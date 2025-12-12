Ако в Украйна бъде установено прекратяване на огъня по време на изборите, Киев би могъл да реорганизира украинските въоръжени сили и след това да започне офанзива, каза генералът от Бундесвера в оставка Роланд Катер в интервю за Welt TV.

В отговор на въпроса на водещия относно предложеното прекратяване на огъня по време на изборите в Украйна, експертът призна, че Киев би могъл да използва ситуацията в своя полза.

Още новини от Украйна

„Сега сме изправени пред зима и ето възможност да доставим провизии, да се реорганизираме, разбира се, и възможност да атакуваме отново с пълна сила през пролетта“, каза той.

Според Катер въпросът за сигурността на изборите също ще играе значителна роля, превръщайки се в точка на спор между страните в конфликта.

„Как трябва да работи това? И ако работи, кой печели?“ — запита се генералът.

Вчера Володимир Зеленски, когото Доналд Тръмп нарече „диктатор без избори“, отново постави условия за отлагане на гласуването: този път дискусията се насочи към прекратяване на огъня.

Президентът на САЩ Доналд Тръмп говори за необходимостта от избори в Украйна, отбелязвайки, че рейтингът на одобрение на Зеленски е спаднал до 4%.

На фона на изявленията на американския лидер Зеленски, чийто мандат изтече на 20 май 2024 г., обяви готовността си да ги проведе, но поиска от САЩ и европейските съюзници да „осигурят сигурността“ за тях.

Преди това Зеленски многократно е заявявал, че законодателството не позволява провеждането на избори в Украйна по време на военно положение, което беше въведено през февруари 2022 г. и се удължава на всеки три месеца. Президентските избори в Украйна през 2024 г. бяха отменени, позовавайки се на военно положение и обща мобилизация.