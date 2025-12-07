Новини
Свят »
Франция »
Автомобил се вряза в коледно тържество в Гваделупа: 10 жертви и тежко ранени

Автомобил се вряза в коледно тържество в Гваделупа: 10 жертви и тежко ранени

7 Декември, 2025 14:27 581 5

  • автомобил-
  • коледа-
  • гваделупа-
  • франция-
  • ранени-
  • жертви

Тежкият инцидент е станал по време на подготовката за празничните светлини в град Сент-Ан

Автомобил се вряза в коледно тържество в Гваделупа: 10 жертви и тежко ранени - 1
Снимкa: Shutterstock
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Тежка трагедия разтърси френската територия Гваделупа в Карибско море, след като автомобил се вряза в тълпа по време на коледно празненство в град Сент-Ан. Загинали са 10 души, а още девет са ранени, съобщават местните медии, предава The Indian Express.

Инцидентът е станал в петък на площад „Шьолшер“, срещу сградите на кметството и църквата, където в този момент са вървели последните приготовления за запалването на празничните светлини, предаде Radio Caraibes Internationale (RCI).

Веднага след случилото се на място са били изпратени полицейски екипи, пожарникари и медици. Кметът на града е активирал кризисен щаб, за да координира помощта за пострадалите и техните семейства, като определи случилото се като „ужасяваща трагедия“.

По случая е започнало разследване. Причините за катастрофата все още не са официално установени. Според свидетели шофьорът може да е получил внезапен здравословен проблем, но тази версия не е потвърдена от властите.

Междувременно местни медии съобщиха, че водачът е бил под въздействието на алкохол и наркотици. Той е задържан след инцидента.

От деветимата ранени трима са в критично състояние.


Франция
Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Феникс

    3 2 Отговор
    В Германия затова отмениха половината коледни базари а другата половина ги пазят със противотанкови заграждения!

    14:29 07.12.2025

  • 2 Kaлпазанин

    3 1 Отговор
    Пак ли бе ,? Спрете ги тоя хапчета и ако още веднъж го публикувате ще ви е за първи път ,нали ви казах ,поне намерете виновен ,ислямист Путин Мадуро и го пишете поне че вече е терористичен акт ,в Германистан пияните жени с джобни ножчета ги застрелват от супер модерната им полиция за по лесно и после ги обявяват за терористи ,

    Коментиран от #3

    14:33 07.12.2025

  • 3 Данъкоплатец

    3 1 Отговор

    До коментар #2 от "Kaлпазанин":

    Парите, които са ограбили Борисов и Пеевски, ще им стигнат до края на живота.
    Дори да умрат следващото хилядолетие!

    14:36 07.12.2025

  • 4 Фейк на часа

    1 0 Отговор
    Това бе пуснато вчера тук. Явно този сайт няма редактор или той е под въздействие на някакви субстрати.

    14:55 07.12.2025

  • 5 Пак ли бе ?

    0 0 Отговор
    Всеки ден ли се врязат? Вчера се вряза, днес се вряза

    14:57 07.12.2025

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Русия, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Украйна, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания