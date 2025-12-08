Антониу Коща: Европа трябва да се пази дори от своите съюзници

Председателят на Европейския съвет Антониу Коща отправи предупреждение към европейските държави да бъдат бдителни дори спрямо собствените си съюзници, съобщава „Юронюз“, предава News.bg.
Изявлението му дойде след дни, в които представители на САЩ поставяха под съмнение свободата на словото в Европейския съюз, демократичната му легитимност и открито демонстрираха подкрепа за крайнодесни политически сили на континента.
Това бе първата официална реакция на Коща на новата Стратегия за национална сигурност на администрацията на Доналд Тръмп. В нея се твърди, че Европа е изправена пред „цивилизационно заличаване“, а Брюксел е обвинен в „регулаторно задушаване“.
„Не можем да приемем заплахи за намеса в политическия живот на Европа“, заяви Коща, който оглавява заседанията на лидерите на ЕС в рамките на Европейския съвет. Той подчерта още, че „Съединените щати не могат да заменят европейските граждани в избора кои политически партии са добри или лоши“.
Председателят на Съвета на ЕС отправи и критика към Илон Мъск, като заяви, че свободата на словото е невъзможна, ако достъпът на обществото до информация бъде „жертван“ в полза на американски технологични олигарси.
В петък Европейската комисия наложи глоба от 120 милиона евро на социалната платформа X, собственост на Мъск, за нарушения на правилата за прозрачност по Закона за цифровите услуги. Това е първата значима санкция, наложена по новия регулаторен режим на ЕС за онлайн платформите.
Коща изрази позиция, че европейските държави трябва да бъдат готови да поемат водещата роля в НАТО от САЩ още през 2027 година. Той обвърза това с настояванията на администрацията на Тръмп Европа да увеличи военните си разходи и да поеме по-голям дял от отговорностите в Алианса.
„Това е задачата пред нас“, подчерта той.
Този график обаче е значително по-ускорен от договореното на срещата на върха на НАТО в Хага през юни, когато европейските членки поеха ангажимент да отделят 5% от БВП за отбрана до 2035 година.
По думите на Коща, западните съюзи са се променили след Втората световна война, а Европа и САЩ вече не споделят еднаква визия за световния ред, основан на правила, в който борбата с климатичните промени е ключов приоритет.
„Ако искаме да се защитим не само от противниците си, но и от съюзници, които ни се противопоставят, трябва да направим Европа по-силна“, заяви той, като отбеляза, че американската стратегия все пак продължава да определя Европа като „съюзник“.
Коща заключи, че ако Европа не беше силен фактор, нямаше да съществуват толкова много опити тя да бъде подкопана.
1 1001
15:40 08.12.2025
2 Някой
15:41 08.12.2025
3 Факти
15:42 08.12.2025
4 Коща моща
15:42 08.12.2025
5 Трол
Коментиран от #8, #13, #18
15:42 08.12.2025
6 Заминавайте си!
15:43 08.12.2025
7 мдаааа
15:43 08.12.2025
8 хоризонт
До коментар #5 от "Трол":В европа са същите повярвай ми. Ако подкрепяш крадец означава че крадеш с него.
15:44 08.12.2025
9 Какво представлява Европа в момента
Кой млад пич вече ще се интересува от тази Европа.
Корумпирана и готова да даде срещу пари всичко от себе си и под влияние на деменцията.
15:46 08.12.2025
10 Лудият от портиерната
15:47 08.12.2025
11 Дедо ви...
15:47 08.12.2025
12 Тест
15:49 08.12.2025
13 Анадолски
До коментар #5 от "Трол":Не с рогите , де ,,
15:49 08.12.2025
14 Икономист
15:50 08.12.2025
15 Тест
15:50 08.12.2025
16 Хи хи хи
Втрешни "врагове" в задния двор.......
15:52 08.12.2025
17 Хохо Бохо
15:52 08.12.2025
18 Факт
До коментар #5 от "Трол":ЕССР е със затихващи функции ! Пази, не пази !
15:53 08.12.2025
19 🇧🇬БАЙ Х@Й❗❗
15:55 08.12.2025
20 Сандо
15:55 08.12.2025
21 Архимандрисандрит Бибиян
15:56 08.12.2025
22 нннн
15:57 08.12.2025
23 Механик
Тоя човек дори не знае какво означава думата "съюзник". Щото ако трябва да се пазиш от някой, то това не е съюзник а враг.
малеее, от къде ги събират тия бе? Тия са скарани с елементарната логика, тръгнали света да оправят. Представям си каква чорба е в главата на тоя.
15:57 08.12.2025
24 Устата
Вече е в деменция, не помага дори розова есенция.
Все повече мирише на дърти пергиши.
Европа си отива.... Бог да я прости!
Света се усмири......
15:59 08.12.2025
25 Плaмен
А микроскопа ? Европа.
Кой наименува планетите ? Европа.
Кой създаде музикалните ноти ? Европа.
Кой създаде Периодичната таблица ? Европа.
Кой създаде антибиотиците и ваксините (истинските) ? Европа .
Кой създаде електричеството ? Европа .
Двоичната система , теорията за относителността , квантовата механика , географските карти ....
Вие вярвате ли , че този континент ще закъса заради няколко временни глупака ?
Коментиран от #29, #30, #33, #35
16:04 08.12.2025
26 Стефан
Коментиран от #27
16:07 08.12.2025
27 Плaмен
До коментар #26 от "Стефан":Португалия винаги си е имала Бразилия , защото е в Европа.
Коментиран от #31
16:09 08.12.2025
28 Възмутен
Ха ха ха на наведените евроатлантици взе да им светва когато им казвахме че единственото по лошо от това краварите да са ти враг е да са ти "приятели". Ама тогава бяхме "рубладжии, путинофили, ватенки" и какво ли още не и ни убеждаваха че "дружбата ни със САЩ е като слънцето и въздуха и е неразрушима". Съвсем доброволно но без да питат българския народ ни направиха краварска колония и позволиха краварите да ни окупират. Сега ревът че краварите ги прецакали - прецакаха ви защото вие им се наведохте.
Войната в Украйна не беше европейска война - краварите я предизвикаха тъкмо за да унищожат Европа. Какво им беше на Европа преди краварите да организират преврат в Украйна през 2014 - но 2008 когато беше кризата при тях еврото можеше да стане световна валута и да измести долара от което те се уплашиха и решиха да затрият Европа като прекъснат връзката между Европа и Русия.
Е постигнаха си целта и изоставиха даже и техните подлоги които сега са в ступор.
Коментиран от #32
16:11 08.12.2025
29 Този коментар е премахнат от модератор.
30 Иво
До коментар #25 от "Плaмен":Не го приемай толкова лично Пламка няма да оправиш политиката , а едни 10 €врака стоят от доста време и те чакат ,само за едно Лизи Близи,само поискай !
16:16 08.12.2025
31 Запознат
До коментар #27 от "Плaмен":"Португалия винаги си е имала Бразилия"
"Имала" е ама сега няма, то и англичаните са имали половината свят а испанците другата половина ама сега имат само стара слава. Французите и те губят една по една колониите си обаче със стара слава не се живее - заемите им достигнаха 140% от БВП. Докато Европа е васал на краварите ще вървим надолу но наведените "евроатлантици" нама да го променят - за да се оправим ще трябва да ги изринем.
Коментиран от #34
16:16 08.12.2025
32 Пламен
До коментар #28 от "Възмутен":Има логика .
16:18 08.12.2025
33 Моряка
До коментар #25 от "Плaмен":Древните са били мъдри.Казва ли са "Панта рей".( всичко тече,всичко се измяня).С това тъпо истерично ултра либирастко джендърско мигрантско ръководство Европа се самозатрива.Ако пък почне война с Русия,се съмоизпепелява.Ще минат милиард години,докато оцелялата хлебарка еволюира до Урсула.
16:21 08.12.2025
34 Плaмен
До коментар #31 от "Запознат":Португалия и Бразилия винаги са ръка за ръка във всяко едно отношение .
Ходил съм много пъти в Бразилия и само един път в Португалия .
Личеше си , че отношенията им са абсолютно приятелски и лесно си въртяха бизнеса .
Коментиран от #37
16:24 08.12.2025
35 Историк
До коментар #25 от "Плaмен":"Вие вярвате ли , че този континент ще закъса заради няколко временни глупака"
Европа е закъсвала многократно "заради няколко временни глупака" - чети История. Спомни си тъмните векове и "какви открития" е имало тогава и "как се е развивала науката и колко добре са живеели европейците". Няма вечни империи - всички имат възходи и падения. Египет е бил най-великата империя на света и то за 3000 години а сега какво е, Рим го няма, сегашната Монголия няма нищо общо с тази на Чингис хан.
"няколко временни глупака" могат да променят историята за стотици години.
16:26 08.12.2025
36 коко
16:29 08.12.2025
37 Запознат
До коментар #34 от "Плaмен":"Португалия и Бразилия винаги са ръка за ръка във всяко едно отношение"
Знам знам и двете държави са във БРИКС, и двете държави са приятели на Русия, и двете държави са членки на НАТО - виж сега съседното село даже и да му казвате Бразилия не е държавата Бразилия. Пък бизнес въртят САЩ и Китай ама трудно можеш да им кажеш приятели.
16:32 08.12.2025
38 Европа трябва да се пази най вече от
качени да управляват ес от ес парла ментата
16:36 08.12.2025
39 Тиква
16:41 08.12.2025
40 Ха,ха
17:20 08.12.2025