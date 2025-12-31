Сибир в България: Усещане за минус 45,7 градуса на връх Мусала

Мразовито утро на най-високия връх на Балканския полуостров - Мусала, отчетоха минус 25,5 градуса. Усещането е като за минус 45,7 градуса, информират от НИХМ на 31 декември сутринта, цитирани от БНТ.
В последния ден от годината духа умерен вятър със скорост от 10 m/s.
Метеоролозите предупреждават, че в планинските райони е възможно измръзване на незащитени части от тялото при престой на открито от 10 до 30 минути.
Ниските температури ще се задържат и в първия ден на новата 2026 година.
Справка за най-ниските температури при настоящия студен цикъл показва, че на връх Ботев в Стара планина и на Черни връх във Витоша около 5 сутринта термометрите са регистрирали -20 градуса. На старопланинския връх Мургаш в същото време ледената епоха е била при -15 градуса, писа "Нова телевизия".
1 Пустиня(к)
12:46 31.12.2025
2 Пешо
Коментиран от #8
12:46 31.12.2025
3 в кратце
12:50 31.12.2025
4 бушприт
12:52 31.12.2025
5 Еко талибан
12:53 31.12.2025
6 az СВО Победа 80
Коментиран от #9
12:53 31.12.2025
7 Данко Харсъзина
Коментиран от #10
12:59 31.12.2025
8 Пешо лесно Е!!
До коментар #2 от "Пешо":Излизаш при минус десет навън по гащи пускаш три вентилатора с/у теб и горе долу си готов. Не ниската температура А вятъра е в основата.
Коментиран от #16
13:00 31.12.2025
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 Данко Харсъзина
До коментар #7 от "Данко Харсъзина":По точно Маркуджик 1,сниман от връх Ястребец.
13:06 31.12.2025
11 Стотинкаджия
Коментиран от #21
13:07 31.12.2025
12 А не
До коментар #9 от "Нема а се пУашиш":може ли при Грета Тунбергова?
Коментиран от #15
13:10 31.12.2025
13 Да благодарим
13:12 31.12.2025
14 СЪЩОТО И ЗА БЪЛГАРСКАТА ЖУРНАЛИСТИКА
13:12 31.12.2025
15 то е същото.....
До коментар #12 от "А не":и в Мацква и при Грета все си при психопати.............Ама от Грета може и жив да се върнеш................
13:14 31.12.2025
16 Влажността
До коментар #8 от "Пешо лесно Е!!":също. По-сухия въздух не се усеща толкоз студа.
Коментиран от #22
13:15 31.12.2025
17 Този коментар е премахнат от модератор.
18 Този коментар е премахнат от модератор.
19 Пешо
То само змиите могат да различат температурна разлика от 0.1 градуса .
Браво на синодалните старци от БАН .
Коментиран от #24
13:23 31.12.2025
20 Този коментар е премахнат от модератор.
21 Този коментар е премахнат от модератор.
22 Търся
До коментар #16 от "Влажността":сигурност......,затова ще отида в осрайна......,за да изляза жив от ситуацията.
13:30 31.12.2025
23 Зелен терорист
Коментиран от #26, #31
13:30 31.12.2025
24 Метеоролог
До коментар #19 от "Пешо":Е, със змии, де, със змии.
13:30 31.12.2025
25 Българин
Коментиран от #29
13:30 31.12.2025
26 Нашийник
До коментар #23 от "Зелен терорист":Идеята е стадото да се държи в непрекъсната тревога и страх с разни кодове и бедствия. На ръба на оцеляването. За да не му остава време да се замисли за злините, причинени му от управляващите и да се вдигне да ги измете. Но, щом и и ти помниш зимата какво бе, значи си наясно.
13:35 31.12.2025
27 Доктора
До коментар #20 от ""марш" сине НЕмайчин":Къде си воювал бе де-бил? Пред блока на стражари и апаши ли или си играл много на фунийки? Ти в казарма изобщо ходил ли си?
13:35 31.12.2025
28 Данко Харсъзина
13:38 31.12.2025
29 Евгени от Алфапласт
До коментар #25 от "Българин":Бате, верно сме ! Съсипахме му на човека статията за времето.🤣🤣🤣
13:38 31.12.2025
30 Българин
Тръмп - God Bless America - Българското Внуче Америка отново пее песента House Of The Rising Sun - Hot R.S. 1978 - Домът на Изгряващото Слънце - на Бялото Братство на Връх Хорбел - Върхът на ХОРАТА, Играещи ХОРО и Пеещи заедно в ХОР, на Седемте Рилски Езера. Връх Хорбел е преименуван на Мусала - Мойсей Аллаха, Муса Аллах - Мусала. Докато ние Българите не си възвърнем Името на Рила Планина на Исус Христос - ХОРБЕЛ - ОРБЕЛ посоянно ще ни тъпчат от исток с Аллахи.... Комунисти
13:40 31.12.2025
31 Дедо Ви
До коментар #23 от "Зелен терорист":Преди 25–30Г на Паничище снега беше 3 4 метра! нА 31 С/У1 ви температурата не помня1
13:42 31.12.2025
32 Данко Харсъзина
13:42 31.12.2025