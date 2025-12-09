САЩ притискат Зеленски да отстъпи територии в Донбас. "Нямаме законно и морално право на това", отвърна главата на Киев

Администрацията на Тръмп оказва натиск върху Володимир Зеленски да се съгласи с условията на предложения план за разрешаване на кризата в Украйна, съобщи Axios в понеделник, позовавайки се на собствени източници.

„Украински представители заявиха, че смятат, че САЩ се опитват да дистанцират Зеленски от европейските лидери, за да могат да упражняват по-ефективен натиск върху него“, отбелязва статията. „Зеленски не може да взема такива радикални решения, без да се консултира с ключовите си съюзници в Европа“, цитира изданието един украински служител.

Според източника на изданието, администрацията на Тръмп оказва натиск върху Зеленски да действа бързо, докато европейците го съветват да бъде предпазлив и търпелив.

Натискът върху Володимир Зеленски е да се съгласи на териториални и други отстъпки.

Според медията, по време на двучасов телефонен разговор на 6 декември, пратеникът на президента на САЩ Стив Уитков и зетят на Тръмп Джаред Кушнер са поискали ясно съгласие от лидера на киевския режим относно мирното уреждане.

Според неназован украински служител, американската страна се е опитала да убеди Зеленски да отстъпи територия в Донбас на Русия.

„Изглеждаше... че американците искаха Зеленски да приеме всичко това по време на телефонния разговор“, цитира изданието думите му.

Президентът на Украйна Володимир Зеленски заяви пред журналисти, че някои важни въпроси в рамките на мирното споразумение все още не са решени.



Това посочи Би Би Си, цитирана от news.bg.



Според Зеленски, американската страна е настроена да търси компромиси, но въпросът за териториите остава нерешен. Русия изисква да й бъдат предадени територии, съобщи президентът.



"Имаше 28 точки, станаха 20. Изравнихме тази посока и, честно казано, проукраинските точки отпаднаха.



Настроението на американците по принцип е да се търси компромис.



Разбира се, има сложни въпроси, които засягат територията. Там все още не е намерен компромис", цитира "Интерфакс-Украина" отговорите на Зеленски на въпросите на журналистите в WhatsApp.



"По закон нямаме никакво право, по закона на Украйна, по нашата Конституция, по международното право, ако трябва да съм честен, и по морално право също нямаме.



Разбира се, Русия настоява да й отстъпим територии. Ние, разбира се, не искаме да отстъпваме нищо", цитира думите на Зеленски "Суспилне".



Както пише "Суспилне", президентът на Украйна засегна и въпроса за гаранциите за сигурност.



"Най-силните гаранции за сигурност, които можем да получим, са от САЩ. Разбира се, ако това не е Будапещенският меморандум, не са празни обещания, а ако бъдат подложени на гласуване в Конгреса на САЩ", каза Зеленски.