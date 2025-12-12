Новини
Украйна взе решение къде ще домакинства на баражите за Мондиал 2026

12 Декември, 2025 09:59 737 5

Украйна ще се изправи срещу Швеция във Валенсия, Испания, на стадиона на Леванте, който има капацитет 26 354 зрители

Украйна взе решение къде ще домакинства на баражите за Мондиал 2026 - 1
Украинската футболна асоциация реши да проведе в Испания мачовете на националния си отбор в плейофните квалификации за Мондиал 2026 в САЩ, Канада и Мексико.

Украйна ще се изправи срещу Швеция във Валенсия, Испания, на стадиона на Леванте, който има капацитет 26 354 зрители.

Ако победи скандинавците Украйна ще бъде домакин на победителя от мача между Полша Албания на същия стадион в решителната битка за една последните четири квоти от зона УЕФА за световните футболни финали.

Преди това украинският национален отбор игра домакински мачове в Полша. Тъй като двата отбора можеха да се срещнат на финала на плейофите си, украинците избраха друга държава.

Баражите предстоят на 26 и 31 март 2026 г.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Как къде

    9 2 Отговор
    В Покровск. Още го държим и отблъскваме 60-те руснака, които са промъкват вътре и играят футбол по улиците.

    Ха Ха

    Коментиран от #3

    10:02 12.12.2025

  • 2 Петър

    3 2 Отговор
    Знаете ли, че в Украйна се играят футболни мачове от всички нива на футбола в Украйна, даже на някои от мачовете има по 5000-6000 човека на стадионите. На мен ми е чудно, защо нито една евроатланческа телевизия(включително БНТ, БТВ и Нова телевизия) не излъчват мачове или репортажи от футболното първенство на Украйна?

    Коментиран от #4

    10:06 12.12.2025

  • 3 Феликс Дзерджински

    1 1 Отговор

    До коментар #1 от "Как къде":

    Коментар точно в десятка та.

    10:08 12.12.2025

  • 4 Хм...

    0 1 Отговор

    До коментар #2 от "Петър":

    Из коментарите се среща тезата, че цирка в 4о4 е инсценировка на Русия и сащ с цел брутално да се съсипе ЕсеС. Не знам дали изначално е било така, ама напоследък почва да ми се струва, че може и да има нещо такова в цялата тая работа.

    10:20 12.12.2025

  • 5 Амиии, вероятно

    1 0 Отговор
    В Лвов

    10:56 12.12.2025

