РИА Новости съобщи, че в ЕС се обсъжда идея за изкупуване на руските зенитно-ракетни комплекси С-400 от Турция и предаването им на Украйна

Турски системи С-400 в Украйна: Изказване на американския посланик в Анкара породи много спекулации - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Думите на посланика на САЩ в Турция Том Барак, че очаква в скоро време Анкара да премахне от въоръжението си руските противовъздушни системи С-400, за да се присъедини отново към програмата за изтребителите F-35, породиха различни спекулации за евентуален трансфер на системите към трета страна. Турски източници от областта на отбраната обаче отхвърлиха тази възможност пред англоезичния сайт „Тюркийе тудей“, заявявайки, че не се обсъжда подобен вариант, предаде БТА.

Турция подписа споразумението за придобиване на С-400 от Русия през 2017 г., а първите доставки пристигнаха в Турция през юли 2019 г., пораждайки напрежение и критики от страна на Вашингтон и други съюзници от НАТО. След закупуването на руската система страната беше извадена от програмата F-35. Въпреки изключването си Турция вече беше платила приблизително 1,4 млрд. долара за покупката на 100 самолета F-35. Вашингтон не е върнал тези средства, припомня „Тюркийе тудей“.

Още новини от Украйна

Слуховете за възможното предаване на С-400 на друга държава се засилиха след публикация в платформата Екс на американския посланик Барак преди няколко дни, който предизвика спекулации относно бъдещето на С-400 във въоръжението на Турция. Посланикът посочи, че според американското законодателство „Турция не трябва повече да експлоатира или притежава системата С-400, за да се върне в програмата за изтребителите F-35“. Според него обаче положителните отношения между президента на САЩ Доналд Тръмп и президента на Турция Реджеп Тайип Ердоган са създали „нова атмосфера на сътрудничество, която доведе до най-плодотворните разговори, които сме имали по тази тема от близо десетилетие“.

„Нашата надежда е, че тези разговори ще доведат до пробив в следващите месеци, който да отговаря на изискванията за сигурност както на Съединените щати, така и на Турция“, написа Барак.

Руската агенция РИА Новости съобщи днес, позовавайки се на дипломатически източник, че в ЕС се обсъжда идея за изкупуване на руските зенитно-ракетни комплекси С-400 от Турция и предаването им на Украйна. Според събеседник на агенцията европейците могат да придобият зенитно-ракетните комплекси, за да помогнат на Украйна, и да ги заплатят със средства от общия бюджет, предназначен за тази цел. Това, по думите му, ще помогне на Турция да се върне към преговорите със САЩ за доставките на F-35.

Американският посланик в Анкара не навлезе в детайли или възможни сценарии в публикацията си в Екс за това какво решение на въпроса с руските С-400 би могла да намери Анкара.

След изказването му някои индийски медии също съобщиха, че Турция евентуално би могла да предаде С-400 на Индия, посочва „Тюркийе тудей“, като допълва, че това твърдение не е било официално потвърдено нито от страна на Турция, нито от Индия.

По думите на турски военни източници обаче подобна възможност – за прехвърляне на системите на трета страна – изобщо не се разглежда. Предаването на системите за противовъздушна отбрана С-400 на друга държава не стои на дневен ред, са заявили източници пред „Тюркийе тудей“ в отговор на разпространяващите се твърдения по темата.


Турция
Оценка 3.8 от 10 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Пич

    34 4 Отговор
    Тези тъпи Урсулианци къде го търсят Ердоган !? Брюксел както винаги е сборище на незначителници и малоумнци , които си чешат езиците!!!

    Коментиран от #20

    14:45 11.12.2025

  • 2 Атина Палада

    35 2 Отговор
    Не четох статията ,обаче дали знаете,че Турция няма право да продава С400 на трети страни ? Това е по договора за покупко-продажба .И второ,тези системи дали може да литнат без съгласието на страната производител? В случая Русия ! Дали си спомняте за американските ракети в Ю.Корея?

    Коментиран от #11, #17

    14:47 11.12.2025

  • 3 Абе и турците са

    16 6 Отговор
    Едни кк у рви. Ту с тези, ту с другите.

    14:48 11.12.2025

  • 4 Атина Палада

    21 5 Отговор
    Единствената възможност на Турция за тези системи е ,да ги върне ,сиреч подари отново на страната производител- Русия! Друга възможност нямат!

    14:50 11.12.2025

  • 5 Трол

    3 14 Отговор
    Г-н Ердоган няма да има нищо против да върне системите на г-н Путин, като използва Украйна за посредник. От ЕС ще чекират сделката, а г-н Зеленски ще джироса на гърба на договора.

    Коментиран от #16

    14:51 11.12.2025

  • 6 Я пък тоя

    14 1 Отговор
    Аз имам С-200, мога да ѝ го дам.
    Поне 10 тубички, да си залепят миризливите усти.

    14:51 11.12.2025

  • 7 Механик

    21 2 Отговор
    Абе давате ли си сметка, че това оръжие може да бъде деактивирано от руснаците?
    Всяко такова оръжие, независимо чие производство е, не може да заработи, ако държавата производител не желае,
    Тия мечти тука, са за хора дето изобщо нищо не разбират от такива работи.

    Коментиран от #10

    14:52 11.12.2025

  • 8 Мдааа

    19 3 Отговор
    Всички такива военни системи имат много нива на защита. Видяхте какво стана с с американския хеликоптер в Иран. Всеки Ф16 и Ф35 продаден за износ може да бъде изключен с един сигнал по радиото. С ракетните комплекси С400 е същата работа. По едно време се носеха слухове, че турците искали да ги опират за да си ги произвеждат сами. Отворили някакъв електронен блок и дотук. Задействала се някаква защита и цялата система умряла. Сега не могат да ги върнат, нито да ги ремонтират, нито да ги продадат. Защото са нарушили договора при покупката - С400 да не се копират и препродават. Сега имат една дузина ненужни кюнци с които да плашат гаргите.

    Коментиран от #15, #26

    14:52 11.12.2025

  • 9 Хасковски каунь

    14 4 Отговор
    ЕС е в паника. Чуди се каква глупост да измисли

    Коментиран от #14

    14:54 11.12.2025

  • 10 Хасковски каунь

    8 3 Отговор

    До коментар #7 от "Механик":

    Тази ракетка може и да фръкне наобратно, не към Русия

    14:56 11.12.2025

  • 11 Летописец

    14 0 Отговор

    До коментар #2 от "Атина Палада":

    Което ми напомня , че По договор , и българските Фки не са много " български " , въпреки че струваха 4 милиарда (без почти никакви въоръжение ) за 16 парчета . Всеки техен полет по договор трябва да се съгласува с Вашингтон .

    Коментиран от #19, #25

    14:57 11.12.2025

  • 12 Гошо

    3 0 Отговор
    Е що така ,патриотите нефелат ли

    14:57 11.12.2025

  • 13 Том Соер

    7 0 Отговор
    Том Барак - не му вярвайте на този евреин. То системата С-400 е за защита от нападение от страна на Израел.

    14:57 11.12.2025

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Ще си джироса

    4 1 Отговор

    До коментар #5 от "Трол":

    Погребението наркомана

    15:04 11.12.2025

  • 17 Мдаа!🤔

    8 1 Отговор

    До коментар #2 от "Атина Палада":

    Квинтесенцията е в краят на статията- турските военни са против!!! Всичко друго е чесане на езиците !

    15:05 11.12.2025

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 Атина Палада

    4 0 Отговор

    До коментар #11 от "Летописец":

    Да,така е! Без САЩ ,като страна производител не могат да литнат:) Имаше такъв случай в Ю.Корея с американски изтребител .Поне за него зная..

    Коментиран от #23

    15:08 11.12.2025

  • 20 Путин

    1 3 Отговор

    До коментар #1 от "Пич":

    Многоходов съм ве.... подарих с400 на Укрйна и НАТО понеже съм таксиджия. Ахахха

    Коментиран от #22

    15:09 11.12.2025

  • 21 Криворазбрана демокрация

    4 1 Отговор
    6 ах тоа мир, 6 ах таа демокрация,като всичко става с изнудване

    15:14 11.12.2025

  • 22 Колега

    5 0 Отговор

    До коментар #20 от "Путин":

    Стига спами статиите, калъф.

    15:15 11.12.2025

  • 23 Шопо

    1 0 Отговор

    До коментар #19 от "Атина Палада":

    В договкра не пише че трябва да летят.

    15:29 11.12.2025

  • 24 гост

    0 0 Отговор
    Украинските дронове затвориха 5 цеха на руски химически завод . Пет цеха на завод "Акрон" спряха работа след украинската атака с дронове във Велики Новгород от тази нощ, съобщава руският опозиционен информационен телеграм канал ASTRA на база данни от свои източници в руското министерство на извънредните ситуации. Потвърдено от тези източници затварянето е заради пожар, последвал удари с дронове . "Акрон" е производител на минерални торове и промишлени продукти, включително широка гама от азотни и сложни торове - т.е. в производството има и амониев нитрат, а той е основно вещество за направа на боеприпаси. "Акрон" включва и отделно структурно звено, което управлява парк от вагони за транспортиране на суровини до производствените мощности.

    15:45 11.12.2025

  • 25 Мишел

    0 0 Отговор

    До коментар #11 от "Летописец":

    Нашите F16 бяха закупени, за за не бъде намагнитен бойко. Затова са на такива цени и в договора няма никакви срокове, неустойки и гаранции от продавача.

    15:48 11.12.2025

  • 26 Българските турци

    3 0 Отговор

    До коментар #8 от "Мдааа":

    С-400 се оформя като най горния слой на "Турския многослоен стоманен купол"!... Наличните С-400 са недостатъчни !... Турция ще закупи още С-400 и ще допълни необхоимото им количесто със свое производство защото Турция предпочете тях защото Москва се съгласи да сподели и технологията на производството им , което американците отказаха за Patriot и затова Анкара се отказа от тях !... Турция си копира своя турска версия на С-400 по споделената руска технология !...😊 С наличните разиграва САЩ и печели време защото нямат нинаймалко желание да купуват Ф-35 които летят само с американско дистанционно направление !..😊

    15:52 11.12.2025

  • 27 не може да бъде

    2 1 Отговор
    Животът винаги надминава и най-смелите фантазии -само че предаването на турските системи С-400 на Украйна по същество представлява едно политическо самоубийство с непредвидими военни и икономически последствия!?Ердоган може да е всякакъв но не самоубиец !?А вижте в ЕС /ЕП/ЕК има достатъчно самоубийци -конфискуването на руските активи и също един акт на самоубийство!?Добре че все пак има по-трезви глави -Орбан Кристин Лагард белгийският м-р председател шефовете на Евроклиър -няма да позволят самоубийството !?

    15:52 11.12.2025

  • 28 Мунчо Решетников

    0 1 Отговор
    Да ги взема България,те са идеални за селското стопанство против градушка и ята гарги,а тук има верни подлоги на тинята които ще се радват да работят с подобна скрап!

    15:57 11.12.2025

