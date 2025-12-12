Новини
Немският генерал Роланд Катер: Зеленски може да реорганизира армията под прикритието на избори
  Тема: Украйна

Немският генерал Роланд Катер: Зеленски може да реорганизира армията под прикритието на избори

12 Декември, 2025 06:10, обновена 12 Декември, 2025 06:20

След това Киев може да започне офанзива, смята генералът военният

Немският генерал Роланд Катер: Зеленски може да реорганизира армията под прикритието на избори - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Ако в Украйна бъде установено прекратяване на огъня по време на изборите, Киев би могъл да реорганизира украинските въоръжени сили и след това да започне офанзива, каза генералът от Бундесвера в оставка Роланд Катер в интервю за Welt TV.

В отговор на въпроса на водещия относно предложеното прекратяване на огъня по време на изборите в Украйна, експертът призна, че Киев би могъл да използва ситуацията в своя полза.

„Сега сме изправени пред зима и ето възможност да доставим провизии, да се реорганизираме, разбира се, и възможност да атакуваме отново с пълна сила през пролетта“, каза той.

Според Катер въпросът за сигурността на изборите също ще играе значителна роля, превръщайки се в точка на спор между страните в конфликта.

„Как трябва да работи това? И ако работи, кой печели?“ — запита се генералът.

Вчера Володимир Зеленски, когото Доналд Тръмп нарече „диктатор без избори“, отново постави условия за отлагане на гласуването: този път дискусията се насочи към прекратяване на огъня.
Президентът на САЩ Доналд Тръмп говори за необходимостта от избори в Украйна, отбелязвайки, че рейтингът на одобрение на Зеленски е спаднал до 4%.

На фона на изявленията на американския лидер Зеленски, чийто мандат изтече на 20 май 2024 г., обяви готовността си да ги проведе, но поиска от САЩ и европейските съюзници да „осигурят сигурността“ за тях.

Преди това Зеленски многократно е заявявал, че законодателството не позволява провеждането на избори в Украйна по време на военно положение, което беше въведено през февруари 2022 г. и се удължава на всеки три месеца. Президентските избори в Украйна през 2024 г. бяха отменени, позовавайки се на военно положение и обща мобилизация.


Германия
Оценка 2.6 от 5 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Умен ход на гросмайстор Зеленски

    9 3 Отговор
    Така и ще направи😁👍. Ще има як пердах на агресора.

    Коментиран от #3, #8

    06:25 12.12.2025

  • 2 Мелене

    2 3 Отговор
    Само за Зеленски пишеш и нито дума за Тиквата и Прасето ?

    06:30 12.12.2025

  • 3 онзи

    1 1 Отговор

    До коментар #1 от "Умен ход на гросмайстор Зеленски":

    откога на отстъплението му викат як пердах.

    06:30 12.12.2025

  • 4 Лост

    1 1 Отговор
    То пък руснаците ще спят по това време.А от къде е сигурен,че Зеленски ще бъде после президент?

    06:30 12.12.2025

  • 5 Петър

    1 1 Отговор
    В Украйна не може да има избори защото е въведено военно положение, но пък въпреки това военно положение може да има футболни мачове от всички нива на футбола в Украйна, даже на някои от мачовете има по 5000-6000 човека на стадионите. На мен ми е чудно, защо нито една евроатланческа телевизия(включително БНТ, БТВ и Нова телевизия) не излъчват мачове или репортажи от футболното първенство на Украйна?

    06:31 12.12.2025

  • 6 И Киев е Руски

    1 3 Отговор
    Мислех си до сега че по семпли генерали от нашите (след 90 та година) няма

    06:33 12.12.2025

  • 7 Неподписан

    0 1 Отговор
    Роланд,от опита на деде си ли черпиш?

    06:33 12.12.2025

  • 8 404

    1 1 Отговор

    До коментар #1 от "Умен ход на гросмайстор Зеленски":

    Надай се ку.е на пияни жени

    06:35 12.12.2025

Новини по държави:
