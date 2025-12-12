Новини
ISW: Русия отхвърля ключови елементи от 28-точковия американски мирен план
  Тема: Украйна

ISW: Русия отхвърля ключови елементи от 28-точковия американски мирен план

12 Декември, 2025 07:24

Лавров категорично отрече приемането на седем основни точки от предложен от САЩ 28-точков мирен план.

На 11 декември руският външен министър Сергей Лавров категорично отрече приемането на седем основни точки от предложен от САЩ 28-точков мирен план. Сред тях са идеите за териториални компромиси по линията на контакт и обещания за надеждни гаранции за сигурността на Украйна. Това съобщи Институтът за изследване на войната (ISW), който отбелязва, че въпреки руските изявления, украинският фронт не е заплашен от непосредствено разпадане, предава News.bg.

Лавров отхвърли клаузите, свързани със замразяване на линията на контакт в Запорожка и Херсонска области, връщането на АЕЦ „Запорожие“ под контрол на МААЕ, ограничените условия за разширяване на НАТО, разполагането на европейски самолети в Полша, предоставянето на сигурност за Украйна, потвърждаването на украинския суверенитет и приемането на европейските регулации за защита на религиозните малцинства.

Руският дипломат подчерта, че според руската конституция Крим, Донецк, Луганск, Запорожие и Херсон са „неразделна част от Русия“, което според него прави невъзможни териториални отстъпки. Лавров твърди още, че между Русия и САЩ е имало постигнато разбирателство по време на срещата им на 15 август в Аляска – в синхрон с условията, поставени от Владимир Путин през юни 2024 г., включително искането Украйна да се изтегли от неокупираните територии в четирите югоизточни области.

Позицията на Лавров влиза в директно противоречие с няколко точки от първоначалния план, сред които замразяване на линията на контакт в Запорожие и Херсон (т.21) и възстановяване на работата на АЕЦ „Запорожие“ под международен контрол (т.19). Той отхвърля и клаузите за ограничено неразширяване на НАТО, разполагане на европейска авиация в Полша и предоставянето на сигурност на Украйна.

Русия категорично отказва всякакви гаранции за сигурността на Украйна, като Лавров дори заявява, че подобни мерки биха били възприети като подготовка за „нова атака“ срещу Русия. Той подчертава, че Москва изисква гаранциите да бъдат насочени към защитата на руската страна. Допълнително Лавров заплашва, че всякакви „миротворци“ в Украйна ще бъдат разглеждани като „легитимни военни цели“, което обезсмисля повечето западни предложения за сигурност.

Лавров настоява, че за Русия отправна точка остават ултиматумите към САЩ и НАТО от 2021 г., които включват фактическо връщане на алианса до границите му от 1997 г. и забрана за разполагане на сили в новите държави членки. Освен това отхвърля и точката от плана, утвърждаваща украинския суверенитет, като повтаря руското изискване Украйна да бъде „неутрална, неалиансна и неядрена“.

В последните седмици и други представители на Кремъл, включително Владимир Путин, отхвърлят съществени елементи от 28-точковия план. Кремъл също не приема предложението за провеждане на избори 100 дни след подписване на споразумението - въпреки заявената готовност на украинския президент Володимир Зеленски да организира избори в рамките на 60–90 дни.

Москва продължава да засилва информационната си кампания, твърдейки, че е превзела Сиверск и че украинският фронт е близо до колапс. Според ISW нито едно от тези твърдения не е доказано, а реалната обстановка не показва срив на украинската отбрана. Анализаторите подчертават, че руските успехи са ограничени до тактически придобивки.

Междувременно Украйна е нанесла първия си удар по нефтена платформа в Каспийско море и е атакувала други руски енергийни и отбранителни цели в нощта на 10 срещу 11 декември. Украинските сили са отбелязали малък напредък в района на Покровск, докато руските части са напреднали в близост до Сиверск.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Миролюб Войнов, международен коментатор

    9 16 Отговор
    Каква по-добра новина от това ?
    Войната продължава, Русия продължава да губи хора, финанси, космодруми...... 😁👍

    Коментиран от #7

    07:27 12.12.2025

  • 2 Ейй, кво станА с тия от ISW, бе?

    9 3 Отговор
    Нещо никакви ги нямаше последните дни.
    Айде пускайте анализите, че ни липсвахте.

    07:28 12.12.2025

  • 3 Да са трепат

    3 4 Отговор
    България трупа дебели пачки от продажбата на оръжия...

    Коментиран от #12

    07:30 12.12.2025

  • 4 ЯВНО БАНДЕРИТЕ

    8 5 Отговор
    Ще ядат още много бой.

    07:30 12.12.2025

  • 5 Руснаков

    2 8 Отговор
    ... подготовка за „нова атака“ срещу Русия....това склери нещо бълнува...

    07:31 12.12.2025

  • 6 Явно Лавров

    3 6 Отговор
    Иска избиването на руснаци да продължи с пълна сила

    07:32 12.12.2025

  • 7 умствен дисонанс

    1 2 Отговор

    До коментар #1 от "Миролюб Войнов, международен коментатор":

    Имаш сбъркани представи за добри зло

    07:34 12.12.2025

  • 8 Войната е в наш интерес

    2 2 Отговор
    Военните ни заводи работят на три смени

    07:35 12.12.2025

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Кривоверен алкаш

    4 0 Отговор
    И какво стана от големият напън на Тръмп...едно голямо НИЩО....както обикновено....

    07:35 12.12.2025

  • 11 ООрана държава

    3 4 Отговор
    Тоя план отдавна не е американски, това е измислицата на евромалоумниците и зелю

    07:35 12.12.2025

  • 12 Къде са?

    2 1 Отговор

    До коментар #3 от "Да са трепат":

    В коя банка са пачките, че да си изтеглим малко за младите лекари, за пенсионерите и зс лепение на такива като теб?

    Коментиран от #17, #20

    07:36 12.12.2025

  • 13 Герги

    9 1 Отговор

    До коментар #9 от "Голям смях":

    такава е политиката на сайта....

    07:37 12.12.2025

  • 14 УДРИ С ЛОПАТАТА

    4 13 Отговор
    По главите фашистики бандерски.

    07:38 12.12.2025

  • 15 Да си дойдем на думата!

    15 2 Отговор
    Поредното доказателство ,че империалистическа Русия и хунтата в Кремъл не искат мир.

    07:39 12.12.2025

  • 16 Аз казах

    16 9 Отговор
    Русия бавно,но сигурно набира скорост,по пързалката и вече няма кой да я спре.Федерацията няма да просъществува дълго.Тя е изнемогваща и изтощена от войната,а населението й крайно отчаяно,озверяло от глад и деморализирано до полуда.
    Русия ще се разпадне с гръм и трясък и жестока,кървава революция.

    07:39 12.12.2025

  • 17 Произвеждай оръжия

    1 1 Отговор

    До коментар #12 от "Къде са?":

    И партита ша са в твоята сметка в твоята банка....

    07:40 12.12.2025

  • 18 Мишел

    1 3 Отговор
    Русия никога няма да приеме чужд план за капитулацията на Украйна.

    07:41 12.12.2025

  • 19 Фейк на часа

    3 1 Отговор
    Мирният план на САЩ бе отхвърлен категорично от Зеленски, за което вие лично пуснахте статия. Сега платените от Украйна медии се опитват да изкарат Русия виновна за провала на мирните споразумения.

    Коментиран от #22, #24

    07:41 12.12.2025

  • 20 Я пъ тоа

    1 0 Отговор

    До коментар #12 от "Къде са?":

    Соца отдавна свърши. Изкарай си сам пари или чекаш пак некой да ти "даде"

    07:41 12.12.2025

  • 21 И Одеса, и Одеса

    3 4 Отговор
    Никакъв излаз на Черно море за укрите. Русия като предлагаше мир, те слушаха малоумника Борис Джонсън и изкуфелия Байдън. Сега да си сърбат попарата.

    Коментиран от #23, #25

    07:43 12.12.2025

  • 22 Тръмп е само наблюдател

    0 1 Отговор

    До коментар #19 от "Фейк на часа":

    Той предлага план за мир....като не се приема, щатското оръжие ша продължава да избива руснаци....лошо нема.

    07:45 12.12.2025

  • 23 Не го мисли

    3 2 Отговор

    До коментар #21 от "И Одеса, и Одеса":

    Путин са мъчи четири години с Украйна и стигна от Донецк до...Покровск....за Одеса може само да си мечтае....иначе избиването на руснаци продължава с пълна сила.

    07:48 12.12.2025

  • 24 !!!

    0 1 Отговор

    До коментар #19 от "Фейк на часа":

    Кой им обръща внимание?
    Нямат нито смелост,нито чест.
    Платени папагалите!

    07:50 12.12.2025

  • 25 гост

    4 1 Отговор

    До коментар #21 от "И Одеса, и Одеса":

    Преди да започнеш да кълнеш,кажи какво прави Русия в тези Украински територии...

    07:51 12.12.2025

  • 26 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 27 Ново двайсет

    0 2 Отговор
    на пропагандната машина на Евросъюза. Никой не знае, какво а дговорили в Аляска Тръмп и Путин .

    07:52 12.12.2025

  • 28 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 29 оня с коня

    1 2 Отговор
    Украйна все още съществува, защото Путин жали етническите руснаци в Украйна, които са болшинството от населението. Ракетни и бомбови удари се извършват само по обекти извън работно време, за да се намалят жертвите. Не се употребява ядрено оръжие и не се предвижда употребата му.
    Великодушието и търпението на Владимир Владимирович са много големи. Над три години го дразнят. Скачат му по нервите. Сипят обиди. А той търпи и щади мирното население на Киев и градовете, където няма сражения.

    07:55 12.12.2025

  • 30 Ключар

    0 0 Отговор
    Елито пак с ключов доклад:):)

    08:04 12.12.2025

