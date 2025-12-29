Ройтерс: България се подготвя за еврото на фона на вълнение и скептицизъм

Българските банки, бизнесът и потребителите се подготвят да се разделят с лева в навечерието на въвеждането на еврото на 1 януари 2026 г. – дългоочакван момент, който се посреща с вълнение, но и със скептицизъм, а в някои случаи и с открито недоволство, коментира в свой анализ Ройтерс, цитиран от БТА.
България ще стане 21-вата държава членка на еврозоната, след като през тази година изпълни официалните критерии за присъединяване, включително изискванията за инфлация, бюджетен дефицит, дългосрочни лихвени проценти и стабилност на валутния курс. Страната се присъединява към еврозоната две години след Хърватия, която въведе еврото през януари 2023 г. С това броят на европейците, използващи единната валута, ще надхвърли 350 милиона души.
Членството в еврозоната означава не само използване на евро банкноти и монети, но и участие на България в Управителния съвет на Европейската централна банка, който определя основните лихвени проценти в зоната.
Макар последователните български правителства да работят за въвеждането на еврото още от присъединяването на страната към Европейския съюз през 2007 г., социологическите проучвания показват, че общественото мнение остава разделено. За сметка на това бизнесът в голямата си част подкрепя преминаването към единната валута.
Сред част от гражданите съществуват опасения, че въвеждането на еврото ще доведе до повишаване на цените. Недоверието се засилва и от продължаващата политическа нестабилност, като правителството подаде оставка по-рано този месец на фона на масови протести срещу предложени данъчни промени. В страна с дълбоки исторически, културни и политически връзки с Русия немалко хора гледат с подозрение на по-нататъшното задълбочаване на европейската интеграция, коментира още Ройтерс.
„Аз съм против, първо защото левът е нашата национална валута“, казва пред агенцията софиянецът пенсионер Емил Иванов, интервюиран по време на пазаруване. „Второ, Европа върви към упадък, за което дори американският президент Доналд Тръмп говори в новата стратегия за национална сигурност“, добави той.
Политически анализатори посочват, че кампанията за популяризиране на еврото е била недостатъчно активна и че по-възрастните хора, особено в по-отдалечените райони, може да срещнат трудности при адаптацията. Според тях липсата на стабилно правителство допълнително усложнява процеса.
Въпреки това подготовката е видима, посочва световната агенция. В София цените в магазините са обозначени едновременно в лева и в евро – от хранителни продукти до алкохолни напитки. По финансирани от държавата билбордове е изписан фиксираният обменен курс с посланието „Общо минало. Общо бъдеще. Обща валута“. Телевизионни реклами също информират за предстоящата промяна.
Някои граждани приемат еврото с оптимизъм. „Не само възрастните хора, но и младите ще могат по-лесно да пътуват, без да обменят валута“, кавза Веселина Апостолова, пенсионерка от София.
Предприятията, които работят с чуждестранни пазари, също виждат ползи от въвеждането на единната валута. Наталия Гаджева, собственик на винарска изба „Драгомир Естейт“ (Dragomir Estate) в Тракийската низина, казва, че преминаването към еврото ще улесни значително бизнеса. „За мен най-важното е, че ще отпаднат всички операции по обмен на валута и преиздаване на фактури първо в евро, а след това в лева“, посочи тя.
До коментар #1 от "Атина Палада":Неспособни и беззащитни. До там ни докарахте. Да чакаме някой друг да ни храни и да ни брани. А бяхме житница на Балканите с армия с 400 бойни самолета.
Фона е кражба
Голем смех
ПОДГОТОВКАТА Е....
До коментар #8 от "Голем смех":Като не ги диагностицират и не ги лекуват навреме това е резултата...
Нашето семейство отдавна е в Еврозоната,
Авоарите ни са в евро, картите ни са в евро, плащаме в евро из Европа, за нас нищо няма да се промени.
До коментар #15 от "Прав си,да,така е,да,прав си":и на тебе, и на тебе, сънароднико
Еврото е Престиж !
До коментар #9 от "Вашето мнение":Който се хвали , че е богат , значи е тъкмо обратното ! Богатите не стоя пред магазина всеки ден да чакат за подаяния ....
тиквата: ЕС ни храни,НАТО ни храни
До коментар #1 от "Атина Палада":така е
чрез еврофондове и общ поръчки за фърчила
както и от наште поклонници бая вълна стрижеме
До коментар #18 от "Еврото е Престиж !":Дано да можем да си купим бисквити "Престиж".
Еврото си е евро, простото, просто.
Криворазбрана цивилизация
До коментар #18 от "Еврото е Престиж !":Дания,Швеция, Швейцария, Полша, Унгария, Румъния, Чехия,викаш и те са к0пейки,а?
36 Тъй
До коментар #4 от "Интересно":верно!
38 Анджо
До коментар #27 от "Иван Грозни":Ти си обичаш робството и това е. Демокрацията я опорочиха червената мафия. Те си направиха преврата и те си правиха псевдо демокрация. Знаеш за червените куфарчета. Хората забегнаха от България защото 45 год.живеехме в затвор. Даже в България ако отиваш Петрич или др.гранични постове искаха открит лист. Това е истината. Не им е било лесно на много хора след 44год.с тоя режим.
39 Анджо
До коментар #32 от "Коуега":Защо тогава ме коментираш.🖕
Лев
Символите на една държава са: името на държавата, знамето, герба, химна и националната валута, в момента губим един от тези символи. От 1878г. до 2025г. може да сме губили войни, губили сме територии, имали сме национални катастрофи, но никога не сме губили символ на държавността ни досега.
И това е благодарение на ППДБ, ГЕРБ, ДПС, БСП които предадоха този символ на държавата. Никога не трябва да се забравя този факт, както и че ППДБ, ГЕРБ, ДПС предадоха каузата за Македония.
Неможе !
Да не си Скептичен !
При Тзи Грабителска Политика на Българската !
Държава !
Никаво Евро !
Не може да те спаси !
Когато Държавата Ограбва !
Твоите Пари !
И Права !
Просто !
Всичките Там !
Са За Затвора !
зевзек
Ицо Багера
До коментар #1 от "Атина Палада":По скоро се навлажняват за дабъл пенетрейшън.
