Нетаняху отказва да се оттегли от политиката, дори ако бъде помилван

Израелският премиер Бенямин Нетаняху обяви, че няма намерение да се оттегля от политическия живот, дори ако бъде помилван от президента Ицхак Херцог по дългогодишния процес за корупция, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

На въпрос от журналисти дали би се отказал от политическата си кариера при помилване, Нетаняху отговори категорично: „Не“.

Миналия месец премиерът поиска помилване, като адвокатите му аргументираха, че честите съдебни изправяния пречат на нормалното управление на страната, и помилването би било в интерес на Израел.

В Израел обикновено помилванията се извършват след приключване на съдебните процеси и осъждане на обвиняемия. Не съществува прецедент за указ за помилване по време на активен процес, отбелязва Ройтерс.

Нетаняху многократно отрича обвиненията за подкупи, измами и злоупотреба с доверие. Адвокатите му посочват, че той вярва, че завършването на съдебните процедури ще доведе до оправдаването му.

Преди да поиска помилване, американският президент Доналд Тръмп призова президента Херцог да разгледа възможността за помилване на премиера.

Междувременно някои израелски опозиционни политици смятат, че Нетаняху трябва да бъде помилван само при условие, че се оттегли от политиката и признае вината си, докато други настояват преди това да бъдат свикани нови национални избори.