ЕС планира да купи руските зенитно-ракетни системи С-400 от Турция и да ги предаде на Украйна
  Тема: Украйна

ЕС планира да купи руските зенитно-ракетни системи С-400 от Турция и да ги предаде на Украйна

11 Декември, 2025 05:36, обновена 11 Декември, 2025 06:08

Това ще помогне на Анкара да се върне към преговорите със САЩ за доставката на изтребители F-35, съобщи дипломатически източник, запознат със ситуацията

ЕС планира да купи руските зенитно-ракетни системи С-400 от Турция и да ги предаде на Украйна - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев

Европейският съюз обсъжда идеята за закупуване на руски зенитно-ракетни системи С-400 от Турция и прехвърлянето им на Украйна, съобщи дипломатически източник, запознат със ситуацията, пред РИА Новости.

„Неотдавна зад кулисите се появи идея елегантно да се помогне на Турция да разреши конфликта си със Съединените щати, които са много недоволни от придобиването на руски оръжия от съюзника си в НАТО. Идеята е Европейският съюз да закупи С-400 от Турция“, каза източникът.

В момента ЕС обсъжда възможността да направи това като част от помощта си за Украйна.

„Това може да се направи, използвайки средствата, вече предназначени за покупки на оръжие за Украйна. Все пак ще трябва да купят нещо“, добави източникът.

Той изрази мнение, че продажбата на С-400 ще помогне на Турция да се върне към преговорите със САЩ за доставката на изтребители F-35, които бяха прекъснати под претекст, че Анкара закупува руски системи за противовъздушна отбрана.

„По един или друг начин Турция ще трябва да направи нещо със С-400. Затова идеята е да се получат пари за тях, да се подобрят отношенията със САЩ и да се върнем към въпроса за закупуването на F-35. От друга страна, ЕС също би изглеждал като филантроп в тази ситуация, а не като счетоводител“, заключи източникът на агенцията.

През септември президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че САЩ може да позволят на Анкара да закупи F-35, ако Ердоган „направи нещо“ за Вашингтон. Посланикът на САЩ в Турция и специален президентски пратеник за Сирия Томас Барак наскоро призова Турция да се откаже от С-400, за да получи най-новите изтребители.

В началото на септември колумнистът Мурат Гюрген от турския вестник Nefes съобщи, че Турция може да върне С-400 на Русия или да ги продаде на друга държава. Турски източник преди това заяви пред РИА Новости, че съобщенията за продажбата или връщането на руски системи за противовъздушна отбрана са неверни. Турското министерство на отбраната подчерта, че зенитно-ракетните системи остават на въоръжение в турската армия и няма промени в ситуацията.

През 2017 г. Русия и Турция подписаха договор за 2,5 милиарда долара за полков комплект системи С-400, които бяха доставени през лятото и есента на 2019 г. САЩ поискаха Анкара да се откаже от руските системи в полза на Patriot, но Анкара отказа. За наказание Вашингтон изключи Турция от програмата за доставка на най-новите изтребители F-35 и наложи санкции на ръководители на отбранителната промишленост съгласно CAATSA (Закон за противодействие на противниците на Америка чрез санкции). Съединените щати отмениха съвместния меморандум за F-35 с Турция, подписвайки го със седемте останали партньори по проекта F-35 - Обединеното кралство, Италия, Нидерландия, Австралия, Дания, Канада и Норвегия.


Турция
  • 3 Христо

    47 7 Отговор
    Докато ЕС планира, Зеленото и евро-лидерите (пуделите) няма да ги има вече. Само глупости пишете.

    05:52 11.12.2025

  • 4 Европеец

    38 3 Отговор

    До коментар #2 от "Само така":

    Е как мислиш че ще стане това...... Не четох статията, защото се главите глупаво, макар и интригуващо...... Много Фригидност и импотентност в тая в Европа, управлявана от една корумпирана помощник гинеколожка, която никой не е избирал....

    05:56 11.12.2025

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 име

    15 4 Отговор
    Първо ЕССР е скъсан и няма никакви пари. Второ, бандерите искат да се отърват от всичко руско, така че не им трябва това ПВО. И още утре да хвърлят калашниците и Т80ките, които наричат Т84.

    06:07 11.12.2025

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Казано накратко

    18 3 Отговор
    ЕС обсъжда закупуване на С - 400 от Турция, които Турция към момента не продава, а САЩ налагат санкции съгласно CAATSA на Турция ,защото не са закупили Patriot.

    06:13 11.12.2025

  • 9 Цървул

    23 3 Отговор
    Това беше хубав виц за деня .

    Коментиран от #35

    06:14 11.12.2025

  • 10 който го е измислил това ,хептен го боли

    30 4 Отговор
    главата..
    Че нали в договора за закупуването от Турция пише , че няма право да ги продава на трета страна .

    06:15 11.12.2025

  • 11 докато дойде свободата в Европа

    24 3 Отговор
    Плащайте постоянно за украйна от ЕС.Теглете още заеми дори и след фалитите ви......Супер сте!Сама така системата и режима ще бъдат победени.Деколонизация на ЕС.

    06:16 11.12.2025

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Гошо

    9 3 Отговор
    Тя вчера и италианка сигурно,така му каза на Зеленски

    06:19 11.12.2025

  • 14 Боруна Лом

    18 4 Отговор
    ДА БЯГАМЕ ДАЛЕЧ ОТ ЕСЕС! КРЪВОСМЕШЕНИЕТО НЕ Е ПОЛЕЗНО!

    06:25 11.12.2025

  • 15 фактически

    9 3 Отговор
    Нови разкрития за биолабораториите на САЩ в Украйна - обектът в Херсон, белгийска компания, смъртоносни експеритменти и бионацизъм....

    По време на изслушване в Сената Нюланд беше попитана дали Украйна притежава химически или биологични оръжия.

    Украйна разполага с биологични изследователски съоръжения. Притесняваме се, че руските сили може да се опитат да ги завземат, затова работим с украинците, за да предотвратим попадането на тези изследователски материали в ръцете на руски сили, отговори тогава Нюланд.

    Международното право забранява разработването, производството и складирането на биологични оръжия. Америка и Украйна очевидно са нарушили и трите разпоредби. Струва си да се отбележи също, че все още не е създаден механизъм за контрол на подобни разработки. Нещо повече, Съединените щати и Великобритания саботират приемането на необходимите разпоредби и създаването на контролен механизъм.

    Коментиран от #26

    06:29 11.12.2025

  • 16 като най-тъпи

    13 4 Отговор
    Предлагам България да ги закупи и подари на Украйна.

    06:30 11.12.2025

  • 17 Интересно

    5 3 Отговор
    Ще има последствия. Ако това стане, ние може и без да искаме да спечелим. Един силен наш южен съсед да си има работа с Мечката и да няма време в следващите десетилетия или столетия за бившият си вилает, на който пак е хвърлил око.

    06:30 11.12.2025

  • 18 Механик

    13 5 Отговор
    Направо паднах от смях!
    Европейския съюз обсъждал?? Ана с кого обсъжда? Турция участва ли? Май не?
    То и аз обсъждам комшията да ми пусне жена си, ма той не знае. И по-добре, че не знае, че като го знам как бие...

    Коментиран от #22

    06:32 11.12.2025

  • 19 Каунь

    5 2 Отговор
    До там ли я докарахме вече, ЕС да купува руско оръжие, щото западното стана на скрап.....

    06:35 11.12.2025

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 Ний ша Ва упрайм

    2 2 Отговор
    пак ша ни земат пари ще ни стрижат начи тия урсулки и на анадолските орки пак пари да им купим самолетчета

    06:35 11.12.2025

  • 22 Безизходен геостратег

    2 6 Отговор

    До коментар #18 от "Механик":

    След като извлекоха всички полезни данни от С-400 за собственото си ПВО и авиация, Турция няма нищо против да върне част от средставата като препродаде С-400. Турците никога не са уважавали и не ги е било страх от москалците. Да ти обяснявам ли, че 4/5 от територията на така наречената Русия е етническа тюркска земля и че Анкара работи активно да създаде пан-тюркски съюз от Тихия океан до Адриатика?

    Коментиран от #32

    06:38 11.12.2025

  • 23 Еий

    10 1 Отговор
    Пак големи глупости сте написали. Турция не може да продаде на трета страна без съгласието на Русия.

    06:40 11.12.2025

  • 24 Доналд

    4 2 Отговор
    ЕС има и уникалната възможност,да закупи до пет ядрени подводници от клас Охайо,както и още три от клас Лос Анджелис,с общо 128 ядрени ракети Минитман.за нуждите на украинския военен флот.Ще им ги продам веднага,но първо ще трябва да уточним както цената,така и комисионната,която да ме удоволетворява разбира се.За договарянето и финализирането на сделката,могат да се обърнат към зетя,Кушнер,но да знаят,че последен имам думата аз.

    06:40 11.12.2025

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 26 Митрофан Пасолев

    2 7 Отговор

    До коментар #15 от "фактически":

    Значи американски биолаборатории, ама на белгийска компания, ама Херсон го бяха превзели руснаците, ама една биолаборатория не показаха...

    Пиянка, тая история с биолабораториите одавна я забравиха. Ти сега се събуди от тежък многогодишен махмурлук и недоразбрал пак започна да квачиш старата песен, която на всички омръзна и вече забравихме.

    Ало, актуализирай се - сега има други опорки.

    Коментиран от #30, #37

    06:40 11.12.2025

  • 27 Тоя

    6 2 Отговор
    ЕССР само планира, бе !

    06:42 11.12.2025

  • 28 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 29 Р Радев-Радо прашката

    1 1 Отговор
    Не на Е Д Р О Т О

    06:44 11.12.2025

  • 30 Бустер

    5 1 Отговор

    До коментар #26 от "Митрофан Пасолев":

    Ако беше специалист микробиолог, вирусолог или патолог, да ти я покажат лабораторията, ама като си натурален биоцървул, какъв е смисълът?

    06:45 11.12.2025

  • 31 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 32 Механик

    4 1 Отговор

    До коментар #22 от "Безизходен геостратег":

    Абе, ти как мислиш се продават тия ракети бе? Това да не са ти джанки и тиквени семки?
    Имаш ли си понятие, че без съгласието на Русия, нито една от тия ракети няма да полети?
    Няма значение дали са руски или американски. Без съгласието на държавата производител, това оръжие е НЕИЗПОЛЗВАЕМО.
    Аман от фантазиращи корморани и пръхтящи розАви понита.

    06:46 11.12.2025

  • 33 Старшинка

    0 1 Отговор

    До коментар #20 от "Полковник Минчов":

    Гледай само да не те разжалват и да не те понижат до ппотколповник.

    06:47 11.12.2025

  • 34 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 35 Ъъъъ не!

    0 1 Отговор

    До коментар #9 от "Цървул":

    Това беше доста тъп виц!!

    06:53 11.12.2025

  • 36 Коко Н

    0 0 Отговор
    "САЩ поискаха Анкара да се откаже от руските системи в полза на Patriot, но Анкара отказа."

    В последно време забелязвам,на тази стена неверни неща.
    "Патриот"в това изречение не е вярно.Освен това Турция няма да продаде системата ,защото се защитава с нея от Американски самолети.Единственият ход е да я върнат на Руснаците.

    07:06 11.12.2025

  • 37 Да не намекваш, че

    0 0 Отговор

    До коментар #26 от "Митрофан Пасолев":

    че Виктория Нюланд не е признавала подобно нещо ???

    Има и видео дори! Образовай се!

    07:07 11.12.2025

