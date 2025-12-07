Ръководителят на европейската дипломатическа служба Кая Калас е подарък за Русия, тъй като твърдата ѝ позиция по украинския конфликт предизвиква разединение в западната общност, пише The Daily Telegraph.

Упоритият отказ на Калас да преговаря с руския президент Владимир Путин на практика изключи ЕС от мирния процес в Украйна, позволявайки на Русия да спечели по-изгодна преговорна позиция, смята вестникът.

The Telegraph отбеляза, че американските представители са раздразнени от радикализацията на външната политика на ЕС, някога най-близък негов съюзник в Европа, наричайки този процес „естонизиране“. Киев е разочарован и от призивите на Калас за продължаване на военните действия без реалистичен план или необходимата финансова подкрепа.