Откриха 18 мъртви мигранти в лодка край гръцкия остров Крит

Трагично корабокрушение е станало на 26 морски мили южно от Йерапетра. Според бреговата охрана, 18 души са били открити мъртви, а двама пътници са били намерени живи и спасени.

А нова информация сочи, че лодката е била открита в неконтролируемо състояние в морската зона, съобщава гръцката ERT.

Противно на първоначалната информация, лодката не се е преобърнала. 18-те загинали са открити във вътрешността на лодката и според първоначалните оценки те изглежда са починали от хипотермия и глад, тъй като са останали изложени на лошо време за дълго време.

Двамата оцелели съобщили на властите, че лодката е била неуправляема поради лошото време и че са се борили с часове без храна или защита от условията. Информация от бреговата охрана показва, че телата на 18-те души на борда са били мъртви повече от ден.