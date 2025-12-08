Антониу Коща: Европа трябва да се пази дори от своите съюзници

Председателят на Европейския съвет Антониу Коща отправи предупреждение към европейските държави да бъдат бдителни дори спрямо собствените си съюзници, съобщава „Юронюз“, предава News.bg.

Изявлението му дойде след дни, в които представители на САЩ поставяха под съмнение свободата на словото в Европейския съюз, демократичната му легитимност и открито демонстрираха подкрепа за крайнодесни политически сили на континента.

Това бе първата официална реакция на Коща на новата Стратегия за национална сигурност на администрацията на Доналд Тръмп. В нея се твърди, че Европа е изправена пред „цивилизационно заличаване“, а Брюксел е обвинен в „регулаторно задушаване“.

„Не можем да приемем заплахи за намеса в политическия живот на Европа“, заяви Коща, който оглавява заседанията на лидерите на ЕС в рамките на Европейския съвет. Той подчерта още, че „Съединените щати не могат да заменят европейските граждани в избора кои политически партии са добри или лоши“.

Председателят на Съвета на ЕС отправи и критика към Илон Мъск, като заяви, че свободата на словото е невъзможна, ако достъпът на обществото до информация бъде „жертван“ в полза на американски технологични олигарси.

В петък Европейската комисия наложи глоба от 120 милиона евро на социалната платформа X, собственост на Мъск, за нарушения на правилата за прозрачност по Закона за цифровите услуги. Това е първата значима санкция, наложена по новия регулаторен режим на ЕС за онлайн платформите.

Коща изрази позиция, че европейските държави трябва да бъдат готови да поемат водещата роля в НАТО от САЩ още през 2027 година. Той обвърза това с настояванията на администрацията на Тръмп Европа да увеличи военните си разходи и да поеме по-голям дял от отговорностите в Алианса.

„Това е задачата пред нас“, подчерта той.

Този график обаче е значително по-ускорен от договореното на срещата на върха на НАТО в Хага през юни, когато европейските членки поеха ангажимент да отделят 5% от БВП за отбрана до 2035 година.

По думите на Коща, западните съюзи са се променили след Втората световна война, а Европа и САЩ вече не споделят еднаква визия за световния ред, основан на правила, в който борбата с климатичните промени е ключов приоритет.

„Ако искаме да се защитим не само от противниците си, но и от съюзници, които ни се противопоставят, трябва да направим Европа по-силна“, заяви той, като отбеляза, че американската стратегия все пак продължава да определя Европа като „съюзник“.

Коща заключи, че ако Европа не беше силен фактор, нямаше да съществуват толкова много опити тя да бъде подкопана.