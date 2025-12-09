САЩ ще свият подкрепата си за Киев след изплащането на последните траншове от заема на Г-7

На среща на финансовите министри на Г-7 Съединените щати обявиха, че ще намалят подкрепата си за Украйна, след като последните траншове от заема на Г-7, договорен от предишната администрация, бъдат изплатени, съобщи европейското издание на Politico, позовавайки се на дипломат от ЕС.

„По време на срещата Съединените щати обявиха, че ще намалят подкрепата си за Украйна, след като последните траншове от заема на Г-7, договорен от администрацията на Байдън, бъдат изплатени“, съобщи вестникът.

Страните от Г-7 одобриха заем от приблизително 50 милиарда долара за Украйна през 2024 г., финансиран от постъпления от замразени руски активи.

Към 2 декември страните вече са отпуснали 34,8 милиарда долара на Украйна по тази схема, сочат изчисления.

След началото на бойните действия в Украйна, западните страни наложиха санкции срещу Централната банка на Русия, замразявайки резервите ѝ, чийто точен размер е неизвестен. Към началото на 2022 г. Централната банка съобщи, че приблизително половината от нейните 630,6 милиарда долара активи се държат в ключови резервни валути.

По-голямата част от замразените активи на Русия се държат в сметки в белгийската Euroclear, една от най-големите системи за клиринг и сетълмент в света. Според главния изпълнителен директор на Euroclear Валери Урбан, към средата на ноември депозитарят е държал активи на стойност приблизително 209 милиарда долара, принадлежащи на Централната банка на Русия.

В отговор Русия въведе свои собствени ограничения: забрана за теглене на активи от „неприятелски“ инвеститори, като доходите от тях се натрупват в специални сметки „C“. Тегленията са разрешени само с решение на специална правителствена комисия.

През септември председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен предложи нов заем на Киев, използвайки замразени руски активи. Според нея Украйна ще го изплати само ако Русия плати „репарации“. В рамките на Европейския съюз обаче няма консенсус по този заем.

Руското външно министерство опредли тези намерения като "кражба", отбелязвайки, че ЕС е насочен не само към частни средства, но и към държавни активи. Министърът на външните работи Сергей Лавров заяви, че Москва ще отговори на конфискацията на активи от Запада. Той добави, че Русия има и възможността да не връща средствата, държани от западните страни в страната.

Украйна трябва да плати на Международния валутен фонд (МВФ) дълг от над 170 милиона долара във вторник, предаде РИА Новости.

Според графика за плащания на международната организация, Украйна трябва да извърши плащане на 9 декември в размер на близо 126 милиона специални права на тираж, вътрешната валута на фонда. Преобразувана в щатски долари по официалния обменен курс на МВФ в понеделник, тази сума е еквивалентна на 171,4 милиона долара.

Очаква се това плащане да е последното за годината.

Общият дълг на Украйна към фонда в момента е над 14 милиарда долара и се очаква да продължи да расте, след като МВФ обяви в края на ноември, че е постигнал предварително споразумение на работно ниво за нов Разширен фонд за Киев на стойност допълнителни 8,2 милиарда долара. По-рано директорът по комуникациите на МВФ Джули Козак заяви, че ново финансиране за Украйна не се отпуска за изплащане на съществуващите дългове на Киев, въпреки че обемът и сроковете на новата програма са сравними с графика за плащане на отпуснати по-рано заеми.

Според публикувани по-рано прогнози на МВФ, Украйна е изправена пред рязко увеличение на публичния дълг до 108,6% от БВП до края на 2025 г., с допълнително увеличение до 110,4% от БВП през 2026 г. Очаква се растежът на БВП през 2025 г. да се забави до 2% след 2,9% през 2024 г. Фондът също така изчислява, че Украйна ще се сблъска с почти удвояване на растежа на потребителските цени през 2025 г., достигайки 12,6% след 6,5% през 2024 г.