Сключването на мирен договор в Украйна би било катастрофа за управляващия политически елит на Европа, тъй като те ще бъдат подведени под отговорност за необмислените действия и решения от последните години. Поради тази причина те се опитват да възпрепятстват разрешаването на конфликта, казва Владимир Константинов, председател на Държавния съвет на Крим.
„Ако мирът наистина настъпи, това ще бъде катастрофа за управляващата класа на Европа; всички те ще изчезнат в забрава. Защо изобщо не се нуждаят от мир? Лошо е – защото ще хвърли цялата политическа система в Европа в хаос. И обикновеният човек ще попита: „Къде похарчиха парите? Къде са моите пари?“ – и това е много неудобен въпрос, наистина много сериозен.
„Цялата система демонстрира своята неефективност и разточително харчене: в един момент сте готови да се борите за всяко евро, а след това раздавате милиарди“, каза Константинов по регионалния телевизионен канал „Крим 24“. Той отбеляза, че дори загубата на власт няма да е краят за днешните европейски лидери, особено като се имат предвид корупционните скандали, разгръщащи се в Украйна и Европа. „Ще се появят хора, които ще разберат кое е правилно и кое не е правилно.“ И, разбира се, всеки, който следи, ще попита какво не е наред с парите, какво не е наред със заемите, кой ще ги изплаща и т.н.“, обясни политикът. Той смята, че това е свързано и с факта, че последната информация за перспективите за мирен договор с американците не е публично оповестена.
„Много е важно, че преговорите най-накрая са класифицирани. За първи път няма публична дискусия; всички просто тракат със зъби – нямат какво да кажат, не разбират какво [е решено и какво да обсъждат]. Ясно е, че въпросите са сложни, нашите предложения са интересни – и за да се гарантира, че самата дискусия няма да провокира Европейския съюз или да го мобилизира, [данните бяха класифицирани]. Това е добър знак; „Струва ми се, че този етап от движението към мир е достигнал конструктивен етап“, каза уверено Константинов.
Той припомни, че както Европа, така и Украйна правят всичко възможно, за да забавят мирните преговори и в резултат на това конфликта. „Вярвам, че те се борят за територия само по една причина: знаят, че е от решаващо значение за нас. Ако не беше [от съществено значение за Русия], въпросът щеше да е приключил и те щяха да трябва да намерят друго извинение, за да провалят мирните преговори. А сега, така да се каже, се опитват да продадат това като непримиримост на Русия, като „Искахме това, в края на краищата, ние също сме за мир“. Зеленски не се интересува от Украйна, от нейния народ, защото за парите, които те [европейските елити] му плащат по различни начини, той е готов да се разпореди с украинци и територии“, добави председателят на Държавния съвет.
1 обективен
Коментиран от #20
21:00 06.12.2025
2 Механик
Как върви "пролетното контранастъпление/перемога"??
21:02 06.12.2025
3 Репортер
21:03 06.12.2025
4 Прокурор
Коментиран от #50
21:04 06.12.2025
5 Точно
21:05 06.12.2025
6 !!!?
Коментиран от #35
21:06 06.12.2025
7 БОЛШЕВИК
Коментиран от #18
21:07 06.12.2025
8 Поредния крепостен geбuΛ,
21:07 06.12.2025
9 Ццц
21:08 06.12.2025
10 Поредния Руски Дебил
Кремълски Циреи
Ще обясни ли на Руския Крепостник,
Как Путин може да налива
55 ТРИЛИОНА РУБЛИ
Във войната
А за пенсиите и минималната работна заплата в.
Септичната Яма
Русия .
ДЕНГИ нетъ..
Хахахаха хахахаха хахахаха хахахаха
Дръжте се Руски Мизерници
Ще видите и усетите Голодомора
На Сталин ,
Сътворен и от Пучя Въшката.
Коментиран от #25, #37
21:09 06.12.2025
11 Чуй чуй
21:09 06.12.2025
12 Евродебил
21:09 06.12.2025
13 Дика
21:10 06.12.2025
14 браво на милена
21:10 06.12.2025
15 КАКВА ЕВРОПА
21:12 06.12.2025
16 Ами че
21:12 06.12.2025
17 за всички мислещи
21:13 06.12.2025
18 Да 1 % КремълскиТарикати
До коментар #7 от "БОЛШЕВИК":Крадат и смучат Богатствата на Русия.
А 99 % трябва да бъдат ПУТРИОТИ.
И да умират в окопите за Лудостта
На Бункерния СЪСЕЛ ПУЧИН.
Коментиран от #27
21:13 06.12.2025
19 Критик
21:13 06.12.2025
20 Видьо Видев
До коментар #1 от "обективен":Мирът в Украйна е катастрофа за Путин! Цялата паплач от пияни руски главорези ще се изсипе в Русия и ще види сметката на КГБ психопата Путин!
Коментиран от #32, #36
21:14 06.12.2025
21 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ
404 ЦЯЛАТА ЩЕ СИ Е ПАК РФ
. .....
МИРНИТЕ ПРЕГОВОРИ ВЪВ ВИЕТНАМ СА ПРОДЪЛЖИЛИ 8 ГОДИНИ И ЗАВЪРШВАТ 2 ДНИ
ПРЕДИ ДА ПАДНЕ САЙГОН - СТОЛИЦАТА ХО ШИ МИН
Коментиран от #65
21:14 06.12.2025
22 Гост
Коментиран от #46
21:15 06.12.2025
23 Коалиция от Мераклии
Дано французите не извадят и гилотината!
Коментиран от #28
21:16 06.12.2025
24 Затова ли Животът
Убити в Украйна
Не струва колкото Дворецът на Путин
В ГЕЛЕНДЖИК.
Коментиран от #29
21:16 06.12.2025
25 просто е пич
До коментар #10 от "Поредния Руски Дебил":но ше требе да четеш английска политикономика. повервай ми... просто е... чити веее... ари дееее...
21:16 06.12.2025
26 ЕС се
21:16 06.12.2025
28 Бункерния Фюрер
До коментар #23 от "Коалиция от Мераклии":Затова ще прати
Цяла Русия по дяволите .
На Страхливата Сабака
От войната зависи дали ще си
Спаси Кожата .
Коментиран от #31, #33
21:18 06.12.2025
29 ъх ъхъ
До коментар #24 от "Затова ли Животът":животът на 3000000 укри не струва колкото златните чинии на укросвинскиту управници
21:18 06.12.2025
30 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ
СЕ НАМЕСИ В ЧИСТЕНЕТО НА КОЛУМБИЙСКИТЕ НАРКОКАРТЕЛИ В УКРАЙНА
.......
ПУСНАХА ОФИЦИАЛНО СНИМКИ С КУБИНСКИ БАТАЛЬОН .... :) ТРЕНИРАТ ЗА ВОЙНАТА С ДРОНОВЕ В САЩ :)
21:19 06.12.2025
31 Затова
До коментар #28 от "Бункерния Фюрер":САЩ и Русия ПАК правят коалиция срещу отново възкръснала нацистка Европа.
21:20 06.12.2025
32 Бат Тъньо Кочаня
До коментар #20 от "Видьо Видев":Видьо най вероятно няма да го Видиш катт тигго напера яко в ...за ,но пази очите ,все пак още дълго време ще живееш и ще ти трябват .
21:20 06.12.2025
33 факти
До коментар #28 от "Бункерния Фюрер":Наркоманът 2 седмици от страх не е стъпил в Киев
Построи за 1, 5 млрд.д. бункер в Иваново Вознесенск
21:20 06.12.2025
34 Хахахаха
21:21 06.12.2025
35 ???!
До коментар #6 от "!!!?":Хи хи хи
А къде са перемогите за изхарчените толкоз много мъни ???!
Не многословен а кратък и ясен въпрос ???!
21:22 06.12.2025
36 Прав си
До коментар #20 от "Видьо Видев":Мирът в Украйна е катастрофа за Путин! Цялата паплач от пияни руски главорези ще се изсипе в Русия и ще види сметката на КГБ психопата Путин!
Коментиран от #39
21:22 06.12.2025
37 Алексбг
До коментар #10 от "Поредния Руски Дебил":Тихоо! Тихо дррррр С льооо ,не зи изобщо компетентен ,а си досаден и смучен !
21:23 06.12.2025
38 Владимир Путин
Коментиран от #40
21:24 06.12.2025
39 Бат Тъньо Кочаня
До коментар #36 от "Прав си":Видьо и все пак си измий ...за преди датигго нахендря ,знам че ще ме блокират за 1седдмица ,но желанието датигго отпорря в дивия е по силно и неконтролируемо !
Коментиран от #44, #53
21:26 06.12.2025
40 КАЗАХ!
До коментар #38 от "Владимир Путин":Стига сеир! Борисов в СИБИР!! Пеевски в Алкатрас!
Коментиран от #62
21:26 06.12.2025
41 Винкело
21:26 06.12.2025
42 Хи хи хи
21:27 06.12.2025
43 Британия 🇬🇧
21:28 06.12.2025
44 Пак казвам!
До коментар #39 от "Бат Тъньо Кочаня":Стига сеир! Борисов в СИБИР!! Пеевски в Алкатрас!
21:28 06.12.2025
47 Онзи
21:30 06.12.2025
48 Ами те напълно я заслужават
21:30 06.12.2025
49 хаха
Пак шаблони и чупки в кръста. Ура дрогаре!
Стройте си там паметници на сталин ...
Коментиран от #56
21:30 06.12.2025
50 Kaлпазанин
До коментар #4 от "Прокурор":Магарето Мерц е бил и може би все още е акционер от Блек рок за Урсула с нейните вакси също знаем ,проблема е още какво не знаем и пука ли им на оФцете по прайдовете
Коментиран от #54
21:31 06.12.2025
51 И правилно
21:31 06.12.2025
52 Кви елити бре ?
21:31 06.12.2025
55 Кривоверен алкаш
Коментиран от #57, #60
21:36 06.12.2025
56 Д-р Гълъбова
До коментар #49 от "хаха":Теб кати те ....ат в ...за редовно за много специален ли се имаш ?
21:36 06.12.2025
57 Ветеран от протеста
До коментар #55 от "Кривоверен алкаш":Дядка вземи на бабата еластичния чоропогащник,че много ти виснаха 3кг дисаги 😂😂😂.
Коментиран от #59
21:39 06.12.2025
58 Айде де
21:39 06.12.2025
62 ре ре ре
До коментар #40 от "КАЗАХ!":Киро Тъпото в Синг Синг
Кокора в Афганистан
Татунчо Генерала- в С.Корея
Мирчев с двупръстовото чело в Анадоллу
21:47 06.12.2025
63 Оруел
Коментиран от #66
21:48 06.12.2025
64 az СВО Победа 80
И Тръмп няма да има нищо против...
21:50 06.12.2025
65 максим
До коментар #21 от "АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ":във виетнамската война,америка загуби.роди се само един рамбо.пълен провал, за запада имаше.и сега отново запада и европа,ще загубят.в тази война,нещата са по-деликатни.има много рускоезично население,смесени бракове и много фашисти,стрелящи безразборно,под въздействие на наркотици.един бие 53-54 държави.и успява.продължението,върви по-план.иде видов ден.иде новия ред.неоспорим факт е,че натовската техника,стана за резил.те музеите с пленена и унищожена такава,го показват в русия.то и кьоравия,вече прогледа.
21:52 06.12.2025
66 простак
До коментар #63 от "Оруел":110%
21:56 06.12.2025
67 Ами
Въпросът е, кога ще го осъзнае населението им, и как ще реагира.
Края на конфликта в окраина може наистина да ускори нещата, тъй като
вниманието на населението вече няма да е отвлечено в грешна посока.
Остава ни да се надяваме, че посоката ще е вярната :)
Коментиран от #68
21:56 06.12.2025
68 абсурд
До коментар #67 от "Ами":е западното население да разбере за какво става въпрос
Коментиран от #71
21:59 06.12.2025
69 дони
22:07 06.12.2025
70 ?сериозно?
22:08 06.12.2025
71 Ами
До коментар #68 от "абсурд":Преди време един западняк бе казал, че е необходимо една част от
населението да пропуснат три хранения, за да осъзнаят реалността.
Другото щяло дойде от самосебе си.
Може и да е прав. И май на там вървят нещата.
22:10 06.12.2025
72 българия инфо
22:15 06.12.2025