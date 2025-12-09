Новини
САЩ ще свият подкрепата си за Киев след изплащането на последните траншове от заема на Г-7
  Тема: Украйна

САЩ ще свият подкрепата си за Киев след изплащането на последните траншове от заема на Г-7

9 Декември, 2025 05:04, обновена 9 Декември, 2025 05:20 718 5

Той бе договорен от администрацията на Байдън

САЩ ще свият подкрепата си за Киев след изплащането на последните траншове от заема на Г-7 - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

На среща на финансовите министри на Г-7 Съединените щати обявиха, че ще намалят подкрепата си за Украйна, след като последните траншове от заема на Г-7, договорен от предишната администрация, бъдат изплатени, съобщи европейското издание на Politico, позовавайки се на дипломат от ЕС.

„По време на срещата Съединените щати обявиха, че ще намалят подкрепата си за Украйна, след като последните траншове от заема на Г-7, договорен от администрацията на Байдън, бъдат изплатени“, съобщи вестникът.

Още новини от Украйна

Страните от Г-7 одобриха заем от приблизително 50 милиарда долара за Украйна през 2024 г., финансиран от постъпления от замразени руски активи.

Към 2 декември страните вече са отпуснали 34,8 милиарда долара на Украйна по тази схема, сочат изчисления.

След началото на бойните действия в Украйна, западните страни наложиха санкции срещу Централната банка на Русия, замразявайки резервите ѝ, чийто точен размер е неизвестен. Към началото на 2022 г. Централната банка съобщи, че приблизително половината от нейните 630,6 милиарда долара активи се държат в ключови резервни валути.

По-голямата част от замразените активи на Русия се държат в сметки в белгийската Euroclear, една от най-големите системи за клиринг и сетълмент в света. Според главния изпълнителен директор на Euroclear Валери Урбан, към средата на ноември депозитарят е държал активи на стойност приблизително 209 милиарда долара, принадлежащи на Централната банка на Русия.

В отговор Русия въведе свои собствени ограничения: забрана за теглене на активи от „неприятелски“ инвеститори, като доходите от тях се натрупват в специални сметки „C“. Тегленията са разрешени само с решение на специална правителствена комисия.

През септември председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен предложи нов заем на Киев, използвайки замразени руски активи. Според нея Украйна ще го изплати само ако Русия плати „репарации“. В рамките на Европейския съюз обаче няма консенсус по този заем.

Руското външно министерство опредли тези намерения като "кражба", отбелязвайки, че ЕС е насочен не само към частни средства, но и към държавни активи. Министърът на външните работи Сергей Лавров заяви, че Москва ще отговори на конфискацията на активи от Запада. Той добави, че Русия има и възможността да не връща средствата, държани от западните страни в страната.

Украйна трябва да плати на Международния валутен фонд (МВФ) дълг от над 170 милиона долара във вторник, предаде РИА Новости.

Според графика за плащания на международната организация, Украйна трябва да извърши плащане на 9 декември в размер на близо 126 милиона специални права на тираж, вътрешната валута на фонда. Преобразувана в щатски долари по официалния обменен курс на МВФ в понеделник, тази сума е еквивалентна на 171,4 милиона долара.

Очаква се това плащане да е последното за годината.

Общият дълг на Украйна към фонда в момента е над 14 милиарда долара и се очаква да продължи да расте, след като МВФ обяви в края на ноември, че е постигнал предварително споразумение на работно ниво за нов Разширен фонд за Киев на стойност допълнителни 8,2 милиарда долара. По-рано директорът по комуникациите на МВФ Джули Козак заяви, че ново финансиране за Украйна не се отпуска за изплащане на съществуващите дългове на Киев, въпреки че обемът и сроковете на новата програма са сравними с графика за плащане на отпуснати по-рано заеми.

Според публикувани по-рано прогнози на МВФ, Украйна е изправена пред рязко увеличение на публичния дълг до 108,6% от БВП до края на 2025 г., с допълнително увеличение до 110,4% от БВП през 2026 г. Очаква се растежът на БВП през 2025 г. да се забави до 2% след 2,9% през 2024 г. Фондът също така изчислява, че Украйна ще се сблъска с почти удвояване на растежа на потребителските цени през 2025 г., достигайки 12,6% след 6,5% през 2024 г.


САЩ
Поставете оценка:
Оценка 3 от 2 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Реалност

    13 6 Отговор
    Украйна може да разчита 100% на Европа. Ясно е , че САЩ не са фактор.

    Коментиран от #2

    05:19 09.12.2025

  • 2 ха-ха

    4 6 Отговор

    До коментар #1 от "Реалност":

    Украйна не може да разчита на себе си , защото я научиха да получава даром пари и оръжия ! Но - и това не и помага ...

    05:22 09.12.2025

  • 3 И Киев е Руски

    3 6 Отговор
    Идиотите, както знаем, са най-мощната организация в света; те са хора навсякъде. Но в Украйна изглежда, че просто са завзели властта. Ние, се борим сами, защото трябва да намалим броя ви. Никой вече не бърза на фронтовата линия. Това означава, че броят на идиотите е намалял значително. Ясно е защо на германците им е нужна тази война; руснаците убиват руснаци. Но защо на вас ви е нужна, е напълно неясно. Това е нашата руска земя и „Киев е майката на руските градове“ и ние няма да я предадем

    05:31 09.12.2025

  • 4 Младеж

    4 1 Отговор
    БГ продава на заем оръжия на Украйна, като на всеки е известно, че са невъзвръщаеми заеми.

    Празноглави предатели

    05:35 09.12.2025

  • 5 И Киев е Руски

    2 0 Отговор
    Арестът на Зеленски и кликата на Порошенко от Федералната служба за сигурност на САЩ по обвинения в кражба на пари на американски данъкоплатци ще реши всички проблеми на Тръмп: 1. Украйна – останалите депутати от Върховната рада бързо ще се съгласят с всички условия на капитулация. 2. ЕС ще спре да поставя пречки и бързо ще се съгласи с всички условия на Тръмп, в противен случай ще бъде обвинен в корупция и съучастие в кражба на средства. 3. Членовете на Демократическата партия на САЩ ще млъкнат, защото 100% от Зеленски и компания ще изтекат информация за това кой е получил подкупи и колко... Това е очевидно от самото начало на възхода на Тръмп на власт... Но мелницата мели бавно... Изглежда Тръмп все още не е разкрил всичките си карти на масата

    05:40 09.12.2025