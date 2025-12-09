Хондурас иска арест за помилвания от Тръмп бивш президент на страната Хуан Орландо Ернандес ВИДЕО

Главният прокурор на Хондурас поиска днес от Интерпол да арестува бившия президент на страната Хуан Орландо Ернандес, помилван в края на ноември от американския президент Доналд Тръмп, след като беше осъден на 45 години затвор в САЩ за трафик на наркотици, предаде Франс прес.

"Призовавам [...] Интерпол да изпълни международната заповед за арест срещу бившия президент Хуан Орландо Ернандес, обвинен в пране на пари и измами", написа главният прокурор Хоел Антонио Селая Алварес в социалната мрежа "Екс".

Бившият президент от десницата, който управляваше страната от 2014 до 2022 г., беше осъден през 2024 г. в САЩ на 45 години затвор за трафик на наркотици, след като беше екстрадиран от Хондурас.

Петдесет и седем годишният Хуан Орландо Ернандес беше признат за виновен, че е защитавал наркотрафиканти и е позволил изпращането на стотици тонове кокаин към САЩ.

Благодарение на помилването от Доналд Тръмп, той излезе от затвора на 1 декември и изключи всякакво завръщане в страната си.

Тази амнистия, както и подкрепата, оказана от Тръмп на фаворита на бившия държавен глава, Насри Асфура, за президентските избори на 30 ноември, накараха Либералната партия на оттеглящата се президентка Ксиомара Кастро да поиска "пълна отмяна" на резултатите от изборите, аргументирайки се с намеса от страна на САЩ.

Белязано от няколко прекъсвания, преброяването на гласовете все още не е приключило. Предварителните резултати показват, че Асфура е с изравнени шансове с кандидата на либералите Салвадор Насралла.

Кубинският Върховен народен трибунал осъди днес бившия министър на икономиката Алехандро Хил на доживотен затвор след кратък процес, в който обвиняемият бе признат за виновен в шпионаж и корупция, предаде Ройтерс.

Агенцията отбелязва, че делото за корупция срещу министъра се превърна в знаково в съвременната история на островната комунистическа държава.

"Алехандро Мигел Хил Фернандес чрез корупционни и измамни действия е злоупотребил със служебното си положение и поверената му отговорност за набавяне на лични облаги, получаване на пари от чуждестранни компании и подкупване на държавни служители за легализиране на придобитите средства", се казва в изявление на трибунала.