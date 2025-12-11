ЕС планира да купи руските зенитно-ракетни системи С-400 от Турция и да ги предаде на Украйна

Европейският съюз обсъжда идеята за закупуване на руски зенитно-ракетни системи С-400 от Турция и прехвърлянето им на Украйна, съобщи дипломатически източник, запознат със ситуацията, пред РИА Новости.
„Неотдавна зад кулисите се появи идея елегантно да се помогне на Турция да разреши конфликта си със Съединените щати, които са много недоволни от придобиването на руски оръжия от съюзника си в НАТО. Идеята е Европейският съюз да закупи С-400 от Турция“, каза източникът.
В момента ЕС обсъжда възможността да направи това като част от помощта си за Украйна.
„Това може да се направи, използвайки средствата, вече предназначени за покупки на оръжие за Украйна. Все пак ще трябва да купят нещо“, добави източникът.
Той изрази мнение, че продажбата на С-400 ще помогне на Турция да се върне към преговорите със САЩ за доставката на изтребители F-35, които бяха прекъснати под претекст, че Анкара закупува руски системи за противовъздушна отбрана.
„По един или друг начин Турция ще трябва да направи нещо със С-400. Затова идеята е да се получат пари за тях, да се подобрят отношенията със САЩ и да се върнем към въпроса за закупуването на F-35. От друга страна, ЕС също би изглеждал като филантроп в тази ситуация, а не като счетоводител“, заключи източникът на агенцията.
През септември президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че САЩ може да позволят на Анкара да закупи F-35, ако Ердоган „направи нещо“ за Вашингтон. Посланикът на САЩ в Турция и специален президентски пратеник за Сирия Томас Барак наскоро призова Турция да се откаже от С-400, за да получи най-новите изтребители.
В началото на септември колумнистът Мурат Гюрген от турския вестник Nefes съобщи, че Турция може да върне С-400 на Русия или да ги продаде на друга държава. Турски източник преди това заяви пред РИА Новости, че съобщенията за продажбата или връщането на руски системи за противовъздушна отбрана са неверни. Турското министерство на отбраната подчерта, че зенитно-ракетните системи остават на въоръжение в турската армия и няма промени в ситуацията.
През 2017 г. Русия и Турция подписаха договор за 2,5 милиарда долара за полков комплект системи С-400, които бяха доставени през лятото и есента на 2019 г. САЩ поискаха Анкара да се откаже от руските системи в полза на Patriot, но Анкара отказа. За наказание Вашингтон изключи Турция от програмата за доставка на най-новите изтребители F-35 и наложи санкции на ръководители на отбранителната промишленост съгласно CAATSA (Закон за противодействие на противниците на Америка чрез санкции). Съединените щати отмениха съвместния меморандум за F-35 с Турция, подписвайки го със седемте останали партньори по проекта F-35 - Обединеното кралство, Италия, Нидерландия, Австралия, Дания, Канада и Норвегия.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Този коментар е премахнат от модератор.
2 Този коментар е премахнат от модератор.
3 Христо
05:52 11.12.2025
4 Европеец
До коментар #2 от "Само така":Е как мислиш че ще стане това...... Не четох статията, защото се главите глупаво, макар и интригуващо...... Много Фригидност и импотентност в тая в Европа, управлявана от една корумпирана помощник гинеколожка, която никой не е избирал....
05:56 11.12.2025
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 име
06:07 11.12.2025
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 Казано накратко
06:13 11.12.2025
9 Цървул
Коментиран от #35
06:14 11.12.2025
10 който го е измислил това ,хептен го боли
Че нали в договора за закупуването от Турция пише , че няма право да ги продава на трета страна .
06:15 11.12.2025
11 докато дойде свободата в Европа
06:16 11.12.2025
12 Този коментар е премахнат от модератор.
13 Гошо
06:19 11.12.2025
14 Боруна Лом
06:25 11.12.2025
15 фактически
По време на изслушване в Сената Нюланд беше попитана дали Украйна притежава химически или биологични оръжия.
Украйна разполага с биологични изследователски съоръжения. Притесняваме се, че руските сили може да се опитат да ги завземат, затова работим с украинците, за да предотвратим попадането на тези изследователски материали в ръцете на руски сили, отговори тогава Нюланд.
Международното право забранява разработването, производството и складирането на биологични оръжия. Америка и Украйна очевидно са нарушили и трите разпоредби. Струва си да се отбележи също, че все още не е създаден механизъм за контрол на подобни разработки. Нещо повече, Съединените щати и Великобритания саботират приемането на необходимите разпоредби и създаването на контролен механизъм.
Коментиран от #26
06:29 11.12.2025
16 като най-тъпи
06:30 11.12.2025
17 Интересно
06:30 11.12.2025
18 Механик
Европейския съюз обсъждал?? Ана с кого обсъжда? Турция участва ли? Май не?
То и аз обсъждам комшията да ми пусне жена си, ма той не знае. И по-добре, че не знае, че като го знам как бие...
Коментиран от #22
06:32 11.12.2025
19 Каунь
06:35 11.12.2025
20 Този коментар е премахнат от модератор.
21 Ний ша Ва упрайм
06:35 11.12.2025
22 Безизходен геостратег
До коментар #18 от "Механик":След като извлекоха всички полезни данни от С-400 за собственото си ПВО и авиация, Турция няма нищо против да върне част от средставата като препродаде С-400. Турците никога не са уважавали и не ги е било страх от москалците. Да ти обяснявам ли, че 4/5 от територията на така наречената Русия е етническа тюркска земля и че Анкара работи активно да създаде пан-тюркски съюз от Тихия океан до Адриатика?
Коментиран от #32
06:38 11.12.2025
23 Еий
06:40 11.12.2025
24 Доналд
06:40 11.12.2025
25 Този коментар е премахнат от модератор.
26 Митрофан Пасолев
До коментар #15 от "фактически":Значи американски биолаборатории, ама на белгийска компания, ама Херсон го бяха превзели руснаците, ама една биолаборатория не показаха...
Пиянка, тая история с биолабораториите одавна я забравиха. Ти сега се събуди от тежък многогодишен махмурлук и недоразбрал пак започна да квачиш старата песен, която на всички омръзна и вече забравихме.
Ало, актуализирай се - сега има други опорки.
Коментиран от #30, #37
06:40 11.12.2025
27 Тоя
06:42 11.12.2025
28 Този коментар е премахнат от модератор.
29 Р Радев-Радо прашката
06:44 11.12.2025
30 Бустер
До коментар #26 от "Митрофан Пасолев":Ако беше специалист микробиолог, вирусолог или патолог, да ти я покажат лабораторията, ама като си натурален биоцървул, какъв е смисълът?
06:45 11.12.2025
31 Този коментар е премахнат от модератор.
32 Механик
До коментар #22 от "Безизходен геостратег":Абе, ти как мислиш се продават тия ракети бе? Това да не са ти джанки и тиквени семки?
Имаш ли си понятие, че без съгласието на Русия, нито една от тия ракети няма да полети?
Няма значение дали са руски или американски. Без съгласието на държавата производител, това оръжие е НЕИЗПОЛЗВАЕМО.
Аман от фантазиращи корморани и пръхтящи розАви понита.
06:46 11.12.2025
33 Старшинка
До коментар #20 от "Полковник Минчов":Гледай само да не те разжалват и да не те понижат до ппотколповник.
06:47 11.12.2025
34 Този коментар е премахнат от модератор.
35 Ъъъъ не!
До коментар #9 от "Цървул":Това беше доста тъп виц!!
06:53 11.12.2025
36 Коко Н
В последно време забелязвам,на тази стена неверни неща.
"Патриот"в това изречение не е вярно.Освен това Турция няма да продаде системата ,защото се защитава с нея от Американски самолети.Единственият ход е да я върнат на Руснаците.
07:06 11.12.2025
37 Да не намекваш, че
До коментар #26 от "Митрофан Пасолев":че Виктория Нюланд не е признавала подобно нещо ???
Има и видео дори! Образовай се!
07:07 11.12.2025