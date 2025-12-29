Новини
Ройтерс: България се подготвя за еврото на фона на вълнение и скептицизъм

29 Декември, 2025

Политически анализатори посочват, че кампанията за популяризиране на еврото е била недостатъчно активна и че по-възрастните хора, особено в по-отдалечените райони, може да срещнат трудности при адаптацията

Ройтерс: България се подготвя за еврото на фона на вълнение и скептицизъм - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Reuters Reuters

Българските банки, бизнесът и потребителите се подготвят да се разделят с лева в навечерието на въвеждането на еврото на 1 януари 2026 г. – дългоочакван момент, който се посреща с вълнение, но и със скептицизъм, а в някои случаи и с открито недоволство, коментира в свой анализ Ройтерс, цитиран от БТА.

България ще стане 21-вата държава членка на еврозоната, след като през тази година изпълни официалните критерии за присъединяване, включително изискванията за инфлация, бюджетен дефицит, дългосрочни лихвени проценти и стабилност на валутния курс. Страната се присъединява към еврозоната две години след Хърватия, която въведе еврото през януари 2023 г. С това броят на европейците, използващи единната валута, ще надхвърли 350 милиона души.

Членството в еврозоната означава не само използване на евро банкноти и монети, но и участие на България в Управителния съвет на Европейската централна банка, който определя основните лихвени проценти в зоната.

Макар последователните български правителства да работят за въвеждането на еврото още от присъединяването на страната към Европейския съюз през 2007 г., социологическите проучвания показват, че общественото мнение остава разделено. За сметка на това бизнесът в голямата си част подкрепя преминаването към единната валута.

Сред част от гражданите съществуват опасения, че въвеждането на еврото ще доведе до повишаване на цените. Недоверието се засилва и от продължаващата политическа нестабилност, като правителството подаде оставка по-рано този месец на фона на масови протести срещу предложени данъчни промени. В страна с дълбоки исторически, културни и политически връзки с Русия немалко хора гледат с подозрение на по-нататъшното задълбочаване на европейската интеграция, коментира още Ройтерс.

„Аз съм против, първо защото левът е нашата национална валута“, казва пред агенцията софиянецът пенсионер Емил Иванов, интервюиран по време на пазаруване. „Второ, Европа върви към упадък, за което дори американският президент Доналд Тръмп говори в новата стратегия за национална сигурност“, добави той.

Политически анализатори посочват, че кампанията за популяризиране на еврото е била недостатъчно активна и че по-възрастните хора, особено в по-отдалечените райони, може да срещнат трудности при адаптацията. Според тях липсата на стабилно правителство допълнително усложнява процеса.

Въпреки това подготовката е видима, посочва световната агенция. В София цените в магазините са обозначени едновременно в лева и в евро – от хранителни продукти до алкохолни напитки. По финансирани от държавата билбордове е изписан фиксираният обменен курс с посланието „Общо минало. Общо бъдеще. Обща валута“. Телевизионни реклами също информират за предстоящата промяна.

Някои граждани приемат еврото с оптимизъм. „Не само възрастните хора, но и младите ще могат по-лесно да пътуват, без да обменят валута“, кавза Веселина Апостолова, пенсионерка от София.

Предприятията, които работят с чуждестранни пазари, също виждат ползи от въвеждането на единната валута. Наталия Гаджева, собственик на винарска изба „Драгомир Естейт“ (Dragomir Estate) в Тракийската низина, казва, че преминаването към еврото ще улесни значително бизнеса. „За мен най-важното е, че ще отпаднат всички операции по обмен на валута и преиздаване на фактури първо в евро, а след това в лева“, посочи тя.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Атина Палада

    4 40 Отговор
    ЕС ни храни,НАТО ни брани

    Коментиран от #4, #24, #49

    10:47 29.12.2025

  • 2 Интересно

    33 2 Отговор
    Вълнение у чорбаджиите. Скептицизъм у нацията.

    10:47 29.12.2025

  • 3 честен ционист

    20 3 Отговор
    Еврото в България ще е като еврото в Косово и Черна гора.

    10:48 29.12.2025

  • 4 Интересно

    41 3 Отговор

    До коментар #1 от "Атина Палада":

    Неспособни и беззащитни. До там ни докарахте. Да чакаме някой друг да ни храни и да ни брани. А бяхме житница на Балканите с армия с 400 бойни самолета.

    Коментиран от #36

    10:49 29.12.2025

  • 5 Фона е кражба

    23 3 Отговор
    Мафията ще краде

    10:49 29.12.2025

  • 6 зевзек

    17 4 Отговор
    ЕС ни храни, НАТО ни брани, а на футбол май ни бие, кой ни фани

    Коментиран от #15

    10:50 29.12.2025

  • 7 ПОДГОТОВКАТА Е....

    16 2 Отговор
    НАМАЛЧНЕ С ПОНЕ ЕДНА ДУПКА КОЛАНА

    10:50 29.12.2025

  • 8 Голем смех

    7 28 Отговор
    Тук още има копейкаджии, които вярват, путин бил издал указ да не се приема еврото в България :) хахахахаха

    Коментиран от #12

    10:51 29.12.2025

  • 9 Вашето мнение

    8 16 Отговор
    Аз съм си богат и в левове и в еввро, защото имам образование, умения и възможности. Да му мислят нпо-труженичките, защото когато чичко сорос свърши парите от тях и чеп за зеле не става.

    Коментиран от #21

    10:51 29.12.2025

  • 10 ПОДГОТОВКАТА Е....

    13 3 Отговор
    НАМАЛЯНЕ С ПОНЕ ЕДНА ДУПКА КОЛАНА

    10:51 29.12.2025

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Пловдивчанин

    5 9 Отговор

    До коментар #8 от "Голем смех":

    Като не ги диагностицират и не ги лекуват навреме това е резултата...

    10:53 29.12.2025

  • 13 Де6или, повече от 80%

    15 0 Отговор
    Ей това е ре3ултатът, от пр0стият нар0д.

    10:53 29.12.2025

  • 14 Трол

    17 1 Отговор
    България се подготвя за еврото на фона на липса на подготовка.

    10:55 29.12.2025

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Нашето семейство отдавна е в Еврозоната,

    4 15 Отговор
    макар че живеем в България.

    Авоарите ни са в евро, картите ни са в евро, плащаме в евро из Европа, за нас нищо няма да се промени.

    10:56 29.12.2025

  • 17 зевзек

    1 3 Отговор

    До коментар #15 от "Прав си,да,така е,да,прав си":

    и на тебе, и на тебе, сънароднико

    10:58 29.12.2025

  • 18 Еврото е Престиж !

    4 21 Отговор
    русофилите плачат!!!

    Коментиран от #25, #30, #35

    11:01 29.12.2025

  • 19 Ивелин Михайлов

    10 4 Отговор
    Отидете в Шишенци, Видинско, и попитайте двете баби помакини, дето им се причуват и привиждат призраци, дали изобщо за чували и виждали евро през живота си! Спокойно мога да отида и да си купя прясно мляко от тях с израелски шекели, като им кажа, че са евра!

    11:02 29.12.2025

  • 20 Др.Тодор Живков 🇧🇬

    13 4 Отговор
    Върха на еде отизма и суицизма да се качиш на отплаващият Титаник.

    11:02 29.12.2025

  • 21 прошляк ,

    8 2 Отговор

    До коментар #9 от "Вашето мнение":

    Който се хвали , че е богат , значи е тъкмо обратното ! Богатите не стоя пред магазина всеки ден да чакат за подаяния ....

    11:03 29.12.2025

  • 22 зевзек

    14 2 Отговор
    не е вярно че нищо няма да се промени, най бедните ще обеднеят повече, защото стоките от първа необходимост ще се удвоят, а те харчат малките си доходи и пенсии, именно за тези стоки, за всички ще се промени положението, но не всички ще го усетят достатъчно, българина не е информиран, разсъждава елементарно, имам сметка в евро, имам карта в евро, въобще не става въпрос каква карта имаш, а какви доходи имаш, и какви задължения имаш, щото ти имаш задължения, солидарно си отговорен за финансите в държавата

    11:03 29.12.2025

  • 23 България се подготвя за еврото на фона

    8 1 Отговор
    на половин пенции и заплати до година или две

    11:07 29.12.2025

  • 24 тиквата: ЕС ни храни,НАТО ни храни

    7 1 Отговор

    До коментар #1 от "Атина Палада":

    така е
    чрез еврофондове и общ поръчки за фърчила
    както и от наште поклонници бая вълна стрижеме

    11:09 29.12.2025

  • 25 Трол

    5 1 Отговор

    До коментар #18 от "Еврото е Престиж !":

    Дано да можем да си купим бисквити "Престиж".

    11:09 29.12.2025

  • 26 800дни

    2 2 Отговор
    Не лева трябваше да сменим, а чипа.
    Еврото си е евро, простото, просто.

    11:11 29.12.2025

  • 27 Иван Грозни

    9 4 Отговор
    Предстои голям стрес! Особено за по-възрастните хора.Благодарение на извратената българска демокрация нацията се стопи с 30%. Сега с новите вълнения с още 10%. Защо демокрацията в Полша, Чехия и др. страни се различава от българската?Някои казват отваряме нова страница. Според мене затваряме последни страници от история бг/има такова предаване/която ще се чете от други по националност хора.

    Коментиран от #38

    11:16 29.12.2025

  • 28 Анджо

    4 10 Отговор
    Русофили те са в истерия, А тя се лекува с евро, с навити банкноти на руло и другото го знаете.🤣🤷, не съм вярвал ,че българина е толкова голям песимист.

    Коментиран от #32

    11:17 29.12.2025

  • 29 9689

    10 3 Отговор
    Европа фалира а мутрата и шопара ни набутаха.

    11:20 29.12.2025

  • 30 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 31 БеГемот

    2 4 Отговор
    За нова година ще горя левове на терасата и ще фъргам стотинки вместо заря....

    11:21 29.12.2025

  • 32 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 33 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 34 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 35 Криворазбрана цивилизация

    12 2 Отговор

    До коментар #18 от "Еврото е Престиж !":

    Дания,Швеция, Швейцария, Полша, Унгария, Румъния, Чехия,викаш и те са к0пейки,а?

    11:25 29.12.2025

  • 36 Тъй

    2 1 Отговор

    До коментар #4 от "Интересно":

    верно!

    11:25 29.12.2025

  • 37 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 38 Анджо

    3 5 Отговор

    До коментар #27 от "Иван Грозни":

    Ти си обичаш робството и това е. Демокрацията я опорочиха червената мафия. Те си направиха преврата и те си правиха псевдо демокрация. Знаеш за червените куфарчета. Хората забегнаха от България защото 45 год.живеехме в затвор. Даже в България ако отиваш Петрич или др.гранични постове искаха открит лист. Това е истината. Не им е било лесно на много хора след 44год.с тоя режим.

    11:26 29.12.2025

  • 39 Анджо

    2 1 Отговор

    До коментар #32 от "Коуега":

    Защо тогава ме коментираш.🖕

    11:29 29.12.2025

  • 40 Много се вълнувам сън не ме хваща

    1 3 Отговор
    че на 1 януари на 1 ред ще гледам на голям екран пиесата “Завръщане в бъдещето” част 1.

    11:29 29.12.2025

  • 41 Роко

    6 2 Отговор
    Скпептицизъм ли това е меко казано народът не иска евро

    11:35 29.12.2025

  • 42 Ае копейките

    1 5 Отговор
    Вземай ли ви родовият домат?

    11:38 29.12.2025

  • 43 Венцислав Вълчев

    4 1 Отговор
    Еврото е капан и терор за България.Фалшиви и измислени данни на продажното и корумпирано управление и продажни медий ,служби работещи срещу работодателя си,Народа на държавата.

    11:45 29.12.2025

  • 44 Венцислав Вълчев

    4 1 Отговор
    Еврото е капан и терор за България.Фалшиви и измислени данни на продажното и корумпирано управление и продажни медий ,служби работещи срещу работодателя си,Народа на държавата.

    11:45 29.12.2025

  • 45 Венцислав Вълчев

    5 1 Отговор
    Еврото е капан и терор за България.Фалшиви и измислени данни на продажното и корумпирано управление и продажни медий ,служби работещи срещу работодателя си,Народа на държавата.

    11:45 29.12.2025

  • 46 Лев

    5 1 Отговор
    Лев е националната ни валута. През 1880г. е приет закона за правото на рязане на монети от 2-то обикновенно народно събрание. По предложение на депутата Йосиф Ковачев българската валута се казва лев, което е производно на старата дума за лъв /левъ/, тъй като лъвът е символ на нашата държавност още от IX век, присъствал е в държавния печат, свързан е с царската власт, както и с революционери, като Васил Левски.
    Символите на една държава са: името на държавата, знамето, герба, химна и националната валута, в момента губим един от тези символи. От 1878г. до 2025г. може да сме губили войни, губили сме територии, имали сме национални катастрофи, но никога не сме губили символ на държавността ни досега.
    И това е благодарение на ППДБ, ГЕРБ, ДПС, БСП които предадоха този символ на държавата. Никога не трябва да се забравя този факт, както и че ППДБ, ГЕРБ, ДПС предадоха каузата за Македония.

    11:47 29.12.2025

  • 47 Неможе !

    4 0 Отговор
    Неможе !

    Да не си Скептичен !

    При Тзи Грабителска Политика на Българската !

    Държава !

    Никаво Евро !

    Не може да те спаси !

    Когато Държавата Ограбва !

    Твоите Пари !

    И Права !

    Просто !

    Всичките Там !

    Са За Затвора !

    11:55 29.12.2025

  • 48 зевзек

    0 0 Отговор
    няма да се учудя, ако на 10 януари вляза в някой малък магазин в провинцията, и там ме чака пакет бисквити Престиж, за пет евро бройката, братя и сестри, Януари и Февруари не купувайте нищо, поне малко да стреснем търговците

    11:57 29.12.2025

  • 49 Ицо Багера

    1 0 Отговор

    До коментар #1 от "Атина Палада":

    По скоро се навлажняват за дабъл пенетрейшън.

    11:58 29.12.2025

  • 50 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 51 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 52 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 53 голотор

    0 0 Отговор
    Я ша са адаптирам бързо! Немам ни левове ни евраци!🤣

    12:09 29.12.2025

  • 54 Този коментар е премахнат от модератор.