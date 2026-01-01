Новини
България »
Петрич »
Пътуването на българите до Гърция поскъпна с 23 процента

Пътуването на българите до Гърция поскъпна с 23 процента

1 Януари, 2026 16:11 488 4

  • гърция-
  • магистрала-
  • цена-
  • поскъпване

Общата цена за преминаване на целия маршрут от Игуменица до границата при Капитан Андреево (Кипи) за лек автомобил вече е 30.45 евро, в сравнение с досегашните 24.45 евро

Пътуването на българите до Гърция поскъпна с 23 процента - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Гърция посрещна 2026 година с нови, значително по-високи цени за ползване на магистралната мрежа в северната част на страната. От днес, 1 януари, тол таксите по основната артерия „Егнатия Одос“, свързваща пристанище Игуменица с турската граница, са преизчислени на база 0.04 евро за километър плюс ДДС.

За хилядите български шофьори, които преминават през граничен пункт Кулата – Промахон, пътуването до Солун вече струва с 23 процента повече. Ако до вчера таксата в едната посока за лек автомобил беше 4.35 евро, от днес тя се повишава на 5.35 евро. По-сериозен е ударът върху шофьорите на бусове и камиони, за които увеличението е още по-осезаемо.

Основната причина за скока на цените е официалното прехвърляне на управлението на магистралата на консорциума „ГЕК ТЕРНА – Егис“, който пое обекта на концесия за следващите 35 години. Новият оператор оправдава поскъпването с необходимостта от поддръжка на качеството и безопасността на пътя.

С влизането в сила на новите правила обаче настъпва и друга важна промяна – прекратяват се всички досегашни програми за отстъпки през системата „EgnatiaPass“. Това означава, че дори редовните пътуващи вече ще заплащат пълната стойност на таксите. Безплатното преминаване се запазва единствено за жители на регионите, през които минава магистралата, за срок от две години.

Общата цена за преминаване на целия маршрут от Игуменица до границата при Капитан Андреево (Кипи) за лек автомобил вече е 30.45 евро, в сравнение с досегашните 24.45 евро. Пътуването до популярни дестинации като Кавала, Аспровалта и Александруполи също е поскъпнало с около едно евро на всяка тол станция по трасето.

По информация на гръцките медии, концесионерът планира сериозни инвестиции в инфраструктурата, но успоредно с това въвежда и нови ограничения на трафика в ключови тунели заради належащи ремонти. Повишението на цените е част от общонационална тенденция в Гърция, като леко поскъпване е регистрирано и по магистралата „Атики Одос“ в района на Атина.


Петрич / България
Поставете оценка:
Оценка 2.3 от 3 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Българин

    5 0 Отговор
    Еврото оскъпи дори пътуването в Гърция!

    16:12 01.01.2026

  • 2 няма как

    4 0 Отговор
    така сме богаташите в клуба на богатите

    16:16 01.01.2026

  • 3 Всичко е под контрол 🎃🐷

    2 0 Отговор
    Регистрираме поредното поскъпване в Клубът на богатите, и Местните данъци и такса смет няма да се разминат 😆

    16:17 01.01.2026

  • 4 не меебе

    0 1 Отговор
    а софянци имат кеш и тях не гиебе

    16:19 01.01.2026

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове