"Двама злодеи - една цел": Spiegel публикува корица с Путин и Тръмп, атакуващи Европа СНИМКА

Списание Spiegel представи руския и американския президент Владимир Путин и Доналд Тръмп на корицата на броя си от 12 декември.

Илюстрацията показва Путин, който държи нож над Европа, докато Тръмп стои до руския президент, с ръце на раменете му.

Същото изображение илюстрира ключовата статия на броя, озаглавена „Как Тръмп и Путин атакуват Европа. Двама злодеи, една цел“. Във въведението се посочва, че американският лидер „презира Стария континент“, докато Европа „не може да разработи стратегия срещу съюза“ между двамата президенти.

Снимка: YouTube

Spiegel вече е посвещавал корици както на Путин, така и на Тръмп тази година. Например, броят от 18 юли съдържаше илюстрация и на двамата президенти и надпис „Най-добрият му враг“. През септември списанието публикува корица с портрет на Путин и изображения на дронове.

През 2017 г. Spiegel постави Тръмп с лицето на Путин на корицата на списанието. Заглавието в долната част на изображението гласи: „Двама владетели: Колко Путин има в Тръмп?“

В самата статия се твърди, че Путин се възползва от „трансатлантическия разкол“ между САЩ и Европа: руският президент преговаря с Тръмп на равна основа, „без никаква натрапчива европейска намеса“, докато Съединените щати, в новата си стратегия за национална сигурност, отхвърлят разширяването на НАТО и „до голяма степен възприемат мирогледа на Кремъл“.

Белият дом на САЩ публикува актуализираната си стратегия за национална сигурност в началото на декември. 33-страничният документ гласи, че САЩ „вече не са Атласът, дъжащ световния ред“. Сред приоритетите на европейската политика е даването на възможност на Европа „да се изправи на собствени крака и да действа като група от обединени суверенни държави, включително като поеме основна отговорност за собствената си отбрана, без доминацията на която и да е враждебна сила“.

Германският канцлер Фридрих Мерц заяви, че националната стратегия на САЩ е ужасяваща от гледна точка на Европа. А европейският комисар по отбраната Андрюс Кубилюс видя в документа тласък за укрепване на независимостта на европейския регион. Кремъл предположи, че документът може да бъде гаранция за „конструктивното“ продължаване на преговорите за уреждане с Украйна.

Руските власти заявиха, че след избухването на войната „самите европейци започнаха да се дистанцират от нас“, но същевременно изразиха увереност, че отношенията с Европа ще бъдат възстановени в бъдеще. Путин подчерта, че Русия не възнамерява да воюва с Европа, но ако това стане, Москва е готова „веднага когато“. Според президента Русия позволява на Европейския съюз да се върне към преговори за уреждане с Украйна, ако европейските лидери започнат да отчитат ситуацията, „която се развива на място“.