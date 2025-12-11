Германия свиква ключова среща за прекратяване на огъня в Украйна и кани САЩ да се присъединят

Германия отправи покана към Съединените щати да се включат в ключова среща в Берлин в началото на следващата седмица, посветена на възможно прекратяване на огъня в Украйна. Това заяви канцлерът Фридрих Мерц след разговори с генералния секретар на НАТО Марк Рюте, предава News.bg.
Срещата цели да обедини европейските позиции в контекста на ускоряващите се дипломатически усилия за мир и се очаква да събере водещи европейски лидери заедно с украинския президент Володимир Зеленски.
Мерц обясни, че участието на САЩ ще зависи до голяма степен от напредъка в преговорите през уикенда между т.нар. E3 - Германия, Франция и Великобритания - както и Украйна и Съединените щати. Сред ключовите теми е европейското предложение за възможни териториални договорености, изпратено до Вашингтон едва в сряда вечерта.
„Основният въпрос е какви териториални компромиси би могла да приеме Украйна“, посочи Мерц.
Поканата към Вашингтон идва ден след напрегнат разговор между Мерц, френския президент Еманюел Макрон, британския премиер Киър Стармър и американския президент Доналд Тръмп, по време на който страните се сблъскаха с трудности в търсенето на общ подход към мирния процес. Тръмп по-късно призна, че разговорът е преминал с „доста силни думи“, подчертавайки сериозните разногласия около американската позиция.
Европейците се опитват спешно да укрепят ролята си в преговорите на фона на опасения, че предложенията на САЩ са прекалено благоприятни за Русия и поставят условия, които Зеленски трудно може да приеме. Мерц настоя, че единствено украинският народ и президентът могат да определят допустимите отстъпки, а всяко спиране на огъня трябва да бъде подкрепено със силни гаранции срещу бъдещи руски атаки.
„Мир не може да се договаря без нашето участие“, подчерта канцлерът, като отбеляза, че европейските интереси за сигурност трябва да бъдат взети предвид.
Междувременно руското външно министерство съобщи пред в. „Известия“, че Киев поставя „неприемливи“ условия по предложението, подготвено от Белия дом.
По-късно днес премиерът Киър Стармър ще бъде домакин на среща на т.нар. „Коалиция на желаещите“ в Лондон, на която се очаква участие на близо 30 държавни лидери.
През уикенда съветникът по националната сигурност на Великобритания Джонатан Пауъл ще проведе разговори с германски и френски представители, специалния американски пратеник Стив Уиткоф и украински делегати, твърдят официални източници.
Мерц подчерта, че Германия се стреми да покаже Европа като конструктивен партньор, а не като пречка за преговорите, и заяви, че вярва, че Тръмп е „готов да работи заедно с нас“, въпреки критиките му в Стратегията за национална сигурност на САЩ и твърденията пред „Политико“, че европейските лидери са „слаби“.
Американският президент също засилва натиска върху Украйна. „Той трябва да започне да прави отстъпки - когато губиш, губиш“, каза Тръмп пред POLITICO.
Неяснотата около това дали Съединените щати ще присъстват на срещата в Берлин показва колко деликатна остава координацията именно в момент, който мнозина в Европа възприемат като най-близкия досега до постигане на временно прекратяване на военните действия.
