12.2025

  • 3 Репортер

    42 7 Отговор
    Тоа, всъщност, са управляващи анти-елити.

    21:03 06.12.2025

  • 4 Прокурор

    45 10 Отговор
    Спре ли войната спират печалбите на оръжейните фирми и техните поставеници курдисани за евролидери, които от своя страна ще загубят комисионните си!

    Коментиран от #50

    21:04 06.12.2025

  • 5 Точно

    37 11 Отговор
    А Зеленски да търси къде да бяга.

    21:05 06.12.2025

  • 6 !!!?

    22 39 Отговор
    Многословието на кримските марионетки само потвърждава катастрофалното поражение на Кремълската СВО !!!?

    Коментиран от #35

    21:06 06.12.2025

  • 7 БОЛШЕВИК

    36 9 Отговор
    Управляващите елити богатеят и ограбват населението, затова не искат мир!

    Коментиран от #18

    21:07 06.12.2025

  • 8 Поредния крепостен geбuΛ,

    11 26 Отговор
    с който Факти кликбайтват. Смех безподобен.

    21:07 06.12.2025

  • 9 Ццц

    22 4 Отговор
    Цензурираният текст е балансиран от добавката на автора във вторите скоби. 🤣 Трудно се прави пропаганда от невярващи в нея, но още по-трудно е, когато самите журналисти не смеят да идат на доктор, защото знаят какви журналисти са. 🤣

    21:08 06.12.2025

  • 10 Поредния Руски Дебил

    10 34 Отговор
    Някой от тези
    Кремълски Циреи

    Ще обясни ли на Руския Крепостник,

    Как Путин може да налива
    55 ТРИЛИОНА РУБЛИ
    Във войната
    А за пенсиите и минималната работна заплата в.
    Септичната Яма
    Русия .

    ДЕНГИ нетъ..

    Хахахаха хахахаха хахахаха хахахаха

    Дръжте се Руски Мизерници
    Ще видите и усетите Голодомора
    На Сталин ,
    Сътворен и от Пучя Въшката.

    Коментиран от #25, #37

    21:09 06.12.2025

  • 11 Чуй чуй

    32 7 Отговор
    Провалените евро политици трябва да отговарят за откраднатите милиони, за инфлацията, за рецесията. Денят ще дойде и ще стане страшно.

    21:09 06.12.2025

  • 12 Евродебил

    24 7 Отговор
    Точен анализ.Няма какво да се добави.

    21:09 06.12.2025

  • 13 Дика

    13 19 Отговор
    Крадецът вика дръжте крадеца.

    21:10 06.12.2025

  • 14 браво на милена

    18 4 Отговор
    кратко, точно, ясно, мислещо! пак браво!

    21:10 06.12.2025

  • 15 КАКВА ЕВРОПА

    32 6 Отговор
    КАКЪВ ЕЛИТ,КАКВИ 5 ЛВ. ТУРБО ОЛИГОФРЕНИ И ДЕБИЛИ ВЛАЧАТ ЕВРОПА КЪМ ДЪНОТО.ХАРЧАТ ПАРИ ЗА ОБРЕЧЕНА КАУЗА И С ГЛУПОСТА СИ КАТАЛИЗИРАТ ИНФЛАЦИЯ КОЯТО МЪЧИ ХОРАТА. ЕВРОПА ВЕЧЕ Е МИНАЛО,СТАРИТЕ ЛАВРИ В КОШЧЕТО НА ИСТОРИЯТА.

    21:12 06.12.2025

  • 16 Ами че

    22 1 Отговор
    то корупция в ЕС си имаше и много преди войната.

    21:12 06.12.2025

  • 17 за всички мислещи

    23 3 Отговор
    е пределно ясно че войната се води за пари. мнооого пари. пише го в дебелите книги. мислете хора... мислете

    21:13 06.12.2025

  • 18 Да 1 % КремълскиТарикати

    28 22 Отговор

    До коментар #7 от "БОЛШЕВИК":

    Крадат и смучат Богатствата на Русия.

    А 99 % трябва да бъдат ПУТРИОТИ.

    И да умират в окопите за Лудостта
    На Бункерния СЪСЕЛ ПУЧИН.

    Коментиран от #27

    21:13 06.12.2025

  • 19 Критик

    26 18 Отговор
    Още един рашистки "капацитет"...😂

    21:13 06.12.2025

  • 20 Видьо Видев

    6 25 Отговор

    До коментар #1 от "обективен":

    Мирът в Украйна е катастрофа за Путин! Цялата паплач от пияни руски главорези ще се изсипе в Русия и ще види сметката на КГБ психопата Путин!

    Коментиран от #32, #36

    21:14 06.12.2025

  • 21 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    22 4 Отговор
    САМО КРИМ?
    404 ЦЯЛАТА ЩЕ СИ Е ПАК РФ
    . .....
    МИРНИТЕ ПРЕГОВОРИ ВЪВ ВИЕТНАМ СА ПРОДЪЛЖИЛИ 8 ГОДИНИ И ЗАВЪРШВАТ 2 ДНИ
    ПРЕДИ ДА ПАДНЕ САЙГОН - СТОЛИЦАТА ХО ШИ МИН

    Коментиран от #65

    21:14 06.12.2025

  • 22 Гост

    21 4 Отговор
    В Европа- меката на корупцията и погазването на Правото, никой да понесе отговорност, такава и няма да му бъде търсена, просто животът в Европа ще стане още по- скапан..., докато и последният европеец не емигрира😂

    Коментиран от #46

    21:15 06.12.2025

  • 23 Коалиция от Мераклии

    18 2 Отговор
    Нямаме друг избор освен да спечелим тази война,- иначе ни очаква международен съд!
    Дано французите не извадят и гилотината!

    Коментиран от #28

    21:16 06.12.2025

  • 24 Затова ли Животът

    4 18 Отговор
    На Всички Руски Пияндурници
    Убити в Украйна

    Не струва колкото Дворецът на Путин

    В ГЕЛЕНДЖИК.

    Коментиран от #29

    21:16 06.12.2025

  • 25 просто е пич

    16 2 Отговор

    До коментар #10 от "Поредния Руски Дебил":

    но ше требе да четеш английска политикономика. повервай ми... просто е... чити веее... ари дееее...

    21:16 06.12.2025

  • 26 ЕС се

    15 2 Отговор
    разпада отдавна. Обединението срещу руснаците е последния пристан на надежда на наднационалната политическа мафия ЕС.

    21:16 06.12.2025

  • 27 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 28 Бункерния Фюрер

    2 14 Отговор

    До коментар #23 от "Коалиция от Мераклии":

    Затова ще прати
    Цяла Русия по дяволите .
    На Страхливата Сабака
    От войната зависи дали ще си
    Спаси Кожата .

    Коментиран от #31, #33

    21:18 06.12.2025

  • 29 ъх ъхъ

    16 1 Отговор

    До коментар #24 от "Затова ли Животът":

    животът на 3000000 укри не струва колкото златните чинии на укросвинскиту управници

    21:18 06.12.2025

  • 30 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    13 2 Отговор
    ОЩЕ ЕДНА БРАТСКА НА РФ СТРАНА
    СЕ НАМЕСИ В ЧИСТЕНЕТО НА КОЛУМБИЙСКИТЕ НАРКОКАРТЕЛИ В УКРАЙНА
    .......
    ПУСНАХА ОФИЦИАЛНО СНИМКИ С КУБИНСКИ БАТАЛЬОН .... :) ТРЕНИРАТ ЗА ВОЙНАТА С ДРОНОВЕ В САЩ :)

    21:19 06.12.2025

  • 31 Затова

    13 1 Отговор

    До коментар #28 от "Бункерния Фюрер":

    САЩ и Русия ПАК правят коалиция срещу отново възкръснала нацистка Европа.

    21:20 06.12.2025

  • 32 Бат Тъньо Кочаня

    8 0 Отговор

    До коментар #20 от "Видьо Видев":

    Видьо най вероятно няма да го Видиш катт тигго напера яко в ...за ,но пази очите ,все пак още дълго време ще живееш и ще ти трябват .

    21:20 06.12.2025

  • 33 факти

    11 1 Отговор

    До коментар #28 от "Бункерния Фюрер":

    Наркоманът 2 седмици от страх не е стъпил в Киев
    Построи за 1, 5 млрд.д. бункер в Иваново Вознесенск

    21:20 06.12.2025

  • 34 Хахахаха

    3 10 Отговор
    Рашите наистина са болни! У главътъ!

    21:21 06.12.2025

  • 35 ???!

    13 1 Отговор

    До коментар #6 от "!!!?":

    Хи хи хи
    А къде са перемогите за изхарчените толкоз много мъни ???!
    Не многословен а кратък и ясен въпрос ???!

    21:22 06.12.2025

  • 36 Прав си

    2 10 Отговор

    До коментар #20 от "Видьо Видев":

    Мирът в Украйна е катастрофа за Путин! Цялата паплач от пияни руски главорези ще се изсипе в Русия и ще види сметката на КГБ психопата Путин!

    Коментиран от #39

    21:22 06.12.2025

  • 37 Алексбг

    11 0 Отговор

    До коментар #10 от "Поредния Руски Дебил":

    Тихоо! Тихо дррррр С льооо ,не зи изобщо компетентен ,а си досаден и смучен !

    21:23 06.12.2025

  • 38 Владимир Путин

    15 1 Отговор
    Русия моментално ще отвърне ако НАТО ни нападне, но след това няма да има с кого да сключва договор

    Коментиран от #40

    21:24 06.12.2025

  • 39 Бат Тъньо Кочаня

    5 0 Отговор

    До коментар #36 от "Прав си":

    Видьо и все пак си измий ...за преди датигго нахендря ,знам че ще ме блокират за 1седдмица ,но желанието датигго отпорря в дивия е по силно и неконтролируемо !

    Коментиран от #44, #53

    21:26 06.12.2025

  • 40 КАЗАХ!

    10 0 Отговор

    До коментар #38 от "Владимир Путин":

    Стига сеир! Борисов в СИБИР!! Пеевски в Алкатрас!

    Коментиран от #62

    21:26 06.12.2025

  • 41 Винкело

    5 0 Отговор
    Една точка от "мирния план" се промъкна някак незабелязано и некоментирано: Пълна и всеобхватна амнистия за всички участници в конфликта. Сега става ли ясно откъде се е взела?

    21:26 06.12.2025

  • 42 Хи хи хи

    0 0 Отговор
    Да пробвам ? СЛАВА НА ГЕРОИТЕ.

    21:27 06.12.2025

  • 43 Британия 🇬🇧

    3 4 Отговор
    Европа откачи ,Русия спечели някаква смешна окупация от една керлива Украйна а Путин стана за смях пред цялата вселена, републиканците на Тръмп от американската колония пък показаха среден пръст на Европа е поне една добра новина , почти цял свят си отдъхна от глупостите на рептилите Клинтън и Байдън

    21:28 06.12.2025

  • 44 Пак казвам!

    6 0 Отговор

    До коментар #39 от "Бат Тъньо Кочаня":

    Стига сеир! Борисов в СИБИР!! Пеевски в Алкатрас!

    21:28 06.12.2025

  • 45 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 46 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 47 Онзи

    1 0 Отговор
    СЛАВА НА ВОДЕЩИТЕ. 🤣

    21:30 06.12.2025

  • 48 Ами те напълно я заслужават

    5 1 Отговор
    катастрофа за управляващите елити на Европа

    21:30 06.12.2025

  • 49 хаха

    3 8 Отговор
    ХАХАХА!

    Пак шаблони и чупки в кръста. Ура дрогаре!
    Стройте си там паметници на сталин ...

    Коментиран от #56

    21:30 06.12.2025

  • 50 Kaлпазанин

    7 1 Отговор

    До коментар #4 от "Прокурор":

    Магарето Мерц е бил и може би все още е акционер от Блек рок за Урсула с нейните вакси също знаем ,проблема е още какво не знаем и пука ли им на оФцете по прайдовете

    Коментиран от #54

    21:31 06.12.2025

  • 51 И правилно

    4 2 Отговор
    Има само един мир.Руския мир.

    21:31 06.12.2025

  • 52 Кви елити бре ?

    5 1 Отговор
    Завършени олигофрени на 200

    21:31 06.12.2025

  • 53 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 54 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 55 Кривоверен алкаш

    1 4 Отговор
    Руский алкашок...

    Коментиран от #57, #60

    21:36 06.12.2025

  • 56 Д-р Гълъбова

    5 1 Отговор

    До коментар #49 от "хаха":

    Теб кати те ....ат в ...за редовно за много специален ли се имаш ?

    21:36 06.12.2025

  • 57 Ветеран от протеста

    4 1 Отговор

    До коментар #55 от "Кривоверен алкаш":

    Дядка вземи на бабата еластичния чоропогащник,че много ти виснаха 3кг дисаги 😂😂😂.

    Коментиран от #59

    21:39 06.12.2025

  • 58 Айде де

    5 0 Отговор
    Ако е катастрофа, значи ще искат да продължат войната до 2050, със всичките последствия.

    21:39 06.12.2025

  • 59 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 60 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 61 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 62 ре ре ре

    4 0 Отговор

    До коментар #40 от "КАЗАХ!":

    Киро Тъпото в Синг Синг
    Кокора в Афганистан
    Татунчо Генерала- в С.Корея
    Мирчев с двупръстовото чело в Анадоллу

    21:47 06.12.2025

  • 63 Оруел

    0 3 Отговор
    Само, че е тъкмо обратното - мирът е смъртна опасност за кремълският режим. Защото ще лъсне очевадната несъстоятелност на агресията срещу Украйна и необходимостта да се носи отговорност за ния от Цар Плъх!

    Коментиран от #66

    21:48 06.12.2025

  • 64 az СВО Победа 80

    5 1 Отговор
    Ще има трибунали в цяла Европа!

    И Тръмп няма да има нищо против...

    21:50 06.12.2025

  • 65 максим

    5 1 Отговор

    До коментар #21 от "АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ":

    във виетнамската война,америка загуби.роди се само един рамбо.пълен провал, за запада имаше.и сега отново запада и европа,ще загубят.в тази война,нещата са по-деликатни.има много рускоезично население,смесени бракове и много фашисти,стрелящи безразборно,под въздействие на наркотици.един бие 53-54 държави.и успява.продължението,върви по-план.иде видов ден.иде новия ред.неоспорим факт е,че натовската техника,стана за резил.те музеите с пленена и унищожена такава,го показват в русия.то и кьоравия,вече прогледа.

    21:52 06.12.2025

  • 66 простак

    1 1 Отговор

    До коментар #63 от "Оруел":

    110%

    21:56 06.12.2025

  • 67 Ами

    1 1 Отговор
    Управляващите елити на запада катастрофираха много отдавна.
    Въпросът е, кога ще го осъзнае населението им, и как ще реагира.
    Края на конфликта в окраина може наистина да ускори нещата, тъй като
    вниманието на населението вече няма да е отвлечено в грешна посока.
    Остава ни да се надяваме, че посоката ще е вярната :)

    Коментиран от #68

    21:56 06.12.2025

  • 68 абсурд

    1 1 Отговор

    До коментар #67 от "Ами":

    е западното население да разбере за какво става въпрос

    Коментиран от #71

    21:59 06.12.2025

  • 69 дони

    1 0 Отговор
    Всеки що годе мислещ реално с факти знае ,че мирът е смърт за путин и кликата в кремъл!

    22:07 06.12.2025

  • 70 ?сериозно?

    0 0 Отговор
    И кой ще го направи това? Всичките са в кюпа!

    22:08 06.12.2025

  • 71 Ами

    0 2 Отговор

    До коментар #68 от "абсурд":

    Преди време един западняк бе казал, че е необходимо една част от
    населението да пропуснат три хранения, за да осъзнаят реалността.
    Другото щяло дойде от самосебе си.
    Може и да е прав. И май на там вървят нещата.

    22:10 06.12.2025

  • 72 българия инфо

    0 0 Отговор
    Кастанеда: Егоманията е истински тиранин. Трябва да полагаме непрестанни усилия, за да я свалим от трона й. Кастанеда: Разбира се, у нас има тъмна страна. Ние убиваме безразборно, не е ли така? Изгаряме хора в името на Бога. Самоунищожаваме се, заличаваме живота на тази планета, разрушаваме Земята. После се покайваме и разговаряме с Всевишния. И какво ни казва той? Казва ни, че трябва да бъдем добри, иначе ще ни накаже. Всевишният ни е заплашвал векове наред, но това не е променило нищо. Не защото сме зли, а защото сме тъпи. У човека има тъмна страна, да, и тя се нарича глупост. Кастанеда: За да извлече максимално всичко от живота, човек трябва да умее да се променя. За съжаление, това е много трудно и промените стават много бавно. На мнозина им отнема години. Но най-трудното е да пожелаеш истински да се промениш. За Кастанеда: Сигурно е обаче, че Кастанеда доста често се изкушавал от плътските удоволствия въпреки твърденията си, че един истински воин не трябва да се поддава на тях и да хаби напразно семето си. Неговите безбройни авантюри давали повод за чести вражди и сцени на ревност между последователките му. Кастанеда: Нямаш никакво време и все пак си обгърнат от вечността! Какъв парадокс за твоя разум!

    22:15 06.12.2025

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Украйна, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания