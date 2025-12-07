Кремъл: Положителна стъпка е, че вече не сме "пряка заплаха" за САЩ

Кремъл счита за положителна стъпка преразглеждането на стратегията за национална сигурност от администрацията на Тръмп, която вече не нарича Русия „пряка заплаха“ и дори призовава за сътрудничество с Москва по отношение на стратегическата стабилност.

Тази оценка беше дадена от Дмитрий Песков, прессекретар на руския президент, в интервю за ТАСС.

„Считаме това за положителна стъпка“, заяви той.

Посланията на администрацията на Тръмп относно руско-американските отношения са поразително различни от подходите на предишни американски лидери, включително Джо Байдън, заяви Песков.

„Като цяло те със сигурност контрастират с подходите на предишни администрации“, оцени прессекретарят на руския лидер.

Кремъл възнамерява да проучи по-подробно актуализираната Стратегия за национална сигурност на САЩ и да анализира нейните разпоредби, каза още "гласът" на Путин.

„Разбира се, трябва да я проучим по-внимателно и да я анализираме“, отбеляза той.