Съветите на пожарната заради силния вятър в страната: Не стойте на открито. Има опасност от падащи предмети

"Не стойте на открито. Има опасност от падащи предмети. Влезте в обществена сграда, подлез, потърсете сигурен подслон", съветват от Главна дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението" (ПБЗН) във Фейсбук страницата си заради обявения оранжев и жълт код за силен вятър в страната, цитирани от Dariknews.bg.
За днешния 28 декември от Националния институт по метеорология и хидрология е издадено предупреждение за силен вятър на територията на цялата страна. Оранжев код е обявен за територии на областите Видин, Монтана, Враца, Плевен, Велико Търново, Габрово, Ловеч, Сливен, Софийска, Пазарджик, Пловдив и Благоевград. За останалата част от България е обявен жълт код за силен вятър.
От ПБЗН напомнят хората да следят прогнозата за времето и да действат според съветите на компетентните органи. "Ако сте вкъщи, затворете плътно вратите и прозорците. Ако сте на път, спрете автомобила на открито място, далеч от електропроводи и дървета, и изчакайте до отминаване на опасността. Ако сте в планината, заемете ниските места до отминаване на опасността", допълват от пожарната.
1 Кабелите
12:29 28.12.2025
2 ООрана държава
Коментиран от #4
12:45 28.12.2025
3 некадърността не се лекува
12:47 28.12.2025
4 МДА
До коментар #2 от "ООрана държава":Върви си в Русия и не се връщай! Там всички са мнооо СЛОЖНИ.
12:48 28.12.2025
5 Баш Хайдутин и действащ комунист
12:50 28.12.2025
6 ветрове и безхаберие
Хвала на пепейския кмет дето няма да похарчи месечната такса смет за декември, тя ще се разпредели за бонуси.
Жълтопаветниците оглушително не протестират, харесват си боклука.
Коментиран от #10
12:51 28.12.2025
7 Бай ТодАр
12:53 28.12.2025
8 ЦЕЦА ПАТРИЙОТ БГ ЗНАМЕ ЗА ГАНЧО
12:53 28.12.2025
9 Варна -Златни пясъци
12:56 28.12.2025
10 Ку-ку
До коментар #6 от "ветрове и безхаберие":За "умно-красивите" даже било чест да помагат в събирането на боклука при положение, че се плащат не малки данък смет, сгради и т.н....но виж ако беше Фандъкова на мястото на ДС-внука щеше да падне голямо реване....така, че трайте си, чистете повече от фирмите на които им е платено и възхвалявайте вожда си "розовия пеньоар".... 🤣🤣🤣
13:05 28.12.2025