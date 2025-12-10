Новини
Свят »
Полша »
Полша преговаря за трансфер на изтребители МиГ-29 на Украйна

Полша преговаря за трансфер на изтребители МиГ-29 на Украйна

10 Декември, 2025 11:37 1 206 24

  • полша-
  • изтребители-
  • украйна-
  • миг-29-
  • преговаря-
  • трансфер

В замяна страната иска достъп до украински технологии за дронове

Полша преговаря за трансфер на изтребители МиГ-29 на Украйна - 1
Снимкa: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Полша води преговори с Украйна за предаване на своите изтребители МиГ-29, като в замяна се обсъжда предоставяне на украински технологии за дронове, съобщи полският министър на отбраната Владислав Косиняк-Камиш, цитира "Ройтерс", предава News.bg.

„След известно време самолетите МиГ-29 вече няма да служат в полските военновъздушни сили поради изчерпания им експлоатационен живот“, заяви Косиняк-Камиш.

„Преговаряме за трансфер на МиГ-29, но обсъждаме и обмен на технологии с Украйна, като например дронове. Тази солидарност трябва да бъде двупосочна“, подчерта той.

Генералният щаб на полската армия поясни, че потенциалният трансфер се дължи на липсата на възможности за модернизация на остарелите изтребители МиГ-29, проектирани в Съветския съюз. В изявлението се отбелязва, че окончателното решение все още не е взето.

Понастоящем задачите, изпълнявани от изтеглените МиГ-ове, ще бъдат поети от самолетите F-16 и FA-50.

Армията добави, че във връзка с трансфера се водят преговори с Украйна относно предоставяне на избрани технологии за дронове и ракети на Полша, като част от съюзническата политика за подкрепа на Украйна и поддържане на сигурността на източния фланг на НАТО.


Полша
Поставете оценка:
Оценка 2.7 от 18 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 И чудо вече не може да спаси

    25 3 Отговор
    Бандерландия.

    11:41 10.12.2025

  • 2 Ха ха ха ха

    22 4 Отговор
    Това вече ще обърне хода на войната и Русия капитулира😂😂😂

    11:41 10.12.2025

  • 3 Айде бе

    13 2 Отговор
    Удавник за сламка се хваща ха ха

    11:42 10.12.2025

  • 4 Лудият от портиерната

    16 3 Отговор
    Като искате технологии за дронове искайте от англичаните. И децата знаят че технологията идват от острова уркиииите само ги сглобяват

    11:43 10.12.2025

  • 5 Смех, бате

    21 2 Отговор
    Те вече летища нямат, самолети ще им пращат

    11:44 10.12.2025

  • 6 Жупан

    20 3 Отговор
    Гадно племе са поляците и затова ядоха голям бой и от Русия и от Германия по време на втората световна война. Както изглежда скоро голямата мечка пак ще ги гази. Вместо да се стремят към мир, те продължават да налимат масло в огъня като въоръжават фашистите със самолети.

    11:45 10.12.2025

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Василеску

    13 2 Отговор
    Руските войски нанесоха удари по украински военно-промишлен комплекс, обекти на енергийната инфраструктура, използвани от украинските въоръжени сили, както и места за временно разполагане на подразделения на ВСУ и чуждестранни наемници в 157 района. Не еизвестно защо поляците искат да си загубят самолетите

    Коментиран от #15

    11:47 10.12.2025

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Милосърдие

    7 2 Отговор
    Дават им пита за помен, нищо повече.

    11:48 10.12.2025

  • 14 Милосърдие

    9 2 Отговор
    Дават им пита за помен, нищо повече.

    11:48 10.12.2025

  • 15 Нямат избор

    6 2 Отговор

    До коментар #10 от "Василеску":

    Натютю ги натиска да купят амерски чайници а поддръжката на тези е много скъпа.

    11:52 10.12.2025

  • 16 Казах вече

    8 2 Отговор
    Укрия е чао

    11:53 10.12.2025

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 Леле - леле ! 😟

    8 2 Отговор
    Накъде отива световната търговия ? За да се прехвърли американско или немско оръжие искат разрешение от производителя . А с руските самолети се правят , че са забравили правилата . Поляците съвсем са се прежалили..

    12:05 10.12.2025

  • 19 Хи хи хи

    5 2 Отговор
    Склад
    "вторични суровини" непотребна военна техника и боеприпаси
    Геолокация
    Area 404, ус...ръйнъ

    12:09 10.12.2025

  • 20 Търновец

    1 1 Отговор
    Това са част от самолетите на ГДР впоследствие продадени за едно евро на Полша. На големи височини те да по мобилни от Ф 16 но като цяло значително отстъпват и не са много функционални.

    12:18 10.12.2025

  • 21 Авиаторът

    1 4 Отговор
    Всички отърваха от тия тенекета - само нашите ВВС искат да ги ремонтират и реновират, щото Ф-16 били сложни и трудни за овладяване и те до 2027 не могат да намерят 15 човека да искат да ги карат...... предатели с пагони!

    12:20 10.12.2025

  • 22 Георгиев

    3 1 Отговор
    Поляците са големи хитреци. Техните самолети боли с изтекъл навигационен срок. По скоро куп старо желязо. И ще ги разменят с Киев срещу технологии за ракети и дронове. То бива гьонсуратлък, но надминават всички.

    12:30 10.12.2025

  • 23 Това е цялата истина за провала

    1 2 Отговор
    Руснаците нямат авиация и единственото, което успяха да установят е въздушна малоценност. Нямат SEAD системи като запада и самолетите им са просто въздушна артилерия. Не могат да нанасят прецизни удари в тила на врага, нямат и разузнаване на борда. Разчитат на предател

    12:41 10.12.2025

  • 24 Русия може на Полша

    0 0 Отговор
    достъп до "украински технологии за дронове" да им даде но ако се държат прилично

    12:50 10.12.2025

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Русия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Украйна, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания