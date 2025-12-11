ЕС планира да купи руските зенитно-ракетни системи С-400 от Турция и да ги предаде на Украйна

Европейският съюз обсъжда идеята за закупуване на руски зенитно-ракетни системи С-400 от Турция и прехвърлянето им на Украйна, съобщи дипломатически източник, запознат със ситуацията, пред РИА Новости.

„Неотдавна зад кулисите се появи идея елегантно да се помогне на Турция да разреши конфликта си със Съединените щати, които са много недоволни от придобиването на руски оръжия от съюзника си в НАТО. Идеята е Европейският съюз да закупи С-400 от Турция“, каза източникът.

В момента ЕС обсъжда възможността да направи това като част от помощта си за Украйна.

„Това може да се направи, използвайки средствата, вече предназначени за покупки на оръжие за Украйна. Все пак ще трябва да купят нещо“, добави източникът.

Той изрази мнение, че продажбата на С-400 ще помогне на Турция да се върне към преговорите със САЩ за доставката на изтребители F-35, които бяха прекъснати под претекст, че Анкара закупува руски системи за противовъздушна отбрана.

„По един или друг начин Турция ще трябва да направи нещо със С-400. Затова идеята е да се получат пари за тях, да се подобрят отношенията със САЩ и да се върнем към въпроса за закупуването на F-35. От друга страна, ЕС също би изглеждал като филантроп в тази ситуация, а не като счетоводител“, заключи източникът на агенцията.

През септември президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че САЩ може да позволят на Анкара да закупи F-35, ако Ердоган „направи нещо“ за Вашингтон. Посланикът на САЩ в Турция и специален президентски пратеник за Сирия Томас Барак наскоро призова Турция да се откаже от С-400, за да получи най-новите изтребители.

В началото на септември колумнистът Мурат Гюрген от турския вестник Nefes съобщи, че Турция може да върне С-400 на Русия или да ги продаде на друга държава. Турски източник преди това заяви пред РИА Новости, че съобщенията за продажбата или връщането на руски системи за противовъздушна отбрана са неверни. Турското министерство на отбраната подчерта, че зенитно-ракетните системи остават на въоръжение в турската армия и няма промени в ситуацията.

През 2017 г. Русия и Турция подписаха договор за 2,5 милиарда долара за полков комплект системи С-400, които бяха доставени през лятото и есента на 2019 г. САЩ поискаха Анкара да се откаже от руските системи в полза на Patriot, но Анкара отказа. За наказание Вашингтон изключи Турция от програмата за доставка на най-новите изтребители F-35 и наложи санкции на ръководители на отбранителната промишленост съгласно CAATSA (Закон за противодействие на противниците на Америка чрез санкции). Съединените щати отмениха съвместния меморандум за F-35 с Турция, подписвайки го със седемте останали партньори по проекта F-35 - Обединеното кралство, Италия, Нидерландия, Австралия, Дания, Канада и Норвегия.