"Той е възрастен мъж и не е добре" - Тръмп поискал от Си Дзинпин да помилва Джими Лай ВИДЕО

Президентът на САЩ Доналд Тръмп обяви, че е поискал от китайския президент Си Дзинпин да помилва опозиционния медиен магнат от Хонконг Джими Лай (Ли Джиин).

„Говорих с председателя Си за това и поисках да се разгледа възможността за освобождаването му. Той не е добре. Той е възрастен мъж и не е добре. Затова отправих това искане. Ще видим какво ще се случи по-нататък“, каза американският лидер пред репортери в Белия дом.

На 15 декември съд в Хонконг призна 78-годишния Джими Лай за виновен по всички обвинения в дело, касаещо националната сигурност. Основателят на вече несъществуващия вестник Apple Daily се смята за един от основните организатори на антиправителствените демонстрации, избухнали в Хонконг през лятото на 2019 г.

Прокурорите твърдят, че бизнесменът е предоставял финансова подкрепа на протестното движение, поддържал е връзки с политическия елит на САЩ и е призовавал за санкции срещу Хонконг и Китай. Той е изправен пред доживотна присъда съгласно закона за националната сигурност, приет през лятото на 2020 г.

Съдът преди това осъди Джими Лай на пет години и девет месеца затвор по отделно дело, свързано с измама и нарушаване на договора за наем на централата на опозиционен вестник, който той притежаваше.