ISW: Русия отхвърля ключови елементи от 28-точковия американски мирен план

На 11 декември руският външен министър Сергей Лавров категорично отрече приемането на седем основни точки от предложен от САЩ 28-точков мирен план. Сред тях са идеите за териториални компромиси по линията на контакт и обещания за надеждни гаранции за сигурността на Украйна. Това съобщи Институтът за изследване на войната (ISW), който отбелязва, че въпреки руските изявления, украинският фронт не е заплашен от непосредствено разпадане, предава News.bg.

Лавров отхвърли клаузите, свързани със замразяване на линията на контакт в Запорожка и Херсонска области, връщането на АЕЦ „Запорожие“ под контрол на МААЕ, ограничените условия за разширяване на НАТО, разполагането на европейски самолети в Полша, предоставянето на сигурност за Украйна, потвърждаването на украинския суверенитет и приемането на европейските регулации за защита на религиозните малцинства.

Руският дипломат подчерта, че според руската конституция Крим, Донецк, Луганск, Запорожие и Херсон са „неразделна част от Русия“, което според него прави невъзможни териториални отстъпки. Лавров твърди още, че между Русия и САЩ е имало постигнато разбирателство по време на срещата им на 15 август в Аляска – в синхрон с условията, поставени от Владимир Путин през юни 2024 г., включително искането Украйна да се изтегли от неокупираните територии в четирите югоизточни области.

Позицията на Лавров влиза в директно противоречие с няколко точки от първоначалния план, сред които замразяване на линията на контакт в Запорожие и Херсон (т.21) и възстановяване на работата на АЕЦ „Запорожие“ под международен контрол (т.19). Той отхвърля и клаузите за ограничено неразширяване на НАТО, разполагане на европейска авиация в Полша и предоставянето на сигурност на Украйна.

Русия категорично отказва всякакви гаранции за сигурността на Украйна, като Лавров дори заявява, че подобни мерки биха били възприети като подготовка за „нова атака“ срещу Русия. Той подчертава, че Москва изисква гаранциите да бъдат насочени към защитата на руската страна. Допълнително Лавров заплашва, че всякакви „миротворци“ в Украйна ще бъдат разглеждани като „легитимни военни цели“, което обезсмисля повечето западни предложения за сигурност.

Лавров настоява, че за Русия отправна точка остават ултиматумите към САЩ и НАТО от 2021 г., които включват фактическо връщане на алианса до границите му от 1997 г. и забрана за разполагане на сили в новите държави членки. Освен това отхвърля и точката от плана, утвърждаваща украинския суверенитет, като повтаря руското изискване Украйна да бъде „неутрална, неалиансна и неядрена“.

В последните седмици и други представители на Кремъл, включително Владимир Путин, отхвърлят съществени елементи от 28-точковия план. Кремъл също не приема предложението за провеждане на избори 100 дни след подписване на споразумението - въпреки заявената готовност на украинския президент Володимир Зеленски да организира избори в рамките на 60–90 дни.

Москва продължава да засилва информационната си кампания, твърдейки, че е превзела Сиверск и че украинският фронт е близо до колапс. Според ISW нито едно от тези твърдения не е доказано, а реалната обстановка не показва срив на украинската отбрана. Анализаторите подчертават, че руските успехи са ограничени до тактически придобивки.

Междувременно Украйна е нанесла първия си удар по нефтена платформа в Каспийско море и е атакувала други руски енергийни и отбранителни цели в нощта на 10 срещу 11 декември. Украинските сили са отбелязали малък напредък в района на Покровск, докато руските части са напреднали в близост до Сиверск.