Откриха младия мъж, изчезнал на Витоша

Откриха младия мъж, изчезнал на Витоша

30 Декември, 2025 16:56 1 068 6

Предстои медицински екип да извърши преглед и да направи оценка на здравословното му състояние

Издирваният 22-годишен мъж в района на планина Витоша е открит, предаде Нова телевизия.

Към момента той е контактен и в състояние, което му позволява да се придвижва, съобщават от службата за спешна помощ „Търсене и Спасяване - България“.

Предстои медицински екип да извърши преглед и да направи оценка на здравословното му състояние.

В спасителната операция участваха екипи на „Търсене и Спасяване - България“, Планинската спасителна служба, както и структури на Столичната дирекция на вътрешните работи.


  • 1 Сила

    8 1 Отговор
    Аматьор , онова девойче ги направи за смях миналия месец ....егати къв марш на скок им спретна на "спасителите " и пишман" доброволците " ( скучаещи чичаци с наднормено тегло и анаболни батки )

    17:00 30.12.2025

  • 2 Откачалки

    5 0 Отговор
    Качва се горе да си направи инстаграм снимка на снега. Всичко за социалните мрежи - тия хора съвсем изперкаха.

    17:04 30.12.2025

  • 3 Поколение Z

    4 0 Отговор
    Тотални олигофрени!

    17:07 30.12.2025

  • 4 оня с коня

    3 0 Отговор
    Оня най-компетентния"честния ционист " и другия "софиянеца последен" къде са тези боклуци?

    17:11 30.12.2025

  • 5 сливчо чо

    3 1 Отговор
    и накрая да му ударят три пръчки през краката дет разигра хората мишерет

    17:11 30.12.2025

  • 6 дихател

    2 1 Отговор
    Не е нужно да вдига хората,да си беше останал на село .Там има чист въздух и природа!

    17:14 30.12.2025

