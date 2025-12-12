Украйна взе решение къде ще домакинства на баражите за Мондиал 2026

Украинската футболна асоциация реши да проведе в Испания мачовете на националния си отбор в плейофните квалификации за Мондиал 2026 в САЩ, Канада и Мексико.
Украйна ще се изправи срещу Швеция във Валенсия, Испания, на стадиона на Леванте, който има капацитет 26 354 зрители.
Ако победи скандинавците Украйна ще бъде домакин на победителя от мача между Полша Албания на същия стадион в решителната битка за една последните четири квоти от зона УЕФА за световните футболни финали.
Преди това украинският национален отбор игра домакински мачове в Полша. Тъй като двата отбора можеха да се срещнат на финала на плейофите си, украинците избраха друга държава.
Баражите предстоят на 26 и 31 март 2026 г.
OFFICIAL ✅— Zorya Londonsk (@ZoryaLondonsk) December 11, 2025
Ukraine have CONFIRMED their venue for the WC Play offs in March 2026
Valencia is the the host city for both
But the stadium will be Levante’s Ciutat de Valencia (26,000 capacity)
🇪🇸🍊🇺🇦 pic.twitter.com/1vFtxBflKk
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Как къде
Ха Ха
Коментиран от #3
10:02 12.12.2025
2 Петър
Коментиран от #4
10:06 12.12.2025
3 Феликс Дзерджински
До коментар #1 от "Как къде":Коментар точно в десятка та.
10:08 12.12.2025
4 Хм...
До коментар #2 от "Петър":Из коментарите се среща тезата, че цирка в 4о4 е инсценировка на Русия и сащ с цел брутално да се съсипе ЕсеС. Не знам дали изначално е било така, ама напоследък почва да ми се струва, че може и да има нещо такова в цялата тая работа.
10:20 12.12.2025
5 Амиии, вероятно
10:56 12.12.2025