Съветите на пожарната заради силния вятър в страната: Не стойте на открито. Има опасност от падащи предмети

Съветите на пожарната заради силния вятър в страната: Не стойте на открито. Има опасност от падащи предмети

28 Декември, 2025 12:22

"Ако сте вкъщи, затворете плътно вратите и прозорците. Ако сте на път, спрете автомобила на открито място, далеч от електропроводи и дървета, и изчакайте до отминаване на опасността. Ако сте в планината, заемете ниските места до отминаване на опасността", допълват от ПБЗН

Съветите на пожарната заради силния вятър в страната: Не стойте на открито. Има опасност от падащи предмети - 1
Снимка: РДПБЗН - Пловдив
Ани Ефремова Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

"Не стойте на открито. Има опасност от падащи предмети. Влезте в обществена сграда, подлез, потърсете сигурен подслон", съветват от Главна дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението" (ПБЗН) във Фейсбук страницата си заради обявения оранжев и жълт код за силен вятър в страната, цитирани от Dariknews.bg.

За днешния 28 декември от Националния институт по метеорология и хидрология е издадено предупреждение за силен вятър на територията на цялата страна. Оранжев код е обявен за територии на областите Видин, Монтана, Враца, Плевен, Велико Търново, Габрово, Ловеч, Сливен, Софийска, Пазарджик, Пловдив и Благоевград. За останалата част от България е обявен жълт код за силен вятър.

От ПБЗН напомнят хората да следят прогнозата за времето и да действат според съветите на компетентните органи. "Ако сте вкъщи, затворете плътно вратите и прозорците. Ако сте на път, спрете автомобила на открито място, далеч от електропроводи и дървета, и изчакайте до отминаване на опасността. Ако сте в планината, заемете ниските места до отминаване на опасността", допълват от пожарната.


България
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Кабелите

    8 0 Отговор
    висят през улиците като черва .

    12:29 28.12.2025

  • 2 ООрана държава

    4 1 Отговор
    Да благодаря, ние знаем какво е вятър и за сефте духа в тая държава.... а ако напече слънце какво да правим? Някакви ценни съвети имате ли? Дее и пр0стата държава

    Коментиран от #4

    12:45 28.12.2025

  • 3 некадърността не се лекува

    2 0 Отговор
    Затоплистите ще ви пускат вятър за охлаждане, докато дърво не остане по улиците.

    12:47 28.12.2025

  • 4 МДА

    1 3 Отговор

    До коментар #2 от "ООрана държава":

    Върви си в Русия и не се връщай! Там всички са мнооо СЛОЖНИ.

    12:48 28.12.2025

  • 5 Баш Хайдутин и действащ комунист

    0 0 Отговор
    Последния до затвори вратата!

    12:50 28.12.2025

  • 6 ветрове и безхаберие

    2 0 Отговор
    Ако сте в столицата, ще се насладите на празнично летящи опаковъчни пликчета и накичени храсти.
    Хвала на пепейския кмет дето няма да похарчи месечната такса смет за декември, тя ще се разпредели за бонуси.
    Жълтопаветниците оглушително не протестират, харесват си боклука.

    Коментиран от #10

    12:51 28.12.2025

  • 7 Бай ТодАр

    0 0 Отговор
    Да се "снишиме", викам. Докато отмине бурята.

    12:53 28.12.2025

  • 8 ЦЕЦА ПАТРИЙОТ БГ ЗНАМЕ ЗА ГАНЧО

    1 0 Отговор
    Балкански манталитет ! Ни наядено, ни на..б , Чешки тоалетни

    12:53 28.12.2025

  • 9 Варна -Златни пясъци

    1 0 Отговор
    Хората от Варна се изнесоха по родните си села .Няма кво да се притесняваме .

    12:56 28.12.2025

  • 10 Ку-ку

    0 0 Отговор

    До коментар #6 от "ветрове и безхаберие":

    За "умно-красивите" даже било чест да помагат в събирането на боклука при положение, че се плащат не малки данък смет, сгради и т.н....но виж ако беше Фандъкова на мястото на ДС-внука щеше да падне голямо реване....така, че трайте си, чистете повече от фирмите на които им е платено и възхвалявайте вожда си "розовия пеньоар".... 🤣🤣🤣

    13:05 28.12.2025

