Новини
Свят »
Германия »
"Двама злодеи - една цел": Spiegel публикува корица с Путин и Тръмп, атакуващи Европа СНИМКА

"Двама злодеи - една цел": Spiegel публикува корица с Путин и Тръмп, атакуващи Европа СНИМКА

12 Декември, 2025 05:41, обновена 12 Декември, 2025 05:51 1 000 16

  • тръмп-
  • путин-
  • европа-
  • сащ-
  • русия

Илюстрацията показва как руският президент държи нож над Европа, докато американскияте сложил ръце на раменете му

"Двама злодеи - една цел": Spiegel публикува корица с Путин и Тръмп, атакуващи Европа СНИМКА - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Списание Spiegel представи руския и американския президент Владимир Путин и Доналд Тръмп на корицата на броя си от 12 декември.

Илюстрацията показва Путин, който държи нож над Европа, докато Тръмп стои до руския президент, с ръце на раменете му.

Същото изображение илюстрира ключовата статия на броя, озаглавена „Как Тръмп и Путин атакуват Европа. Двама злодеи, една цел“. Във въведението се посочва, че американският лидер „презира Стария континент“, докато Европа „не може да разработи стратегия срещу съюза“ между двамата президенти.

Снимка: YouTube

Spiegel вече е посвещавал корици както на Путин, така и на Тръмп тази година. Например, броят от 18 юли съдържаше илюстрация и на двамата президенти и надпис „Най-добрият му враг“. През септември списанието публикува корица с портрет на Путин и изображения на дронове.

През 2017 г. Spiegel постави Тръмп с лицето на Путин на корицата на списанието. Заглавието в долната част на изображението гласи: „Двама владетели: Колко Путин има в Тръмп?“

В самата статия се твърди, че Путин се възползва от „трансатлантическия разкол“ между САЩ и Европа: руският президент преговаря с Тръмп на равна основа, „без никаква натрапчива европейска намеса“, докато Съединените щати, в новата си стратегия за национална сигурност, отхвърлят разширяването на НАТО и „до голяма степен възприемат мирогледа на Кремъл“.

Белият дом на САЩ публикува актуализираната си стратегия за национална сигурност в началото на декември. 33-страничният документ гласи, че САЩ „вече не са Атласът, дъжащ световния ред“. Сред приоритетите на европейската политика е даването на възможност на Европа „да се изправи на собствени крака и да действа като група от обединени суверенни държави, включително като поеме основна отговорност за собствената си отбрана, без доминацията на която и да е враждебна сила“.

Германският канцлер Фридрих Мерц заяви, че националната стратегия на САЩ е ужасяваща от гледна точка на Европа. А европейският комисар по отбраната Андрюс Кубилюс видя в документа тласък за укрепване на независимостта на европейския регион. Кремъл предположи, че документът може да бъде гаранция за „конструктивното“ продължаване на преговорите за уреждане с Украйна.

Руските власти заявиха, че след избухването на войната „самите европейци започнаха да се дистанцират от нас“, но същевременно изразиха увереност, че отношенията с Европа ще бъдат възстановени в бъдеще. Путин подчерта, че Русия не възнамерява да воюва с Европа, но ако това стане, Москва е готова „веднага когато“. Според президента Русия позволява на Европейския съюз да се върне към преговори за уреждане с Украйна, ако европейските лидери започнат да отчитат ситуацията, „която се развива на място“.


Германия
Поставете оценка:
Оценка 3.7 от 3 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Лопата Орешник

    19 34 Отговор
    Както винаги е било, Русия и САЩ се обединяват срещу фашизма!! Шпигел, вие сте фашистите, вижте си жалката история! То е повече от ясно, че за бактерията, антибиотиците са зло, точно както за фашистите Русия и САЩ са зло!

    Коментиран от #6, #9

    05:54 12.12.2025

  • 3 Денислав Динов

    20 31 Отговор
    Страх тресе кочuната ЕС

    05:55 12.12.2025

  • 4 Защо

    13 25 Отговор
    ли вият ЕвроУрсулите ?

    05:57 12.12.2025

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Глей ся

    3 13 Отговор

    До коментар #2 от "Лопата Орешник":

    Да но в Америка никога не е имало бойни действия.
    Време е .......... Та да видя тогава чичо Дончо.

    06:03 12.12.2025

  • 7 Европейски Достижения

    12 22 Отговор
    Не е неочаквано да видиш докъде стигна атлантически-фашизираната Европа - да атакува не само Русия, но и САЩ. Все пак тандемът САШ-Русия има значително повече шансове да предотврати 3-та СВ, в сравнение с Русия сама. Затова пък Европа още веднаж потвърди, че не е научила урока си да подтиска конфликтите си дипломатически, и остава потенциален генератор на световни войни.

    06:03 12.12.2025

  • 8 Добро утро!

    28 13 Отговор
    По-точно едва ли може да се каже. Двамата са абсолютни злодеи и престъпници.

    06:05 12.12.2025

  • 9 Шопо

    12 14 Отговор

    До коментар #2 от "Лопата Орешник":

    НАТО може ли да съществува без САЩ ?
    ЕС може ли да съществува без НАТО ?
    Ако САЩ излязат от НАТО с ЕС е свършено.
    Ами ако и Турция излезе от НАТО .........

    Коментиран от #16

    06:06 12.12.2025

  • 10 Правилното е следното

    10 2 Отговор
    Кая Калас , Урсула Фондерлайн и Володимир Зеленски са трима големи злодеи с една отвратителна цел.

    06:16 12.12.2025

  • 11 Според Путин Русия

    3 5 Отговор
    позволява на Европейския Съюз да се върне на масата за преговори и уреждане на конфликта с Украйна....Този "човек"наистина се е взел много на сериодно и си е повярвал,че федерацията може да преговаря с цивилизацията като равноправян партньор.Е да,ама не!

    06:17 12.12.2025

  • 12 Боруна Лом

    1 3 Отговор
    ЗЛОДЕИТЕ СА КАЛАС , БУРСУЛА И ВСИЧКИ ЕВРОГЕЙЗЕРИ!А ПУТИН И ТРЪМП СА МИРОТВОРЦИ!

    06:20 12.12.2025

  • 13 Мерц Стармър Макрон

    1 1 Отговор
    Ние ще се преструваме, че Русия е победена в украинската война и ще дикуваме мирните условия без участие на Русия в преговорния процес, защото тя е агресорът. Ще си затворим очите за реалната военна обстановка и дрънканиците на Русия за някакви първопричини. Ние ще останем слепи и глухи за стратегическите искания на Русия по въпросите за сигурността в Европа. Това е в интерес на Украйна, атлантическа Европа и един справедливо-наложен на агресора дълготраен мир. Ние искаме военните действия да спрат веднага, защото Украйна вече е слаба и Русия напредва неудържимо. Не признаваме никакви териториални завоевания в резултат на тази война. Русия, като победена ще трябва да плати всички щети. Междувременно, ние ще се въоръжаваме усърдно за да имаме готовност в случай, че Русия не отстъпи. Всеки, който е против нашето решение на конфликта вече не е наш приятел.

    06:21 12.12.2025

  • 14 Говорят

    1 0 Отговор
    за мир , а режат глави !

    06:21 12.12.2025

  • 15 Боруна Лом

    1 0 Отговор

    До коментар #5 от "Погледни се в огледалото":

    И ЩЕ ВИДЯТ ТВОЯТА УТРЕПАНА ФИЗИОНОМИЯ! ВЕНСЕРЕМУС!

    06:23 12.12.2025

  • 16 Грипо

    3 0 Отговор

    До коментар #9 от "Шопо":

    Ами САЩ ако излязат от НАТО и Турция като излезе от НАТО, това ще рече че и ние ще излезем от НАТО. А ние като излезем от НАТО , Турция ще ни погълне с една хапка и Русия ще гледа и ще се радва както го е правила и преди 499 години 😭

    06:28 12.12.2025

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Италия, Новини Русия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Украйна, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания