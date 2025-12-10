Полша преговаря за трансфер на изтребители МиГ-29 на Украйна

Полша води преговори с Украйна за предаване на своите изтребители МиГ-29, като в замяна се обсъжда предоставяне на украински технологии за дронове, съобщи полският министър на отбраната Владислав Косиняк-Камиш, цитира "Ройтерс", предава News.bg.

„След известно време самолетите МиГ-29 вече няма да служат в полските военновъздушни сили поради изчерпания им експлоатационен живот“, заяви Косиняк-Камиш.

„Преговаряме за трансфер на МиГ-29, но обсъждаме и обмен на технологии с Украйна, като например дронове. Тази солидарност трябва да бъде двупосочна“, подчерта той.

Генералният щаб на полската армия поясни, че потенциалният трансфер се дължи на липсата на възможности за модернизация на остарелите изтребители МиГ-29, проектирани в Съветския съюз. В изявлението се отбелязва, че окончателното решение все още не е взето.

Понастоящем задачите, изпълнявани от изтеглените МиГ-ове, ще бъдат поети от самолетите F-16 и FA-50.

Армията добави, че във връзка с трансфера се водят преговори с Украйна относно предоставяне на избрани технологии за дронове и ракети на Полша, като част от съюзническата политика за подкрепа на Украйна и поддържане на сигурността на източния фланг на НАТО.