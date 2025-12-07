Новини
Келог: Остана да се разберем чии са Донбас и АЕЦ Запорожие, няма да пращаме войски в Украйна
  Тема: Украйна

Келог: Остана да се разберем чии са Донбас и АЕЦ Запорожие, няма да пращаме войски в Украйна

7 Декември, 2025 03:27, обновена 7 Декември, 2025 04:28 1 678 29

Ако разрешим тези два въпроса, мисля, че всичко останало ще се нареди доста добре, заяви пратеникът на Тръмп по въпроса с преговорите за мир в Украйна

Келог: Остана да се разберем чии са Донбас и АЕЦ Запорожие, няма да пращаме войски в Украйна - 1
Снимка: ЕПА/БГНЕС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Американският президентски пратеник Кийт Келог заяви, че въпросите за собствеността на Запорожката атомна електроцентрала и Донбас остават ключови за разрешаването на украинската криза и ако бъдат решени, „останалото ще се нареди доста добре“.

Келог по-рано заяви, че САЩ са „на два метра“ от разрешаването на конфликта в Украйна.

Още новини от Украйна

„Мисля, че стигнахме до няколко въпроса... Донецк... и Запорожката атомна електроцентрала, която е в студен режим на спиране, но е огромна атомна електроцентрала. Ако разрешим тези два въпроса, мисля, че всичко останало ще се нареди доста добре“, каза Келог в Калифорния на Националния форум за отбрана „Роналд Рейгън“.

Съединените щати няма да изпращат военен контингент в Украйна, каза още Келог.

Според него ще бъде изключително трудно за Вашингтон да увеличи разходите за отбрана до 5% от БВП, както съюзниците от НАТО са се споразумели преди това.

Той смята, че увеличаването на разходите за отбрана „би изисквало огромни суми пари“ във време, когато ръководството на САЩ инвестира в модернизиране на въоръжените сили. Келог обаче отбеляза, че решението за евентуално увеличение на разходите за отбрана трябва да бъде взето от Конгреса. „Но увеличаването им до 5% би било огромна тежест за американците“, подчерта той, обяснявайки, че разходите за отбрана на САЩ в момента са около 2,5%.

„Говорим за 5%, но прилагането им е много трудно и това е тежест за американците“, каза Келог.

„Съюзниците са съвсем друг въпрос“, подчерта той, отбелязвайки, че някои страни от НАТО все още не са достигнали нива на разходи за отбрана от 2,5% от БВП.

На въпроса как американската администрация може да увеличи натиска върху Москва, Келог отговори, че разглежда борбата с т. нар. сенчест флот като един такъв инструмент. „Няма да изпращаме военен персонал“, подчерта той, отбелязвайки, че смята за уместно да прилага „икономически натиск“.

Руският външен министър Сергей Лавров многократно е заявявал, че присъствието на войски на НАТО, под какъвто и да е флаг и в какъвто и да е капацитет, на украинска земя е заплаха за Русия и че Москва няма да го приеме при никакви обстоятелства.

Администрацията на САЩ обяви по-рано разработването на план за украинско уреждане, отбелязвайки, че засега няма да обсъжда подробностите му, тъй като работата все още продължава. Кремъл заяви, че Русия остава отворена за преговори и остава ангажирана с дискусиите в Анкъридж.

Руският президент Владимир Путин заяви на 21 ноември, че планът на САЩ може да формира основата за окончателно мирно споразумение, но очевидно Вашингтон не е в състояние да осигури съгласието на Киев, тъй като Украйна и нейните европейски съюзници все още са в заблуди и мечтаят да нанесат „стратегическо поражение“ на Русия на бойното поле. Тяхната позиция, отбеляза Путин, произтича от липсата на обективна информация за реалното състояние на нещата на бойното поле.

Руският държавен глава заяви, че ако Киев отхвърли предложенията на САЩ, тогава както Украйна, така и европейските войнолюбци трябва да разберат, че събитията, които се случиха в Купянск, неизбежно ще се повторят и в други ключови райони на фронта. Путин добави, че това като цяло устройва Русия, тъй като води до постигане на целите на специалната военна операция със сила, но Русия, както многократно е заявявано, е готова и за мирни преговори, което изисква съществено обсъждане на всички детайли на предложения план.

Прессекретарят на руския президент Дмитрий Песков заяви, че "киевският режим трябва да вземе решение и да започне преговори".

Свободата на вземане на решения в Киев се свива в резултат на офанзивните действия на руските въоръжени сили и това е именно принудата на киевския режим към мирно разрешаване на въпроса и че всякакви по-нататъшни действия са безсмислени и опасни за Киев, обясни Песков.


САЩ
  • 1 побърканяк

    8 20 Отговор
    Какво каза кръчмаря.

    Коментиран от #4, #11

    03:39 07.12.2025

  • 2 Демокрация

    15 18 Отговор
    Направете референдум и ще разберете чии са и Одеса и николаев и Харков нали е демокрация

    Коментиран от #5

    03:49 07.12.2025

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Кръчмарят каза :

    22 21 Отговор

    До коментар #1 от "побърканяк":

    Донбас е населен с рускоезично население и е изконно-руски!
    ЗАЕЦ е построена изцяло с руски средства и е редно да се върне на Русия!

    03:50 07.12.2025

  • 5 Сега ще те опонират с клишето-

    4 23 Отговор

    До коментар #2 от "Демокрация":

    Ами тогава да направим референдум за Кърджали и Родопите...и дрън...дрън...дрън...

    Коментиран от #7, #18, #23

    03:52 07.12.2025

  • 6 Домбас и АЕЦ-Запорожие

    21 26 Отговор
    са изконна част от територията на Украйна и за тях няма да се водят никакви преговори.Крим също е украински.А ако Европа реши да се намеси в тази война,агонията на руснаците ще свърши много бързо.Вместо да се мъчат още години наред в тази непосилна за тях война,те просто ще се изтеглят от окупираните украински земи,а бензиностанцията ще обяви фалит и скоропостижно ще се разпадне.

    Коментиран от #10, #16, #20, #22, #24

    03:53 07.12.2025

  • 7 Нед така

    3 14 Отговор

    До коментар #5 от "Сега ще те опонират с клишето-":

    Не е същото Турция не води война с България в момента...ако водеше война и беше завзела 30% от територията...тогава щяхме ли да питаме завзетите територии на кой са?

    03:55 07.12.2025

  • 8 Републиканец

    9 1 Отговор
    Това е банална тактика на джебчиите. Един те заговаря. Отвлича ти по този начин вниманието. А друг от шайката през това време ти пребърква джобовете.

    03:57 07.12.2025

  • 9 Джо

    17 9 Отговор
    По тази логика ,да зададем въпроса чия е русия. Какво и колко е направено от етничедки руснаци? Имат един Гагарин. Останалото са или евреи или украинци,немци,поляци.

    04:08 07.12.2025

  • 10 Не е така!

    16 17 Отговор

    До коментар #6 от "Домбас и АЕЦ-Запорожие":

    Тия територии са били на УССР, по стечение на обстоятелствата. Но те са били руски и са руски. И Русия, като правоприемник на СССР, прието и в ООН, е собственик на всичко. По стечение на обстоятелствата, след като предателят Горбачов ликвидира СССР и провеждането на беловежкото споразумение, се създава държавата Украина. Но тя бързо се компрометира след старта на унищожение на руския дух, език, култура и физическо на руснаци. Стартира СВО и ще се води до крайна победа над фашисти, националисти в тази територия.

    Коментиран от #12

    04:08 07.12.2025

  • 11 Имаш предвид президент Зеленски или

    18 14 Отговор

    До коментар #1 от "побърканяк":

    бункерния,дърт военнопрестъпник и диктатор Путлер?
    Зеленски отдавна е заявил своята позиция.

    04:13 07.12.2025

  • 12 Нормално е за всеки рашистофил

    9 12 Отговор

    До коментар #10 от "Не е така!":

    да тълкува фактите както дявола чете Евангелието...
    Има си международно право което фиксира много ясно всичко...
    Земята си е на държавата от нейното признаване след разпада на СССР.

    Коментиран от #26

    04:30 07.12.2025

  • 13 Бай той Толстой

    7 5 Отговор
    Виждам че всички врагъ на Руската империя пишат предимно нощем.Не можете да спите,нали?😁😁😁.Не бийте се бе,то не боли много.Само срамът е голям.

    04:41 07.12.2025

  • 14 Да подакажа

    6 4 Отговор
    И Одеска. С излаз на Дунав.
    И Николаевска
    И Днепропетровска
    И Сумска
    И Харковсак
    И Черниговска
    Пък после ще видим

    04:44 07.12.2025

  • 15 И Киев е Руски

    8 2 Отговор
    Двата въпроса с най лесният отговор
    Жокер1 руски
    Жокер2 руски
    Жокер3 руски
    Експериментът „Украйна“ е към своя край. „Науката все още не знае как да превърне животните в хора

    04:49 07.12.2025

  • 16 404

    3 1 Отговор

    До коментар #6 от "Домбас и АЕЦ-Запорожие":

    Личиси че си юнак

    04:52 07.12.2025

  • 17 Гориил

    6 0 Отговор
    Побързай. Украйна се превръща в купчина развалини.

    04:58 07.12.2025

  • 18 нннн

    3 1 Отговор

    До коментар #5 от "Сега ще те опонират с клишето-":

    Сравнението е неуместно. Териториите около Кърджали са български 5 века преди да дойдат турците. Исторически български земи. Цяла Украйна, обаче, е върху исторически руски земи - МалоРусия, НовоРусия и руската Украинска губерния.

    05:08 07.12.2025

  • 19 Гориил

    1 0 Отговор
    Москва предложи деликатен и търпелив сценарий за интегриране на руснаци в бедна и изостанала Украйна. Украйна го отхвърли, казвайки „не“ на доброволното интегриране на руснаци в провинциалния украински живот. Пълната интеграция би отнела 150-200 години. Дотогава украинският език и култура щяха да изчезнат, а населението щеше да е намаляло до 10-15 милиона.

    05:17 07.12.2025

  • 20 Трътлю

    3 0 Отговор

    До коментар #6 от "Домбас и АЕЦ-Запорожие":

    Пише се ДоНбас, не ДоМбас както си го написал ти. Идва от река Донец, най-пълноводният приток на Дон. Там никой не говори на мова. Ти и това няма да знаеш какво е. Дървен философ с печатни грешки си ти.

    05:17 07.12.2025

  • 21 Важно

    1 0 Отговор
    е сметката да е с кръчмар !

    05:21 07.12.2025

  • 22 абе тaпeйко

    2 0 Отговор

    До коментар #6 от "Домбас и АЕЦ-Запорожие":

    Ти ли ще отидеш да се биеш за Донбас, АЕЦ Запорожие или нещо друго, дето киевската хунта смята, че е нейно и иска да го краде за златни тоалетни?!

    05:23 07.12.2025

  • 23 факт

    0 0 Отговор

    До коментар #5 от "Сега ще те опонират с клишето-":

    ами защо не се върнем в 1878година

    05:28 07.12.2025

  • 24 име

    2 0 Отговор

    До коментар #6 от "Домбас и АЕЦ-Запорожие":

    Стоенчо, колко пъти да ти казвам, пиши кратко и ясно ЩЕ ЩЕ ЩЕ ЩЕ ЩЕ и ние ЩЕ разберем че си ти, тpoла стоян георгиев, и ЩЕ оценим мнението ти.

    05:28 07.12.2025

  • 25 Гориил

    2 0 Отговор
    Милиони руснаци, живеещи в Донбас и Новорусия, не искат да живеят в Украйна. Те са ужасени от геноцид.Никой не е очаквал, че след разпадането на СССР нацизмът ще се възроди и ще се превърне в държавна идеология на Бандера.Веднага щом Москва се убеди в това, веднага беше нанесен предупредителен удар.Русия нито забравя, нито прощава нищо.

    05:30 07.12.2025

  • 26 Трътлю

    0 0 Отговор

    До коментар #12 от "Нормално е за всеки рашистофил":

    Много се пениш, грантаджийче. Напълниха ли ти гушката от ЕС? Има прецеденти нарушаващи международното право - Косово и Кипър например. След като има прецедент, всеки може да нарушава международното право.

    05:31 07.12.2025

  • 27 Ами

    0 3 Отговор
    Пълен разпад на алкохолизираните руски фашисти!Бой по кухите им кратуни,докато изфиряса напълно идеята за РуZZкий мир...

    Коментиран от #29

    05:32 07.12.2025

  • 28 Kaлпазанин

    0 0 Отговор
    Мене ми стана смешно ,правят пазарлъци сякаш те са я строили и в Донбас и не само там а в Украйна от как свят светува се е говорело на краварски

    05:42 07.12.2025

  • 29 Гориил

    0 0 Отговор

    До коментар #27 от "Ами":

    Идеологията на руския свят е, преди всичко, доктрина за високата култура.Тя очарова и пленява.Надявам се, че си взел билети за Софийската опера за коледния шедьовър на Чайковски „Лешникотрошачката“? О, да, всички билети бяха разпродадени още през октомври и тези, които не бяха достатъчно бързи, нямаха късмет. Моите съболезнования.

    05:44 07.12.2025