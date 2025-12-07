Ръководителят на европейската дипломатическа служба Кая Калас е подарък за Русия, тъй като твърдата ѝ позиция по украинския конфликт предизвиква разединение в западната общност, пише The Daily Telegraph.
Упоритият отказ на Калас да преговаря с руския президент Владимир Путин на практика изключи ЕС от мирния процес в Украйна, позволявайки на Русия да спечели по-изгодна преговорна позиция, смята вестникът.
The Telegraph отбеляза, че американските представители са раздразнени от радикализацията на външната политика на ЕС, някога най-близък негов съюзник в Европа, наричайки този процес „естонизиране“. Киев е разочарован и от призивите на Калас за продължаване на военните действия без реалистичен план или необходимата финансова подкрепа.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 калас при могерини
05:29 07.12.2025
2 Посетител
05:34 07.12.2025
3 Вярно е
05:34 07.12.2025
4 Тези продажни политици
05:34 07.12.2025
5 болен cорocoид
Коментиран от #9
05:36 07.12.2025
6 Гориил
05:38 07.12.2025
7 А где,
05:39 07.12.2025
8 Точно в целта
05:41 07.12.2025
9 БоленКретен си
До коментар #5 от "болен cорocoид":като гледам.
05:44 07.12.2025