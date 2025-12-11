ВСУ атакува Москва с десетки дронове, обявиха въздушна тревога в Ленинградска област

Кметът на Москва Сергей Собянин обяви, че тази нощ вече са били свалени 31 украински дрона, които са се били насочили към руската столица, предаде ТАСС, цитирана от БТА.
Той буквално през няколко минути съобщава в профила си в приложението "Макс" за безпилотен летателен апарат, унищожен от руската противовъздушна отбрана.
Справка на ТАСС показва, че заради въздушните атаки са били анулирани, забавени или отклонени общо 133 полета от и до московските летища.
По-конкретно са били отменени 24 полета.
В момента на всички летища на руската столица са въведени ограничения за кацане и излитане на самолети.
Губернаторът Александър Дрозденко обяви тревога за дрон във въздушното пространство на Ленинградска област.
„Внимание, тревога за дронове е обявена във въздушното пространство на Ленинградска област. Скоростта на мобилния интернет може да бъде намалена“, написа той в своя Telegram канал.
Тревога за безпилотни летателни апарати е обявена на още редица места в Руската федерация, включително в кавказките републики Чечения, Северна Осетия и Дагестан.
В Украйна е в сила въздушна тревога в редица области, включително в столицата Киев. В североизточната Полтавска област са били чути експлозии.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Този коментар е премахнат от модератор.
2 Този коментар е премахнат от модератор.
3 777777
Коментиран от #9
04:47 11.12.2025
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 Руский вaтник
Но в Русия са свикнали. За тях величието е като пукнат хeмopoид.
04:54 11.12.2025
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 Коваленко
05:13 11.12.2025
9 777777
До коментар #3 от "777777":Украина нету!
05:14 11.12.2025
10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 Ало
05:47 11.12.2025
12 Този коментар е премахнат от модератор.
13 Може ли такава глупост
Защо бе? Защо бе? Земя ли нямате? Ресурси ли нямате? Можеше да се развиете като Китай, Япония, Тайван или Швейцария. Вместо милиардерите ви да се крият в последната, станахте ресурс за олигарси с израелско поданство.
Власт на милиционери и други шaпкари не се дава. Вижте ни нас с пожарникар начело, на какво приличаме. В Русия кгбeшник.
Горбачов подлъга света да ви уважава и зачита, докато не се подлъгахте по сладките приказки на крадлив и глупав милиционер, който ви направи кoчина и изпокара с всички нормални страни-партньори, защото изкyфялато джyдже се обидило на Черна мaймуна.
А можехте да сте като Япония и Швейцария - но с всички ресурси и притегателен полюс на света, а сега сте намaгнитени със санкции и всички ви ненавиждат.
Коментиран от #15
05:53 11.12.2025
14 Мисля
05:56 11.12.2025
15 Този коментар е премахнат от модератор.
16 мацква
06:44 11.12.2025