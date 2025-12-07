Автомобил се вряза в коледно тържество в Гваделупа: 10 жертви и тежко ранени

Тежка трагедия разтърси френската територия Гваделупа в Карибско море, след като автомобил се вряза в тълпа по време на коледно празненство в град Сент-Ан. Загинали са 10 души, а още девет са ранени, съобщават местните медии, предава The Indian Express.
Инцидентът е станал в петък на площад „Шьолшер“, срещу сградите на кметството и църквата, където в този момент са вървели последните приготовления за запалването на празничните светлини, предаде Radio Caraibes Internationale (RCI).
Веднага след случилото се на място са били изпратени полицейски екипи, пожарникари и медици. Кметът на града е активирал кризисен щаб, за да координира помощта за пострадалите и техните семейства, като определи случилото се като „ужасяваща трагедия“.
По случая е започнало разследване. Причините за катастрофата все още не са официално установени. Според свидетели шофьорът може да е получил внезапен здравословен проблем, но тази версия не е потвърдена от властите.
Междувременно местни медии съобщиха, че водачът е бил под въздействието на алкохол и наркотици. Той е задържан след инцидента.
От деветимата ранени трима са в критично състояние.
10 dead as a car is driven into a Christmas market preparation crowds in France’s Guadeloupe.— Tommy Robinson 🇬🇧 (@TRobinsonNewEra) December 6, 2025
Legacy media silent. pic.twitter.com/MlITDYQ372
