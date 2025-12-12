ISW: Русия отхвърля ключови елементи от 28-точковия американски мирен план

На 11 декември руският външен министър Сергей Лавров категорично отрече приемането на седем основни точки от предложен от САЩ 28-точков мирен план. Сред тях са идеите за териториални компромиси по линията на контакт и обещания за надеждни гаранции за сигурността на Украйна. Това съобщи Институтът за изследване на войната (ISW), който отбелязва, че въпреки руските изявления, украинският фронт не е заплашен от непосредствено разпадане, предава News.bg.
Лавров отхвърли клаузите, свързани със замразяване на линията на контакт в Запорожка и Херсонска области, връщането на АЕЦ „Запорожие“ под контрол на МААЕ, ограничените условия за разширяване на НАТО, разполагането на европейски самолети в Полша, предоставянето на сигурност за Украйна, потвърждаването на украинския суверенитет и приемането на европейските регулации за защита на религиозните малцинства.
Руският дипломат подчерта, че според руската конституция Крим, Донецк, Луганск, Запорожие и Херсон са „неразделна част от Русия“, което според него прави невъзможни териториални отстъпки. Лавров твърди още, че между Русия и САЩ е имало постигнато разбирателство по време на срещата им на 15 август в Аляска – в синхрон с условията, поставени от Владимир Путин през юни 2024 г., включително искането Украйна да се изтегли от неокупираните територии в четирите югоизточни области.
Позицията на Лавров влиза в директно противоречие с няколко точки от първоначалния план, сред които замразяване на линията на контакт в Запорожие и Херсон (т.21) и възстановяване на работата на АЕЦ „Запорожие“ под международен контрол (т.19). Той отхвърля и клаузите за ограничено неразширяване на НАТО, разполагане на европейска авиация в Полша и предоставянето на сигурност на Украйна.
Русия категорично отказва всякакви гаранции за сигурността на Украйна, като Лавров дори заявява, че подобни мерки биха били възприети като подготовка за „нова атака“ срещу Русия. Той подчертава, че Москва изисква гаранциите да бъдат насочени към защитата на руската страна. Допълнително Лавров заплашва, че всякакви „миротворци“ в Украйна ще бъдат разглеждани като „легитимни военни цели“, което обезсмисля повечето западни предложения за сигурност.
Лавров настоява, че за Русия отправна точка остават ултиматумите към САЩ и НАТО от 2021 г., които включват фактическо връщане на алианса до границите му от 1997 г. и забрана за разполагане на сили в новите държави членки. Освен това отхвърля и точката от плана, утвърждаваща украинския суверенитет, като повтаря руското изискване Украйна да бъде „неутрална, неалиансна и неядрена“.
В последните седмици и други представители на Кремъл, включително Владимир Путин, отхвърлят съществени елементи от 28-точковия план. Кремъл също не приема предложението за провеждане на избори 100 дни след подписване на споразумението - въпреки заявената готовност на украинския президент Володимир Зеленски да организира избори в рамките на 60–90 дни.
Москва продължава да засилва информационната си кампания, твърдейки, че е превзела Сиверск и че украинският фронт е близо до колапс. Според ISW нито едно от тези твърдения не е доказано, а реалната обстановка не показва срив на украинската отбрана. Анализаторите подчертават, че руските успехи са ограничени до тактически придобивки.
Междувременно Украйна е нанесла първия си удар по нефтена платформа в Каспийско море и е атакувала други руски енергийни и отбранителни цели в нощта на 10 срещу 11 декември. Украинските сили са отбелязали малък напредък в района на Покровск, докато руските части са напреднали в близост до Сиверск.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Миролюб Войнов, международен коментатор
Войната продължава, Русия продължава да губи хора, финанси, космодруми...... 😁👍
Коментиран от #7
07:27 12.12.2025
2 Ейй, кво станА с тия от ISW, бе?
Айде пускайте анализите, че ни липсвахте.
07:28 12.12.2025
3 Да са трепат
Коментиран от #12
07:30 12.12.2025
4 ЯВНО БАНДЕРИТЕ
07:30 12.12.2025
5 Руснаков
07:31 12.12.2025
6 Явно Лавров
07:32 12.12.2025
7 умствен дисонанс
До коментар #1 от "Миролюб Войнов, международен коментатор":Имаш сбъркани представи за добри зло
07:34 12.12.2025
8 Войната е в наш интерес
07:35 12.12.2025
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 Кривоверен алкаш
07:35 12.12.2025
11 ООрана държава
07:35 12.12.2025
12 Къде са?
До коментар #3 от "Да са трепат":В коя банка са пачките, че да си изтеглим малко за младите лекари, за пенсионерите и зс лепение на такива като теб?
Коментиран от #17, #20
07:36 12.12.2025
13 Герги
До коментар #9 от "Голям смях":такава е политиката на сайта....
07:37 12.12.2025
14 УДРИ С ЛОПАТАТА
07:38 12.12.2025
15 Да си дойдем на думата!
07:39 12.12.2025
16 Аз казах
Русия ще се разпадне с гръм и трясък и жестока,кървава революция.
07:39 12.12.2025
17 Произвеждай оръжия
До коментар #12 от "Къде са?":И партита ша са в твоята сметка в твоята банка....
07:40 12.12.2025
18 Мишел
07:41 12.12.2025
19 Фейк на часа
Коментиран от #22, #24
07:41 12.12.2025
20 Я пъ тоа
До коментар #12 от "Къде са?":Соца отдавна свърши. Изкарай си сам пари или чекаш пак некой да ти "даде"
07:41 12.12.2025
21 И Одеса, и Одеса
Коментиран от #23, #25
07:43 12.12.2025
22 Тръмп е само наблюдател
До коментар #19 от "Фейк на часа":Той предлага план за мир....като не се приема, щатското оръжие ша продължава да избива руснаци....лошо нема.
07:45 12.12.2025
23 Не го мисли
До коментар #21 от "И Одеса, и Одеса":Путин са мъчи четири години с Украйна и стигна от Донецк до...Покровск....за Одеса може само да си мечтае....иначе избиването на руснаци продължава с пълна сила.
07:48 12.12.2025
24 !!!
До коментар #19 от "Фейк на часа":Кой им обръща внимание?
Нямат нито смелост,нито чест.
Платени папагалите!
07:50 12.12.2025
25 гост
До коментар #21 от "И Одеса, и Одеса":Преди да започнеш да кълнеш,кажи какво прави Русия в тези Украински територии...
07:51 12.12.2025
26 Този коментар е премахнат от модератор.
27 Ново двайсет
07:52 12.12.2025
28 Този коментар е премахнат от модератор.
29 оня с коня
Великодушието и търпението на Владимир Владимирович са много големи. Над три години го дразнят. Скачат му по нервите. Сипят обиди. А той търпи и щади мирното население на Киев и градовете, където няма сражения.
07:55 12.12.2025
30 Ключар
08:04 12.12.2025