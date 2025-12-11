Новини
Американската банка Xtellus Partners стана фаворит за закупуване на чуждестранни активи на ЛУКОЙЛ

11 Декември, 2025 19:25 421 6

Схемата за компенсации на американски инвеститори поставя Xtellus Partners начело в надпреварата за чуждестранните активи на ЛУКОЙЛ

Американската банка Xtellus Partners стана фаворит за закупуване на чуждестранни активи на ЛУКОЙЛ - 1
Снимкa: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

ЛУКОЙЛ е сред десетките оферти за придобиване на чуждестранни активи, съобщава Ройтерс, позовавайки се на свои източници. Според агенцията придобиването на активи е една от разпоредбите на предложената от банката схема за компенсации на американски инвеститори, притежаващи акции в руската компания.

Американската банка Xtellus Partners е предложила оферта за придобиване на чуждестранните активи на Лукойл. Става въпрос за безкасова размяна: ценните книжа на Лукойл, държани от американски инвеститори, ще бъдат прехвърлени обратно на руската компания в замяна на глобални активи. И двете страни по сделката ще изискват одобрението на Министерството на финансите на САЩ.

Ройтерс за първи път описа тази схема преди два дни. Агенцията съобщи, че американските мениджъри на активи, включително BlackRock, JP Morgan и Goldman Sachs, са загубили милиарди долари, когато са били принудени първо да замразят, а след това да отпишат акциите си в руски компании, включително ЛУКОЙЛ.

Международните активи на руската компания, включително проекти за производство на петрол и газ и над 2000 бензиностанции, са привлекли интерес не само от Xtellus Partners, съобщава Ройтерс. Други, които се интересуват от придобиването им, включват Carlyle, една от най-големите компании за частни капиталови инвестиции в САЩ, както и американската енергийна корпорация Chevron, производителят на петрол ExxonMobil и бившият собственик на Pornhub Бернд Бергмайр.


САЩ
Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 обективен

    1 1 Отговор
    Предлагам да станем 51 щат на нашите нови братя - поробители

    19:28 11.12.2025

  • 2 Асен

    2 0 Отговор
    Явно чичо Тръмп иска гушне някоя комисионна а после вика че мисли за мир в Украйна всичко е да прибере едни пари.

    19:28 11.12.2025

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 НАМАГНИТЕНИЯ

    0 0 Отговор
    И тука изяде дървото.

    19:30 11.12.2025

  • 5 Да Си Дойдем На Думата

    0 0 Отговор
    Браво на американците.
    Америка над всички и
    интересите на техните бизнесмени
    да имат предимство и приоритет
    по целия свят.
    Другите не са елиджибъл.
    Предлагам думата на годината да
    бъде " скомуниздили".

    19:31 11.12.2025

  • 6 Спецназ

    1 0 Отговор
    Нефтохим преди си беше НАШ, Държавен и

    американците даже не са си и помисляли да

    ни дават наклон на Х.Я дали петрола ни ко карат руснаците и
    на кой ще го продаваме! Щяхме да им пеем песента "Хвани ме за К.РА ЖИК-ТАК!".

    мани че като се замисля за Празник на Независимостта май сме дали доста назад, Баце!

    19:34 11.12.2025