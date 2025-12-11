Американската банка Xtellus Partners стана фаворит за закупуване на чуждестранни активи на ЛУКОЙЛ

ЛУКОЙЛ е сред десетките оферти за придобиване на чуждестранни активи, съобщава Ройтерс, позовавайки се на свои източници. Според агенцията придобиването на активи е една от разпоредбите на предложената от банката схема за компенсации на американски инвеститори, притежаващи акции в руската компания.

Американската банка Xtellus Partners е предложила оферта за придобиване на чуждестранните активи на Лукойл. Става въпрос за безкасова размяна: ценните книжа на Лукойл, държани от американски инвеститори, ще бъдат прехвърлени обратно на руската компания в замяна на глобални активи. И двете страни по сделката ще изискват одобрението на Министерството на финансите на САЩ.

Ройтерс за първи път описа тази схема преди два дни. Агенцията съобщи, че американските мениджъри на активи, включително BlackRock, JP Morgan и Goldman Sachs, са загубили милиарди долари, когато са били принудени първо да замразят, а след това да отпишат акциите си в руски компании, включително ЛУКОЙЛ.

Международните активи на руската компания, включително проекти за производство на петрол и газ и над 2000 бензиностанции, са привлекли интерес не само от Xtellus Partners, съобщава Ройтерс. Други, които се интересуват от придобиването им, включват Carlyle, една от най-големите компании за частни капиталови инвестиции в САЩ, както и американската енергийна корпорация Chevron, производителят на петрол ExxonMobil и бившият собственик на Pornhub Бернд Бергмайр.