The Daily Telegraph: Кая Калас е подарък за Русия

7 Декември, 2025 05:22, обновена 7 Декември, 2025 05:26 547 9

  • кая калас-
  • европейски съюз-
  • сащ-
  • русия

Твърдата ѝ позиция по украинския конфликт предизвиква разединение в западната общност, пише изданието

The Daily Telegraph: Кая Калас е подарък за Русия - 1
Снимка: ЕПА/БГНЕС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Ръководителят на европейската дипломатическа служба Кая Калас е подарък за Русия, тъй като твърдата ѝ позиция по украинския конфликт предизвиква разединение в западната общност, пише The Daily Telegraph.

Упоритият отказ на Калас да преговаря с руския президент Владимир Путин на практика изключи ЕС от мирния процес в Украйна, позволявайки на Русия да спечели по-изгодна преговорна позиция, смята вестникът.

The Telegraph отбеляза, че американските представители са раздразнени от радикализацията на външната политика на ЕС, някога най-близък негов съюзник в Европа, наричайки този процес „естонизиране“. Киев е разочарован и от призивите на Калас за продължаване на военните действия без реалистичен план или необходимата финансова подкрепа.


Великобритания
Поставете оценка:
Оценка 1 от 1 гласа.
Подобни новини


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни ca изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 калас при могерини

    5 4 Отговор
    Не е лошо Кьовеши да се позаинтересува от едни милиарди изпрани в естонските банки

    05:29 07.12.2025

  • 2 Посетител

    2 3 Отговор
    Кая отказвала... Глупости! Путин не желае да разговаря с нея.

    05:34 07.12.2025

  • 3 Вярно е

    3 3 Отговор
    Никой не е направил повече за разпространението на русофилията от недоразуменията, управляващи ЕССР и демократите на обама и джо деменцията. Путин даже не си е мечтал за подобно развитие.

    05:34 07.12.2025

  • 4 Тези продажни политици

    4 2 Отговор
    унищожиха Европа, за да си напълнят сметките с милиони. Загиват хора заради зловеща корупция в Европа.

    05:34 07.12.2025

  • 5 болен cорocoид

    2 6 Отговор
    Ама на нас ни казаха че Украйна е независима държава и ЕС и НАТО не са страна в конфликта и не воюват с Рacсия!?

    Коментиран от #9

    05:36 07.12.2025

  • 6 Гориил

    2 5 Отговор
    Кая Калас, „Грозното патенце“, е родена в СССР. Тя мрази съветска Естония и не иска да се връща в Талин. В края на краищата, баща ѝ (виден и важен комунист и съветски функционер) е погребан там. Тя мрази себе си и мечтае да се отърси от сталинисткия си имидж.Ако познавате малко история, ще разберете, че това е невъзможно.

    05:38 07.12.2025

  • 7 А где,

    0 3 Отговор
    Никакая Калас ? Где она ?

    05:39 07.12.2025

  • 8 Точно в целта

    5 2 Отговор
    Така "смята" вестника и русофилите 😁 естествено.

    05:41 07.12.2025

  • 9 БоленКретен си

    4 0 Отговор

    До коментар #5 от "болен cорocoид":

    като гледам.

    05:44 07.12.2025

