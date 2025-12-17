Новини
Под тежък обстрел! Израелската армия унищожава позиции на Хамас в Газа

17 Декември, 2025 10:10 608 12

Палестински медии вече съобщиха за въздушни удари в източната част на град Газа

Под тежък обстрел! Израелската армия унищожава позиции на Хамас в Газа - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
News.bg News.bg

Израелската армия (IDF) заяви, че провежда рутинна операция по разрушаване на инфраструктурата на Хамас, съобщи вестник "Times of Israel".

Операцията се провежда от израелската страна на линията за прекратяване на огъня в ивицата Газа.

Палестински медии вече съобщиха за въздушни удари в източната част на град Газа.


Израел
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Иван

    7 4 Отговор
    Врагът избива цивилните.

    10:14 17.12.2025

  • 2 ДЖУИШ

    11 4 Отговор
    А ПОСЛЕ СЕ ЧУДИМ ЩО НИ ТРЕПАТ ПО ПЛАЖОВЕ И СИНАГОГИ.

    10:16 17.12.2025

  • 3 Иван

    6 2 Отговор
    Русия трябва да извърши рутинни операции срещу Полска К и Германия.

    10:16 17.12.2025

  • 4 Е нали

    4 1 Отговор
    Тръмп спря войната

    10:18 17.12.2025

  • 5 купидон

    6 3 Отговор
    Няма лошо ! Путин има още какво да учи от Нетаняху , че урките се взеха много на сериозно .

    10:19 17.12.2025

  • 11 Трол

    3 1 Отговор
    Това е част от мирните споразумения.

    10:22 17.12.2025

  • 12 Пишман-западняк

    1 1 Отговор
    Западните баш-демокрации не са ли потресени от не-спазването на мирните споразумения от страна на из.сраел ???

    10:41 17.12.2025