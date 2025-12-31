Новини
Сибир в България: Усещане за минус 45,7 градуса на връх Мусала

31 Декември, 2025

Ледена епоха в най-високия планински пояс у нас

Сибир в България: Усещане за минус 45,7 градуса на връх Мусала - 1
Снимка: БГНЕС
Венцислав Михайлов Венцислав Михайлов Автор във Fakti.bg

Мразовито утро на най-високия връх на Балканския полуостров - Мусала, отчетоха минус 25,5 градуса. Усещането е като за минус 45,7 градуса, информират от НИХМ на 31 декември сутринта, цитирани от БНТ.

В последния ден от годината духа умерен вятър със скорост от 10 m/s.

Метеоролозите предупреждават, че в планинските райони е възможно измръзване на незащитени части от тялото при престой на открито от 10 до 30 минути.

Ниските температури ще се задържат и в първия ден на новата 2026 година.

Справка за най-ниските температури при настоящия студен цикъл показва, че на връх Ботев в Стара планина и на Черни връх във Витоша около 5 сутринта термометрите са регистрирали -20 градуса. На старопланинския връх Мургаш в същото време ледената епоха е била при -15 градуса, писа "Нова телевизия".


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Пустиня(к)

    3 0 Отговор
    Ренцо, ти утепа рибата у Дунава, бе!

    12:46 31.12.2025

  • 2 Пешо

    12 0 Отговор
    Обяснете как се усещат минус 45,7 градуса .

    Коментиран от #8

    12:46 31.12.2025

  • 3 в кратце

    7 2 Отговор
    Сибир е решил да дойде на гости в България,но сибирячките не са дошли тука,което не е добре.

    12:50 31.12.2025

  • 4 бушприт

    1 1 Отговор
    Мразовито утро дойде на най-високия връх на Балканския полуостров - Мусала.Специалистите отчетоха минус 25,5 градуса.

    12:52 31.12.2025

  • 5 Еко талибан

    12 0 Отговор
    Това е от глобалното затопляне.

    12:53 31.12.2025

  • 6 az СВО Победа 80

    11 6 Отговор
    С еврото идват студ, глад и мизерия!

    Коментиран от #9

    12:53 31.12.2025

  • 7 Данко Харсъзина

    4 1 Отговор
    Това на снимката не е Мусала, а Маркуджиците.

    Коментиран от #10

    12:59 31.12.2025

  • 8 Пешо лесно Е!!

    6 0 Отговор

    До коментар #2 от "Пешо":

    Излизаш при минус десет навън по гащи пускаш три вентилатора с/у теб и горе долу си готов. Не ниската температура А вятъра е в основата.

    Коментиран от #16

    13:00 31.12.2025

  • 10 Данко Харсъзина

    3 1 Отговор

    До коментар #7 от "Данко Харсъзина":

    По точно Маркуджик 1,сниман от връх Ястребец.

    13:06 31.12.2025

  • 11 Стотинкаджия

    2 0 Отговор
    На Мусала винаги е студено селски.

    Коментиран от #21

    13:07 31.12.2025

  • 12 А не

    3 0 Отговор

    До коментар #9 от "Нема а се пУашиш":

    може ли при Грета Тунбергова?

    Коментиран от #15

    13:10 31.12.2025

  • 13 Да благодарим

    0 2 Отговор
    На товариш Путин и руската система ХААРП. Пуснаха фризера. Но май ще е за кратко.

    13:12 31.12.2025

  • 14 СЪЩОТО И ЗА БЪЛГАРСКАТА ЖУРНАЛИСТИКА

    7 0 Отговор
    -45.7 под нулата.

    13:12 31.12.2025

  • 15 то е същото.....

    2 2 Отговор

    До коментар #12 от "А не":

    и в Мацква и при Грета все си при психопати.............Ама от Грета може и жив да се върнеш................

    13:14 31.12.2025

  • 16 Влажността

    3 0 Отговор

    До коментар #8 от "Пешо лесно Е!!":

    също. По-сухия въздух не се усеща толкоз студа.

    Коментиран от #22

    13:15 31.12.2025

  • 19 Пешо

    3 1 Отговор
    С какво измериха усещане за - 45.7 градуса.
    То само змиите могат да различат температурна разлика от 0.1 градуса .
    Браво на синодалните старци от БАН .

    Коментиран от #24

    13:23 31.12.2025

  • 22 Търся

    1 2 Отговор

    До коментар #16 от "Влажността":

    сигурност......,затова ще отида в осрайна......,за да изляза жив от ситуацията.

    13:30 31.12.2025

  • 23 Зелен терорист

    3 0 Отговор
    Аз съм от Горна Оряховица и е имало преди години температури по -25 гр., а най-ниската температура измерена е -32. Това е в Дунавската равнина. Така, че какво е необичайното из планините да е толкова не знам. Съвсем нормална зимна температура е да е толкова, че и по-ниска. Хората съвсем забравиха, какво е зима. Едно време и снегове имаше по половин 1 м. и нямаше бедствено положение, а сега при 2 пръста сняг и още малко ще затворят държавата.

    Коментиран от #26, #31

    13:30 31.12.2025

  • 24 Метеоролог

    0 0 Отговор

    До коментар #19 от "Пешо":

    Е, със змии, де, със змии.

    13:30 31.12.2025

  • 25 Българин

    0 2 Отговор
    Има два вида професии. Първите това са професии на "ЕМОЦИИТЕ" в които твори "УМ" в главата на всички "ХОРА". Вторите са Българската група на "ЛОГИКАТА" в която твори "РАЗУМ" в главата на ЧоВека. "Чо" = Енергия "Век" = Вечна. ЧоВек = Вечната Енергия! Тия ЧоВеци - са Богове и са останали в "ИСТОРИЯТА = Истината за Торта с която Българите с РАЗУМ = ЛОГИКА покриваме Земята от началото на сътворението по Земята. Цялата Земя е наторена с нашите Логични знания! Останалото е Емоция. Комунисти, Чалгари, Молене се по Храмовете, Урааа. Хе, Хе, Опа Лопа, дъската ми Лопа! Бог е Българин и затова като се изкачиме в Рила на връх Хорбел - Върхът на Хората, преименуван на името на Мойсей Аллаха - Мусааллах - Мусала, играеме Хоро и Пееме заедно в Хор. Там всеки става Бог и уважава другия, понеже и той е Бог. Това е нашата Българска Божествена Култура понеже сме потомци на синовете на дядо Коледа - Болг и Брем и нашите души са пълни с Истината за Исус и за торта с която покриваме Земята - ИсТория! Та докато не си върнем името на върха Хорбел-Орбел винаги там температурата ще е ниска!

    Коментиран от #29

    13:30 31.12.2025

  • 26 Нашийник

    3 0 Отговор

    До коментар #23 от "Зелен терорист":

    Идеята е стадото да се държи в непрекъсната тревога и страх с разни кодове и бедствия. На ръба на оцеляването. За да не му остава време да се замисли за злините, причинени му от управляващите и да се вдигне да ги измете. Но, щом и и ти помниш зимата какво бе, значи си наясно.

    13:35 31.12.2025

  • 27 Доктора

    0 1 Отговор

    До коментар #20 от ""марш" сине НЕмайчин":

    Къде си воювал бе де-бил? Пред блока на стражари и апаши ли или си играл много на фунийки? Ти в казарма изобщо ходил ли си?

    13:35 31.12.2025

  • 28 Данко Харсъзина

    1 0 Отговор
    На снимката се вижда и лавинарника при трети Маркуджик. Там преди три години забърсах една съвсем млада екскурзоводка. Свежарка. Не познаваше терена и се беше забила насред лавините. Измъкнах я от там, бях Спасителят но не в ръжта, а в снега. После я замъкнах в бялата къща, после в котарака до камината с горящите дънери, а след това прекарахме славна нощ в хотела.

    13:38 31.12.2025

  • 29 Евгени от Алфапласт

    1 0 Отговор

    До коментар #25 от "Българин":

    Бате, верно сме ! Съсипахме му на човека статията за времето.🤣🤣🤣

    13:38 31.12.2025

  • 30 Българин

    0 0 Отговор
    Избрахме Тръмп за да спаси световния геноцид над Християните!

    Тръмп - God Bless America - Българското Внуче Америка отново пее песента House Of The Rising Sun - Hot R.S. 1978 - Домът на Изгряващото Слънце - на Бялото Братство на Връх Хорбел - Върхът на ХОРАТА, Играещи ХОРО и Пеещи заедно в ХОР, на Седемте Рилски Езера. Връх Хорбел е преименуван на Мусала - Мойсей Аллаха, Муса Аллах - Мусала. Докато ние Българите не си възвърнем Името на Рила Планина на Исус Христос - ХОРБЕЛ - ОРБЕЛ посоянно ще ни тъпчат от исток с Аллахи.... Комунисти

    13:40 31.12.2025

  • 31 Дедо Ви

    0 0 Отговор

    До коментар #23 от "Зелен терорист":

    Преди 25–30Г на Паничище снега беше 3 4 метра! нА 31 С/У1 ви температурата не помня1

    13:42 31.12.2025

  • 32 Данко Харсъзина

    0 0 Отговор
    Тази снимка така е направена, че се виждат в далечината Малка Мусала и Иречек и Трионите между тях.

    13:42 31.12.2025

