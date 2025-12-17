Под тежък обстрел! Израелската армия унищожава позиции на Хамас в Газа

Израелската армия (IDF) заяви, че провежда рутинна операция по разрушаване на инфраструктурата на Хамас, съобщи вестник "Times of Israel".
Операцията се провежда от израелската страна на линията за прекратяване на огъня в ивицата Газа.
Палестински медии вече съобщиха за въздушни удари в източната част на град Газа.
Поставете оценка:
Оценка 2 от 8 гласа.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Иван
10:14 17.12.2025
2 ДЖУИШ
10:16 17.12.2025
3 Иван
10:16 17.12.2025
4 Е нали
10:18 17.12.2025
5 купидон
10:19 17.12.2025
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 Трол
10:22 17.12.2025
12 Пишман-западняк
10:41 17.12.2025