Блокадите по гръцките пътища продължават

12 Декември, 2025 03:57, обновена 12 Декември, 2025 02:59 398 2

Без успех завършиха преговорите между гръцките фермери и земеделския министър Костас Циарас

Блокадите по гръцките пътища продължават - 1
Снимка: БГНЕС
БНР БНР

Без успех завършиха преговорите между гръцките фермери и земеделския министър Костас Циарас. По тази причина блокадите по пътищата в южната ни съседка ще продължат.

На срещата между фермерите от Крит и аграрния министър не беше постигнато споразумение по нито едно от исканията на протестиращите. "Продължаваме докато не постигнем решаване на проблемите", заявиха земеделците.

Постоянно се увеличават и хората от различни сектори, които се включват към фермерите на блокадите. Част от тях са студенти, строителни работници, пенсионери, учители и дори собствениците на месарски загазини, които другата седмица затварят за ден, за да участват в протеста.

От своя страна, земеделците на много места на блокадите раздават на чакащите да преминат шофьори своята продукция. Създава се впечатление, че цяла Гърция подкрепя протеста, заявиха депутати от опозицията, които се срещнаха с фермерите.

Вече по всички основни пътища на Гърция има трактори. Блокадите се увеличават, както и участниците в тях.

В петък с трактори и пеш ще се блокира пристанището на Солун за ден. По пътя Солун - Атина местата за движение на тракторите са на пет ключови връзки. Блокадите са през два часа.

От Александруполис към Солун броят на тракторите се увеличи значително само за ден.

Блокадите на границите също продължават.

Подготвя се среща следващата седмица между ръководителите на протеста и премиера Кириакос Мицотакис.


Гърция
Поставете оценка:
Оценка 5 от 1 гласа.
  • 1 таксиджия 🚖

    0 0 Отговор
    И какви са исканията? Безполезна новина - пълнеж

    03:06 12.12.2025

  • 2 12343211

    0 0 Отговор
    Тия явно са запалили и други сектори.

    03:21 12.12.2025

