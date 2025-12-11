Турски системи С-400 в Украйна: Изказване на американския посланик в Анкара породи много спекулации

Думите на посланика на САЩ в Турция Том Барак, че очаква в скоро време Анкара да премахне от въоръжението си руските противовъздушни системи С-400, за да се присъедини отново към програмата за изтребителите F-35, породиха различни спекулации за евентуален трансфер на системите към трета страна. Турски източници от областта на отбраната обаче отхвърлиха тази възможност пред англоезичния сайт „Тюркийе тудей“, заявявайки, че не се обсъжда подобен вариант, предаде БТА.
Турция подписа споразумението за придобиване на С-400 от Русия през 2017 г., а първите доставки пристигнаха в Турция през юли 2019 г., пораждайки напрежение и критики от страна на Вашингтон и други съюзници от НАТО. След закупуването на руската система страната беше извадена от програмата F-35. Въпреки изключването си Турция вече беше платила приблизително 1,4 млрд. долара за покупката на 100 самолета F-35. Вашингтон не е върнал тези средства, припомня „Тюркийе тудей“.
Слуховете за възможното предаване на С-400 на друга държава се засилиха след публикация в платформата Екс на американския посланик Барак преди няколко дни, който предизвика спекулации относно бъдещето на С-400 във въоръжението на Турция. Посланикът посочи, че според американското законодателство „Турция не трябва повече да експлоатира или притежава системата С-400, за да се върне в програмата за изтребителите F-35“. Според него обаче положителните отношения между президента на САЩ Доналд Тръмп и президента на Турция Реджеп Тайип Ердоган са създали „нова атмосфера на сътрудничество, която доведе до най-плодотворните разговори, които сме имали по тази тема от близо десетилетие“.
„Нашата надежда е, че тези разговори ще доведат до пробив в следващите месеци, който да отговаря на изискванията за сигурност както на Съединените щати, така и на Турция“, написа Барак.
Руската агенция РИА Новости съобщи днес, позовавайки се на дипломатически източник, че в ЕС се обсъжда идея за изкупуване на руските зенитно-ракетни комплекси С-400 от Турция и предаването им на Украйна. Според събеседник на агенцията европейците могат да придобият зенитно-ракетните комплекси, за да помогнат на Украйна, и да ги заплатят със средства от общия бюджет, предназначен за тази цел. Това, по думите му, ще помогне на Турция да се върне към преговорите със САЩ за доставките на F-35.
Американският посланик в Анкара не навлезе в детайли или възможни сценарии в публикацията си в Екс за това какво решение на въпроса с руските С-400 би могла да намери Анкара.
След изказването му някои индийски медии също съобщиха, че Турция евентуално би могла да предаде С-400 на Индия, посочва „Тюркийе тудей“, като допълва, че това твърдение не е било официално потвърдено нито от страна на Турция, нито от Индия.
По думите на турски военни източници обаче подобна възможност – за прехвърляне на системите на трета страна – изобщо не се разглежда. Предаването на системите за противовъздушна отбрана С-400 на друга държава не стои на дневен ред, са заявили източници пред „Тюркийе тудей“ в отговор на разпространяващите се твърдения по темата.
1 Пич
Коментиран от #20
14:45 11.12.2025
2 Атина Палада
Коментиран от #11, #17
14:47 11.12.2025
3 Абе и турците са
14:48 11.12.2025
4 Атина Палада
14:50 11.12.2025
5 Трол
Коментиран от #16
14:51 11.12.2025
6 Я пък тоя
Поне 10 тубички, да си залепят миризливите усти.
14:51 11.12.2025
7 Механик
Всяко такова оръжие, независимо чие производство е, не може да заработи, ако държавата производител не желае,
Тия мечти тука, са за хора дето изобщо нищо не разбират от такива работи.
Коментиран от #10
14:52 11.12.2025
8 Мдааа
Коментиран от #15, #26
14:52 11.12.2025
9 Хасковски каунь
Коментиран от #14
14:54 11.12.2025
10 Хасковски каунь
До коментар #7 от "Механик":Тази ракетка може и да фръкне наобратно, не към Русия
14:56 11.12.2025
11 Летописец
До коментар #2 от "Атина Палада":Което ми напомня , че По договор , и българските Фки не са много " български " , въпреки че струваха 4 милиарда (без почти никакви въоръжение ) за 16 парчета . Всеки техен полет по договор трябва да се съгласува с Вашингтон .
Коментиран от #19, #25
14:57 11.12.2025
12 Гошо
14:57 11.12.2025
13 Том Соер
14:57 11.12.2025
14 Този коментар е премахнат от модератор.
15 Този коментар е премахнат от модератор.
16 Ще си джироса
До коментар #5 от "Трол":Погребението наркомана
15:04 11.12.2025
17 Мдаа!🤔
До коментар #2 от "Атина Палада":Квинтесенцията е в краят на статията- турските военни са против!!! Всичко друго е чесане на езиците !
15:05 11.12.2025
18 Този коментар е премахнат от модератор.
19 Атина Палада
До коментар #11 от "Летописец":Да,така е! Без САЩ ,като страна производител не могат да литнат:) Имаше такъв случай в Ю.Корея с американски изтребител .Поне за него зная..
Коментиран от #23
15:08 11.12.2025
20 Путин
До коментар #1 от "Пич":Многоходов съм ве.... подарих с400 на Укрйна и НАТО понеже съм таксиджия. Ахахха
Коментиран от #22
15:09 11.12.2025
21 Криворазбрана демокрация
15:14 11.12.2025
22 Колега
До коментар #20 от "Путин":Стига спами статиите, калъф.
15:15 11.12.2025
23 Шопо
До коментар #19 от "Атина Палада":В договкра не пише че трябва да летят.
15:29 11.12.2025
24 гост
15:45 11.12.2025
25 Мишел
До коментар #11 от "Летописец":Нашите F16 бяха закупени, за за не бъде намагнитен бойко. Затова са на такива цени и в договора няма никакви срокове, неустойки и гаранции от продавача.
15:48 11.12.2025
26 Българските турци
До коментар #8 от "Мдааа":С-400 се оформя като най горния слой на "Турския многослоен стоманен купол"!... Наличните С-400 са недостатъчни !... Турция ще закупи още С-400 и ще допълни необхоимото им количесто със свое производство защото Турция предпочете тях защото Москва се съгласи да сподели и технологията на производството им , което американците отказаха за Patriot и затова Анкара се отказа от тях !... Турция си копира своя турска версия на С-400 по споделената руска технология !...😊 С наличните разиграва САЩ и печели време защото нямат нинаймалко желание да купуват Ф-35 които летят само с американско дистанционно направление !..😊
15:52 11.12.2025
27 не може да бъде
15:52 11.12.2025
28 Мунчо Решетников
15:57 11.12.2025