The Washington Post: Чатботовете могат да обърнат гласуването по-ефективно от предизборна кампания

Учени са установили, че чатботовете с изкуствен интелект могат да влияят на политическите предпочитания на избирателите по-ефективно от телевизионните предизборни кампании, съобщи The Washington Post, позовавайки се на изследвания от научните списания Science и Nature.

„Промяната на мнението на хората за политическите кандидати е много трудна. Затова бяхме изненадани да открием, че чатботовете всъщност са способни на такъв значителен ефект“, каза Дейвид Ранд, съавтор на двете проучвания.

Изследователите проведоха експеримент, включващ над 80 000 души в четири държави, в който поканиха хора да участват в политически дискусии с чатботове, подкрепящи или президента на САЩ Доналд Тръмп, или бившия вицепрезидент от Демократическата партия Камала Харис.

Проучването установи, че чатботовете са успели да убедят участниците да променят политическата си позиция в 1 от 25 случая. Експертите отбелязват, че е трудно да се оцени степента на влияние на ИИ върху избирателните процеси, но експериментът показва, че чатботовете са способни да повлияят на повече избиратели, отколкото тактиките, използвани в предизборните кампании в САЩ.

„Едно от следствията от това е, че ако компаниите настроят моделите да бъдат пристрастни по един или друг начин, това би могло значително да промени мнението на хората“, добави Ранд.