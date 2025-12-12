"Двама злодеи - една цел": Spiegel публикува корица с Путин и Тръмп, атакуващи Европа СНИМКА

Списание Spiegel представи руския и американския президент Владимир Путин и Доналд Тръмп на корицата на броя си от 12 декември.
Илюстрацията показва Путин, който държи нож над Европа, докато Тръмп стои до руския президент, с ръце на раменете му.
Същото изображение илюстрира ключовата статия на броя, озаглавена „Как Тръмп и Путин атакуват Европа. Двама злодеи, една цел“. Във въведението се посочва, че американският лидер „презира Стария континент“, докато Европа „не може да разработи стратегия срещу съюза“ между двамата президенти.
Spiegel вече е посвещавал корици както на Путин, така и на Тръмп тази година. Например, броят от 18 юли съдържаше илюстрация и на двамата президенти и надпис „Най-добрият му враг“. През септември списанието публикува корица с портрет на Путин и изображения на дронове.
През 2017 г. Spiegel постави Тръмп с лицето на Путин на корицата на списанието. Заглавието в долната част на изображението гласи: „Двама владетели: Колко Путин има в Тръмп?“
В самата статия се твърди, че Путин се възползва от „трансатлантическия разкол“ между САЩ и Европа: руският президент преговаря с Тръмп на равна основа, „без никаква натрапчива европейска намеса“, докато Съединените щати, в новата си стратегия за национална сигурност, отхвърлят разширяването на НАТО и „до голяма степен възприемат мирогледа на Кремъл“.
Белият дом на САЩ публикува актуализираната си стратегия за национална сигурност в началото на декември. 33-страничният документ гласи, че САЩ „вече не са Атласът, дъжащ световния ред“. Сред приоритетите на европейската политика е даването на възможност на Европа „да се изправи на собствени крака и да действа като група от обединени суверенни държави, включително като поеме основна отговорност за собствената си отбрана, без доминацията на която и да е враждебна сила“.
Германският канцлер Фридрих Мерц заяви, че националната стратегия на САЩ е ужасяваща от гледна точка на Европа. А европейският комисар по отбраната Андрюс Кубилюс видя в документа тласък за укрепване на независимостта на европейския регион. Кремъл предположи, че документът може да бъде гаранция за „конструктивното“ продължаване на преговорите за уреждане с Украйна.
Руските власти заявиха, че след избухването на войната „самите европейци започнаха да се дистанцират от нас“, но същевременно изразиха увереност, че отношенията с Европа ще бъдат възстановени в бъдеще. Путин подчерта, че Русия не възнамерява да воюва с Европа, но ако това стане, Москва е готова „веднага когато“. Според президента Русия позволява на Европейския съюз да се върне към преговори за уреждане с Украйна, ако европейските лидери започнат да отчитат ситуацията, „която се развива на място“.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
2 Лопата Орешник
Коментиран от #6, #9
05:54 12.12.2025
3 Денислав Динов
05:55 12.12.2025
4 Защо
05:57 12.12.2025
6 Глей ся
До коментар #2 от "Лопата Орешник":Да но в Америка никога не е имало бойни действия.
Време е .......... Та да видя тогава чичо Дончо.
06:03 12.12.2025
7 Европейски Достижения
06:03 12.12.2025
8 Добро утро!
06:05 12.12.2025
9 Шопо
До коментар #2 от "Лопата Орешник":НАТО може ли да съществува без САЩ ?
ЕС може ли да съществува без НАТО ?
Ако САЩ излязат от НАТО с ЕС е свършено.
Ами ако и Турция излезе от НАТО .........
Коментиран от #16
06:06 12.12.2025
10 Правилното е следното
06:16 12.12.2025
11 Според Путин Русия
06:17 12.12.2025
12 Боруна Лом
06:20 12.12.2025
13 Мерц Стармър Макрон
06:21 12.12.2025
14 Говорят
06:21 12.12.2025
15 Боруна Лом
До коментар #5 от "Погледни се в огледалото":И ЩЕ ВИДЯТ ТВОЯТА УТРЕПАНА ФИЗИОНОМИЯ! ВЕНСЕРЕМУС!
06:23 12.12.2025
16 Грипо
До коментар #9 от "Шопо":Ами САЩ ако излязат от НАТО и Турция като излезе от НАТО, това ще рече че и ние ще излезем от НАТО. А ние като излезем от НАТО , Турция ще ни погълне с една хапка и Русия ще гледа и ще се радва както го е правила и преди 499 години 😭
06:28 12.12.2025