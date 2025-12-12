САЩ ще атакуват "по списък" още кораби, превозващи венецуелски петрол ВИДЕО

Съединените щати възнамеряват да превземат още няколко кораба, превозващи венецуелски петрол, след първото задържане тази седмица, съобщиха Ройтерс и The Washington Post, позовавайки се на свои източници.

Вашингтон се стреми да увеличи натиска върху венецуелския президент Николас Мадуро, съобщават изданията. Междувременно Bloomberg съобщава, че задържането на първия танкер Skipper, обявено от САЩ на 10 декември, е „само началото на нова фаза в засилената кампания на администрацията на Доналд Тръмп срещу Мадуро“.

Според Ройтерс, САЩ са съставили списък с кораби за евентуално задържане и наблюдават движението им край бреговете на Венецуела и Гвиана. Два източника съобщиха, че Министерството на правосъдието и Министерството на вътрешната сигурност на САЩ подготвят плана от няколко месеца и смятат, че намаляването или спирането на износа на венецуелски петрол ще създаде допълнителна финансова тежест за правителството.

Източници на агенцията съобщиха, че през следващите седмици Съединените щати възнамеряват да предприемат допълнителни мерки срещу кораби, превозващи петрол не само от Венецуела, но и от други санкционирани страни, като Иран.

В четвъртък Министерството на финансите на САЩ наложи санкции на шест супертанкера, които според Вашингтон наскоро са натоварили венецуелски петрол. Не е известно дали тези кораби са сред новите цели на САЩ. Четирима венецуелски граждани, включително роднини на първата дама Силия Флорес, също бяха обект на санкции.

Каракас нарече задържането на Skipper „фрапантен грабеж и акт на международно пиратство“ и обеща да доведе въпроса до вниманието на международни организации. Венецуелските власти заявиха, че инцидентът „разкрива истинските мотиви“ на политиката на Вашингтон: „не става въпрос за миграция, трафик на наркотици или права на човека, а за желанието да се завземат природните ресурси на Венецуела – нейния петрол и енергия“.

Според Bloomberg, вътрешният кръг на Мадуро се опитва да се подготви за възможността САЩ да конфискуват други санкционирани кораби. Ръководството на държавната компания Petróleos de Venezuela SA обмисля как безопасно да изнася петрол за Китай, основният купувач на венецуелски суров петрол.

Тази седмица Тръмп заяви, че „дните на Мадуро са преброени“. Американският лидер отново не изключи възможността за нахлуване във Венецуела. САЩ са събрали най-голямата концентрация на войски в региона от десетилетия на бреговете на страната.