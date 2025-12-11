Новини
Германия свиква ключова среща за прекратяване на огъня в Украйна и кани САЩ да се присъединят
  Тема: Украйна

Германия свиква ключова среща за прекратяване на огъня в Украйна и кани САЩ да се присъединят

11 Декември, 2025 22:56 1 220 58

Берлин търси обща европейска позиция преди решаващи преговори, докато Вашингтон все още не е сигурен в участието си

Германия свиква ключова среща за прекратяване на огъня в Украйна и кани САЩ да се присъединят - 1
Снимкa: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Германия отправи покана към Съединените щати да се включат в ключова среща в Берлин в началото на следващата седмица, посветена на възможно прекратяване на огъня в Украйна. Това заяви канцлерът Фридрих Мерц след разговори с генералния секретар на НАТО Марк Рюте, предава News.bg.

Срещата цели да обедини европейските позиции в контекста на ускоряващите се дипломатически усилия за мир и се очаква да събере водещи европейски лидери заедно с украинския президент Володимир Зеленски.

Още новини от Украйна

Мерц обясни, че участието на САЩ ще зависи до голяма степен от напредъка в преговорите през уикенда между т.нар. E3 - Германия, Франция и Великобритания - както и Украйна и Съединените щати. Сред ключовите теми е европейското предложение за възможни териториални договорености, изпратено до Вашингтон едва в сряда вечерта.

„Основният въпрос е какви териториални компромиси би могла да приеме Украйна“, посочи Мерц.

Поканата към Вашингтон идва ден след напрегнат разговор между Мерц, френския президент Еманюел Макрон, британския премиер Киър Стармър и американския президент Доналд Тръмп, по време на който страните се сблъскаха с трудности в търсенето на общ подход към мирния процес. Тръмп по-късно призна, че разговорът е преминал с „доста силни думи“, подчертавайки сериозните разногласия около американската позиция.

Европейците се опитват спешно да укрепят ролята си в преговорите на фона на опасения, че предложенията на САЩ са прекалено благоприятни за Русия и поставят условия, които Зеленски трудно може да приеме. Мерц настоя, че единствено украинският народ и президентът могат да определят допустимите отстъпки, а всяко спиране на огъня трябва да бъде подкрепено със силни гаранции срещу бъдещи руски атаки.

„Мир не може да се договаря без нашето участие“, подчерта канцлерът, като отбеляза, че европейските интереси за сигурност трябва да бъдат взети предвид.

Междувременно руското външно министерство съобщи пред в. „Известия“, че Киев поставя „неприемливи“ условия по предложението, подготвено от Белия дом.

По-късно днес премиерът Киър Стармър ще бъде домакин на среща на т.нар. „Коалиция на желаещите“ в Лондон, на която се очаква участие на близо 30 държавни лидери.

През уикенда съветникът по националната сигурност на Великобритания Джонатан Пауъл ще проведе разговори с германски и френски представители, специалния американски пратеник Стив Уиткоф и украински делегати, твърдят официални източници.

Мерц подчерта, че Германия се стреми да покаже Европа като конструктивен партньор, а не като пречка за преговорите, и заяви, че вярва, че Тръмп е „готов да работи заедно с нас“, въпреки критиките му в Стратегията за национална сигурност на САЩ и твърденията пред „Политико“, че европейските лидери са „слаби“.

Американският президент също засилва натиска върху Украйна. „Той трябва да започне да прави отстъпки - когато губиш, губиш“, каза Тръмп пред POLITICO.

Неяснотата около това дали Съединените щати ще присъстват на срещата в Берлин показва колко деликатна остава координацията именно в момент, който мнозина в Европа възприемат като най-близкия досега до постигане на временно прекратяване на военните действия.


Германия
Поставете оценка:
Оценка 2.3 от 25 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Последния Софиянец

    21 20 Отговор
    нищо не остана от блатния хаганат, гори от всички страни, а беше Киев за зва сня!

    Коментиран от #34

    22:59 11.12.2025

  • 2 Атина Палада

    21 14 Отговор
    А бензин ще пускат ли н блатата, казаха ли от бункера!

    Коментиран от #47

    22:59 11.12.2025

  • 3 Евроценности

    18 16 Отговор
    Отиде коня у ряката.

    22:59 11.12.2025

  • 4 Изкарайте мечката

    25 18 Отговор
    от бърлогата и сега не знаете как да я възпрете:))

    Коментиран от #7, #17

    23:00 11.12.2025

  • 5 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ❗❗

    3 20 Отговор
    Мадяр и тази нощ е налагал санкции на алкохолизираните клошари в блатата❗

    Коментиран от #18

    23:00 11.12.2025

  • 6 Заблуден

    21 1 Отговор
    Според този фенер с дълга дръжка ако и европейците се включат, РФ ще загуби, но това не е правилният отговор. Путин ясно каза какво ще се случи, "няма да има с кого да преговаря". Русия е обширна, а ЕС лесна мишена.

    23:01 11.12.2025

  • 7 4️⃣4️⃣5️⃣5️⃣

    3 25 Отговор

    До коментар #4 от "Изкарайте мечката":

    То от мечката остана само леш, за няма и 4 години, Зеленски я унищожи!

    Коментиран от #11, #14, #25

    23:01 11.12.2025

  • 8 Караганов:

    23 0 Отговор
    Европа си е загубила ума, трябва да бъде разгромена политически и морално.

    23:02 11.12.2025

  • 9 име

    22 0 Отговор
    Много важно, всеки ден си правите решаващи срещи и си преговаряте биз кръчмаря, ся за поредната, трета среща за тази седмица, няма кво до се бият в гърдите германистанците.

    23:03 11.12.2025

  • 10 Заблуден

    1 18 Отговор
    То бункерното за това реве на умрело от калното мазе, края е близо, усеща го!

    23:03 11.12.2025

  • 11 Мдаа бе

    20 0 Отговор

    До коментар #7 от "4️⃣4️⃣5️⃣5️⃣":

    Затова коалицията на салфетките отрева орталъка, че Русия ще ги нападне.:))

    Коментиран от #16

    23:04 11.12.2025

  • 12 име

    0 12 Отговор
    Бакшиша ще мъчи да воюва до последната ванка, после ще почнат русопобите задунайска!

    23:04 11.12.2025

  • 13 СССР се завръща

    18 1 Отговор
    Командването е докладвало на Владимир Путин за освобождението на град Северск в ДНР, съобщава Ройтерс. Според офицери, по време на операцията руските въоръжени сили са прекъснали снабдителните линии на украинските бойци, обиколили са ги и са извършили целенасочени атаки

    Коментиран от #21

    23:04 11.12.2025

  • 14 абе тaпeйка

    16 0 Отговор

    До коментар #7 от "4️⃣4️⃣5️⃣5️⃣":

    Казвай ги тези работи на Зеленски, явно не знае че е унищожил мечката и ходи да реве из Европа за справедливо денацифициране. Кайзвай му ги да ги довършва, кво ги криеш тия данни.

    23:05 11.12.2025

  • 15 Пилотът Гошу

    15 0 Отговор
    Никой ги не пита, те все се бутат... Когато ги питаха, се правеха на луди, сега никой не им обръща внимание, те се накъсват от срещи колкото да си придават фасони...

    Коментиран от #24

    23:06 11.12.2025

  • 16 Атина Палада

    1 15 Отговор

    До коментар #11 от "Мдаа бе":

    Е тя няма как да съществува ако не нападне някой, кочината не беше готова и за тази война, но няма избор, иначе ще свалят султанчето с токчетата!

    Коментиран от #30

    23:06 11.12.2025

  • 17 Мечка в Бърлогата

    2 14 Отговор

    До коментар #4 от "Изкарайте мечката":

    Няма .

    Има Плъх в Бункер.

    И толкова го е страх
    Че никой не можа да го изкара

    23:06 11.12.2025

  • 18 Оначе като се прибрал вкъщи

    5 1 Отговор

    До коментар #5 от "🇧🇬 Б А Й Х @ Й ❗❗":

    не можал да намери намери вратата и полегнал в канавката, щото било тъмно.

    23:06 11.12.2025

  • 19 И Киев е Руски

    17 2 Отговор
    Украйна територия на идиоти, които се продадоха“ Защо викате „Убийте москвича“? Не беше ли ясно какво е казал собственикът: Целият ви край ще бъде последният хо..ол? Защо се продадохте за дантелени бикини? Сега жените ви седят в публични домове, сега децата ви гният в окопите. А нашите момчета изпращат поздрави с мушкато. Покайте се - не е твърде късно. Има само един път! Засега, съжаляваме, не удряме силно. Помнете, „братя“, заповедите на бащите. Който ходи с меч, ще умре от него!

    23:07 11.12.2025

  • 20 Ааа, може, като не побеждавате

    12 1 Отговор
    „Мир не може да се договаря без нашето участие“, подчерта канцлерът, като отбеляза, че европейските интереси за сигурност трябва да бъдат взети предвид.

    23:07 11.12.2025

  • 21 Пилотът Гошу

    3 13 Отговор

    До коментар #13 от "СССР се завръща":

    Сесерето го заровиха на бунището отдавна, сига ще заровим и наслесницата му проссия, задно с русорабите.

    23:08 11.12.2025

  • 22 „Основният въпрос е

    16 1 Отговор
    какви териториални компромиси би могла да приеме Украйна?“

    Точно такива, каквито й бъдат наложени от Русия и САЩ.

    Защото Украйна е победена държава - прилъстена и излъгана от САЩ, и победена от Руската федерация.

    23:08 11.12.2025

  • 23 СССР се завръща

    13 2 Отговор
    Хладилникът води тежка битка срещу телевизора... твърде рано е да се говори за пълната му победа, но когато започнат да бесят урсулианците, това означава, че хладилникът е спечелил

    23:09 11.12.2025

  • 24 И Киев е Руски

    2 11 Отговор

    До коментар #15 от "Пилотът Гошу":

    До като не се унииажи бункера , а бункерното не висне от башнята, няма да има мир!

    Коментиран от #32, #33

    23:09 11.12.2025

  • 25 Пилотът Гошу

    17 0 Отговор

    До коментар #7 от "4️⃣4️⃣5️⃣5️⃣":

    Значи гледай сега. Когато човек побеждава, не ходи през ден при де кой се сети да се моли за каквото се сети... Зеленски не знам дали въобще успява да се прибере от ходенето да тропа на всички врати... Милиарди и милиарди се изляха и откраднаха покрай цялата работа... Въобще ни е бедна фантазията колко реално са откраднати... Най-вероятно е нещо като схемата на Баце с магистралите... 80% където трябва, с останалите се оправяй някак си...

    23:10 11.12.2025

  • 26 Глупенфюрерът

    12 0 Отговор
    ще бъде повишен в дуракенфюрер.

    23:10 11.12.2025

  • 27 СССР се завръща

    1 15 Отговор
    Но ще се завърне по гладен и идмършавял от всякога, с какво ще ги хранят в блатата не знам! Денгите заминаха за могили и ракети!

    Коментиран от #31, #40

    23:11 11.12.2025

  • 28 Сатана Z

    12 1 Отговор
    Федералната република изживява последните си дни като такава знаейки,че Тръмп и Путин са разрязали тортата ,в която Дойчланд е разделена на парчета,след като 80 години не бяха достатъчни за да им се набие в главата немска,че срещу ръжен не се рита.

    23:11 11.12.2025

  • 29 Име

    9 0 Отговор
    Приятни сънища!

    23:12 11.12.2025

  • 30 Днес Атина е от обратния пол

    7 0 Отговор

    До коментар #16 от "Атина Палада":

    Вчера беше от положителният.

    Утре пак ще си смени пола.

    23:12 11.12.2025

  • 31 Пилотът Гошу

    1 10 Отговор

    До коментар #27 от "СССР се завръща":

    А и повечето денги заминаха за яхти и дворци на бункериото с ботокса и кабаева!

    23:12 11.12.2025

  • 32 Доктор Гълъбова

    7 0 Отговор

    До коментар #24 от "И Киев е Руски":

    Стига си си писал сам, всички знаят че е пълно с фалшиви лекарства, но така много бие на очи.

    23:13 11.12.2025

  • 33 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 34 Натовец

    25 14 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    Само жестоки санкции и брутален бой от ВСУ ще вразумят агресора.

    Коментиран от #36, #41, #44

    23:13 11.12.2025

  • 35 Сатана Z

    21 13 Отговор
    Икономиката на раша е в колапс, Мадяр ги занули, няма да има ток и бензин за коледа, до къде се докара шутин, а беше Киев за три дня!

    Коментиран от #43

    23:14 11.12.2025

  • 36 Пилотът Гошу

    13 12 Отговор

    До коментар #34 от "Натовец":

    Така и, блатара и копейките му от друго не разбират!

    23:15 11.12.2025

  • 37 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 38 Подозирам

    9 0 Отговор
    Че тва е някакъв вид туризъм с цел рехабилитация по здравна каса за психично болни индивиди

    23:17 11.12.2025

  • 39 Дзън-дзън

    10 0 Отговор
    Тия още не са разбрали, че номерът с прекратяването на огъня без мирен договор вече няма как да мине.
    Горките ние, толкова тъпи политици никога не са управлявали Европа...

    23:20 11.12.2025

  • 40 Хи хи

    8 0 Отговор

    До коментар #27 от "СССР се завръща":

    Тва изобщо не е проблем ! Ще предложим на гладния СССР да хапне наште тагаренковци, а те са доста охранени и засищат !!

    23:21 11.12.2025

  • 41 Дзън-дзън

    6 9 Отговор

    До коментар #34 от "Натовец":

    Когато правиш такива юнашки изявления, непременно стой пред огледалото и се издувай на макс.
    Може и да си повярваш 😂😂😂

    Коментиран от #49

    23:22 11.12.2025

  • 42 Колко жалки боклуци са верно ....

    3 0 Отговор
    Никакви, никакви, никога, не трябва ..и ( „Основният въпрос е какви териториални компромиси би могла да приеме Украйна“, посочи Мерц." )

    23:24 11.12.2025

  • 43 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 44 Хахаха

    0 3 Отговор

    До коментар #34 от "Натовец":

    Ама тва патканите сте голяма работа

    23:34 11.12.2025

  • 45 Артилерист

    7 17 Отговор
    Европа е в паника. Мерц, Стармър, Макрон и прочие, смятащи се за водещите й се главатари, са наредени на опашка за телефона на Тръмп. Целта е да го кандърдисат/убедят да не ги изоставя в такъв сюблимен момент. Те не харесват плана на Тръмп, смятайки го за прекалено "руски", но са смалени до нищожни, пред непукизма, размаха и готовността на Тръмп да стане съюзник на Русия с подчертано определени търговски изгоди. Тръмп е брутален бизнесмен. Той поставя отначало стряскащи условия за "сделка", които впоследствие смекчава и уплашените насреща приемат. Като последно той иззема и коза с руските активи от ръцете на европейците, като обещава да възстанови Украйна с тях. Е, за това ще трябва и съгласието на Русия, но Европа се елиминира и от тази далавера.

    Коментиран от #56

    23:37 11.12.2025

  • 46 Хеми значи бензин

    4 8 Отговор
    Украйна не е фактор и от нея нищо не зависи защото без оръжието от Сащ няма да удържи и 12 минути фронта.
    Та каква е позицията на Украйне няма значение

    23:39 11.12.2025

  • 47 Да, казаха,

    3 0 Отговор

    До коментар #2 от "Атина Палада":

    че ще икономисват бензина за сметка на тока от украинските АЕЦ.

    23:41 11.12.2025

  • 48 ЦИРК

    1 0 Отговор
    Накрая на Тръмп като му писне от тези глупости, и като им врътне кранчето от към пари и оръжие, на Украйна. Сложи едни забрани за реекспорт на американско оръжие (даже и на това само с патенти) на страните от НАТО. И тръгне да гласува за излизане на САЩ от НАТО. Тези от "коалицията" ще им допари по столчетата.

    Ако и тогава тези не се вразумят АзГ и Льо пен и най-вече народите им ще ги вкарат в пътя. Като нашите днес. А онези от с голямото самочувствие на имперска сила, дето викат на САЩ все още колонията, да ходят с великата си армия от гурки да се бият като толкова искат с руснаците.

    23:45 11.12.2025

  • 49 Ти така ли правиш?

    6 2 Отговор

    До коментар #41 от "Дзън-дзън":

    Въздух под налягане (пp"ъдня) сте всички копейки.

    Коментиран от #50

    23:47 11.12.2025

  • 50 А то

    1 4 Отговор

    До коментар #49 от "Ти така ли правиш?":

    щото вие ЛГБТ+ джендърите сте много убави.. И кухненски нож не хващате да не счупите маникУра, ама иначе за война плямпате сте готови, но друг да се бие вместо вас и да плаща масрафа нали ?

    23:52 11.12.2025

  • 51 Миролюб Войнов, земеделски картограф

    1 2 Отговор
    "...какви териториални компромиси би могла да приеме Украйна..."

    Абсолютно никакви компромиси, отстъпки и простотии.
    Украйна трябва да воюва докрай за територията си, включително Крим, Белгородска и Курска област. От особена важност е да си върне газовия хъб в Суджа 😁👍

    Коментиран от #53, #55

    23:53 11.12.2025

  • 52 УдоМача

    0 0 Отговор
    Ха!! Тоя Шморц как се извъртя! Ти да видиш..

    23:56 11.12.2025

  • 53 глупости

    1 0 Отговор

    До коментар #51 от "Миролюб Войнов, земеделски картограф":

    какви са тези ниски цели бе ! До Владивосток минимум трябва да воюва ! После ако останат ЕС пари да напада и Камчатка и курилските острови.

    23:58 11.12.2025

  • 54 604

    2 0 Отговор
    обичайните заподозрени ще праснат по една линия, туй то...

    00:03 12.12.2025

  • 55 604

    1 1 Отговор

    До коментар #51 от "Миролюб Войнов, земеделски картограф":

    до край? те ги гонят кът империалисти по улиците , ти болен ли си, кога е тоя край?

    00:05 12.12.2025

  • 56 Сериозно ли?

    3 0 Отговор

    До коментар #45 от "Артилерист":

    Поне малко вярваш ли си?

    00:11 12.12.2025

  • 57 az СВО Победа 80

    3 0 Отговор
    Тоя уж щеше да разгромява Русия, а стигна до положението да проси мир.... 🤣🤣🤣

    00:17 12.12.2025

  • 58 Дядо Иван

    2 0 Отговор
    Идвам, месете погачите!

    00:21 12.12.2025

