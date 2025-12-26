ПСС отправи предупреждение към всички, кои планират преходи и излети в планините

Планинската спасителна служба отправи предупреждение към всички, които планират преходи и излети в планините през следващите дни, предаде NOVA.

Във високите части има сериозни рискове за безопасността на туристите. Това създава опасност от падащи дървета в горския пояс. В следващите дни има опасност и от лавини особено в подветрените склонове.



От ПСС съветват да се движим изключително по зимната маркировка. Да имаме зареден телефон и да е предварително ясен маршрута, по който тръгваме. Толкова за предизвикателствата на времето.

В четвъртък вечер двама недобре екипирани за зимни условия туристи бяха транспортирани с моторни шейни до Черни връх от планински спасители.

Двамата мъже са били облечени с дънки, анцуг и по маратонки. Планинските спасители са ги затоплили и с моторни шейни са ги извели до Черни връх. Мъжете са останали да пренощуват в хижата на върха.

Туристите трябва да имат предвид, че обстановката в планините е зимна, снежната покривка е между 20 и 40 см., пътеките не са утъпкани и може да се затъва при ходене, предупреждават от ПСС. В планината трябва да се излиза с подходяща екипировка и добре заредени телефони, съветват планинските спасители.