Новини
Свят »
Русия »
ВСУ атакува Москва с десетки дронове, обявиха въздушна тревога в Ленинградска област
  Тема: Украйна

ВСУ атакува Москва с десетки дронове, обявиха въздушна тревога в Ленинградска област

11 Декември, 2025 04:45, обновена 11 Декември, 2025 05:04 2 575 16

  • москва-
  • дронове-
  • атака-
  • русия-
  • украйна

Заради въздушните атаки са били анулирани, забавени или отклонени над 130 полета от и до московските летища

ВСУ атакува Москва с десетки дронове, обявиха въздушна тревога в Ленинградска област - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Кметът на Москва Сергей Собянин обяви, че тази нощ вече са били свалени 31 украински дрона, които са се били насочили към руската столица, предаде ТАСС, цитирана от БТА.

Той буквално през няколко минути съобщава в профила си в приложението "Макс" за безпилотен летателен апарат, унищожен от руската противовъздушна отбрана.

Още новини от Украйна

Справка на ТАСС показва, че заради въздушните атаки са били анулирани, забавени или отклонени общо 133 полета от и до московските летища.

По-конкретно са били отменени 24 полета.

В момента на всички летища на руската столица са въведени ограничения за кацане и излитане на самолети.

Губернаторът Александър Дрозденко обяви тревога за дрон във въздушното пространство на Ленинградска област.

„Внимание, тревога за дронове е обявена във въздушното пространство на Ленинградска област. Скоростта на мобилния интернет може да бъде намалена“, написа той в своя Telegram канал.

Тревога за безпилотни летателни апарати е обявена на още редица места в Руската федерация, включително в кавказките републики Чечения, Северна Осетия и Дагестан.

В Украйна е в сила въздушна тревога в редица области, включително в столицата Киев. В североизточната Полтавска област са били чути експлозии.


Русия
Поставете оценка:
Оценка 2.5 от 13 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 777777

    14 21 Отговор
    Каквато каша си забъркал, такава ще сърбаш!За неразбралите русофили - отнася се а мацква.

    Коментиран от #9

    04:47 11.12.2025

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Руский вaтник

    12 15 Отговор
    Това СВО е като люти чушки. Голям кеф и густо като ядеш, но после като дойде време да сepeш - кръв, вой и мъки.

    Но в Русия са свикнали. За тях величието е като пукнат хeмopoид.

    04:54 11.12.2025

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Коваленко

    16 11 Отговор
    Важното е едно и само едно и това е нацистка Украйна да бъде премахната от картата и руснаците ще се погиожат това да е факт!

    05:13 11.12.2025

  • 9 777777

    10 7 Отговор

    До коментар #3 от "777777":

    Украина нету!

    05:14 11.12.2025

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Ало

    7 1 Отговор
    Миссире, Ленинград няма, има Петербург

    05:47 11.12.2025

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Може ли такава глупост

    10 6 Отговор
    Руснаците си съсипаха хубавата държава, защото Путин се обидил на мaймуната Обама.

    Защо бе? Защо бе? Земя ли нямате? Ресурси ли нямате? Можеше да се развиете като Китай, Япония, Тайван или Швейцария. Вместо милиардерите ви да се крият в последната, станахте ресурс за олигарси с израелско поданство.

    Власт на милиционери и други шaпкари не се дава. Вижте ни нас с пожарникар начело, на какво приличаме. В Русия кгбeшник.
    Горбачов подлъга света да ви уважава и зачита, докато не се подлъгахте по сладките приказки на крадлив и глупав милиционер, който ви направи кoчина и изпокара с всички нормални страни-партньори, защото изкyфялато джyдже се обидило на Черна мaймуна.

    А можехте да сте като Япония и Швейцария - но с всички ресурси и притегателен полюс на света, а сега сте намaгнитени със санкции и всички ви ненавиждат.

    Коментиран от #15

    05:53 11.12.2025

  • 14 Мисля

    10 6 Отговор
    Мисля,че предстои коренна корекция в стратегията на ВСУ,както и тактиката на СБУ.Русия ще бъде подложена на масирани нощни атаки,които ще се усилват методично до края на тази проклета война.Русия,не я очаква нищо добро от тук нататък.А Европа подготвя стотици хиляди безпилотни въздушни апарати и подводни скутери,които ще бъдат доставени на украинската армия,само в рамките на две години.

    05:56 11.12.2025

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 мацква

    2 0 Отговор
    скажи паляницо!

    06:44 11.12.2025

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Украйна, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания