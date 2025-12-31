Сибир в България: Усещане за минус 45,7 градуса на връх Мусала

Мразовито утро на най-високия връх на Балканския полуостров - Мусала, отчетоха минус 25,5 градуса. Усещането е като за минус 45,7 градуса, информират от НИХМ на 31 декември сутринта, цитирани от БНТ.

В последния ден от годината духа умерен вятър със скорост от 10 m/s.

Метеоролозите предупреждават, че в планинските райони е възможно измръзване на незащитени части от тялото при престой на открито от 10 до 30 минути.

Ниските температури ще се задържат и в първия ден на новата 2026 година.

Справка за най-ниските температури при настоящия студен цикъл показва, че на връх Ботев в Стара планина и на Черни връх във Витоша около 5 сутринта термометрите са регистрирали -20 градуса. На старопланинския връх Мургаш в същото време ледената епоха е била при -15 градуса, писа "Нова телевизия".