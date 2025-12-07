Новини
Кремъл: Положителна стъпка е, че вече не сме "пряка заплаха" за САЩ

7 Декември, 2025 04:19, обновена 7 Декември, 2025 04:23 673 8

  • русия-
  • сащ-
  • песков-
  • кремъл

Дмитрий песков коментира преразглеждането на стратегията за национална сигурност от администрацията на Тръмп

Кремъл: Положителна стъпка е, че вече не сме "пряка заплаха" за САЩ - 1
Снимка: ЕПА/БГНЕС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Кремъл счита за положителна стъпка преразглеждането на стратегията за национална сигурност от администрацията на Тръмп, която вече не нарича Русия „пряка заплаха“ и дори призовава за сътрудничество с Москва по отношение на стратегическата стабилност.

Тази оценка беше дадена от Дмитрий Песков, прессекретар на руския президент, в интервю за ТАСС.

„Считаме това за положителна стъпка“, заяви той.

Посланията на администрацията на Тръмп относно руско-американските отношения са поразително различни от подходите на предишни американски лидери, включително Джо Байдън, заяви Песков.

„Като цяло те със сигурност контрастират с подходите на предишни администрации“, оцени прессекретарят на руския лидер.

Кремъл възнамерява да проучи по-подробно актуализираната Стратегия за национална сигурност на САЩ и да анализира нейните разпоредби, каза още "гласът" на Путин.

„Разбира се, трябва да я проучим по-внимателно и да я анализираме“, отбеляза той.


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Ха-ха-ха

    1 7 Отговор
    Сащ вече.ги е страх да ви нарекат "заплаха"!

    04:25 07.12.2025

  • 2 Последния Софиянец

    2 7 Отговор
    Западното полукълбо за САЩ.Източното за Русия и Китай.

    04:26 07.12.2025

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Нормално

    7 2 Отговор
    Режимът в Кремъл е заплаха за човечеството и самите руснаци.

    04:37 07.12.2025

  • 5 ЗАПЛАХА ЗА ДА ОГРАБВАТ ДАНЪКОПЛАТЦИТЕ

    2 0 Отговор
    ТО И ПРЕДИ НЕБЯХТЕ ЗАПЛАХА , НО НАЛИ ТРЯБВАШЕ ДА СЕ ВЪРТИ ТАЯ МАНТРА ТА ДА Е ПОВОД ЗА ОГРАБВАНЕТО НА ДАНЪКОПЛАТЦИТЕ , ЗА ВЪОРЪЖАВАНЕ , ЗА ПРЕДИЗВИКАНИ РАЗМИТИЦИ , ЗА ВОЙНИ , ЗА ВЪОРЪЖАВА НЕ НА ПРОКСИТЕ И ....... ОЧЕВАДНИ ПРИМЕРИ ИМА ДНЕС - КАТО СЕ ЗАПОЧНЕ ОТ УКРАЙНА, ПОЛША ,РОМЪНИЯ И ............ !
    ДОБРЕ ЧЕ ДОЙДОХА УМНИ ХОТА НА ВЛАСТ ЗА ДА СЛОЖАТ КРАЙ НЕ ТЕЯ ПЛАШИПУТКУВЦИ НАЙ-ПОСЛЕ!!

    04:47 07.12.2025

  • 6 Факти

    3 1 Отговор
    Кремъл: Положителна стъпка е, че вече не сме "пряка заплаха" за САЩ а само за ЕвроУрсулите !

    04:51 07.12.2025

  • 7 Миролюб Войнов, наивен оптимист

    2 2 Отговор
    Положителна стъпка ще е, когда 140млн вaтници се събудят и щастливи разберат че Губернята вече я няма 😁👍

    04:54 07.12.2025

  • 8 Гориил

    2 1 Отговор
    Европа трябва да се промени и реформира по-бързо. В противен случай американците ще спрат да сътрудничат и да помагат. Побързайте. Всичко върви към разпад и деградация. Междувременно и руснаците, и американците искат сближаване и сътрудничество.

    05:06 07.12.2025

Новини по държави:
