Новини
Свят »
САЩ »
The Washington Post: Чатботовете могат да обърнат гласуването по-ефективно от предизборна кампания

The Washington Post: Чатботовете могат да обърнат гласуването по-ефективно от предизборна кампания

7 Декември, 2025 05:27, обновена 7 Декември, 2025 05:35 656 0

  • чатботове-
  • гласуване-
  • избори-
  • изкуствен интелект

Учени са изследвали поведението на над 80 000 души в четири държави

The Washington Post: Чатботовете могат да обърнат гласуването по-ефективно от предизборна кампания - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Учени са установили, че чатботовете с изкуствен интелект могат да влияят на политическите предпочитания на избирателите по-ефективно от телевизионните предизборни кампании, съобщи The Washington Post, позовавайки се на изследвания от научните списания Science и Nature.

„Промяната на мнението на хората за политическите кандидати е много трудна. Затова бяхме изненадани да открием, че чатботовете всъщност са способни на такъв значителен ефект“, каза Дейвид Ранд, съавтор на двете проучвания.

Изследователите проведоха експеримент, включващ над 80 000 души в четири държави, в който поканиха хора да участват в политически дискусии с чатботове, подкрепящи или президента на САЩ Доналд Тръмп, или бившия вицепрезидент от Демократическата партия Камала Харис.

Проучването установи, че чатботовете са успели да убедят участниците да променят политическата си позиция в 1 от 25 случая. Експертите отбелязват, че е трудно да се оцени степента на влияние на ИИ върху избирателните процеси, но експериментът показва, че чатботовете са способни да повлияят на повече избиратели, отколкото тактиките, използвани в предизборните кампании в САЩ.

„Едно от следствията от това е, че ако компаниите настроят моделите да бъдат пристрастни по един или друг начин, това би могло значително да промени мнението на хората“, добави Ранд.


САЩ
Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ