Полша преговаря за трансфер на изтребители МиГ-29 на Украйна

Полша води преговори с Украйна за предаване на своите изтребители МиГ-29, като в замяна се обсъжда предоставяне на украински технологии за дронове, съобщи полският министър на отбраната Владислав Косиняк-Камиш, цитира "Ройтерс", предава News.bg.
„След известно време самолетите МиГ-29 вече няма да служат в полските военновъздушни сили поради изчерпания им експлоатационен живот“, заяви Косиняк-Камиш.
„Преговаряме за трансфер на МиГ-29, но обсъждаме и обмен на технологии с Украйна, като например дронове. Тази солидарност трябва да бъде двупосочна“, подчерта той.
Генералният щаб на полската армия поясни, че потенциалният трансфер се дължи на липсата на възможности за модернизация на остарелите изтребители МиГ-29, проектирани в Съветския съюз. В изявлението се отбелязва, че окончателното решение все още не е взето.
Понастоящем задачите, изпълнявани от изтеглените МиГ-ове, ще бъдат поети от самолетите F-16 и FA-50.
Армията добави, че във връзка с трансфера се водят преговори с Украйна относно предоставяне на избрани технологии за дронове и ракети на Полша, като част от съюзническата политика за подкрепа на Украйна и поддържане на сигурността на източния фланг на НАТО.
1 И чудо вече не може да спаси
11:41 10.12.2025
2 Ха ха ха ха
11:41 10.12.2025
3 Айде бе
11:42 10.12.2025
4 Лудият от портиерната
11:43 10.12.2025
5 Смех, бате
11:44 10.12.2025
6 Жупан
11:45 10.12.2025
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 Василеску
Коментиран от #15
11:47 10.12.2025
11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 Този коментар е премахнат от модератор.
13 Милосърдие
11:48 10.12.2025
14 Милосърдие
11:48 10.12.2025
15 Нямат избор
До коментар #10 от "Василеску":Натютю ги натиска да купят амерски чайници а поддръжката на тези е много скъпа.
11:52 10.12.2025
16 Казах вече
11:53 10.12.2025
17 Този коментар е премахнат от модератор.
18 Леле - леле ! 😟
12:05 10.12.2025
19 Хи хи хи
"вторични суровини" непотребна военна техника и боеприпаси
Геолокация
Area 404, ус...ръйнъ
12:09 10.12.2025
20 Търновец
12:18 10.12.2025
21 Авиаторът
12:20 10.12.2025
22 Георгиев
12:30 10.12.2025
23 Това е цялата истина за провала
12:41 10.12.2025
24 Русия може на Полша
12:50 10.12.2025