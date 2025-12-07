Американският президентски пратеник Кийт Келог заяви, че въпросите за собствеността на Запорожката атомна електроцентрала и Донбас остават ключови за разрешаването на украинската криза и ако бъдат решени, „останалото ще се нареди доста добре“.

Келог по-рано заяви, че САЩ са „на два метра“ от разрешаването на конфликта в Украйна.

Още новини от Украйна

„Мисля, че стигнахме до няколко въпроса... Донецк... и Запорожката атомна електроцентрала, която е в студен режим на спиране, но е огромна атомна електроцентрала. Ако разрешим тези два въпроса, мисля, че всичко останало ще се нареди доста добре“, каза Келог в Калифорния на Националния форум за отбрана „Роналд Рейгън“.

Съединените щати няма да изпращат военен контингент в Украйна, каза още Келог.

Според него ще бъде изключително трудно за Вашингтон да увеличи разходите за отбрана до 5% от БВП, както съюзниците от НАТО са се споразумели преди това.

Той смята, че увеличаването на разходите за отбрана „би изисквало огромни суми пари“ във време, когато ръководството на САЩ инвестира в модернизиране на въоръжените сили. Келог обаче отбеляза, че решението за евентуално увеличение на разходите за отбрана трябва да бъде взето от Конгреса. „Но увеличаването им до 5% би било огромна тежест за американците“, подчерта той, обяснявайки, че разходите за отбрана на САЩ в момента са около 2,5%.

„Говорим за 5%, но прилагането им е много трудно и това е тежест за американците“, каза Келог.

„Съюзниците са съвсем друг въпрос“, подчерта той, отбелязвайки, че някои страни от НАТО все още не са достигнали нива на разходи за отбрана от 2,5% от БВП.

На въпроса как американската администрация може да увеличи натиска върху Москва, Келог отговори, че разглежда борбата с т. нар. сенчест флот като един такъв инструмент. „Няма да изпращаме военен персонал“, подчерта той, отбелязвайки, че смята за уместно да прилага „икономически натиск“.

Руският външен министър Сергей Лавров многократно е заявявал, че присъствието на войски на НАТО, под какъвто и да е флаг и в какъвто и да е капацитет, на украинска земя е заплаха за Русия и че Москва няма да го приеме при никакви обстоятелства.

Администрацията на САЩ обяви по-рано разработването на план за украинско уреждане, отбелязвайки, че засега няма да обсъжда подробностите му, тъй като работата все още продължава. Кремъл заяви, че Русия остава отворена за преговори и остава ангажирана с дискусиите в Анкъридж.

Руският президент Владимир Путин заяви на 21 ноември, че планът на САЩ може да формира основата за окончателно мирно споразумение, но очевидно Вашингтон не е в състояние да осигури съгласието на Киев, тъй като Украйна и нейните европейски съюзници все още са в заблуди и мечтаят да нанесат „стратегическо поражение“ на Русия на бойното поле. Тяхната позиция, отбеляза Путин, произтича от липсата на обективна информация за реалното състояние на нещата на бойното поле.

Руският държавен глава заяви, че ако Киев отхвърли предложенията на САЩ, тогава както Украйна, така и европейските войнолюбци трябва да разберат, че събитията, които се случиха в Купянск, неизбежно ще се повторят и в други ключови райони на фронта. Путин добави, че това като цяло устройва Русия, тъй като води до постигане на целите на специалната военна операция със сила, но Русия, както многократно е заявявано, е готова и за мирни преговори, което изисква съществено обсъждане на всички детайли на предложения план.

Прессекретарят на руския президент Дмитрий Песков заяви, че "киевският режим трябва да вземе решение и да започне преговори".

Свободата на вземане на решения в Киев се свива в резултат на офанзивните действия на руските въоръжени сили и това е именно принудата на киевския режим към мирно разрешаване на въпроса и че всякакви по-нататъшни действия са безсмислени и опасни за Киев, обясни Песков.