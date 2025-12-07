Новини
Свят »
Германия »
Откриха 18 мъртви мигранти в лодка край гръцкия остров Крит

Откриха 18 мъртви мигранти в лодка край гръцкия остров Крит

7 Декември, 2025 08:37, обновена 7 Декември, 2025 07:47 797 11

  • мигранти-
  • крит-
  • лодка-
  • загинали

Двама пътници са били намерени живи и спасени

Откриха 18 мъртви мигранти в лодка край гръцкия остров Крит - 1
Снимка: Фейсбук
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Трагично корабокрушение е станало на 26 морски мили южно от Йерапетра. Според бреговата охрана, 18 души са били открити мъртви, а двама пътници са били намерени живи и спасени.

А нова информация сочи, че лодката е била открита в неконтролируемо състояние в морската зона, съобщава гръцката ERT.

Противно на първоначалната информация, лодката не се е преобърнала. 18-те загинали са открити във вътрешността на лодката и според първоначалните оценки те изглежда са починали от хипотермия и глад, тъй като са останали изложени на лошо време за дълго време.

Двамата оцелели съобщили на властите, че лодката е била неуправляема поради лошото време и че са се борили с часове без храна или защита от условията. Информация от бреговата охрана показва, че телата на 18-те души на борда са били мъртви повече от ден.


Германия
Поставете оценка:
Оценка 4 от 6 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Mими Кучева🐕‍🦺

    7 2 Отговор
    Ми убуо,да обявим тридневен траур.🦧🕌😪🕌🦧

    07:49 07.12.2025

  • 3 ще трябва нов внос

    8 1 Отговор
    Жалко за разплодния материал за ЕС.

    07:52 07.12.2025

  • 4 А.Х.

    6 2 Отговор
    Много жалко.А ние имахме нужда от тези доктори и инженери.Нищо,други ще дойдат,но ако и тях ги изядат акулите вече не знам какво ще правим.

    08:13 07.12.2025

  • 5 хмм

    6 0 Отговор
    Тея брадатите плъзнаха из големите градове на България.

    08:15 07.12.2025

  • 6 БРАВО !!!

    5 1 Отговор
    А лошата новина каква е ?

    08:16 07.12.2025

  • 7 Ко речи ?

    7 1 Отговор
    Еми 18-ет, 18- ет !
    И това е нещо.
    Една малка стъпка към изчистването от суб-продукти 👍

    08:18 07.12.2025

  • 8 Алфред

    6 1 Отговор
    Негри Сър !

    08:18 07.12.2025

  • 9 Дуо канибали

    8 1 Отговор
    Морската зона в морето?! По-мисирско, едва ли може да бъде!

    08:19 07.12.2025

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 маке

    4 0 Отговор
    такова чудо се потапя, а при нерегламентирано минаване на границата се стреля на,, месо,,

    08:59 07.12.2025

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Италия, Новини Русия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Украйна, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания